«Большая семёрка» плюс неизвестные

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МВФ предложил России рискнуть деньгами

Слепо следовать рекомендациям МВФ бывает опасноФото: Yuri Gripas/Reuters
Международный валютный фонд советует России вкладывать средства Фонда национального благосостояния в зарубежные активы. Тогда будущее россиян будет защищено, считает фонд. В прошлом следование рекомендациям МВФ порой приводило страны к глубокому кризису, а их игнорирование, наоборот – к финансовому расцвету. В новых советах фонда для России экономисты тоже увидели существенные риски. Кто прав? Подробности...
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Трамп готовит ловушку для новейших вооружений России

Трамп понимает, что достигнуть превосходства в мире можно путем контроля над ядерным оружиемФото: OMER MESSINGER/EPA/ТАСС
Президент США заявил о готовности заключить с Россией и Китаем договор о сдерживании ядерных вооружений в условиях, что ДРСМД уже отменен, а продление СНВ-3 под вопросом. Эксперты уверены, что таким образом Вашингтон хочет избавиться от угрозы, которые несут новейшие разработки российского ВПК. Получится ли? И что на это скажет Китай? Подробности...
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Россия испытывает на орбите особо секретный спутник

В Советском Союзе в 1970-х годах запустили последовательно сразу пять военных космических станций проекта «Алмаз»Фото: SSL
Минобороны впервые официально признало существование российской программы специальных военных спутников-инспекторов. Аппараты «Космос-2535» и «Космос-2536», как заявляется, предназначены для «исследования воздействия на космические аппараты российской орбитальной группировки, а также отработки технологий их защиты». Зачем России такие спутники и какие задачи они решают? Подробности...
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Бойню в Техасе спровоцировала теория «Великой замены»

Жертвами стрельбы в Техасе стали 20 человекФото: IVAN PIERRE AGUIRRE/EPA/ТАСС
В Техасе на границе с Мексикой, в торговом центре городка Эль-Пасо, произошла стрельба, жертвами которой стали 20 человек. Полиции не составило труда задержать стрелка, который объяснил свои действия желанием «защитить США от вторжения латиноамериканцев». В своем манифесте убийца упомянул о мартовском теракте в Крайстчерче. Эксперты отмечают: бойни в Техасе и Новой Зеландии имеют общие социально-экономические корни. Подробности...
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Строгость закона не предотвратила трагедию в детском лагере «Холдоми»

Число погибших в пожаре в Хабаровском крае детей достигло четырехФото: пресс-служба правительства Хабаровского края/ТАСС
Пепел хабаровского детского лагеря «Холдоми» поссорил законодателей и представителей туриндустрии. Первые требуют еще ужесточить правила для детского летнего отдыха, вторые – напротив, смягчить. Говорят, чиновники насколько закрутили гайки, что теперь летние детские лагеря разбивают вообще неофициально, по закону не получается. Правда ли, что запреты в этой сфере дают обратный эффект? Подробности...
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«Большая семёрка» плюс неизвестные

Дометий Завольский, историк-архивист
Президент Франции Эмманюэль Макрон, принимающий у себя в августе «Большую семёрку», предложил несколько расширить её состав. Что это будет за многочлен с переменными и неизвестными? Подробности...

В Прибалтике начинают вспоминать о правах русских

Сергей Перепелица, политический обозреватель
Со сменой руководства в Латвии, Литве и Эстонии снова вспомнили, что русские тоже имеют право на сохранение своей культуры и языка. Правда, полного восстановления прав русских в Риге, Вильнюсе и Таллине пока не обещают. Подробности...
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Типичный провокатор из «приличных людей»

Андрей Медведев, Политический обозреватель
Вот на митинге человек объявляет минуту молчания по жертвам русской агрессии. И тут же: это не наш, он провокатор. Как не ваш? Может и митинг не ваш? А чей тогда? Подробности...
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              «Большая семёрка» плюс неизвестные

              Дометий Завольский
              историк-архивист
              		 5 августа 2019, 12:02

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              Президент Франции Эмманюэль Макрон, принимающий у себя в августе «Большую семёрку», предложил несколько расширить её состав.

              Однако и без новаций Макрона в минувшее пятилетие, после того, как за крымским вычетом России «Большая восьмёрка» стала вновь «Семёркой», с её составом было не так-то просто. С 2014 г. на место России приглашали Евросоюз – в лице председателя Еврокомиссии и председателя Евросовета. Вышло строго по Стругацким: «… Дверь распахнулась, движимая властной рукой, и в комнате появилась Тройка в полном составе – все четверо – плюс научный консультант профессор Выбегалло».

              При всём влиянии на мировые дела, Евросоюз не является государством – тем более, чем-то отдельным от европейских континентальных держав-членов «Group of Seven» (а вот Британия на наших глазах из ЕС ускользает, наполнив новым содержанием английский языковой оборот «on the Continent»). Так что с подключением Европейского союза «Семёрка» стала работать как бы в двух измерениях, как «совместное заседание Совета Союза и Совета Национальностей» – хоть прежде она оставалась как раз островком Бесшенгенья, где главенствовал старый державный принцип и словно не учитывались европейские новации, наставшие с 1992 г. 

              А ведь начиналась «Семёрка» в 1975 г. именно как съезд руководителей крупнейших стран первого мира. Тогдашний президент Франции Валери Жискар д'Эстен собрал у себя в Рамбуйе президента США, бундесканцлера ФРГ, премьеров Японии, Британии и Италии со зримой целью вернуть европейский мир к некоему подобию концерта держав, повреждённого Первой мировой войной и добитого Второй. В 60-е президент Шарль де Голль пошёл на сближение с СССР и на жёсткое противостояние с США, затребовав из американских кладовых французский золотой запас и выйдя из военной организации НАТО.

              Даже позиции английского языка во Франции были ограничены не только французским пуризмом, но и недолгой попыткой насадить в лицеях обязательное изучение испанского и русского – словно латыни и греческого былых времён. Жискар д'Эстен был более любезен, чем Генерал: он созвал «Большую шестёрку» (через год приросшую Канадой), с намёком, что за этим круглым столом первый будет разве что первым среди равных. 

              Фото: Jonathan Ernst/Reuters

              Впрочем, тогда и сами США чувствовали себя скорее королём Артуром среди рыцарей «свободного мира», а не гегемоном эпохи Трумена и Эйзенхауэра. Это было время после вывода войск из Вьетнама и падения Сайгона, после нефтяного кризиса 1973 г. (тяжелее всего ударившего по самой нефтеёмкой стране самых больших автомобилей), после десятилетий роста экономик Италии, Франции, ФРГ, после взлёта Японии (казавшегося неостановимым), после ассиметричного реванша Британии, ответившей на своё политическое и экономическое умаление «Британским вторжением» в мировую массовую культуру и в саму Америку. Даже Голливуд в 60-е – начале 70-х рыночные позиции частично уступил западноевропейцам, осунулся и снимал кино под европейское. США, хоть и взявшие Луну, как будто поскромнели. 

              В самом деле, в Рамбуйе 1975 г. возникло ощущение возврата к концерту держав межвоенья, пускай этот концерт играл, самое большее, для половины человечества и поначалу на экономические темы. (Прообразом «Шестёрки» и стали совещания глав минфинов). И повестка первой встречи словно подтверждала пропаганду стран советского блока: обсуждались последствия нефтяного кризиса, безработица, инфляция, отказ от золотого обеспечения доллара. 

              Однако это был отнюдь не конец Pax Americana, а лишь новый этап глобализации под американским главенством. Первый представлял собою фактически установление диктатуры США над разгромленным в войне европейским миром. Япония была оккупирована, Канада из британского плацдарма превратилась чуть ли не в американский задний двор. 

              Второй этап ознаменован был основанием в ноябре 1975 г. «Большой семёрки» (при первой встрече – «Шестёрки»). За несколько месяцев до этого, с 30 июля по 1 августа в Хельсинки прошла конференция 35 государств – европейских, включая СССР, а также США и Канады в рамках Совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе. Завершилась она подписанием Хельсинкских соглашений. Парадоксальным образом процесс, инициированный Советским Союзом ещё в 1968 г., привёл к тому, что на встрече, созванной с целью продекларировать нерушимость послевоенных границ, лидеры соцстран поставили подписи и под декларацией о соблюдении прав человека, пролоббированной в западном лагере Константином Мельником, французским спецслужбистом и русским советником де Голля. 

              Не столь уж важно, сколь реальным было равенство членов «Большой семёрки» вне её совещаний, настолько соблюдались Хельсинкские соглашения странами соцлагеря. Важнее, что мир восстановился после великого военного разорения, устоялся после распада колониальной системы и стремился к согласию. Советский Союз как заслуженной наградой наслаждался временным эффектом от «косыгинской пятилетки» и «высокой нефти» – подъёмом до паритета с Америкой или претензий на оный по многим параметрам (отнюдь не одному ядерному). Временный кризис постиг США. Им и объяснялась политика разрядки (но за нею не в меньшей мере крылась расчётливая дальновидность).

              В этих условиях неспешная и недолгая советско-западная конвергенция (начатая не Америкой, а Францией) и декларативное равноправие семёрки капитанов капиталистического лагеря были двумя сторонами одной медали. Европейский мир 70-х всё больше играл в самого себя прежнего – до большой войны 1914 года. Тогдашние, довоенные конвергенция и глобализация были более настоящими.

              Тем не менее, вскоре оказалось, что судьба «Семёрки» (во всяком случае, в классическом составе) – поработать штабом Запада на время отнюдь не спокойного прогресса, но многостороннего кризиса (экономического и нового витка «холодной войны») и неожиданной перестройки, не только советской, но и мировой. Первая же встреча по принципу «7+1» с участием лидера Советского Союза, уже растерявшего соцлагерь, стала для Михаила Горбачёва и для СССР последним событием такого международного класса – стоял июль 1991-го.

              А там наступил несомненный третий этап послевоенной глобализации. Соединённые Штаты будто собрались полететь уже и на Солнце. Европейское Экономическое Сообщество преобразилось в Евросоюз. Во встречах «7+1» от лица Российской Федерации стал принимать участие Борис Ельцин – и с 1997 г. «Семёрку» провозгласили «Восьмёркой». Зато по мере того, как в 2000-е путинская Россия качественно подтягивалась к прочим участникам, постоянной темой для заочных пересудов сделалось её возможное исключение за несоответствие «оказанному высокому доверию».

              Одновременно, по мере расширения Евросоюза начал бросаться в глаза и другой парадокс: если задумывался ЕС как орудие реванша Европы (какими бы иными словами ни объясняли его назначение), то чем дальше, тем заметнее становится, что Брюссель – довольно американский город. Прямо как «Люберцы – столица Москвы» для перестроечных «люберов». 

              Однако в созванной после кризиса 1998 года всемирной «Большой Двадцатке» (19 крупнейших национальных экономик плюс ЕС) никаким суперамериканизмом не пахнет. При этом новые региональные альянсы, замысленные в США, не задались: ни «Тихоокеанское партнёрство», нацеленное на уравновешение Китая, ни «Атлантическое партнёрство», явно задуманное для большего контроля над связями Европы, особого энтузиазма у членов не вызвали. За предложением Обамы «развить и углубить» американо-китайский экономический симбиоз, чтобы «Chimerica» превратилась в политический альянс, последовал обратный процесс. Наметилось размежевание неофициального союза «дракона и орла», возникшего ещё в конце 70-х, перешедшее при Трампе в торговую войну. На то она и «Химерика». 

              Теперь Макрон предлагает расширить то ли «Семёрку», то ли «Восьмёрку», то ли «Девятку» и превратить её в многочлен с переменными и неизвестными. Из аннотации с официального сайта предстоящей встречи заметно, что это очень американский текст – написанный на американском политжаргоне (скорее демократическом), с метанием челленджей и напоминанием, что мы живём «во время цифрового перехода и климатических изменений». Сомнительно, чтобы Валери Жискар д'Эстен, Франсуа Миттеран или Жак Ширак изъяснялись о целях «Семёрки» в столь громокипящем ключе. 

              В расширенной программе первым пунктом поставлено приглашение на роль «проводников демократических ценностей и свобод» Индии, Австралии, ЮАР и отчего-то Чили, кое далеко от экономических рекордов, зато образцово слушается МВФ и даже из крупнейшего традиционного экспортёра меди сделалось добровольно главным по чернике (рынок меди любезно заняли США). 

              Вторым пунктом идёт совещание глав Египта, Сенегала, Буркина-Фасо и Руанды при кураторстве ЮАР. Заявленная тема, разумеется – «партнёрство равных». Но больше похоже, что намечается проработка Египта, ЮАР и чёрной Африки по вопросу нежелательных отношений с Китаем и Россией. 

              К чему это всё? Мир вступает в четвёртый этап глобализации. Есть признаки, что на этом этапе главенствующее положение, пока принадлежащие Америке, постараются занять европейцы. Причём это может быть даже не Европейский Союз (аморфный, декларативно-левый, инфильтрованный вашингтонскими и лондонскими лоббистами), но некая неформальная коллегия старых держав, действующих тише и жёстче, нередко чужими руками. «Б-7» теряет прежнюю прозрачность и с нею блеск. Вернее – последние отблески западного мира 70-80-х, чёткого и соблазнительного, что был, в свою очередь, лишь отблеском несостоявшегося суперевропейского мира ХХ века.

              Вероятно, тому, что придёт на смену сегодняшней «Семёрке», будет далеко до прежнего выжидательного и забавного политеса. Если, вообще, что-то придёт.


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              Так кто же начал Вторую мировую войну

              Владимир Можегов, публицист
              Вопреки распространенным заблуждениям, в большой европейской войне были заинтересованы не только и не столько немцы, сколько прежде всего англичане и американцы, опасающиеся роста могущества Германии и России. Подробности...
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