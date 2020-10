Бодипозитив – это не только про толстых Рецепты красоты Павла Дурова вызывают сострадание Лиля Ким

сценарист, Лос-Анджелес 13 октября 2020, 17:45 Созерцание страданий, причинённых некоторым мужчинам алмазными истинами скрижалей красоты и здоровья Павла Дурова, вызывает во мне борьбу злорадства и сострадания. Злорадства – потому что «выглядеть значительно моложе своих лет» все до единого возмущенцы очевидно до сих пор считали «женской работой». А перечисленные Павлом «просто надо меньше есть и больше двигаться, больше спать и меньше нервничать», извергающиеся вообще-то из каждого утюга очень давно – пропускать мимо ушей как «советы для женщин». Поэтому постановка вопроса «а вот я, к примеру, не только умный и богатый, а ещё не толстый и вообще красивый» многих застала так врасплох. Полные искренней обиды комментарии про пересаженные волосы, вытаскивание фоток до операций и «с такими деньгами любой дурак может!»… - прям как старое доброе женское «У неё везде один силикон!!!». А сострадания – потому что я так хорошо понимаю эту боль, что мне даже хотелось бы понимать её меньше. И чисто по-человечески хочется сказать – мужики, гасите его сейчас. На стадии «просто надо меньше есть и больше двигаться». Потому что вы оглянуться не успеете, как узнаете рецепт салата «зубная щётка», что незнакомые люди в ответ на сообщение, что вы хотите есть - могут предлагать вам встать голым перед зеркалом и попрыгать, а томные тощие продавцы в бутиках вам, даже при деньгах, лауреату и почётному члену - могут презрительно плевать через молодую пухлую губу «на ваш размер, мужчина, у нас ничего нет». Или ваш сын-подросток придёт и скажет, что на 16 лет хотел бы в подарок пластическую операцию, потому что девочка ему сказала, что он пухленький. И начнёт голодать, показывая одному ему видимые «валики жира» на обтянутых кожей костях. И ложиться в депрессию с суицидальными намерениями, потому что никогда-никогда-никогда ему не стать как все эти инстабойз и миллионеры-предприниматели. Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Pavel Durov (@durov) 19 Апр 2018 в 7:29 PDT А женщины начнут рассуждать о природе, где серенькие самки придирчиво выбирают из самых крупных и ярких самцов и говорить, что мужчины более-менее е***ельны только до 25 лет, а потом – единицы, которым повезло с генетикой плюс очень-очень следящие за собой. Пытаться преуменьшить происходящее фразами, что «это всё так скучно», «главное в человеке не внешность», «у меня есть множество других интересов» – вы ведь знаете ответ, да? Хотя, судя по реакции – кстати может быть и нет. Ответ на всё это в данном тренде будет – only ugly bitches complain. Когда заботливых «нестандартных» (то есть всех не дотягивающих до стандартов, которым могут соответствовать только редкие исключения и способные их имитировать миллионеры) начинают называть – «благодарный тип». Некоторые говорят, что это всё про мозг. Мол, всё, потому что в здоровом теле здоровый мозг. И не для того, чтобы быть секси – а для того, чтобы быть smart. A smart is new sexy. Не думаю, что перемена мест слагаемых что-то существенно меняет в этом уравнении. Только добавляет ещё один фактор стресса. «Нестандартные» женщины считались просто не секси, а не дурово стандартные мужчины будут считаться – мало того, что не секси, так ещё и not very smart. Другие материалы автора В любом случае – всё равно окажемся в одной лодке. Вопрос в какой – в той, где все равно застрессованы требованиями быть вечно молодыми и нереалистично прекрасными, или где все живут сами как хотят и дают жить ближнему. Источник: Блог Лили Ким

