Ветер истории дует с Востока

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Украине перестали продавать газ

Украинский транзит остановится раньше, чем закончится контракт Фото: Стрингер/РИА Новости
Европа серьезно обеспокоена ситуацией с украинской газотранспортной системой. Ее оператор – компания «Укртрансгаз» – из-за отсутствия денег не может купить технический газ, необходимый для работы украинской трубы. Без него транзит российского газа рискует остановиться задолго до 31 декабря 2019 года, когда заканчивается транзитный контракт. Парадокс, но для России – это было бы лучшим вариантом.  Подробности...
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«Гнездо русофобии» изгоняют из России

Атлантический совет в России возглавляет лично американский посолФото: AtlanticCouncil/YouTube
Один из самых одиозных и антироссийски настроенных аналитических центров США, согласно решению Генпрокуратуры, должен покинуть Россию. Так называемый Атлантический совет, возглавляемый послом США в России Джоном Хантсманом, признан «нежелательной организацией». Чем занимается эта организация, кто ее финансирует и каким образом она заслужила свою грязную репутацию? Подробности...
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Легендарный Ту-144 обретет вторую жизнь к открытию МАКСа

Восстановление легендарного сверхзвукового лайнера было бы невозможно без помощи волонтеровФото: Евгений Одиноков/РИА Новости
Гордость СССР, первый сверхзвуковой пассажирский самолет в мире Ту-144, возвращается в авиацию. Правда, не в качестве летательного аппарата — незадолго до открытия авиасалона МАКС самолет встанет на вечную стоянку рядом с аэропортом в Жуковском и будет одновременно и памятником, и музеем. О судьбе самолета и о том, как восстанавливали легендарный лайнер газете ВЗГЛЯД рассказал глава фонда «Легенды авиации» Михаил Агафонов. Подробности...
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С-400 поменяли правила игры на рынке вооружений

Россия и Турция оттесняют США на рынке вооруженийФото: Виталий Невар/ТАСС
США, по всей видимости, не будут наказывать Турцию за покупку российских систем С-400. Так пишут американские СМИ. И хотя это решение не озвучено еще официально, мир получил вполне четкий сигнал о том, что не всегда стоит опасаться санкционных угроз Америки. Это может существенно изменить позиции России на мировом рынке оружия. Подробности...
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Строгость закона не предотвратила трагедию в детском лагере «Холдоми»

Число погибших в пожаре в Хабаровском крае детей достигло четырехФото: пресс-служба правительства Хабаровского края/ТАСС
Пепел хабаровского детского лагеря «Холдоми» поссорил законодателей и представителей туриндустрии. Первые требуют еще ужесточить правила для детского летнего отдыха, вторые – напротив, смягчить. Говорят, чиновники насколько закрутили гайки, что теперь летние детские лагеря разбивают вообще неофициально, по закону не получается. Правда ли, что запреты в этой сфере дают обратный эффект? Подробности...
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Ветер истории дует с Востока

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Это второй из цикла материалов к 750-летию создания Золотой Орды – соседа, врага и друга Руси, значительная часть которой является территорией современной России. Есть смысл подумать, чему нас может научить опыт Золотой Орды. Подробности...

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      Дети погибли при пожаре в палаточном лагере под Хабаровском

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      Индия запустила на Луну ракету с межпланетной станцией и луноходом

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              Сергей Зацаринный

              Ветер истории дует с Востока

              Сергей Зацаринный
              писатель
              		 26 июля 2019, 11:55

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              Это второй из цикла материалов к 750-летию создания Золотой Орды – соседа, врага и друга Руси, значительная часть которой является территорией современной России. Первый материал читайте здесь.

              «На путях» – так именовался сборник, вышедший в далёком 1922 году. Он был одним из манифестов нарождающейся идеологии, получившей название «евразийство». Так получилось, что это слово и по сей день, возникает, как по заклинанию, стоит лишь коснуться темы Золотой Орды.

              Суть этой идеологии хорошо отражает название другого сборника «Исход к Востоку». Один из ей духовных отцов философ Николай Трубецкой заявил, что Россия вовсе не является преемницей Киевской Руси, а является наследницей монгольской империи.

              Не нужно быть семи пядей во лбу, чтобы сразу понять – новая идеология противопоставляла себя западничеству, уходя корнями в старое-доброе славянофильство, с его обращением к исторической традиции и упованием на некий особый путь русской цивилизации. Вот только вместо потерпевшего крах «Третьего Рима» предлагались другие ориентиры. Если следовать названию «На путях», то получается, что место «Пути из варяг в греки» теперь занимал «Великий Шёлковый путь».

              Время для новой идеологии была самое подходящее. Пора мировых войн, Интернационалов и крушения империй. Неудивительно, что терминология оказалась живучей. Евразийство сейчас атрибут большой политики. Чего стоит хотя бы одноимённый экономический форум. Каким боком здесь Золотая Орда, государство, хоть и большое, но явно не глобального масштаба, да ещё и сгинувшее пять веков назад? Даже отцы-основатели говорили не о ней, а о великой монгольской империи, созданной Чингисханом. Сразу скажу  никаким.

              Фото: П.В. Рыженко

              Все попытки притянуть Золотую Орду к евразийству являются следствием деятельности уже гораздо более поздних идеологов. Их ещё именуют иногда «неоевразийцами». Со своими духовными предшественниками их объединяет попытка взглянуть на историю немного под иным углом, оторвавшись от традиции, идущей от Нестора, Карамзина и их последователей. Что породило вопросы, являющиеся актуальными и поныне. Действительно, является ли история Золотой Орды нашей историей? От ответа на этот вопрос зависит очень многое.

              Случившееся сейчас 750-летие образования Золотой Орды показало, что никто не хочет быть её наследником. Никаких официальных мероприятий по этому поводу не было. Россия больше опирается на идею «Третьего Рима», привязываясь к византийскому наследию, в одном из субъектов федерации  Татарстане  ищут свои корни в Волжской Булгарии, имеющей тысячелетнюю историю, соседи в Казахстане больше придерживаются традиционного евразийства, уходящего к истории Великой Степи и империи Чингисхана.

              Основоположники новой идеологии не напрасно искали иные пути. Они были свидетелями краха идеи Третьего Рима и её возрождения в ином обличии. Перелицевавшееся государство протянуло лишь 70 лет. Почему?

              Мир изменился. Теория Третьего Рима перестала справляться с обязанностью имперской идеологии. Когда идёт противостояние глобализма и национальных интересов, очень трудно оставаться посередине.

              Чему нас может научить опыт Золотой Орды? Давайте посмотрим, почему всё-таки это государство осталось без наследников? Почему объявление кого-то её преемником выглядит скорее, как осуждение?

              Любая часть этой исчезнувшей империи отправляет в её адрес вполне однотипные упрёки. Военные нападения, дань. Это одинаково справедливо как по отношению к Руси, так и к Волжской Булгарии, или Осетии. Грустить о таком прошлом было бы странно. Однако и забывать его не следует. Ведь это то, что нас тогда объединяло. Общая история. Пора научится относится к ней, как к культурному явлению, а не политике, обращённой в прошлое.

              Давайте посмотрим на другой край былой монгольской империи. Туда, куда сейчас и перемещается центр евразийства. На Китай. Вот уж у кого был гнёт, так гнёт во время монгольского господства. Почитайте. Наши золотоордынские ханы будут казаться вам прекраснодушными благотворителями. Китайцы были полностью изгнаны из всех властных структур и подвергались жесточайшей эксплуатации. Полное уничтожение населения рассматривалось, как вполне обыденная политика.

              Но Китай не был бы Китаем, если бы не переварил всё это. Период монгольского господства для них теперь лишь очередная династия. Юань. Всем монгольским богдыханам аккуратно присвоены китайские тронные имена, а само свержение иноземной власти по прошествии веков рассматривается лишь, как смена династий. Юань на Мин. Кто будет утверждать, что это не мудро? А ведь это страна, которая всегда считала себя центром Вселенной. Поднебесной. По-моему, есть, чему поучиться.

              Так же и с Золотой Ордой. Хотим мы или не хотим, но это наша история. То, что нас объединяло с другими частями этой сгинувшей империи. А общее прошлое должно объединять. Нужно просто прекратить бесконечно политизировать историю, снова и снова превращая её в политику, обращённую в прошлое.

              Хорошо, что 750-летие Золотой Орды прошло без излишней политизации. Никаких официальных мероприятий. В то же время хорошо, что оно не осталось незамеченным. Его отметили учёные, общественные деятели. Из самых разных стран. История объединила их. Так и должно быть.

              Кстати, не зря говорят, что всё новое  это хорошо забытое старое. Золотая Орда, обретя 750 лет назад независимость, не прервала отношения с великой монгольской империей. Даже признавала, впоследствии, его верховенство. Хан Золотой Орды получил в иерархии империи Юань титул вана. Князя. И ему даже выделили удел в имперских владениях. Два китайских уезда, где находились ханские управляющие, собирающие доход для далёкой волжской ставки. А личную гвардию императора в Ханбалыке (нынешнем Пекине) составляли воины, присланные из Золотой Орды. Там были русский, ясский, кипчакский полки. Вот такое евразийство образца XIV века. Так что любители исторических парадоксов вполне могут считать, что Золотая Орда так или иначе входила в империю Юань.

              Прав был старик Соломон. Всё уже было. Ветер уходит к северу и возвращается с юга. Или с востока.


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