Социальный расизм должен быть правильным

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4 января, суббота  |  Последнее обновление — 10:01  |  vz.ru
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«Суперджет» раскрутил популярность местных авиалиний

Межрегиональные авиаперевозки имеют и проблемы, и перспективыФото: Лев Федосеев/ТАСС
Одним из главных успехов 2019 года стало расширение возможностей летать из одного региона страны в другой – минуя Москву. Как данная технология была реализована, какую роль в этом сыграло государство и российский лайнер «Суперджет» – и с какими проблемами сталкиваются авиакомпании, которые пытаются расширить такие маршруты? Подробности...
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2020 год станет периодом важнейших переговоров между Россией и США

«Кинжал» может стать одним из компонентов будущего договора о стратегических наступательных вооруженияхФото: mil.ru
Москва и Вашингтон должны обсудить одно из ключевых международных соглашений, которое касается стабильности всей мировой политической системы. Речь идет о договоре о стратегических наступательных вооружениях (СНВ-3), то есть о контроле за самым смертоносным оружием на Земле. Почему Соединенные Штаты не слишком стремятся просто продлить этот документ? Подробности...
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Экс-глава АвтоВАЗа сбежал от суда в футляре от контрабаса

65-летний Карлос Гон провел за нос японские спецслужбыФото: Christophe Morin/imago stock&people/Global Look Press
Один из самых авторитетных управленцев в автомобильном мире, бывший руководитель альянса Renault-Nissan-Mitsubishi, бывший глава совета директоров АвтоВАЗа пережил поистине драматическую историю. Он смог сбежать из Японии, где его ждал суд за налоговые нарушения – и сделано это было приемами из дешевого криминального детектива. Подробности...
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США и Иран оказались на пороге войны

Убийство Касема Сулеймани способно привести к необратимым последствиям для всего Ближнего ВостокаФото: кадр из видео
В результате американской спецоперации убит командующий спецподразделением Корпуса стражей исламской революции «Аль-Кудс» генерал Касем Сулеймани. Приказ об убийстве отдал лично президент Трамп. Так в США ответили на недавний штурм своего посольства в Багдаде. В Тегеране пообещали жестоко отомстить причастным к убийству. Насколько серьезным окажется возмездие и начнется ли война между США и Ираном? Подробности...
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Первый серийный Су-57 разбился прямо перед поставкой в войска

В Минобороны совсем недавно констатировали полную готовность Су-57 к использованиюФото: Сергей Бобылев/ТАСС
Планы ВКС по закупке новейших истребителей пятого поколения Су-57 срываются. Во вторник в Хабаровском крае потерпел крушение первый серийный образец самолета. Причиной аварии, по предварительным данным, стал сбой в управлении хвостовым оперением. Первый серийный Су-57 должны были передать в войска до конца 2019 года, а значит, до выполнения обещания оставались считанные дни. Почему сейчас с машиной возникли проблемы? Подробности...
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Социальный расизм должен быть правильным

Герман Садулаев, писатель, публицист
Сегодня «элитой» провозглашают себя такие же примитивные животные, как и я сам. Или даже хуже. Кажется, в современном обществе действует отрицательный отбор, и на самом верху оказываются не лучшие, не светлые, не безупречные, а совсем наоборот. Подробности...

Убийство Сулеймани поднимает ставки

Виктор Мураховский, военный эксперт, главный редактор журнала «Арсенал Отечества»
Решение президента США открывает новую главу в межгосударственном противостоянии. Убит государственный деятель, официальное лицо страны, члена ООН, с которой США не находятся в состоянии войны. Подробности...
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Айзек Азимов – великий пророк из Смоленской губернии

Владимир Веретенников, Журналист
Азимов создал книги, в которых под видом далекого грядущего с большой степенью точности описывается нынешнее. Помните? Великолепная галактическая империя, объединившая двадцать пять миллионов обитаемых миров – и невозможно было представить такую силу, которая хотя бы ее пошатнула. Подробности...
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      Как планета встретила новый, 2020 год

      Салютами, фейерверками и гуляньями встретил весь мир новый, 2020 год. Очень ярко это происходило в центре Москвы – но не только там. Фотогалерея газеты ВЗГЛЯД о том, как провели праздник в разных уголках планеты
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      Кремль опубликовал архивные фото к 20-летию Путина у власти

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              Герман Садулаев

              Социальный расизм должен быть правильным

              Герман Садулаев
              писатель, публицист
              		 4 января 2020, 09:10

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              Хочу признаться. Я тоже расист. Я убежденный махровый реакционный социальный и кастовый расист и сегрегационист. Я не думаю, что все люди одинаковые, что все равны и что у всех должны быть одинаковые права и обязанности. Я полагаю, что люди разные. Мне действительно верится, что есть высшие расы людей. И есть остальные люди, пигмеи, обыватели, вчерашние животные, такие, как мы с вами.

              Первая высшая раса – это святые. Они ничего не считают своим и ничего не делают для себя. Они посвящают себя служению. Они служат не только Богу и человечеству, но и каждой травинке в мироздании. Они истинные философы, пророки, целители человечества, учителя, показывающие путь и пример, самой своей жизнью утверждающие нравственные, духовные идеалы. Они – высшая раса, по сравнению с которой мы – быдло и бесхвостые обезьяны.

              Вторая высшая раса – это герои. Может быть, они не святые в своей обычной жизни. Они любят жизнь со всеми ее радостями, не отказывают себе в веселии и удовольствиях. Но когда приходит лихая година, они без страха и тени сомнений заслоняют собой родную землю, свой народ, они без раздумий отдают свою жизнь, которой так дорожат, за жизни других, за свободу, за правду, за будущее народа. Они настоящие воины, они герои, высшая раса, по сравнению с которой мы – трусливые обыватели и стадо овец.

              Третья, но все еще высшая человеческая раса – это просто порядочные люди. Они много работают и много зарабатывают, никого не обманывая и не угнетая. Они честные. Они платят справедливые налоги. Они не обкрадывают своих работников. Они верны женам и никогда не бросают своих детей. Они не купаются в роскоши и не копят богатств, потому что все излишние капиталы они направляют на благие дела.

              Они не могут спокойно лечь спать, если знают, что рядом с ними, в радиусе километра, десяти или ста, или во всей стране, есть голодные и бездомные. Они не могут видеть, как больному ребенку собирают на операцию всем миром по копейке, они приходят и отдают все свои деньги, чтобы вылечить детей. Они заботятся о стариках, своих и чужих. Потому что они считают, что нет чужих детей и чужих стариков. Они тоже высшая раса, по сравнению с которой мы – мелкие и мелочные, жадные и жестокие твари, черти в человеческом облике. 

              Фото: И. М. Тоидзе

              Я искренне полагаю, что если вдруг мы где-то сталкиваемся с представителями первой, второй или третьей высшей расы, мы должны встать на обочину, уступить дорогу, поклониться, смиренно сложить ладони и выслушать наставления, и постараться исполнить предписанное нам людьми высшей расы, и служить им со всей любовью, на которую мы способны.

              Никакого равенства нет. Мы не равны высшим расам. Нам еще долго карабкаться вверх по эволюционной лестнице прежде, чем мы сможем коснуться их стоп и получить благословение их взгляда. Если это возможно, мы должны быть подчинены таким высшим расам, жить под их руководством, избавиться от зависти и быть счастливыми тем, что нам выпала такая удача. Однако весь вопрос в том, где найти этих сверхчеловеков.

              А проблема в том, что «элитой» провозглашают себя такие же примитивные животные, как и я сам. Или даже хуже. Кажется, в современном обществе действует отрицательный отбор, и на самом верху оказываются не лучшие, не светлые, не безупречные, а совсем наоборот: циничные, хамоватые, эгоистичные, узколобые, не люди даже, а какие-то гамадрилы.

              И вот эти гамадрилы, худшие из орангутангов (не хочется обижать всех орангутангов сравнением), самопровозглашенная «элита», на голубом глазу заявляет, что они и есть высшие, настоящие люди. Что все остальные должны посторониться и поклониться. Что народ сплошь быдло, совок и ватник, людены и пролы.

              Потому наш народ не достоин лучшего, а они достойны. Они ведь не народ, они прилетели с райских планет, чтобы нас учить и воспитывать, но мы оказались тупыми и неблагодарными и вот они собираются улететь, грустно разминают крылышки над толстыми брюшками, эльфы, блин.

              И тут мне, как истинному расисту, хочется взять веник, хочется взять совок, и смести этот мусор, и выкинуть его в помойку. Потому что среди нашего народа есть тихие святые, есть юноши, погибающие за други своя, есть даже и простые честные люди, но настоящих сверхчеловеков не замечено в «элитной» тусовке. Потому что высшие расы есть, но высота положения человека определяется не должностью, не количеством украденных у народа денег, не популярностью в интернете и в телевизоре, а нравственной чистотой и готовностью к самопожертвованию.

              В этом смысле я Фома Неверующий. Покажите мне свои раны, раны своего духовного подвига. Я хочу вложить в них свои пальцы, чтобы убедиться: они настоящие, они не нарисованы в фотошопе. Тогда я признаю вас высшей расой. Но в раны. А не в другие отверстия ваших дурно пахнущих тел. Пить, жрать, нюхать, ездить в Куршавель и покупать сумочки модного дома, и я могу. И все могут. И презрительно облаивать свой народ нетрудно. Это не делает вас высшей расой. А только неблагодарными псами.


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