США помогут Украине подвергнуть репрессиям пользователей «ВКонтакте»

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26 сентября, суббота  |  Последнее обновление — 11:31  |  vz.ru
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Российские самолеты получили шанс потеснить Boeing и Airbus

Современные российские самолеты могут получить выгоду от мирового кризиса Сергей Савостьянов/ТАСС
Увольнения сотрудников, работающих над самолетом Sukhoi SuperJet 100, задержка выхода в серию второго в современной России собственного лайнера – МС-21. Все это может создать не очень хорошее впечатление о состоянии российского авиапрома. Однако пандемия серьезно ударила по Boeing и Airbus, не затронув при этом наш авиапром. Более того, текущая ситуация может помочь российским самолетам на мировом рынке. Подробности...
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Рушатся стереотипы о российской политической элите

Среди участников конкурса есть уже состоявшиеся в политике люди АНО «Россия — страна возможностей»
Приятная внешность, подвешенный язык и штат политтехнологов – уже недостаточный для современного политика набор. Какими знаниями и профессиональными качествами должен обладать человек, желающий прийти на смену нынешним российским политическим деятелям, рассказывают наставники и участники конкурса «Лидеры России. Политика».  Подробности...
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Москва показала, как будет защищать Белоруссию при нападении НАТО

Массовое применение десанта стало одним из элементов учений «Славянское братство» Виктор Толочко/Sputnik/РИА «Новости»
Демонстративный военный жест совершила Россия. В рамках учений «Славянское братство» бомбардировщики Ту-160 прошли над территорией Белоруссии в непосредственной близости от границ со странами НАТО. Кроме того, в учениях приняли участие сразу три дивизии ВДВ России. Как это связано с текущими политическими событиями в Белоруссии? Подробности...
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Зеленский боится примера, который украинцам показывает Лукашенко

Отношения Зеленского и Лукашенко испортились окончательно president.gov.ua
Еще недавно Зеленский и Лукашенко готовились вместе дружить против России, а теперь отношения Украины и Белоруссии стремительно ухудшаются. На чем была основана взаимосвязь Минска и Киева, почему сегодня Зеленский встал в ряды самых активных критиков белорусского президента и насколько далеко зайдет этот конфликт между двумя соседними странами? Подробности...
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Кто заставил Су-35 стрелять по своим

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    США помогут Украине подвергнуть репрессиям пользователей «ВКонтакте»

    Пользователи «ВКонтакте» рискуют быть приравнены на Украине к врагам народа и государства    26 сентября 2020, 10:45
    Фото: Андрей Гордеев/Ведомости/ТАСС
    Текст: Николай Стороженко

    «Сесть за репост» - этим мемом либералы долгое время пугали отечественных интернет-пользователей: якобы законы и спецслужбы России готовят им подобную участь. Но сейчас на Украине открыто декларируется цель не только запретить доступ к российской соцсети, но и наказывать за распространения контента в ней. А помогать в этом Киеву будет Секретная служба США.

    Совет национальной безопасности и обороны Украины, как следует из названия, занимается вопросами безопасности этой страны. Причём на более высоком уровне, чем любое из силовых министерств. Ведь в Совет как раз и входят министры внутренних дел, обороны, глава СБУ, а во главе и вовсе стоит президент. И знаете, против кого в последнее время ополчилась вся эта рать? Против российской социальной сети «Вконтакте». 

    «У нас, согласно законодательству о санкциях, «ВКонтакте» не должен работать на территории страны. К сожалению, сегодня это как раз тот разговор, который происходит, о киберзащите тех или иных институций от этого влияния. Мы сегодня занимаемся этими вопросами. Специалисты понимают, о чем идет речь. Они очень быстро меняют прокси, и мы не успеваем это отслеживать, – жалуется секретарь СНБО Украины Алексей Данилов.  Но обещает решить проблему прорыва «Вконтакте» в суверенный украинский интернет уже в ближайшее время. С помощью неких зарубежных партнёров. 

    Запретил ещё Порошенко

    Тут стоит напомнить, что к чему. «Вконтакте» блокируется украинскими провайдерами с 2017 года. Основанием стал указ тогдашнего президента Украины Петра Порошенко, основанный, к слову, также на решении СНБО – в Совете не первый год точат зубы на российские соцсети и информационные ресурсы.

    Запрет вводился на 3 года, а в мае 2020-го его любезно продлил ещё на один срок уже новый президент Украины – Владимир Зеленский. Какой-то результат это дало, однако «Вконтакте» и «Яндекс» по-прежнему входят в десятку наиболее популярных у украинцев интернет-ресурсов. Пользователи стали посещать их через VPN и применять ухищрения, которыми пользуются все, чьё правительство пробует «построить» интернет. 

    «Вконтакте» наносит ответный удар

    Так бы оно, собственно, и продолжалось до 2023 года, но тут «Вконтакте» решила сама пойти в наступление: с 13 сентября сеть стала снова доступна на Украине (правда, только с мобильных устройств). Программисты соцсети совершили ряд технических усовершенствований и обошли украинские государственные ограничения. 

    В СНБО посчитали это вызовом и чуть ли не плевком в лицо. А также немедленно связали с местными выборами, которые вскоре должны на Украине пройти: «Такие действия обычно проводятся накануне знаковых событий. Сегодня это проведение на Украине местных выборов [выборы депутатов и глав местных советов – ВЗГЛЯД]».

    Что ж, видимо российским спецслужбам действительно важно, кого выберут главой какого-нибудь Бердичевского городского совета. Поэтому в СНБО не стали тянуть с ответом. 

    Во-первых, в Минкульте Украины анонсировали подготовку обращения к Apple и Google с «...требованием изъять мобильное приложение «ВКонтакте» из перечня доступных загрузок для украинских пользователей».

    Во-вторых, в СНБО пригрозили украинцам... проблемами с полицией. «Я хотел бы обратить внимание пользователей ресурса, который запрещен. Это должна быть их ответственность, зачем они это делают и для чего. Дело в том, что сейчас та система, которая начинает работать, обо всех этих пользователях будем иметь понимание, они будут все на учёте находиться и если они дальше будут распространять российский контент на территории страны, то они будут иметь определенные проблемы непосредственно с нашей полицией и нашими силовыми структурами», – предупредил потенциальных нарушителей Данилов.

    Шутки в сторону

    Такая краткая фраза, но сколько смыслов удалось в неё вложить секретарю СНБО.

    «Система, которая начинает работать» – это киевский Глобальный центр взаимодействия в киберпространстве, а сама фраза была произнесена как раз на презентации этого центра. Однако его создание неправильно было бы считать ответом на прорыв блокады со стороны «Вконтакте». Дело в том, что конференция, на которой обсуждалась концепция такого центра, состоялась ещё 19 марта. То есть не просто до того, как российские спецслужбы задумали с помощью «Вконтакте» повлиять на бердичевских избирателей, но даже до продления блокировки российских интернет-ресурсов администрацией Владимира Зеленского. 

    Более того, похоже, что вскоре времена Петра Порошенко будут вспоминать как беззаботную пору вседозволенности и ламповых запретов, обходить которые можно было с помощью бесплатных VPN-плагинов к интернет-браузерам. Достаточно сказать, что одним из гостей конференции «Эффективные стратегии в киберпространстве» был некий Джон Ляу (John Liau), ответственный межрегиональный агент Секретной службы США (United States Secret Service). Что проясняет слова Данилова о «международных партнёрах», которые помогут Киеву с восстановлением блокировки российских соцсетей. 

    Считается, что  Секретная служба США занимается охраной президентов США (действующих и бывших), их жён и детей, первых лиц государства и важных национальных мероприятий. Однако кроме этого в её задачи входит также охрана правопорядка и соблюдение компьютерного законодательства в интернете. Для этого Секретная служба создала сеть из 15 подразделений по борьбе с киберпреступностью. Их задача – наладить взаимодействие между правоохранительными органами, бизнесом, образовательными структурами.

    Как раз нечто похожее теперь пытаются соорудить и на Украине. Партнёрами Глобального центра стали МВД и «Нафтогаз Украины». Последний, по всей видимости, будет спонсором этого жовто-блакытного файерволла.

    В свою очередь, министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил, что «...В кооперации с IТ-бизнесом, научной средой, международными партнерами мы начали процесс трансформации департамента киберполиции. Согласно с программой развития киберполиции, до 2025 года мы планируем интегрировать ее в мировую экосистему противодействия киберпреступлений».

    И это ещё не всё

    Наконец, секретарь СНБО прямым текстом говорит о том, что новая структура станет эдаким «Миротворцем 2.0» («...обо всех этих пользователях будем иметь понимание, они будут все на учёте находиться»), а весь сегмент украинского интернета в перспективе окажется под колпаком у украинских силовиков. «Эти пользователи» – это о пользователях «Вконтакте» и других российских ресурсов. Зашёл в российскую социальную сеть – система автоматом заводит на тебя досье, которое затем автоматически же пополняется: какие страницы просматривал, что репостил, что комментировал.

    А как только будет достигнут некий порог допустимого, гражданина можно приглашать на беседу. А может быть, и сразу наказывать.

    Причём для беседы не нужно даже будет искать «Поваренную книгу анархиста». Достаточно будет читать и делиться новостями (российский контент), транслируя другим украинским пользователям российский взгляд на украинскую политику. 

    В том же Facebook любую неудобную публикацию можно легко удалить. Для этого есть команды вроде StopFake, проекта, стартовавшего в 2014 году и ставшего за 6 лет своего рода камертоном между украинской властью и Facebook. Фейком для StopFake может быть не только неправдивая информация, критерии несколько иные: полезность/вредность для Украины. Поэтому тот факт, что StopFake системно сотрудничает с украинскими ультраправыми организациями, мало кого удивил. Как и то, что Facebook активно мешает распространению этой информации. 

    Тогда как за украинскими пользователями российских соцсетей никакого присмотра нет, цензурой деятелей из StopFake и ей подобных они не прикрыты. И тем опасны. 

    Если ещё проще, то Украина сегодня декларирует курс на построение электронного концлагеря. В котором одно только желание читать новости не в официально одобренных интернет-СМИ – уже мыслепреступление. 

    Одно время российские либералы активно форсили мем «сесть за репост». Так вот, Украина близка к тому, чтобы сделать эту сказку былью. Причём происходит это не во времена Петра Порошенко (его запрет российских интернет-ресурсов во многом напоминал стену Яценюка на границе с Россией – такой же дырявый и бесполезный), а во времена Зеленского, который сначала даже намеревался отменить запреты предшественника. 

    Но, видимо, позвонили из Секретной службы и отсоветовали.


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