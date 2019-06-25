Эрдоган попал в сложную ситуацию

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Выявилась бесчеловечная суть грузинских претензий к России

Давид Кацарава - один из тех, кто устроил провокацию с российской делегацией в парламенте ГрузииФото: facebook.com/David-Katsarava
Одним из главных лозунгов грузинской пропаганды в последние дни стали слова о «20 процентах территории», которые Россия якобы отняла у Грузии. Политики и рядовые граждане Грузии тем самым признаются в самом гнусном цинизме: им важна в первую очередь территория, а мнение живущих на этой земле людей не имеет никакого значения. Тем интересней то, как в таких случаях поступает Россия. Подробности...
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Самый «народный» кодекс ждут серьезные изменения

КоАП будет подвергнут существенной переделкеФото: Елена Пальм/ТАСС
В России планируется создать заново один из самых важных и самых «народных» юридических кодексов – об административных правонарушениях (КоАП). Тот самый, что регулирует, например, дорожные штрафы. Специалисты рассказали, почему КоАП необходимо менять и что именно, скорее всего, будет подвергнуто пересмотру. Подробности...
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Американские политики подкуплены деньгами за марихуану

Американские политики едины в своем одобрении марихуаныФото: Pacific Press/Barcroft India/ТАСС
Расползающаяся по США легализация марихуаны в последнее время все чаще начинает встречать протесты в стране, в том числе среди профессионалов – врачей и химиков. Они опровергают распространенное в Америке представление о полной безопасности каннабиса. Однако политическое руководство США обращает мало внимания на подобные заявления. Почему? Подробности...
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После майской катастрофы «Суперджета» МАК выпустил доклад с оценками ее причин. Сенсаций он не содержит, поскольку косвенно возлагает основную вину за гибель пассажиров на экипаж. Выяснилось, что командир экипажа при посадке зачем-то дергал ручку управления максимально туда-сюда. Вопросы есть и к технике. Но, судя по всему, опытный экипаж мог бы в тех условиях посадить самолет без особых проблем. Подробности...
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Эрдоган попал в сложную ситуацию

Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
Партия Реджепа Эрдогана проиграла выборы в Стамбуле – второй раз подряд за три месяца. И это поражение уже называют началом конца правления турецкого Султана. Подробности...

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            Геворг Мирзаян

            Эрдоган попал в сложную ситуацию

            Геворг Мирзаян
            доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
            		 25 июня 2019, 18:24

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            23 июня экономическая столица Турции, Стамбул, выбрала нового мэра. Им стал представитель оппозиционной Республиканской партии Экрем Имамоглу. И его победу уже называют самым большим электоральным поражением нынешнего президента Турции Реджепа Эрдогана. Ведь стамбульские выборы превратились де-факто в референдум о доверии главе государства – причем превратились по воле самого турецкого президента.

            Реджеп Эрдоган снова проявил свой авантюрный характер. Президент Турции проиграл и, вместо того, чтобы зафиксировать поражение и сделать выводы о причине фиаско – тут же попытался отыграться. Тем самым лишь усугубив проигрыш, и превратив потерю значительной политической «суммы» в предбанкротное состояние.

            Все началось с того, что политическая сила Эрдогана – Партия Справедливости и Развития – с треском проиграла мартовские муниципальные выборы. ПСР уступила оппозиции крупнейшие города страны, включая Стамбул и Анкару. Социологи уверяли – это поражение вполне закономерно, и связано прежде всего с разочарованием населения в президенте Эрдогане. У Реджепа Эрдогана, через изменение конституции собравшего всю власть в Турции в своих руках и ставшего новым султаном страны, есть один огромный недостаток – он не является общенациональным лидером.

            Турецкий президент не консолидирует народ. Эрдоган делает все для того, чтобы понравиться своему сегменту электората (националистам и религиозным туркам), но при этом регулярно игнорирует и даже оскорбляет светскую и демократическую часть населения. То есть, прежде всего, городское население. Большинство горожан готовы были мириться с правлением Эрдогана до тех пор, пока он обеспечивал экономический рост – однако серьезный кризис в турецкой экономике привел к разрыву этого «общественного договора». Что и продемонстрировали мартовские выборы.

            Этого не было

            Фото: Umit Bektas/Reuters

            Как должен был реагировать на их итоги ответственный президент? Сделать выводы, изменить внутреннюю политику, попытаться снова завоевать доверие горожан. Однако турецкий президент, по всей видимости, не готов меняться – поэтому он поступил так, как иногда поступают слабые люди.

            Сделал вид, что проблемы не существует – и попытался доказать это всем (в том числе и себе) через весьма сомнительный ход по отмене итогов мартовских выборов в Стамбуле, где Экрем Имамоглу выиграл у своего провластного оппонента Бинали Йылдырыма с преимуществом всего лишь в 0,28% – около 13 тысяч голосов. Высшая электоральная комиссия Турции признала, что выборы в Стамбуле проходили с многочисленными нарушениями, и постановила провести новое голосование – которое и состоялось в июне.

            И вот тут Эрдогана ждала настоящая электоральная пощечина. Экрем Оглу не просто снова победил – несмотря на развязанную властями масштабную компанию по его дискредитации, кандидат от оппозиции лишь улучшил свой результат, взяв 54 процента голосов. И что интересно – явка ведь повысилась всего лишь на один процентный пункт (до 84%). Получается, что либо сторонники Йылдырыма остались дома, а электорат Имамоглу пришел на участки – либо часть избирателей Йылдырыма просто изменила свою точку зрения. Любопытно, что за оппозиционного кандидата проголосовали и консервативные районы Стамбула – например, Тузла, от которой Йылдырым избирался в парламент, а также Ускюдар, где живет сам Эрдоган.

            Пора пожинать

            Первая отмена выборов была ошибкой, вторая стала бы уже настоящей глупостью – поэтому властям не оставалось ничего иного, кроме как признать это поражение. Бинали Йилдырым уже обещал поддержать любые действия Имамоглу, которые новый мэр будет делать на благо жителей Стамбула. А Реджеп Эрдоган назвал выборы «проявлением власти народа». Однако это проявление теперь может стоить президенту Турции очень дорого.

            Второе подряд поражение в столице усиливает центробежные силы внутри Партии Справедливости и Развития. Бывший президент Абдулла Гюль и целый ряд других высокопоставленных членов ПСР уже планируют создавать собственную политическую силу. И оппозиция (вместе с западными странами, которые давно разочаровались в Эрдогане) сделает все возможное для того, чтобы сделать президента еще более токсичным для его же собственных сторонников. После победы в марте Экрема Имамоглу отстранили от власти не сразу – он какое-то время возглавлял город, и его команда получила доступ к финансовым документам городского самоуправления. И якобы там было обнаружено множество финансовых нарушений.

            Сейчас эти нарушения будут подняты на информационный щит – и, скорее всего, станут писать о том, что Эрдоган объявил перевыборы специально для того, чтобы защитить своих друзей, эти нарушения совершивших. С дальнейшим выходом на начало общественных протестов – прекрасно понимая, что все революции и бунты (столь нужные противникам Эрдогана на Западе) происходят именно в городах. Которые Эрдоган потерял.

            И теперь возникает вопрос, который озвучивает то же BBC – является ли нынешнее «катастрофическое поражение» Эрдогана началом его конца?

            Не стоит недооценивать турецкого президента, который умеет выкручиваться из сложных ситуаций. Но не стоит также недооценивать всю сложность ситуации – внутри- и внешнеполитической, в которой сейчас оказался Эрдоган. Президент, по сути, находится в осаде, и число его сторонников сокращается с каждым днем. Тем более что сам Эрдоган пока ничего не делает для того, чтобы их стало больше.


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