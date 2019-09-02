Горькое обаяние американского социализма

Взгляд
2 сентября, понедельник  |  Последнее обновление — 12:43  |  vz.ru
Разделы

Украинский авиапром обратился к России с последней просьбой

Самый грузоподъемный серийный самолет в мире – Ан-124 «Руслан» – выполняет поистине уникальные задачи, особенно для российских военныхФото: Anton Bannikov/wikipedia
Украинский концерн «Антонов» потребовал от России переименовать новый транспортный самолет, который разрабатывается на базе Ан-124 «Руслан». Дескать, это другой лайнер и маркой «Ан» он именоваться не имеет права. В России не возражают – нам незачем ставить чужой бренд на свой самолет. Важнее другое – развитие одного из самых востребованных транспортных самолетов в мире теперь идет без Украины. Подробности...
Перейти а раздел…

Как накормить кормильцев на Сахалине и Курилах

Территория осваивалась в режиме добычи всего хорошего на огромном далеком острове, напоминает Валерий ЛимаренкоФото: Сергей Кривошеев/РИА «Новости»
Один из самых восточных регионов РФ – Сахалинская область – обеспечивает страну миллиардами долларов экспортной выручки, имеет большой бюджет, но остается в числе рекордсменов по аварийному жилью и низкому качеству медицины. Спецкор газеты ВЗГЛЯД выяснял, как врио главы Сахалина Валерий Лимаренко борется с этими парадоксами и будет ли у острова мост с материком.  Подробности...
Перейти а раздел…

Что мешает сделать нормой семью с тремя детьми

Владимир Путин с детьми из семьи Шутылевых из Хакасии Фото: Михаил Метцель/ТАСС
Владимир Путин назвал семью с тремя детьми правильной. Президент уже много раз говорил о необходимости роста рождаемости и важности больших семей. И это на самом деле главная задача для государства и общества. Семья с тремя детьми должна стать нормой, если мы хотим сохранить и развить великую русскую цивилизацию. Подробности...
Перейти а раздел…

Украина сжигает «ядерные мосты» с Россией

Украинцы продвинулись в решении проблемы ядерного топлива, но риски остаются колоссальнымиФото: Дворной Б./ТАСС
На Украине объявили о планах провести до 2024 года модернизацию всех АЭС страны, потратив на это 240 млн долларов. Одна из особенностей проекта – попытка наладить собственное производство оборудования для четырех атомных станций. Киев пытается полностью отказаться от ядерного сотрудничества с Москвой, не обращая внимания даже на то, что спешка в подобном вопросе чревата риском техногенных катастроф. Подробности...
Перейти а раздел…

Мать объяснила убийство годовалого ребенка кредитом

Почему Тимур стал жертвой собственной матери, еще только предстоит узнатьФото: surb.sledcom.ru
В Башкирии обнаружили тело годовалого Тимура, которого несколько дней искали правоохранители и волонтеры. В убийстве малыша созналась его мать Юлия. В начале года она разошлась с мужем и влезла в долги. Но в последнее время у нее завязались романтические отношения с односельчанином. Что могло стать причиной столь жестокой расправы над собственным сыном? Подробности...
Перейти а раздел…

Горькое обаяние американского социализма

Дмитрий Дробницкий, политолог, американист
Сегодня быть западным (равно как и западническим) либералом означает быть социалистом. И чем радикальнее, тем лучше. Эта тенденция, пусть и с опозданием, неизбежно возобладает и в России. Подробности...

На русском Севере ищут себя

Анна Долгарева, журналист, поэт, военный корреспондент
Русский Север притягивает раз за разом тем, что обнажает скрытое: когда день за днем идешь среди ясных линий, прозрачной красоты, длинных туманов – совершенно не остается сил лгать себе. Подробности...
Обсуждение: 6 комментариев

Россия и Британия близки в описании Друга, Врага и Конфликта

Глеб Кузнецов, политолог, глава экспертного совета ЭИСИ
Удивительно, насколько язык «нового Брекзита» соответствует нашему лоялистскому в России. Общего в правой повестке Британии, правых повестках США и других европейских стран очень много. Подробности...
Обсуждение: 5 комментариев
    Перейти а раздел…

    Ученые расстроили ЛГБТ – «гей-гена» нет

    Грузия провоцирует новую войну в Южной Осетии

    Как Путин способствовал популярности брендов

    Обсуждение: 5 комментариев
      Перейти а раздел…

      Вечный огонь с Могилы Неизвестного солдата загорелся в Словении

      Вечный огонь с Могилы Неизвестного Солдата в Москве зажгли в воскресенье в столице Словении Любляне в память о воинах России и Советского Союза. Частица Вечного огня была помещена в специальную лампаду и привезена в Словению спецбортом Министерства обороны России
      Подробности...

      В Жуковском открылся авиасалон МАКС

      Владимир Путин лично продемонстрировал турецкому лидеру Тайипу Эрдогану российский истребитель пятого поколения Су-57. Это произошло на ежегодном авиасалоне МАКС в Жуковском. Ранее Турция проявила интерес к этому самолету после отказа США продавать Анкаре свой новейший истребитель F-35
      Подробности...

      День флага в Москве отметили грандиозным митингом-концертом

      Более 100 тыс. человек вышли на проспект Сахарова в Москве на митинг-концерт «Герои рядом с нами» в честь 350-летия флага России. В нем участвовали звезды эстрады и спорта, ученые, общественные деятели, Герои России и СССР. Мероприятие стало самым массовым за все время существования праздника
      Подробности...
        Перейти а раздел…

        «Манюни»: Все для комфортного путешествия с детьми

        «Два брата»: Услуги, в которых нуждаются все

        «Брусника»: Травяные чаи для здоровья из Белгородчины

          Перейти а раздел…
          Нужно ли вводить в России обязательную школьную форму единого образца?
          • Да

          • Нет

          Вы работаете по специальности, на которую учились?
          • Да

          • Нет

          • У меня нет специальности

          Должна ли Россия вернуться в «Большую восьмерку»?
          • Да

          • Нет

            Перейти а раздел…

            Как обманывают российских автомобилистов

            Обсуждение: 4 комментария

            Российские шоферы рискуют оказаться зажатыми в тиски между ГИБДД и местными властями

            Российским водителям готовят ряд жестких мер

            Глава МВД Владимир Колокольцев сумел заинтриговать едва ли не каждого российского водителя, пообещав ряд «серьезных и жестких» мер для снижения смертности на дорогах. Если речь о том, чтобы ужесточить скоростной режим или полностью передать контроль за дорожными видеокамерами местным властям, то в Госдуме категорически против. А вот идея создания базы данных злостных нарушителей получила широкую поддержку. Подробности...
            Обсуждение: 118 комментариев

            Владимир Путин на отечественном лимузине Aurus заехал прямо на территорию немецкого завода

            Почему Mercedes инвестирует в санкционную Россию

            Владимир Путин приехал поздравить Mercedes-Benz с открытием немецкого завода в Подмосковье на отечественном лимузине Aurus. Но по традиции оставил свой автограф на первой российской иномарке, сошедшей с конвейера. Почему Mercedes-Benz решился инвестировать в российскую экономику не в самое простое для нее время? Подробности...
            Обсуждение: 12 комментариев
              Перейти а раздел…
              НОВОСТЬ ЧАСА:Константинополь обвинили в рейдерском захвате русского собора в Париже
              Раскрыты обстоятельства аварии на военном полигоне под СеверодвинскомВ Совфеде призвали не прощать хамство Польши«Ангару» признали несоответствующей требованиям МинобороныПремьер Грузии подал в отставку
              В Сети нервно отреагировали на председательство России в СБ ООНПольша обвинила Россию в неполучении репараций от ГерманииНа Украине заявили о необходимости начать переговоры с Россией по газуНового министра образования Украины высмеяли за безграмотность
              Австралия согласилась рассмотреть расследование немецкого детектива по крушению MH17Немецкий политолог отметил серьезное усиление позиций «Альтернативы для Германии»Джонсон отказался от занятий спортом из-за боязни стать похожим на ПутинаНазван принципиальный момент в интеграции России и Белоруссии

              Главная тема


              Украина сжигает «ядерные мосты» с Россией

              Выступление в Варшаве


              Немецкий эксперт объяснил, почему Штайнмайер умолчал о роли СССР в победе над нацизмом

              «Хабаровск» с «Посейдоном»


              Американцев напугали «способными уничтожить цивилизацию» российскими подлодками

              годовщина Второй мировой


              NYT: В Польше история стала оружием

              Видео

              секреты Су-57


              Турция готова поставить российский истребитель на службу НАТО

              лайнер Ан-124


              Украинский авиапром обратился к России с последней просьбой

              американский СПГ


              Польша озолотится на борьбе Украины с Газпромом

              обострение обстановки


              Провокацией в Южной Осетии руководят российские оппозиционеры

              викторина


              Кто совершал преступления в космосе?

              Притяжение тундрой


              Анна Долгарева: На русском Севере ищут себя

              Советская Кондопога


              Ирина Алкснис: Республики СССР жили за счет выкачивания ресурсов из России

              на ваш взгляд


              Нужно ли вводить в России обязательную школьную форму единого образца?


              Дмитрий Дробницкий

              Горькое обаяние американского социализма

              Дмитрий Дробницкий
              политолог, американист
              		 2 сентября 2019, 12:00

              Версия для печати  •
              В закладки  •
              Постоянная ссылка  •
                •
              Сообщить об ошибке  •

              Электоральный цикл в США 2019-2020 годов, несомненно, войдет в историю как период окончательного оформления новой идеологии одной из двух основных американских партий. Ей стал социализм.

              Рост социалистических настроений в Соединенных Штатах наблюдается примерно с 2014 года. И все-таки до недавнего времени считалось, что новое течение охватило лишь незначительную часть Демпартии, что демократы-левоцентристы по-прежнему держат в руках бразды правления, так что в скором времени она возвратится к клинтоновским принципам. В самом крайнем случае – к той парадигме, которую связывают с кланом Кеннеди.

              Поэтому мейнстримные медиа с таким восторгом восприняли вступление в президентскую гонку бывшего вице-президента Джо Байдена. С ним была связана надежда на «возвращение к норме», к умеренному курсу и маргинализации социалистов. «Дядюшка Джо» должен был уверенно победить их на праймериз, тем самым демонстрируя, кто в доме хозяин.

              Но именно вступление в борьбу Байдена окончательно похоронило надежды умеренных. Мало того, что рейтинг Байдена стал падать, так и сам Джо стал высказываться «в духе времени». У него пока не очень получается, но он старается. Старается выглядеть «почти социалистом». Социалистом-но-с-умом. И это, пожалуй, главный поворот в президентской гонке.

              Но это также и поворот в мировой политике. Американские социалисты стали гораздо популярнее в либеральных средах Европы, чем собственные социал-демократы, которых еще лет десять назад превозносили как «представителей разумного компромисса» и проводников «честной и ответственной политики». Практически все либеральные издания Старого Света ставят левых радикалов США в пример своим лидерам, часто и охотно их цитируют, рассказывают об их деятельности, делятся их высказываниями в социальных сетях.

              Фото: Mike Segar/Reuters

              Байден не просто так резко сместился влево. По ходу предвыборной кампании в США выяснилось, что умеренность на левом политическом фланге окончательно вышла из моды. Сегодня быть западным (равно как и западническим) либералом означает быть социалистом. И чем радикальнее, тем лучше.

              Если отечественные либералы говорят обратное или умалчивают об этом факте, то они либо лукавят, либо попросту не в курсе дела. А может быть, выдают желаемое за действительное. И их можно понять. Им было очень комфортно идти в фарватере Клинтонов и Обамы, но не очень хочется быть последователями новых лидеров, таких как Александрия Окасио Кортес, Ильхам Омар и даже Берни Сандерс. Но ничего не поделаешь! Так уж устроен либерализм. Либо ты следуешь тренду, либо перестаешь быть своим. И раз на Западе либералы образца 1990-х и 2000-х годов практически поголовно перековались в неосоциалистов в молодежных организациях, сетевых сообществах и, самое главное, в академических средах, эта тенденция, пусть и с опозданием, неизбежно возобладает и в России.

              Вероятно, проявится и своя «национальная специфика», связанная с особенностями политической системы и психологией восприятия прошлого, в основном недавнего. Так, в России нет своей сильной и массовой либеральной партии. Так что некому под воздействием неосоциалистического вируса сдвигаться влево, меняя тем самым политический ландшафт. Зато «традиционные» партии левого толка, такие как КПРФ и СР, почти наверняка будут постепенно перепрограммированы по модному западному образцу.

              Почти наверняка произойдет перепрограммирование исторических символов, связанных с СССР. Сетевые сообщества, «топящие» за социализм, КПСС, Ленина и Сталина, вполне могут стать инструментом популяризации нового глобального социализма. Сочетание либерального технократического деспотизма с леворадикальным обличительным морализаторством, столь характерное для мисс Кортес и мистера Сандерса, прекрасно вписывается в образ «эффективного менеджера» Сталина, созданный сетевыми активистами и авторами книг о «попаданцах».

              Впрочем, «национальная специфика» будет иметь исключительно прикладной характер. У нас другие стартовые условия для распространения неосоциализма. Конечная же идеология – можно не сомневаться – станет неотличимой от западной. Говоря точнее, она станет глобальной, как и социализм XX века. С той лишь разницей, что ее штабы будут расположены в других столицах и будут обладать куда бóльшими ресурсами, чем все компартии прошлого, вместе взятые. В связи с этим важно, на мой взгляд, критически разобрать часто звучащий тезис о том, что новый американский демократический социализм принципиально отличается от социализма в его советском изводе. Так утверждают и на Западе, и в России, правда, по разным причинам.

              В США социалисты пытаются убедить общественность в том, что их политическая повестка не имеет ничего общего ни с СССР, ни с боливарианскими режимами Латинской Америки, ни с коммунистическим Китаем. Они пытаются отмахнуться от неудобных для них параллелей. На деле их предшественники с большим интересом и уважением относились к Советскому Союзу и режиму Мао. Берни Сандерс в недавнем телевизионном интервью открыто похвалил Пекин за борьбу с бедностью. А один из социалистических профсоюзов учителей США направил свою делегацию в Венесуэлу. Это, впрочем, частности. Главная проблема с «исключительностью» западных неосоциалистов состоит в том, что идеалы и даже некоторые методы борьбы нынешних левых ультрас практически не отличаются от тех, что исповедовали и практиковали революционеры век назад.

              У нас в стране политические лидеры левого толка не хотят – во всяком случае, пока – чтобы их ассоциировали с западными ультралибералами. И это понятно. Советский Союз сохранился в общественной памяти как довольно консервативное государство с широкими социальными гарантиями. То, что в России американских левых называют троцкистами (иногда даже анархо-синдикалистами), в целом верно. Тех коммунистов, которых в историческом СССР изгнали или репрессировали, как правило, обвиняли в различных «уклонах», среди которых более всего запомнился именно троцкизм. Так из партии и страны были изгнаны те, кто более всего своими убеждениями походил на нынешних американских социалистов.

              Но это было следствием той уникальной ситуации, в которой оказался Советский Союз в конце 1920-х – начале 1930-х годов. Международная изоляция, последствия Гражданской войны и неминуемость новой всемирной бойни – заставило руководство страны и лично тов. Сталина (реального, а не лубочного) заняться мобилизационными мерами, которые коснулись всех сфер жизни советских людей. Социальный консерватизм СССР вплоть до последних лет его существования – следствие этого политического поворота.

              Но до начала мобилизации те, кто возглавлял Советское государство, придерживались весьма либеральных убеждений. Как и у нынешних американских социалистов, социальные гарантии соседствовали с «деконструкцией иерархических отношений в семье», «разрушением гендерных стереотипов», «демократизацией школы», приматом интернационального над национальным, объявлением уголовников «социально близкими» (для либеральных штатов, таких как Калифорния, Вашингтон и Нью-Йорк, это сегодня является огромной проблемой). И тех и других объединяет ненависть к «патриархальной деревне». В России начала XX века это был, говоря словами В.И. Ленина, «хитрый русский хозяйчик». В сегодняшних США – фермер, голосующий за Трампа.

              Стремление лишить человека собственности и национальных традиций, контролировать его гендерное поведение и семейное строительство, а также насадить неприятие и презрение к религии является общим для всех социалистов. И если кто-то из них и обращается к национальной истории, то исключительно вынужденно или с целью манипулирования общественными настроениями. Поэтому для последовательных левых политиков так важна опора на самые различные меньшинства и «уязвимые социальные группы». Они являются идеальным примером «несовершенства» и «несправедливости» национального государства.

              Обратите внимание вот на какой феномен. Социалисты – как на Западе, так и у нас – всегда осуждают и ненавидят свое историческое государство. Нынешние американские левые во всеуслышание говорят о «позорной истории США». Как если бы в ней не было ничего, кроме рабства, эксплуатации детского труда, «институционального расизма» и «культуры изнасилования». И если Хиллари Клинтон в 2016-м, отвечая на главный лозунг Трампа, говорила: «Америка уже великая», то нынешние его противники утверждают: «Америка никогда не была великой страной». Американские ценности – это те, что они утвердят в будущем.

              В России неосоциалисты любят хвалить СССР и называть именно его своей Родиной. Они хотели бы жить в несуществующей стране. Несуществующей не только потому, что Советского Союза больше нет, но и потому, что влюблены они в вымышленный, а не в реальный СССР. Нынешнее государство они презрительно называют «эрефией», историческую Россию описывают как «страну вечного рабства и грязи».

              Само собой, «просто так» популярными социалистические настроения в США стать не могли. Даже самая изощренная «соросовская пропаганда» сама по себе была бы не в состоянии сделать ранее немыслимое. Да и ностальгия по «сферическому» СССР в среде отечественной молодежи имеет реальные социальные предпосылки. От них нельзя отмахиваться. Они должны стать предметом объективного и тщательного изучения с целью предметной работы над ошибками. Что, однако, не отменяет необходимости ясного понимания того, что современный либерал-социализм является глобальным проектом, не испытывающим недостатка в ресурсах и интеллектуальных кадрах.

              Трамп не то чтобы нашел абсолютное лекарство от этой якобинской заразы. Но его «лечение» все же дает результат. Оно состоит в экономическом росте и реиндустриализации. Может ли Россия похвастаться такими «паллиативами»?

              Радикальным же средством может стать только успешная национальная стратегия. Если ее не выработать и не начать воплощать в жизнь, нас вынудят импортировать глобальный продукт. Раньше он был неолиберальным. Теперь стал неосоциалистическим. И хрен редьки не слаще.


              Подпишитесь на ВЗГЛЯД в Яндекс-Новостях

              Вы можете комментировать материалы газеты ВЗГЛЯД, зарегистрировавшись на сайте RussiaRu.net. О редакционной политике по отношению к комментариям читайте здесь

              Другие мнения

              На русском Севере ищут себя

              Анна Долгарева, журналист, поэт, военный корреспондент
              Русский Север притягивает раз за разом тем, что обнажает скрытое: когда день за днем идешь среди ясных линий, прозрачной красоты, длинных туманов – совершенно не остается сил лгать себе. Подробности...
              Обсуждение: 6 комментариев

              Россия и Британия близки в описании Друга, Врага и Конфликта

              Глеб Кузнецов, политолог, глава экспертного совета ЭИСИ
              Удивительно, насколько язык «нового Брекзита» соответствует нашему лоялистскому в России. Общего в правой повестке Британии, правых повестках США и других европейских стран очень много. Подробности...
              Обсуждение: 5 комментариев

              Вечно обиженные

              Андрей Колесник, ветеран спецназа ВМФ, депутат Госдумы VI созыва, депутат Калининградской облдумы
              Сегодня в Польше модно оскорблять тех, благодаря кому страна осталась в истории, переписывать и искажать исторические факты, манипулировать политическими оценками. Подробности...
              Обсуждение: 31 комментарий

              Республики СССР жили за счет выкачивания ресурсов из России

              Ирина Алкснис, обозреватель РИА «Новости»
              Когда до меня дошло, что за вкуснейшее рижское эскимо, которое я так любила, расплачивался мой двоюродный брат, вынужденный есть в Кондопоге замерзшую дрянь, я испытала глубокое отвращение к системе, породившей этот перекос. Подробности...
              Обсуждение: 719 комментариев

              Не тревожьте тень ушедшей империи

              Сергей Зацаринный, писатель
              Нам пора забыть это дурацкое словосочетание – монголо-татарское иго. Во-первых, его – в привычном понимании – не было. Во-вторых, у нас давно одна страна, одна история, и мы – один народ. Подробности...
              Обсуждение: 50 комментариев

              Шоу «Слуга народа» продолжается в реале

              Глеб Простаков, журналист
              Эксперты по любым вопросам стали депутатами. Будет по-настоящему много шоу. Вся страна в буквальном смысле превратится в огромную съемочную площадку нового сезона сериала «Слуга народа». Подробности...
              Обсуждение: 6 комментариев

              Урбанина – чума нашего времени

              Максим Соколов, публицист
              Ориентация городского хозяйства на потребности продвинутой и передовой молодежи (самокаты, гипертрофированные пешеходные пространства, смузи, тусовки и всякая прочая движуха) довольно парадоксальна. Подробности...
              Обсуждение: 74 комментария

              Кирилл Вышинский показал себя настоящим героем

              Виталий Лейбин, главный редактор журнала «Русский репортер»
              Кирилл просто и ясно говорил о том, что врать вообще не надо. Он тогда работал спецкором телеканала «Россия» прямо на Майдане, то есть в окружении ненависти, и делал репортерскую работу. Подробности...

              Глобализм создает границы между богатыми и нищими

              Антон Любич, экономист
              Глобализм не сделает россиян богатыми, как «золотой миллиард». Его цель не в этом. Границы в глобальном мире будущего сохранятся. Просто они перестанут быть национальными, превратившись в границы между богатыми и нищими. Подробности...
              Обсуждение: 78 комментариев

              Предыдущие статьи: 1 |  2  |  3  |  4  |  5

               
               
              © 2005 - 2018 ООО Деловая газета «Взгляд»
              E-mail: information@vz.ru
              .masterhost
              		В начало страницы  •
              Поставить закладку  •
              На главную страницу  •
              ..............