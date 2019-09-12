США и Китай начали битву за советские технологии на Украине

Запорожский завод авиадвигателей «Мотор Сич» до Майдана получал из России порядка 70% из годовой выручки около 1,5 млрд долларов. После закрытия российского рынка объемы производства компании сократились на 40%, а выручка упала до $450 млн в 2018-м. В первом полугодии 2019 «Мотор Сич» впервые объявила об убытках примерно в 16,5 млн долларов.

«Мотор Сич» – просто для понимания важности и масштаба компании – в 1916 году произвела первый русский авиационный двигатель, по состоянию на 2010 год производила и сопровождала в эксплуатации 55 типов и модификаций двигателей для 61 вида самолетов и вертолетов, делала двигатели для российских крылатых ракет.

Свято место пусто не бывает. Раз ушла Россия, придет кто-то другой. Попытка использовать для обслуживания российских заказов белорусский авиаремонтный завод была блокирована СБУ, поэтому Мотор сделал попытку переориентироваться на стремительно развивающийся Китай, который в 2018 принес Мотору около 35% от общей выручки.

КНР же семимильными шагами идет к технологическому доминированию в мире, приближаясь по расходам на НИОКР к США, которые составляют порядка 500 млрд долларов в год, что в 3,5 раза больше всего годового ВВП Украины. И это не говоря о том, что Китай ежегодно производит почти 90% персональных компьютеров на планете, 70% мобильных телефонов, 60% цемента и 45% крупнотоннажных морских судов. Принятый в 2015 т.н. план «Сделано в Китае» предполагает до 2025 собрать инновационные технологии для обновления промышленности, до 2035 – войти в число «продвинутых мировых производителей» и до 2049 – превратиться в технологического лидера планеты. В такой ситуации не подобрать умирающий флагман советского авиастроения, у которого, тем не менее, осталось еще кое-что интересное, было бы глупо. Предполагается, что моторовские технологии будут использованы Пекином для производства своих истребителей пятого поколения.

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Пытаясь спасти завод от гибели, президент и совладелец «Мотор Сич», а также народный депутат Украины Вячеслав Богуслаев в 2015 затеял совместно с китайской компанией Skyrizon Aviation трехмиллиардный проект по строительству производственной площадки в Китае, но тут же получил со стороны СБУ уголовное дело за госизмену. Тогда Богуслаев пошел другим путем и в 2016-2017 продал подконтрольным Skyrizon Aviation компаниям свои 15% акций плюс все, что лежало в офшорах. В итоге получился контрольный пакет в 56% и 250 млн долларов на модернизацию завода. Против вдруг оказался антимонопольный комитет, который не получил свою долю пирога, СБУ возбудила еще одно уголовное дело по подозрению в попытке ликвидации стратегического оборонного предприятия (естественно по заказу спецслужб РФ), а в 2018 суд наложил арест на эти 56% акций, тем самым заблокировав сделку. Начались обыски СБУ на «Мотор Сич», которые Богуслаев назвал попыткой рейдерского захвата.

На парламентских выборах этого года Богуслаев неожиданно проиграл по своему округу (в котором живут преимущественно работники «Мотор Сич» и их родственники) свадебному фотографу из партии Зеленского, что только усугубило ситуацию.

Китайцы, по всей видимости, поняли, как делаются дела в Украине, и пообещали безвозмездно передать Укроборонпрому (тому самому, который «зарабатывал» на продаже ВСУ некачественных бронежилетов) 25% акций и занести 100 млн долларов за согласование сделки. Конечно же, договор подписали, а Антимонопольный комитет начал рассмотрение совместной заявки Укроборонпома и Skyrizon на концентрацию контрольного пакета.

И вроде бы все поделили, дали откусить кусок от пирога всем, кто считал себя обиженным, но тут вопрос с уровня местных коррупционных схем перешел на мировой уровень. 28 августа в Киев прибыл тогда еще советник по нацбезопасности президента США Джон Болтон по прозвищу «Бешенные усы» Трампа. Казалось бы, где Запорожье, а где нацбезопасность Соединенных Штатов? Оказывается, совсем рядом. «Нас беспокоит «дипломатия создания задолженностей», которую преследует китайская сторона. И хотя сначала кажется, что предлагаемые ими финансовые условия достаточно привлекательные, в будущем страны, которые на это соглашаются, оказываются с долгами, в зависимости», – заявил Болтон президенту Зеленскому, как бы немного забыв о деятельности МВФ.

При этом украинские СМИ со ссылкой на свои источники писали, что Джон «Бешенные усы» потребовал от Украины национализировать «Мотор Сич» дабы полностью «обезопасить» предприятие от китайского влияния. И тут клинч. С одной стороны, Украина в своем нынешнем состоянии не может отмахнуться от требований «пахана», а с другой – ссориться с Китаем, отходить от заявленных принципов либертарианской приватизации и самое главное, тратить деньги на национализацию вместо того, чтобы получить их от продажи, не очень хочется. «Мотор Сич» без российских заказов стал убыточным, а без китайских его просто ждет мгновенная катастрофа или постепенное умирание, если добрые американцы обеспечат завод небольшими заказами. Зачем он тогда государству?

На визит Болтона, естественно, отреагировал Китай. «США не должны нагло вмешиваться во внутренние и внешние дела Украины, так же, как и требовать от Украины выбирать между Китаем и США, – заявил посол Ду Вэй, – Если уж Украине угрожает долговая яма, то так называемая яма выкопана не китайцами».

Для более прозрачного намека на то, как нужно правильно поступить, снова использовали старый классический метод. СБУ открыла уголовное дело по «финансированию терроризма» против директора Снежнянского машиностроительного завода (дочернее предприятие «Мотор Сичи» на территории ДНР), а затем по госизмене в самой «Мотор Сичи». Но тут опять «зрада». 10 сентября Трамп увольняет Болтона. Того самого Болтона, который говорил: «Большая ошибка – придавать какое-либо значение международному праву», «Чтобы не дать Ирану получить бомбу, разбомбите Иран» и «Россия прошла через демократию и вышла с другой стороны».

И в тот же день появляется сообщение, что Укроборонпром и Skyrison подают в Антимонопольный комитет документы, подтверждающие, что те самые 56% акций «Мотор Сичи» не принадлежат государству, а являются собственностью частных лиц. И это значит, что арест должен быть снят, т.е. разблокировано рассмотрение украино-китайской сделки. Неимоверное количество совпадений. Впрочем, в украинской реальности это еще совсем не гарантия, что сделка состоится. «Мотор Сич» вряд ли выживет что при национализации, что при продаже китайцам (там нужны технологии, а не завод на территории Украины). Другое дело, если наступит долгожданный мир с Россией и предприятию таки откроют доступ к российским заказам. Не завтра, конечно, но послезавтра… а вдруг?