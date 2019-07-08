Телемост стал для Украины тестом на адекватность

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Расчеты в евро могут помочь России - но мало навредят долларуФото: Leonhard Foeger/Reuters
Россия и Евросоюз все чаще поднимают вопрос о том, чтобы перейти в расчеты на евро – особенно в том, что касается торговли энергоносителями. Москве и Брюсселю нужна страховка на случай недружественных действий Соединенных Штатов. Если эта идея в итоге будет претворена в жизнь, сможет ли она всерьез угрожать монополии доллара? Подробности...
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Украинцы придумали «славную победу» в мифической «войне с Россией»

Юбилей Конотопской битвы отмечался на Украине с размахом и шикомФото: riafan.ru/Леонид Андросов
Ровно 360 лет назад началась Конотопская битва, ставшая на современной Украине предметом культа. Войскам гетмана Выговского в союзе с поляками и крымскими татарами действительно удалось разбить русское войско. Но при ближайшем рассмотрении конотопский миф ничем не выделяется из традиционной украинской истории неудач, предательств, палачества и междоусобицы. Подробности...
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Активные россияне получат новые возможности

Молодежный форум «Территория смыслов» впервые стартовал в ПодмосковьеФото: АНО «Россия – страна возможностей»
«Все ограничения – только в голове: ты их либо сам себе создаешь, либо считаешь, что для тебя все возможно», – заявил первый замглавы администрации президента Сергей Кириенко, напутствуя молодых участников форума «Территория смыслов». Он также предложил им решить задачу: разработать до конца форума новые проекты для развития страны. Подробности...
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Выходка Габунии дорого обойдется Грузии

За провокацией на телеканале «Рустави 2» стоит Михаил Саакашвили, считают экспертыФото: кадр из видео
Оскорбления ведущего телеканала «Рустави 2» в адрес Владимира Путина вызвали резкую реакцию как в России, так и в Грузии. В Тбилиси провокационные высказывания Георгия Габунии назвали преступлением. В Москве констатировали, что грузинский канал, реальным бенефициаром которого является Михаил Саакашвили, «пробил дно». Какие последствия может иметь выходка Габунии? Подробности...
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Людей в Черном море погубила вопиющая жадность

Перегруженный в пять раз катер превратился в смертельный аттракционФото: Следственный комитет РФ/ТАСС
Капитан прогулочного катера, в результате крушения которого в Черном море погибли две женщины и десятки людей оказались за бортом, не имел лицензии. Выяснилось, что судно не прошло техосмотр – при том, что в его конструкцию вносились изменения. В момент ЧП катер шел с пятикратным перегрузом. Капитан пытался сбежать, но был задержан, как и владелец катера. Остается вопрос – как эти люди вообще могли обслуживать туристов? Подробности...
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Телемост стал для Украины тестом на адекватность

Глеб Простаков, журналист
Диалог о мире невыгоден очень многим на Украине. Он грозит разрушить масштабные схемы заработка на войне, свести на нет крупные политические проекты, выстроенные на риторике ненависти, сломать олигархический консенсус украинских элит. Подробности...

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Видимо, пауза от отмены прямых рейсов затянулась. Будет продолжение. Жаль, что из-за персонажа Габунии и упоротого телеканала прилетит всему этому государству. Но так и будет. Подробности...
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          Поддерживаете ли вы проведение телемоста Россия – Украина?
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            Глеб Простаков

            Телемост стал для Украины тестом на адекватность

            Глеб Простаков
            журналист
            		 8 июля 2019, 18:45

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            Не прошло и суток с того момента, как канал «Россия-1» и украинский NewsOne анонсировали проведение телемоста между Москвой и Киевом на 12 июля, как его отменили под давлением правоохранителей и уличных радикалов. В течение всего нескольких часов под телеканалом NewsOne успел состояться пикет, посыпались угрозы журналистам, с телеобращением по поводу телемоста выступил президент Владимир Зеленский, а генпрокуратура завела уголовное дело по факту покушения на госизмену.

            В травлю канала включились сторонники экс-президента Петра Порошенко, националисты всех мастей, и в этом мало удивительного. Удивительно то, что в этом хоре отчетливо были слышны голоса людей, казалось бы, умеренных взглядов, так называемых «адекватников», которые последовательно выступают за плюрализм мнений, за диалог с Донбассом, против русофобской политики и в целом за мир.

            Эти же самые люди восприняли инициативу проведения телемоста в штыки. Даже союз журналистов Украины, который до сих пор отличался трезвым взглядом на состояние свободы слова в стране и выступал в защиту журналистов оппозиционных взглядов, осудил прямое сотрудничество с российским телеканалом. Со всех сторон послышались окрики «это уже слишком».

            Это «слишком» – самое верное слово, которое лучше всего передает нынешнее состояние украинского общества, загнанное в глухой информационный вольер, огражденный стенками из таких вот «слишком».

            Надо прекращать войну, но не путем предоставления автономии Донбасса, ведь это «мир на российских условиях». Это уже слишком. Нужно наладить диалог с неподконтрольными территориями и Россией, но без посредничества навязанного Москвой Виктора Медведчука. Это уже слишком. Нужно дать русскоязычным гражданам Украины право говорить, учиться и получать информацию на родном языке, но официальный и, тем более государственный, статус для русского языка – это уже слишком.

            Можно даже скромно высказывать крамольную мысль о гражданском конфликте на Украине, но говорить о бессмысленности войны на Донбассе и, тем более, осуждать Майдан, который, конечно же, был «праведным бунтом» против власти клептократов – это уже слишком. И так далее и тому подобное. Эти «слишком» понатыканы в украинском обществе как святые образа, перед которыми верующие обязательно должны перекреститься.

            Тонко чувствующий общественные настроения Владимир Зеленский, который с большим трудом выходит из амплуа шоумена и входит в роль президента, оперативно записал ролик на тему телемоста, назвав его «дешевым и опасным пиар-ходом перед выборами». Тем самым он, фактически, санкционировал давление на канал NewsOne. Стало ясно, что ни СБУ, ни Офис президента препятствовать силовому срыву телемоста не будут, а в случае каких-либо эксцессов с журналистами попросту умоют руки – мол, сами виноваты. После убийств Олеся Бузины и Павла Шеремета желающих ставить на карту так много уже нет.

            Кажется, ролики с заготовленным текстом – лучшее, что удается Зеленскому на посту президента. Только перед камерой с суфлером талантливый актер Зеленский чувствует себя по-настоящему комфортно. При этом за месяц в должности Зеленский не сделал ровным счетом ничего для выполнения своих предвыборных обещаний: никто из окружения Петра Порошенко так и не сел, а обстрелы на Донбассе лишь усилились.

            Формат телемоста между Москвой и Киевом не запрещают даже людоедские украинские законы о СМИ. Де-юре речь не идет о трансляции российских каналов, вещание которых запрещено на территории Украины. А Андрей Малахов и Мария Ситтель, заявленные ведущими телемоста с российской стороны, не могли бы вызывать раздражение у украинской публики.

            В конце концов, российские соцсети и развлекательный контент бьют рекорды посещаемости в украинском сегменте интернета. Большинство украинских телезрителей, ныне оторванных от российского медиа-контента, помнят Малахова по бытовым и развлекательным шоу «Большая стирка» и «Пусть говорят». Запретить проведение телемоста было невозможно – его можно только сорвать, что и было сделано.

            Тот факт, что в травлю канала включилась Генпрокуратура, говорит о том, что Зеленский не контролирует ситуацию в стране, а дело Петра Порошенко продолжает жить и после его поражения на президентских выборах. И даже смена генпрокурора после парламентских выборов вряд ли радикально изменит ситуацию. Люди Зеленского уже месяц как возглавляют СБУ, но сама служба продолжает работать в интересах старой элиты.

            Украинская политическая жизнь сейчас во много подчинена улице, а улицу продолжают контролировать националисты, ориентирующиеся на Порошенко и министра внутренних дел Арсена Авакова. А очевидная беспомощность нынешнего президента еще больше подпитывает мем про него, как более «молодую и трезвую копию» президента бывшего.

            У всей этой истории, конечно, есть политический контекст. Телемост, который должен был пройти за девять дней до парламентских выборов, оказал бы на них влияние. Акция мобилизовала бы представителей полярных лагерей: сторонников Виктора Медведчука, которому приписывают контроль над телеканалом NewsOne, и радикальными силами, выразителем мнения которых давно стал экс-президент Петр Порошенко.

            С точки зрения выборов телемост более других невыгоден партии Зеленского «Слуга народа», избиратель которого – винегрет из людей самых разных взглядов, и «Оппозиционному блоку» украинского олигарха Рината Ахметова, пасущемуся на тех же электоральных пастбищах, что и «Оппозиционная платформа «За жизнь» Виктора Медведчука. Их раздражение понятно и предсказуемо.

            Диалог о мире, не говоря уже о мире как таковом, действительно невыгоден очень многим на Украине. Он грозит разрушить масштабные схемы заработка на войне, свести на нет крупные политические проекты, выстроенные на риторике ненависти, сломать олигархический консенсус постмайданных украинских элит и осложнить управление Украиной со стороны представителей новой метрополии.

            Телемост, как бы то ни было, это именно диалог о мире. А это действительно уже «слишком» для нынешней Украины, которая рождена в дыму госпереворота и войны.


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