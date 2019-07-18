Полузабытый юбилей забытой империи

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Рубль в августе ждет серьезное испытание

Что ждет рубль к концу годаФото: Сергей Мальгавко/ТАСС
Первое полугодие было для российской валюты прекрасным. Рубль показал лучшую динамику среди всех мировых валют, чего мало кто ожидал в начале года. Однако теперь ему угрожают настоящим обвалом до 70 рублей за доллар. И основания для столь негативного прогноза, увы, есть. Подробности...
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В Грузии проснулся разум

Таких людей, как Иванишвили, обычно называют «серыми кардиналами», «кукловодами» и «реальными хозяевами страны»Фото: Зураб Джавахадзе/ТАСС
Самый влиятельный человек в грузинской политике – миллиардер Бидзина Иванишвили – наконец-то озвучил свою оценку антироссийской истерики в Тбилиси и матерной брани в адрес президента РФ. Эта оценка не понравится в Грузии очень и очень многим. Но потерпеть придется: грузины сами довели ситуацию до того, что Россия влияет на их жизнь гораздо больше, чем хотела бы. Подробности...
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Родительский долг стал уголовно наказуемым

Для облегчения страданий Мише Абакумову нужно лекарство, которого официально нет в РоссииФото: facebook.com/lida.moniava
Семью часами допроса закончился для Елены Боголюбовой поход на почту за лекарством для тяжелобольного сына. Дела за контрабанду «запрещенного препарата», по всей видимости, уже не будет – ведь история женщины дошла до Кремля. Но случаи, когда родители достают своим детям отсутствующие в России лекарства и становятся фигурантами уголовных дел, в России не новы. И ситуация пока никак не меняется.  Подробности...
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Туркмения может стать новой проблемой России

Потенциально одна из самых богатых в мире стран Туркмения умудрилась скатиться до нищетыФото: Viktor Gritsuk/Russian Look/Global Look Press
На постсоветском пространстве может появиться новая горячая точка. Согласно британскому докладу, в стране ощущается острая нехватка продовольствия. Экономический кризис чреват активизацией в республике радикальных исламистов. В битву за богатую газом страну могут включиться и другие игроки. России же при неблагоприятном раскладе придется думать, как спасать оттуда русскоязычное население.  Подробности...
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Людей в Черном море погубила вопиющая жадность

Перегруженный в пять раз катер превратился в смертельный аттракционФото: Следственный комитет РФ/ТАСС
Капитан прогулочного катера, в результате крушения которого в Черном море погибли две женщины и десятки людей оказались за бортом, не имел лицензии. Выяснилось, что судно не прошло техосмотр – при том, что в его конструкцию вносились изменения. В момент ЧП катер шел с пятикратным перегрузом. Капитан пытался сбежать, но был задержан, как и владелец катера. Остается вопрос – как эти люди вообще могли обслуживать туристов? Подробности...
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Полузабытый юбилей забытой империи

Сергей Зацаринный, писатель
«Так проходит земная слава». Это изречение как нельзя лучше подходит к Золотой Орде, о которой слышали все, но мало кто знает что-либо кроме идеологических штампов. В этом году исполнилось 750 лет со дня ее образования. Подробности...

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              Сергей Зацаринный

              Полузабытый юбилей забытой империи

              Сергей Зацаринный
              писатель
              		 18 июля 2019, 19:11

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              «Так проходит земная слава». Это древнее изречение как нельзя лучше подходит к Золотой Орде, великому государству, о котором слышали все, но мало кто знает что-либо, кроме устоявшихся идеологических штампов. В этом году исполнилось 750 лет со дня его образования.

              В 1269 году несколько потомков Чингизхана собрались на курултай в городе Таласе и договорились проводить политику, независимую от верховного хана в Каракоруме, разделив сферы влияния. С этого дня Улус Джучи, названный так по имени старшего сына основателя Монгольской империи, обрёл статус самостоятельного государства, а его правитель Менгу-Тимур стал именоваться ханом и чеканить собственную монету. Позже его потомки обзавелись и другими символами верховной власти, в том числе особым царским шатром  Золотой Ордой, который до этого являлся привилегией верховного хана. Со временем название ставки перешло на всё государство. Оно так и осталось под этим именем на скрижалях истории.

              Дата образования государства, как это нередко бывает, достаточно условна. Это лишь год официального обретения Улусом Джучи статуса. До этого, будучи частью великой Монгольской империи, он уже проводил достаточно независимую политику, активно участвуя в политической жизни тогдашнего мира от Египта на юге, Германии на Западе, до Китая на востоке.

              В состав Золотой Орды входили современные земли России, Румынии, Молдавии, Украины, Грузии, Азербайджана, Армении, Ирана, Казахстана, Узбекистана. На северо-западе его границы достигали Балтийского моря, на северо-востоке уходили в сибирскую тайгу. Это была типичная империя, объединившая множество народов и национальных государств.

              Это сыграло с Золотой Ордой злую шутку. После её распада многие народы, восстановив свою государственность, стали рассматривать период нахождения в составе империи как иго. Подчинённое и угнетённое положение. А само наследие Золотой Орды рассматривалось именно как притязание на имперскую власть и активно использовалось в политике. Крымские ханы, объявляя себя наследниками, оправдывали свою агрессивную политику против Русского государства, а оно не оставалось в долгу, объявив злой дочерью Золотой Орды Казанское ханство. Кстати, именно в идеологической полемике XVI века и был впервые применён сам этот термин  Золотая Орда.

              Фото: «Мосфильм»

              Споры о том, чем же было это государство: тюрьмой народов или могучим союзом, обеспечивавшим своим подданным безопасность и возможность спокойно развиваться, идут и по сей день. И у той, и другой стороны нет недостатка в аргументах.

              Для Руси нет никаких сомнений, что именно военная сила Золотой Орды помогла сдержать крестоносный натиск на Восток с Запада. Льготы, предоставляемые ханами православной церкви, во многом способствовали укреплению её позиций. Церковные владения находились под особой защитой. Их освободили от налогов, дали право собственного суда.

              Основой религиозной политики золотоордынских ханов была веротерпимость. Представители всех конфессий были равны перед законом и пользовались защитой верховной власти.

              Имперский характер власти приводил к забавным казусам. При общем равенстве, монголы обладали преимуществом и считались правящим народом. Это привело к тому, что монголами стали просто-напросто назначать. Новоявленному представителю господствующей элитой преподносилась чаша кумыса и монгольский халат. После чего он считался монголом. Так что с точки зрения ордынского права монголами были и многие русские князья. Некоторые из них получали и более высокий статус. Женившись на ханских родственницах, они становились членами семьи чингизидов с титулом гургена  зятя.

              Веротерпимость не только обеспечивала ханам поддержку и благожелательное отношение православной церкви, она привлекала людей, подвергнувшихся гонениям по религиозным признакам. Прежде всего, из соседней Персии. Сильная власть и порядок, безопасность на торговых путях, равенство перед законом стали причиной расцвета Золотой Орды в XIV веке. Бурный рост городов, увеличение населения продолжались почти полвека.

              Вместе с этим росли противоречия. Военная сила государства находилась в кочевьях, живущих по вековым законам степи. Экономическая  в городах, где всем заправляли купцы, объединения ремесленников и было сильно влияние ислама и христианства. Вечный конфликт булата и злата стал превращаться в политическую борьбу, которая всё чаще принимала религиозную окраску.

              Экономическая жизнь требовала хорошо продуманной и развитой правовой системы. Судей, хорошо разбирающихся в тонкостях торговли и имущественных отношений. Рождённая среди стад и степных шатров, Яса (Закон великой власти, что-то типа Конституции) Чингизхана ничего не говорила о хитросплетениях рынков и базаров. Рост экономики в начале XIV века сразу принёс изменения в политике. Могущественнейший хан Золотой Орды Узбек уже пришёл к власти благодаря щедрой финансовой поддержке купцов. Неудивительно, что вскоре он официально принял ислам и стал всячески способствовать утверждению в государстве этой религии.

              Говорят, лучше всего запоминается последняя фраза. В истории Золотая Орда так и осталась, как мусульманское государство. Хотя большая часть её существования прошла под знаменем веротерпимой Ясы.

              Созданная силой оружия, богатевшая за счёт контроля торговых путей, она так и не смогла окончательно объединить земли, отличающиеся друг от друга не только верой, но и экономикой. Возможно, ей просто не хватило времени. Расцвет Золотой Орды продолжался всего около полувека. Сначала сокрушительный удар нанесла страшная эпидемия Великой чумы в 1347 году, потом династический кризис и последовавшие междоусобицы, которые русские летописцы назвали «Великой замятней», привели к распаду государства. Но, даже ослабленная смутами Орда ещё долго жила призраком былого величия. Давным-давно независимые улусы продолжали борьбу за символический Золотой Престол, русские земли признавали свою зависимость и платили дань.

              В последний раз это случилось в 1501 году. Когда сыновья хана Ахмата, который за 20 лет до этого «стоял на Угре», в очередной раз попытались восстановить былое величие. На следующий год крымский хан Менгли-Гирей захватил и сжёг Сарай  былую столицу Орды, окончательно сделав это царство достоянием истории. На её скрижалях ему было отведено всего два с половиной века.

              Однако столь великое государство не могло сгинуть бесследно. Просто речь теперь уже шла о его наследстве. Есть и такие, кто не прочь поговорить об этом в наши дни. Благо юбилей даёт повод.


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