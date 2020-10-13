Рецепты красоты Павла Дурова вызывают сострадание

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13 октября, вторник  |  Последнее обновление — 17:59  |  vz.ru
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Дешевая ипотека подхлестнула цены на жилье

В России цены на первичном рынке недвижимости пошли вверх Евгений Разумный/Ведомости/ТАСС
Самая дешевая в российской истории ипотека под 6,5% может быть продлена сразу на год. Это уникальная поддержка и граждан, и отрасли. С другой стороны, в России заговорили об угрозе надувания ипотечного пузыря, как в США, и о росте цен на новостройки. Насколько обоснованны эти опасения? Подробности...
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Ботинок Хрущева стал оружием русофобов

Все фотографии Хрущева с ботинком в руке на трибуне ООН сделаны в фотошопе ИТАР-ТАСС/PHOTAS/DPA
Ровно 60 лет назад на заседании Генассамблеи ООН в Нью-Йорке случился знаменитый «инцидент с ботинком Хрущева», который до сих пор вспоминают как позор отечественной дипломатии. В реальности все происходило не так, как принято описывать, и стало частью информационной войны против СССР. Эту войну все еще можно выиграть постфактум.  Подробности...
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Как Британию и США убедили помогать Сталину

И танки, и авиационное топливо, и тушенка, и многое другое - все это поставлялось в СССР по программе ленд-лиза Александр Капустянский/РИА Новости
Программа ленд-лиза стала одним из самых знаковых соглашений внутри антигитлеровской коалиции Второй мировой войны. Однако, несмотря на политическую очевидность, ее техническая реализация сталкивалась с рядом сложностей. Каким образом эти сложности были преодолены, кто именно работал над организацией этой программы и как это воплощалось в конкретных дипломатических документах? Подробности...
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Кто и почему срывает перемирие в Карабахе

Боевые действия в Карабахе продолжаются, несмотря на заключенное перемирие PRESS OFFICE OF ARMENIAN DEFENSE/
Reuters
Достигнутое в карабахском конфликте перемирие явно срывается – и есть масса признаков того, что боевые действия продолжает Азербайджан. За которым, в свою очередь, стоит Турция, и именно Анкара осталась крайне недовольна заключенным в Москве перемирием. Чем недовольно турецкое руководство и как оно пытается отомстить Москве? Подробности...
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Побережье Камчатки отравил смертельный химикат

Рейды Росприроднадзора пока не дали ответа на вопрос, что отравило побережье Камчатки Александр Пирагис/РИА Новости
На Камчатке выясняют причины массовой гибели морских животных на тихоокеанских пляжах Авачинского залива. Предварительные исследования выявили превышение содержания в прибрежной зоне фенола и нефтепродуктов. Однако экологи сомневаются, что именно это стало причиной гибели тысяч животных. Скорее всего, речь идет о сильном химикате, который продолжает отравлять воду. Подробности...
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Рецепты красоты Павла Дурова вызывают сострадание

Лиля Ким, сценарист, Лос-Анджелес
В любом случае – всё равно окажемся в одной лодке. Вопрос в какой – в той, где все равно застрессованы требованиями быть вечно молодыми и нереалистично прекрасными, или где все живут сами как хотят и дают жить ближнему. Подробности...

Соцсети готовятся к битве за демократию

Александр Малькевич, президент Фонда защиты национальных ценностей
Инфодемия, захватившая социальные сети весной, обнажила ряд проблем с модерацией западных социальных интернет-площадок. Но то, что вначале принимали за безобидные ошибки алгоритмов, со временем приобрело четкие черты откровенной цензуры. Подробности...

Для выхода из глобального кризиса нужны пожарные

Анастасия Лихачева, директор Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ
Передоговориться миру предстоит о многом: как случайно не уничтожить друг друга, ограничить соблазн уничтожить друг друга намеренно, как торговать и расплачиваться, как инвестировать, путешествовать, адаптироваться к климатическим, водным, продовольственным вызовам. Подробности...
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В конфликт Баку и Еревана вовлекли Голливуд

Новый конфликт России и Турции

Иран включился в конфликт с Карабахом

Обсуждение: 6 комментариев
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Создан прототип сверхзвукового пассажирского лайнера будущего

Обнародован еще один проект сверхзвукового пассажирского лайнера
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На военных складах в Рязанской области после пожара гремят взрывы

В среду днем в Рязанской области на технической территории воинской части возник пожар, в результате которого начались взрывы боеприпасов. Из близлежащих населенных пунктов в радиусе пяти километров эвакуировано более 2 300 человек. В регионе введен режим ЧС
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На Камчатке выясняют причины массовой гибели морских животных на тихоокеанских пляжах

На фото – осьминог Дофлейна, или гигантский осьминог, самый крупный известный науке вид осьминогов
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Как вы относитесь к людям, которые демонстрируют признаки ОРЗ и при этом не носят маски в публичном месте?
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    Лиля Ким

    Рецепты красоты Павла Дурова вызывают сострадание

    Лиля Ким
    сценарист, Лос-Анджелес
    		13 октября 2020, 17:45

    Созерцание страданий, причинённых некоторым мужчинам алмазными истинами скрижалей красоты и здоровья Павла Дурова, вызывает во мне борьбу злорадства и сострадания.

    Злорадства – потому что «выглядеть значительно моложе своих лет» все до единого возмущенцы очевидно до сих пор считали «женской работой». А перечисленные Павлом «просто надо меньше есть и больше двигаться, больше спать и меньше нервничать», извергающиеся вообще-то из каждого утюга очень давно – пропускать мимо ушей как «советы для женщин».

    Поэтому постановка вопроса «а вот я, к примеру, не только умный и богатый, а ещё не толстый и вообще красивый» многих застала так врасплох. Полные искренней обиды комментарии про пересаженные волосы, вытаскивание фоток до операций и «с такими деньгами любой дурак может!»… - прям как старое доброе женское «У неё везде один силикон!!!».

    А сострадания – потому что я так хорошо понимаю эту боль, что мне даже хотелось бы понимать её меньше. И чисто по-человечески хочется сказать – мужики, гасите его сейчас. На стадии «просто надо меньше есть и больше двигаться». Потому что вы оглянуться не успеете, как узнаете рецепт салата «зубная щётка», что незнакомые люди в ответ на сообщение, что вы хотите есть - могут предлагать вам встать голым перед зеркалом и попрыгать, а томные тощие продавцы в бутиках вам, даже при деньгах, лауреату и почётному члену - могут презрительно плевать через молодую пухлую губу «на ваш размер, мужчина, у нас ничего нет».

    Или ваш сын-подросток придёт и скажет, что на 16 лет хотел бы в подарок пластическую операцию, потому что девочка ему сказала, что он пухленький. И начнёт голодать, показывая одному ему видимые «валики жира» на обтянутых кожей костях. И ложиться в депрессию с суицидальными намерениями, потому что никогда-никогда-никогда ему не стать как все эти инстабойз и миллионеры-предприниматели.

      

    А женщины начнут рассуждать о природе, где серенькие самки придирчиво выбирают из самых крупных и ярких самцов и говорить, что мужчины более-менее е***ельны только до 25 лет, а потом – единицы, которым повезло с генетикой плюс очень-очень следящие за собой.

    Пытаться преуменьшить происходящее фразами, что «это всё так скучно», «главное в человеке не внешность», «у меня есть множество других интересов» – вы ведь знаете ответ, да?

    Хотя, судя по реакции – кстати может быть и нет.

    Ответ на всё это в данном тренде будет – only ugly bitches complain. Когда заботливых «нестандартных» (то есть всех не дотягивающих до стандартов, которым могут соответствовать только редкие исключения и способные их имитировать миллионеры) начинают называть – «благодарный тип».

    Некоторые говорят, что это всё про мозг. Мол, всё, потому что в здоровом теле здоровый мозг. И не для того, чтобы быть секси – а для того, чтобы быть smart. A smart is new sexy. Не думаю, что перемена мест слагаемых что-то существенно меняет в этом уравнении. Только добавляет ещё один фактор стресса. «Нестандартные» женщины считались просто не секси, а не дурово стандартные мужчины будут считаться – мало того, что не секси, так ещё и not very smart.

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    В любом случае – всё равно окажемся в одной лодке. Вопрос в какой – в той, где все равно застрессованы требованиями быть вечно молодыми и нереалистично прекрасными, или где все живут сами как хотят и дают жить ближнему.

    Источник: Блог Лили Ким


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