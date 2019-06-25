Эрдоган попал в сложную ситуацию

23 июня экономическая столица Турции, Стамбул, выбрала нового мэра. Им стал представитель оппозиционной Республиканской партии Экрем Имамоглу. И его победу уже называют самым большим электоральным поражением нынешнего президента Турции Реджепа Эрдогана. Ведь стамбульские выборы превратились де-факто в референдум о доверии главе государства – причем превратились по воле самого турецкого президента.

Реджеп Эрдоган снова проявил свой авантюрный характер. Президент Турции проиграл и, вместо того, чтобы зафиксировать поражение и сделать выводы о причине фиаско – тут же попытался отыграться. Тем самым лишь усугубив проигрыш, и превратив потерю значительной политической «суммы» в предбанкротное состояние.

Все началось с того, что политическая сила Эрдогана – Партия Справедливости и Развития – с треском проиграла мартовские муниципальные выборы. ПСР уступила оппозиции крупнейшие города страны, включая Стамбул и Анкару. Социологи уверяли – это поражение вполне закономерно, и связано прежде всего с разочарованием населения в президенте Эрдогане. У Реджепа Эрдогана, через изменение конституции собравшего всю власть в Турции в своих руках и ставшего новым султаном страны, есть один огромный недостаток – он не является общенациональным лидером.

Турецкий президент не консолидирует народ. Эрдоган делает все для того, чтобы понравиться своему сегменту электората (националистам и религиозным туркам), но при этом регулярно игнорирует и даже оскорбляет светскую и демократическую часть населения. То есть, прежде всего, городское население. Большинство горожан готовы были мириться с правлением Эрдогана до тех пор, пока он обеспечивал экономический рост – однако серьезный кризис в турецкой экономике привел к разрыву этого «общественного договора». Что и продемонстрировали мартовские выборы.

Этого не было

Как должен был реагировать на их итоги ответственный президент? Сделать выводы, изменить внутреннюю политику, попытаться снова завоевать доверие горожан. Однако турецкий президент, по всей видимости, не готов меняться – поэтому он поступил так, как иногда поступают слабые люди.

Сделал вид, что проблемы не существует – и попытался доказать это всем (в том числе и себе) через весьма сомнительный ход по отмене итогов мартовских выборов в Стамбуле, где Экрем Имамоглу выиграл у своего провластного оппонента Бинали Йылдырыма с преимуществом всего лишь в 0,28% – около 13 тысяч голосов. Высшая электоральная комиссия Турции признала, что выборы в Стамбуле проходили с многочисленными нарушениями, и постановила провести новое голосование – которое и состоялось в июне.

И вот тут Эрдогана ждала настоящая электоральная пощечина. Экрем Оглу не просто снова победил – несмотря на развязанную властями масштабную компанию по его дискредитации, кандидат от оппозиции лишь улучшил свой результат, взяв 54 процента голосов. И что интересно – явка ведь повысилась всего лишь на один процентный пункт (до 84%). Получается, что либо сторонники Йылдырыма остались дома, а электорат Имамоглу пришел на участки – либо часть избирателей Йылдырыма просто изменила свою точку зрения. Любопытно, что за оппозиционного кандидата проголосовали и консервативные районы Стамбула – например, Тузла, от которой Йылдырым избирался в парламент, а также Ускюдар, где живет сам Эрдоган.

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Первая отмена выборов была ошибкой, вторая стала бы уже настоящей глупостью – поэтому властям не оставалось ничего иного, кроме как признать это поражение. Бинали Йилдырым уже обещал поддержать любые действия Имамоглу, которые новый мэр будет делать на благо жителей Стамбула. А Реджеп Эрдоган назвал выборы «проявлением власти народа». Однако это проявление теперь может стоить президенту Турции очень дорого.

Второе подряд поражение в столице усиливает центробежные силы внутри Партии Справедливости и Развития. Бывший президент Абдулла Гюль и целый ряд других высокопоставленных членов ПСР уже планируют создавать собственную политическую силу. И оппозиция (вместе с западными странами, которые давно разочаровались в Эрдогане) сделает все возможное для того, чтобы сделать президента еще более токсичным для его же собственных сторонников. После победы в марте Экрема Имамоглу отстранили от власти не сразу – он какое-то время возглавлял город, и его команда получила доступ к финансовым документам городского самоуправления. И якобы там было обнаружено множество финансовых нарушений.

Сейчас эти нарушения будут подняты на информационный щит – и, скорее всего, станут писать о том, что Эрдоган объявил перевыборы специально для того, чтобы защитить своих друзей, эти нарушения совершивших. С дальнейшим выходом на начало общественных протестов – прекрасно понимая, что все революции и бунты (столь нужные противникам Эрдогана на Западе) происходят именно в городах. Которые Эрдоган потерял.

И теперь возникает вопрос, который озвучивает то же BBC – является ли нынешнее «катастрофическое поражение» Эрдогана началом его конца?

Не стоит недооценивать турецкого президента, который умеет выкручиваться из сложных ситуаций. Но не стоит также недооценивать всю сложность ситуации – внутри- и внешнеполитической, в которой сейчас оказался Эрдоган. Президент, по сути, находится в осаде, и число его сторонников сокращается с каждым днем. Тем более что сам Эрдоган пока ничего не делает для того, чтобы их стало больше.