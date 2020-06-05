Интеграции черных в Америке так и не случилось

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Выборы президента США помогут «Северному потоку – 2»

Американцы придумали новый план, как остановить строительство российской трубыФото: Илья Питалев/РИА «Новости»
В США рассказали, какой именно удар Америка готова нанести по «Северному потоку – 2». Новые санкции не ударят напрямую по Газпрому. Однако они усложнят жизнь компаниям, которые будут оказывать России услуги по достройке газопровода. Впрочем, новые санкции могут вступить в силу, когда строительство «Северного потока – 2» будет уже завершено. И не последнюю роль в этом сыграют выборы президента США. Подробности...
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Правительство Лукашенко возглавил торговец оружием

Назначив куратора ВПК Головченко премьером, Лукашенко сделал ставку на силовиковФото: president.gov.by
Правительство Белоруссии возглавил Роман Головченко – куратор ВПК, обладающий тесными связями с китайским и арабским оружейным лобби. Лукашенко уже объявил ему главную задачу – это снижение зависимости от России. Головченко для этого идеально подходит: в последние годы именно он помогал снижать Минску зависимость от Москвы в оружейной и нефтяной сферах.  Подробности...
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При создании Crew Dragon Илон Маск пошел на серьезный риск

Даже диаметр ракеты имеет большое значение для ее успехаФото: REUTERS/Joe Skipper
Продолжаются споры о том, насколько технологически новым является запущенный к МКС космический корабль Crew Dragon. Несомненно, Илон Маск произвел ряд ярких, но по сути чисто внешних эффектов (как его новые скафандры, например). Однако некоторые технические решения Crew Dragon действительно стали большим шагом вперед для освоения космоса. Хотя и рискованными. Подробности...
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Главная цель России в Ливии не связана с поражениями Хафтара

Поражение войск фельдмаршала Хафтара под Триполи пока еще не стало победой его враговФото: Karine Pierre/Reuters
Многим казалось, что в ливийской гражданской войне Москва подыгрывает Хафтару. Однако на деле Москва сумела сохранить доверительный контакт и с его врагами из Правительства национального согласия (ПНС). Неслучайно сразу после крупного разгрома войск Хафтара в аэропорту Триполи, ПНС отправила делегацию в Москву. Как России защитить свои интересы в Ливии, если расклад сил там решительно изменился? Подробности...
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Катастрофу в Норильске хотят списать на глобальное потепление

Норильская экологическая катастрофа стала одной из самых масштабных в истории АрктикиФото: Денис Кожевников/ТАСС
В Норильске объявлен режим ЧС федерального уровня из-за экологической катастрофы: в результате разгерметизации огромной цистерны местной ТЭЦ в две местных реки попало 20 тысяч тонн дизтоплива. Компания-владелец емкости для топлива считает, что причиной произошедшего стало таяние вечной мерзлоты из-за глобального потепления. Впрочем, некоторые экологи считают, что изменение климата тут ни при чем. Подробности...
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Интеграции черных в Америке так и не случилось

Лиля Ким, сценарист, Лос-Анджелес
Почему внутри Америки так много самых разных людей так активно поддерживают протесты, а иностранцам и иммигрантам первого поколения кажется, что чёрные люди давно чрезмерно эксплуатируют карту рабства, сегрегации и неравенства и заходят слишком далеко? Подробности...

В США творится большевистский обман

Илья Переседов, журналист
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              Лиля Ким

              Интеграции черных в Америке так и не случилось

              Лиля Ким
              сценарист, Лос-Анджелес
              		 5 июня 2020, 11:40

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              Почему внутри Америки так много самых разных людей так активно поддерживают протесты, а иностранцам и иммигрантам первого поколения кажется, что чёрные люди давно чрезмерно эксплуатируют карту рабства, сегрегации и неравенства и заходят слишком далеко в обвинении белых во всех своих проблемах.

              Типичный конфликт сейчас в иммигрантской семье (в нашей в том числе) – дети, ходившие в американскую школу-колледж, поддерживают протесты, сами в них участвуют и возмущаются, что родители осуждают погромы: «порча имущества вас взбесила и что протесты ставят под вопрос открытие ваших любимых ресторанов, но не убийства чёрных людей!».

              Чтобы понять это – сначала надо сверить «область разделённого знания». Что «знаем» мы и что «знает каждый американец» на эту тему. Что здесь проходят в школе на тему конфликта белых и чёрных, на какие выставки автобусами возят всех школьников в музеи Вашингтона и какие ответы они учат к экзаменам по истории.

              Очень коротко «каждый американский школьник» выучил плюс-минус следующее: рабство существовало в Америке 250 лет и было основой хлопкового процветания. Авраам Линкольн обещал чёрным рабам личную свободу и равные права. Однако проблемы с признанием их равными начались уже в армии Севера, где чёрных солдат было около 10%. Чёрным меньше платили, белые рядовые отказывались подчиняться чёрным офицерам.

              Бедные белые, например, ирландцы, особенно ссыльные, бывшие по сути «белыми рабами», которые не могли откупиться от обязательной службы в армии северян – не желали умирать за свободу чёрных, в которых видели конкурентов за рабочие места в случае их освобождения. (Первый раз Н-Й был разграблен и сожжён в 1863 году именно ирландцами, протестовавшими против обязательной службы и откупов от неё, которыми пользовались богатые – draft riot). При этом даже сам Линкольн изначально не планировал делать бывших чёрных рабов частью Америки. Он думал отправить их обратно в страны происхождения за государственный счёт, помочь им основать там свои колонии и там, в Африке, наслаждаться свободой и равенством с другими африканцами.

              Фото: Kristin Callahan/Keystone Press Agency/Global Look Press

              После его убийства обсуждался даже вопрос продажи бывших чёрных рабов южанам обратно, чтобы покрыть военные расходы. Спилберг снял об этом фильм «Линкольн».

              В 1865 году большинство штатов подписали 13-ю поправку, гарантировавшую «вечную свободу» бывшим чёрным рабам, но они оказались в положении «свободных неграждан» или «недограждан» – как собаке пятая нога. Южные штаты отказывались их воспринимать как равных, бедные белые в северных – не хотели конкуренции за рабочие места. Процесс получения чёрными гражданских прав и достижения обещанного равенства занял «один шаг в поколение». Ещё раз – это как историю расового конфликта проходят в школе и рассказывают школьникам на тематических экспозициях в Smithsonian museums (сама специально ходила за группами школьников и слушала что им говорят, когда мы были в Вашингтоне).

              – Такие протесты, как ты видишь сейчас – когда все поддерживают борьбу чёрных людей против произвола, это результат прогресса, достигнутого прежними поколениями. Два поколения назад только была отменена официальная расовая сегрегация. Еще поколение заняло разрешение приводить чёрных друзей домой, чтобы родители не боялись дурного влияния. Сейчас, когда все уже перемешались – учились в школе и колледже с чёрными друзьями, гораздо больше межрасовых браков, – город всё еще делится на чёрные кварталы и белые, но уже не так жёстко. Ты можешь встретить богатые чёрные семьи в бывших условно белых кварталах и бедные белые – в «цветных». Поэтому теперь проблемы чёрных людей перестали быть для остальных чем-то абстрактным. Люди их принимают близко к сердцу, потому что речь теперь не о каких-то черных из гетто, а про их соседей, друзей и родных.

              – Русская революция принудительно провозгласила всеобщее социальное равенство – и всё равно у русских никогда не было правителя с азиатским лицом. Хотя половина страны лежит в Азии. В Америке интеграция чёрных, обещанная им 150 лет назад, также до сих пор не закончилась. То, что люди вместе, и белые и черные, борются с полицейским произволом и чрезмерным социальным неравенством сообща – хорошо для нашего общества.

              – Это как СССР продавал идею процветания простых людей везде, хотя внутри него самого ещё далеко не все простые советские граждане процветали. Поэтому, когда иностранцы или иммигранты, купившие внешний питч про «уже великую страну равных возможностей для всех», видят реакцию самих американцев на протесты – их часто раздражает обнаружение, что равные возможности в Америке – это скорее непрекращающаяся «работа в процессе», чем декларируемая данность.

              Источник: Блог Лили Ким


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