США и Китай начали битву за советские технологии на Украине

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Речной флот России ждет кардинальное обновление

Современные круизные лайнеры выводят речной флот России на новый уровеньФото: Михаил Солунин/ТАСС
Впервые за несколько десятков лет Россия построила собственный речной круизный лайнер. Спущенное на воду в Нижнем Новгороде судно «Мустай Карим» не только задаст новый уровень комфорта на фоне устаревших лайнеров советского времени. Строительство серии подобных судов – важнейший проект для всей российской промышленности. Подробности...
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Шойгу очистит Приднестровье от советских снарядов

Шойгу лично занимается восстановлением мира в Приднестровье с начала 90-х годовФото: Вадим Савицкий/ТАСС
Россия и Молдавия намерены утилизировать боеприпасы, лежащие на складах Приднестровья со времен СССР. Это планировалось сделать еще в 1997 году, но дело сдвинулось с мертвой точки лишь на днях – после визита в Молдавию министра обороны Сергея Шойгу. Президент Додон признал, что закрытие складов поможет разрядить напряженность в регионе. Подробности...
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За что снова убили Гуфа

Тимати и Гуф разочаровали поклонниковФото: Тимати/Youtube
Музыкант Тимур Юнусов, больше известный как Тимати, удалил со своего аккаунта на YouTube клип на песню «Москва», которую он записал совместно с Алексеем Долматовым, более известным как Гуф. Почему песня вызвала ярость поклонников этих известных в молодежной среде музыкантов и какие выводы можно сделать из произошедшего? Подробности...
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Британия вступает в состояние полураспада

Отделение Шотландии от Британии на фоне Брексита представляется весьма вероятным сценариемФото: Stewart Kirby/Zuma/ТАСС
Против премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона взбунтовалась судебная власть целого региона – Шотландии, грозя сорвать его интригу по выводу Британии из ЕС. Помимо прочего, это нужно воспринимать как намек: если премьер-министр доведет свою затею до конца, Великобритания рискует лишиться Шотландии и буквально развалиться на части. Подробности...
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Мать объяснила убийство годовалого ребенка кредитом

Почему Тимур стал жертвой собственной матери, еще только предстоит узнатьФото: surb.sledcom.ru
В Башкирии обнаружили тело годовалого Тимура, которого несколько дней искали правоохранители и волонтеры. В убийстве малыша созналась его мать Юлия. В начале года она разошлась с мужем и влезла в долги. Но в последнее время у нее завязались романтические отношения с односельчанином. Что могло стать причиной столь жестокой расправы над собственным сыном? Подробности...
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США и Китай начали битву за советские технологии на Украине

Павел Волков, публицист
Пока мировые державы бьются за советское наследие, Россия постепенно осваивает выпуск недостающих двигателей на своей территории. Хотя объективно моторостроительный гигант нужен только ей. Подробности...

Идеологический враг придает нашей жизни смысл и цель

Алексей Алешковский, сценарист
Сон разума рождает чудовищ. Мы не хотим слушать друг друга, мы не хотим говорить друг с другом. Кто не с нами, тот против нас: если эта большевистская мудрость до сих пор руководит нами, какой смысл говорить о свободе и демократии. Подробности...
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              США и Китай начали битву за советские технологии на Украине

              Павел Волков
              публицист
              		 12 сентября 2019, 18:45

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              Запорожский завод авиадвигателей «Мотор Сич» до Майдана получал из России порядка 70% из годовой выручки около 1,5 млрд долларов. После закрытия российского рынка объемы производства компании сократились на 40%, а выручка упала до $450 млн в 2018-м. В первом полугодии 2019 «Мотор Сич» впервые объявила об убытках примерно в 16,5 млн долларов.

              «Мотор Сич» – просто для понимания важности и масштаба компании – в 1916 году произвела первый русский авиационный двигатель, по состоянию на 2010 год производила и сопровождала в эксплуатации 55 типов и модификаций двигателей для 61 вида самолетов и вертолетов, делала двигатели для российских крылатых ракет.

              Свято место пусто не бывает. Раз ушла Россия, придет кто-то другой. Попытка использовать для обслуживания российских заказов белорусский авиаремонтный завод была блокирована СБУ, поэтому Мотор сделал попытку переориентироваться на стремительно развивающийся Китай, который в 2018 принес Мотору около 35% от общей выручки.

              КНР же семимильными шагами идет к технологическому доминированию в мире, приближаясь по расходам на НИОКР к США, которые составляют порядка 500 млрд долларов в год, что в 3,5 раза больше всего годового ВВП Украины. И это не говоря о том, что Китай ежегодно производит почти 90% персональных компьютеров на планете, 70% мобильных телефонов, 60% цемента и 45% крупнотоннажных морских судов. Принятый в 2015 т.н. план «Сделано в Китае» предполагает до 2025 собрать инновационные технологии для обновления промышленности, до 2035 – войти в число «продвинутых мировых производителей» и до 2049 – превратиться в технологического лидера планеты. В такой ситуации не подобрать умирающий флагман советского авиастроения, у которого, тем не менее, осталось еще кое-что интересное, было бы глупо. Предполагается, что моторовские технологии будут использованы Пекином для производства своих истребителей пятого поколения.

              Пытаясь спасти завод от гибели, президент и совладелец «Мотор Сич», а также народный депутат Украины Вячеслав Богуслаев в 2015 затеял совместно с китайской компанией Skyrizon Aviation трехмиллиардный проект по строительству производственной площадки в Китае, но тут же получил со стороны СБУ уголовное дело за госизмену. Тогда Богуслаев пошел другим путем и в 2016-2017 продал подконтрольным Skyrizon Aviation компаниям свои 15% акций плюс все, что лежало в офшорах. В итоге получился контрольный пакет в 56% и 250 млн долларов на модернизацию завода. Против вдруг оказался антимонопольный комитет, который не получил свою долю пирога, СБУ возбудила еще одно уголовное дело по подозрению в попытке ликвидации стратегического оборонного предприятия (естественно по заказу спецслужб РФ), а в 2018 суд наложил арест на эти 56% акций, тем самым заблокировав сделку. Начались обыски СБУ на «Мотор Сич», которые Богуслаев назвал попыткой рейдерского захвата.

              Фото: Лысцева Марина/ТАСС

              На парламентских выборах этого года Богуслаев неожиданно проиграл по своему округу (в котором живут преимущественно работники «Мотор Сич» и их родственники) свадебному фотографу из партии Зеленского, что только усугубило ситуацию.

              Китайцы, по всей видимости, поняли, как делаются дела в Украине, и пообещали безвозмездно передать Укроборонпрому (тому самому, который «зарабатывал» на продаже ВСУ некачественных бронежилетов) 25% акций и занести 100 млн долларов за согласование сделки. Конечно же, договор подписали, а Антимонопольный комитет начал рассмотрение совместной заявки Укроборонпома и Skyrizon на концентрацию контрольного пакета.

              И вроде бы все поделили, дали откусить кусок от пирога всем, кто считал себя обиженным, но тут вопрос с уровня местных коррупционных схем перешел на мировой уровень. 28 августа в Киев прибыл тогда еще советник по нацбезопасности президента США Джон Болтон по прозвищу «Бешенные усы» Трампа. Казалось бы, где Запорожье, а где нацбезопасность Соединенных Штатов? Оказывается, совсем рядом. «Нас беспокоит «дипломатия создания задолженностей», которую преследует китайская сторона. И хотя сначала кажется, что предлагаемые ими финансовые условия достаточно привлекательные, в будущем страны, которые на это соглашаются, оказываются с долгами, в зависимости», – заявил Болтон президенту Зеленскому, как бы немного забыв о деятельности МВФ.

              При этом украинские СМИ со ссылкой на свои источники писали, что Джон «Бешенные усы» потребовал от Украины национализировать «Мотор Сич» дабы полностью «обезопасить» предприятие от китайского влияния. И тут клинч. С одной стороны, Украина в своем нынешнем состоянии не может отмахнуться от требований «пахана», а с другой – ссориться с Китаем, отходить от заявленных принципов либертарианской приватизации и самое главное, тратить деньги на национализацию вместо того, чтобы получить их от продажи, не очень хочется. «Мотор Сич» без российских заказов стал убыточным, а без китайских его просто ждет мгновенная катастрофа или постепенное умирание, если добрые американцы обеспечат завод небольшими заказами. Зачем он тогда государству?

              На визит Болтона, естественно, отреагировал Китай. «США не должны нагло вмешиваться во внутренние и внешние дела Украины, так же, как и требовать от Украины выбирать между Китаем и США, – заявил посол Ду Вэй, – Если уж Украине угрожает долговая яма, то так называемая яма выкопана не китайцами».

              Для более прозрачного намека на то, как нужно правильно поступить, снова использовали старый классический метод. СБУ открыла уголовное дело по «финансированию терроризма» против директора Снежнянского машиностроительного завода (дочернее предприятие «Мотор Сичи» на территории ДНР), а затем по госизмене в самой «Мотор Сичи». Но тут опять «зрада». 10 сентября Трамп увольняет Болтона. Того самого Болтона, который говорил: «Большая ошибка – придавать какое-либо значение международному праву», «Чтобы не дать Ирану получить бомбу, разбомбите Иран» и «Россия прошла через демократию и вышла с другой стороны».



              И в тот же день появляется сообщение, что Укроборонпром и Skyrison подают в Антимонопольный комитет документы, подтверждающие, что те самые 56% акций «Мотор Сичи» не принадлежат государству, а являются собственностью частных лиц. И это значит, что арест должен быть снят, т.е. разблокировано рассмотрение украино-китайской сделки. Неимоверное количество совпадений. Впрочем, в украинской реальности это еще совсем не гарантия, что сделка состоится. «Мотор Сич» вряд ли выживет что при национализации, что при продаже китайцам (там нужны технологии, а не завод на территории Украины). Другое дело, если наступит долгожданный мир с Россией и предприятию таки откроют доступ к российским заказам. Не завтра, конечно, но послезавтра… а вдруг?


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