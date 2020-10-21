Если вы не платите за товар, то вы и есть товар

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21 октября, среда  |  Последнее обновление — 10:15  |  vz.ru
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Российское подсолнечное масло утекает за рубеж

Стоимость подсолнечного масла на полке зависит исключительно от розничных сетей Сергей Бобылев/ТАСС
Подсолнечное масло в России может подорожать. Пока рост цен на этот продукт и сырье для его производства зафиксирован в оптовом звене. Однако по цепочке цены должны вырасти и в магазинах. Что же происходит с этим социально значимым продуктом? Подробности...
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«Дело Навального» подрывает авторитет иностранных спецслужб

Навальный удивительно быстро пришел в себя после «двойного отравления» супертоксичным «Новичком» instagram.com/navalny
В западной прессе появилась новая версия «отравления» Навального. Как пишет теперь британская Guardian, блогера и не планировали убивать, а хотели только припугнуть, и занималась этим якобы «Вторая служба ФСБ». Информацию об этом изданию предоставили некие источники, связанные с европейскими разведками. Однако данная версия, по мнению экспертов, выглядит чрезвычайно нелепо и не выдерживает никакой критики. Подробности...
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У США нет причин для нападения на «Аэрофлот»

Американские сыщики обвинили более сотни сотрудников «Аэрофлота» в контрабанде айфонов Сергей Бобылев/ТАСС
В США разгорелся новый «российский» скандал, связанный на сей раз с крупнейшим отечественным авиаперевозчиком – «Аэрофлотом». Американская прокуратура считает, что сотрудники авиакомпании незаконно вывозили чемоданами в Россию продукцию фирмы Apple, в том числе приобретенную незаконным путем. При обысках изъято гаджетов на миллионы долларов. Эксперты оценили риск политизации этого дела и возможные последствия для «Аэрофлота». Подробности...
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Военно-морским амбициям Зеленского недостает бухт и кораблей

На осуществление планов Зеленского по строительству баз ВМС у Украины нет денег Nina Liashonok/Ukrinform/ZUMA Wire/ТАСС
Президент Украины Владимир Зеленский объявил о начале строительства двух военно-морских баз на Черном море. При этом у Украины нет ни подходящих бухт для строительства таких баз, ни средств. Более того, у Киева нет и полноценного военного флота, для которого надо строить базы. Так что же планирует построить Зеленский и для каких кораблей? Подробности...
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Исламские боевики из Карабаха разбредаются по Кавказу

Ликвидированные в Грозном боевики прибыли в Россию из Сирии nac.gov.ru
Боевики, которых ликвидировали во вторник в ходе боя в Грозном, проникли в Россию из-за границы. Известно, что уничтоженные террористы оттачивали свои боевые навыки в Сирии. Специалисты по безопасности обращают внимание: это произошло вскоре после появления сообщений о переброске Турцией исламистов из Сирии в зону карабахского конфликта. Подробности...
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Если вы не платите за товар, то вы и есть товар

Игорь Мальцев, писатель, журналист, публицист
Бизнес-модель всех этих компаний от Facebook и Snapchat до Google с TikTok – не отпускать вас от экрана. Постепенное, незаметное изменение вашего поведения и восприятия – вот что является товаром. Для этого нужна определенность – точное таргетирование, а для этого нужно много данных о вас. Подробности...

Украина выбрала путь Эфиопии

Андрей Манчук, политолог
Открытие рынка продуктивной земли – это не способ реализации права собственности украинскими гражданами, а способ отобрать у них собственность. Земельная реформа, которую собираются проводить в условиях хаоса и развала, способна привести Украину к масштабной социальной катастрофе. Подробности...
Обсуждение: 36 комментариев

России необходимо министерство счастья

Сергей Мардан, публицист
Современный мир одержим экономическими показателями: цифры ВВП, динамика экономического роста, доходы на душу населения, протяженность железных дорог, количество метров торговых площадей и так далее. Но все это не делает людей счастливее. Подробности...
Обсуждение: 28 комментариев
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США уничтожили помощь из России

Обсуждение: 5 комментариев

В конфликт Баку и Еревана вовлекли Голливуд

Новый конфликт России и Турции

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Пражская полиция жестко разогнала «антикарантинные протесты»

Вечером 18 октября в Праге прошла масштабная акция протеста футбольных и хоккейных болельщиков против введенного на фоне пандемии правительством Чехии запрета на спортивные мероприятия. Полиция применила водометы и слезоточивый газ. Часть протестующих была задержана
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«Союз МС-17» установил рекорд скорости полета к МКС

«Союз МС-17» с тремя членами экипажа впервые долетел до МКС по двухвитковой схеме, установив рекорд скорости полета к станции – 3 часа 7 минут. На борту находились российские космонавты Сергей Рыжиков и Сергей Кудь-Сверчков, а также американка Кэтлин Рубинс
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Создан прототип сверхзвукового пассажирского лайнера будущего

Обнародован еще один проект сверхзвукового пассажирского лайнера
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11:19

Библиотеки открылись в Липецке по нацпроекту

Две модельные библиотеки – имени летчика Героя Советского Союза Михаила Водопьянова и российского ученого и путешественника Петра Семенова-Тян-Шанского – открываются в Липецке по национальному проекту «Культура», на их создание было направлено более 10 млн рублей, сообщила директор Центральной библиотечной системы Липецка Виктория Якимович.
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17:41

В Самаре открылась выставка молодых художников «Изображая слово»

В Самарской областной универсальной научной библиотеке открылась выставка молодых художников «Изображая слово».
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17:23

В Омской области открыли «дом культуры на колесах»

В Омской области продолжается реализация национального проекта «Культура». В рамках основных мероприятий направления «Культурная среда» в Нововаршавский район поступил многофункциональный передвижной культурный центр.
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Чем закончится нынешнее обострение конфликта в Нагорном Карабахе?
  • Азербайджан захватит и сможет удержать часть территории Карабаха

  • Азербайджан полностью возьмет Карабах под свой контроль

  • Армения вернет ситуацию к состоянию на начало конфликта
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    Игорь Мальцев

    Если вы не платите за товар, то вы и есть товар

    Игорь Мальцев
    писатель, журналист, публицист
    		21 октября 2020, 09:20

    В русской сети появилась нетфликсовская документалка «Социальная дилемма» (The Social Dilemma). Режиссер Джефф Орловски собрал непростых людей под камеру: Тристан Харрис (Google, специалист по этике), Аза Раскин (Mozilla Corp), Джастин Розенштейн (Google, Facebook), Анна Лембке (начальник клиники по зависимостям при Стэнфорде). Одно замечание: все, кроме Лембке – экс. Их никто не гнал, не увольнял, они все давно «миллионеры до 30 лет» по терминологии «Форбса». Просто в какой-то момент они посмотрели в бездну того, что наделали, и бездна посмотрела на них. И они уволились.

    А теперь высказались на камеру для режиссера Орловски. И сказанное ими так взволновало обычно наглый и безразличный Facebook, что на прошлой неделе появилось развернутое заявление от корпорации.

    Начнем с заявления, потому что оно очень показательное. Тут нет ничего непонятного – все обсуждают это.

    «Вместо того, чтобы предложить детальный взгляд на технологии, фильм дает искаженное представление о том, как работают платформы социальных сетей, чтобы создать удобного козла отпущения для решения сложных социальных проблем».

    «Они (создатели фильма) также не признают – критически или как-то иначе – усилия, уже предпринятые компаниями для решения многих проблем, которые они поднимают. Вместо этого они полагаются на комментарии тех, кто уже не работает много лет».

    Фото: Алексей Мальгавко/РИА «Новости»

    1. Цель продуктов платформы – иметь ценность, а не вызывать привыкание.

    2. Вы – не товар. Facebook финансируется за счет рекламы, так что платформа остается бесплатной для людей.

    3. Алгоритм Facebook не безумный. Он делает платформу актуальной и полезной.

    4. Facebook поработал над улучшениями по всей компании для защиты частной жизни людей.

    5. Мы предпринимаем шаги по сокращению контента, который может привести к поляризации.

    6. Facebook инвестирует в защиту честности выборов.

    7. Мы боремся с фальшивыми новостями, дезинформацией и вредоносным контентом с использованием глобальной сети партнеров по проверке фактов» (изложение Марии Снеговой, телеграм-канал «Дежурный smmщик»).

    Все так знакомо. Более того, и без фильма Орловски по любому из пунктов людям, мало-мальски знакомым с тем, как это работает, видно одно – комиссар Цукерберг врет. Потому что по каждому пункту в жизни и в его бизнесе все ровно наоборот. В фильме, кстати, простым языком Анна Лембке рассказывает, как развивается наркотическая зависимость от соцсетей. На психологическом, на биохимическом уровне. Практически как к героину.

    Рассказывает то же самое и Тристан Харрис, который работал над почтой Google и удивлялся, почему в корпорации никто не озабочен тем, что зависимость людей от электронной почты становится пугающей. «Никогда еще в истории решения белых дизайнеров 20–25 лет из калифорнийского города не влияли так на два миллиарда людей по всему миру», – говорит он. И продолжает: «Два миллиарда людей будут делать вовсе не то, что они планировали делать, только потому, что дизайнер решил: «вот так будут работать уведомления» – и это будет то, что вы увидите на экране, проснувшись утром».

    Ха-ха – сегодня кажется, что это какая-то мелочь, но это просто потому, что сегодня все эти наивные решения – краеугольный камень всей новой индустрии: сделать привязанность к телефону, к конкретному ресурсу непреодолимой. Вам смешно? Ну попробуйте не заглянуть в смартфон, когда прозвонит уведомление: «у вас новый лайк». Попробуйте воздержаться от хватания смартфона по малейшему поводу, который к тому же чаще всего вы себе придумываете. Какую-нибудь фигню типа «Я же должен быть на связи!».

    Но если у взрослых людей руки еще могут быть заняты другой работой хоть на той же клавиатуре десктопа, то посмотрите на молодняк и детей. Они все там и возвращаться не собираются. И так по всему миру. Кстати, в фильме говорится о резком росте подростковых депрессий с развитием соцсетей и смартфонов. Что логично – разница между реальным миром и сконструированным пузырем соцсетей слишком драматична. Кроме того – люди не в состоянии противостоять как тщеславию при «поглаживании», как говорили психологи старой школы – всем этим лайкам и одобрительным комментам, так и буллингу и травле, которых в сетях в сотни раз больше, и они, в общем, не наказуемы.

    Тим Кендалл (разработчик бизнес-модели Facebook): «На первых порах мы решили: рекламная модель – самая изящная». Роджер Макнами – первый инвестор Facebook, венчурный капиталист: «Раньше Кремниевая долина производила железо и софт, но последние десять лет крупнейшие компании в Долине занимаются лишь тем, что продают своих пользователей».

    Аза Раскин: «Поскольку мы не платим за продукты, которыми мы пользуемся, за них платит рекламодатель, и ему продают – нас». Если вы не платите за товар, значит, вы и есть товар. Потому что бизнес-модель всех этих компаний от FB и Snapchat до «Гугла» с «ТикТоком» – не отпускать вас от экрана. Постепенное, незаметное изменение вашего поведения и восприятия – вот что является товаром. Для этого нужна определенность – точное таргетирование, а для этого нужно много данных.

    Да-да – помните, как все хомячки заливисто смеялись, когда первые тысячи пользователей заметили, что и «Гугл», и FB следят за тем, какие страницы вы смотрите? Пока наконец не поняли, что вообще-то открытый на любом устройстве FB просто прослушивает ваши помещения по ключевым словам...

    Помните, как свободолюбивые граждане боялись вести разговоры возле стационарных телефонов – других не было – ну как же, гебуха слушает. И именно по ключевым словам – пишет. Ничего нового. Только теперь вы радостно несете FB практически себе в постель. И после этого кто-то может считать себя разумным человеком? Свободным и гордым мыслителем.

    В фильме говорится и про то, что Google, как поисковая машина, конечно же, чисто по бизнес-соображениям, выдает совершенно разные результаты на запросы на разных территориях. Таким образом формируя идеологические и политические пузыри. Одни ответы, скажем, для Армении, другие ответы для Баку, третьи для Степанакерта. Со всеми вытекающими совсем не бизнес-результатами...

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    Ну а «борьба Цукерберга с hate speech», то есть выражением ненависти, о которой он так много говорит, это вообще смешно. Потому что инсайдеры – люди, которые все это создавали своими руками, на камеру говорят, что рост бизнес-показателей сетей напрямую зависит от количества конфликтов между участниками. А стало быть, разжигание ненависти в сети – основа их деятельности. Ничего личного – просто бизнес.

    А о влиянии социальных сетей на взрыв самых левых марксистских устремлений по всему миру за последние полгода-год мы поговорим в другой раз, и даже не будем ссылаться на кино, которое так разозлило Цукерберга.


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