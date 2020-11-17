На мужских конкурсах красоты все куплено женами или мамами

Про мужские конкурсы красоты. Про стремительно растущий глобальный феномен узнала из разговора ребенка с друзьями. Сейчас у нас та фаза подросткового развития, когда они непрерывно висят на телефоне друг с другом. И им становятся интересны мужские конкурсы красоты.

Мистер Мира, Мистер Глобал, Мистер Интернешнл – это крупные, не считая мелких и специализированных (только азиаты, только геи, только байкеры и т. д.). И это не ново под Луной – в 20-е годы мужские конкурсы красоты, оказывается, проходили совсем рядом с нами, на Венис-бич. Женщины измеряли мужчинам талию, а семья конкурсанта ворчала, что он булки нажрался третьего дня.

Мужчины соревнуются в категориях: спортивная одежда (боксерские трусы), одежда для плавания (тесные плавки), национальная одежда (где вперед вырываются и лидируют набедренные повязки и перья), деловая одежда (смокинг).

Доминирует Южная Корея. Латинская Америка догоняет. А все остальные – как и в женских, чтобы всем дать поговорить: «Ой, ну этот мистер Ливан на мой вкус совершенно страшный, мальчик из Дании просто ангел! – Да там всё куплено!». Кем всё куплено на мужских конкурсах красоты – женами или мамами – еще предстоит разобраться.

Я, конечно же, сразу представила – что если перевести все фильмы про женские конкурсы красоты (и вроде того) в этот дивный новый мир мужских! «Мистер Конгениальность» – брутальный, пьющий, курящий, жрущий одни стейки с картошкой полицейский пещерного вида, небритый, нестриженный, пять лет в одних джинсах и дедушкиной косухе – должен предотвратить теракт на конкурсе «Мистер Мира», куда его отправляют под прикрытием как участника.

«Маленький мистер Счастье» – дисфункциональная семья неудачников везет на конкурс красоты для мальчиков пухлого ботана в очках (бабушка тайно учит его мужскому стриптизу). «Леди предпочитают брюнетов» – брюнет и блондин находятся в поиске богатых невест и отправляются в круиз, притворяясь богатыми. Герой соблазняет миллиардершу, но ее подозрительная мать нанимает частного сыщика, чтобы вывести голд дигера на чистую воду.

«Красавец на всю голову» – пухлый ботан с плохой кожей, волосами и зубами (Сет Роген) мечтает о карьере в бьюти-индустрии, ударившись головой начинает считать себя суперсексуальным красавцем. Сколько возможностей – и какое guilty pleasure наконец смотреть на километры мужской фрустрации под фотками участников, что они, конечно же, наверняка все тупые, в постели бесполезны, потому что у них от стероидов не стоит, самовлюбленные нарциссы и вообще – «зато мы умные, ждем свою единственную, борщ варить умеем, голова не болит».

В таких случаях я говорю: «Господи, мне ничего не нужно. Просто хочу сказать, что я большой фанат твоей работы и спасибо за всё, что ты делаешь».



Да-да, мы знаем все правильные ответы. Главное не внешность, а душа и чтобы искра пробежала. Еще посмотрим какой он отец. В этом половина пластики, косметика и фотошоп. Все эти модели – меркантильные стервецы. Поэтому только аренда – и никогда покупка. Выходить замуж надо за мужчину своего круга из хорошей семьи, с которым общие ценности. Всегда надо смотреть на отца жениха – через двадцать лет он будет выглядеть и вести себя так же. Желающие могут продолжить угадывать мотивы с одной ноты.

Источник: блог Лили Ким