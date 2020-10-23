Французские теракты ведут к топ-блогерам из параллельных соцсетей

Французы все поняли: в исламистских терактах виноваты соцсети. Более того, они совершили прорыв в антитеррористической деятельности: правительство пригласило глав французских отделений Facebook, Twitter, Google, TikTok, чтобы совместно выработать инструменты борьбы с «киберисламизмом», как нам сообщают французские СМИ.

Дальше больше – министр по вопросам гражданства Марлен Шьяппа раскритиковала соцсети за то, что они не несут ответственности за радикализацию людей. За несколько дней до смерти учителя в сети появлялись призывы «разобраться с ним», а после убийства была выложена фотография мертвого педагога, которая висела там два часа.

И самое смешное, что по поводу этих фоточек докопались до какого-то правого сайта за то, что они тоже их выложили – и даже уже потащили публикаторов в суд. Как будто это страшные ультранационалисты, очевидно, соратники Марин Ле Пен, отрезали 35-сантиметровым ножом голову французского учителя.

Ну да, конечно. Видимо, посидели студенты Сорбонны, прибывшие по обмену изучать запасники музея д'Орсе, в «Твиттере», там их научили плохому, там же они купили со скидкой автоматы Калашникова и получили пояса смертников в подарок. И славным осенним вечерком, сразу после лабораторных работ на кафедре, в пятницу, 13 ноября 2015 года – поехали сдавать зачет.

Три троечника получили неуд – взорвались у стадиона слишком рано, четверо получили зачет, расстреляв ресторан «Маленькая Камбоджа» и бар «Колокольчик». Всего три калаша – а какая эффективность: 26 неверных положили. Потом в ресторане «Наш дом» еще пятерых вписал себе в зачетку студент, пожелавший остаться неизвестным, и тоже из калашникова (самый популярный в соцсети Facebook продукт), плюс еще 19 голов записали на свой аккаунт в «Инстаграме» два стрелка в кафе «Бель Экип».

Среди отстающих оказался студент из Сирии, который тем же вечером слишком рано взорвал себя в кафе «Комптуар Вольтер». Зато чудом выжившие посетители перепостили у себя на страничках слова, сказанные Вольтером в интернете: «Я готов умереть за ваше право нас взрывать».

Ну а группа отличников немного расстреляла 90 человек в рок-клубе «Батаклан» – очевидно, тех, кто в тот вечер не хотел сидеть в соцсетях. А сидели бы вконтактике вместо того, чтобы слушать бесовскую музыку, то и ничего бы с ними не произошло.

Но я решительно против того, что 31-летний Магомет, который немножко размазал по набережной Ниццы 86 граждан, учился исламизму в «ТикТоке». Потому что тогда никакого «ТикТока» не было.

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Зато уже был имам Сефриуи, который отдавал приказ отрезать нынче школьному учителю голову. Более того – уже был Совет имамов Франции. И, как говорят в газете «Курьер де Мант», в 2003 году тогдашний министр МВД Франции встречался с ним в составе других членов СИФ – уважаемый человек, видать.

Нет, конечно, соцсети можно обвинить во всем, потому что они реально радикализировали всех – от домохозяек до негров из BLM. Но вообще-то речь идет о том, что в той же Франции давно уже действуют параллельные соцсети с серверами в виде мечетей, понатыканных на деньги Турции и Саудовской Аравии по всей стране, и там свои топ-блогеры, которые формируют повестку.

И любой теракт всегда так или иначе приводит ниточкой именно туда. Но легче обвинить недобитого возле кошерного магазина Цукерберга, чем связываться с очень враждебным и агрессивным «параллельным обществом».

Для которого ваш Вольтер с его бреднями – просто какой-то выскочка из Telegram.