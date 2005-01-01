Эксперт объяснил поражение Эрдогана на выборах в Анкаре и Стамбуле

«Это достаточно заметное поражение для Эрдогана. В последние годы у правящей «Партии справедливости и развития» были сложные периоды, но поражение в Стамбуле – это наиболее болезненный момент», – сказал газете ВЗГЛЯД востоковед Гумер Исаев, комментируя неудачные результаты правящей партии Турции в крупнейших городах страны, Стамбуле и Анкаре.

В столице Турции Анкаре и в Измире всегда была сильна Республиканская народная партия (кемалисты, сторонники светской республики, долгое время правящая партия, сейчас – в оппозиции), поэтому, возможно, проигрыш сторонников Эрдогана там не столь болезнен, как неудача в Стамбуле, – отметил руководитель Санкт-Петербургского центра изучения современного Ближнего Востока Гумер Алиев.

Накануне стало известно, что правящая Партия справедливости и развития (ПСР) президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана проиграла местные выборы в Анкаре. При этом, как сообщало Reuters сам Эрдоган назвал эти выборы «вопросом выживания», и позже объявил о победе своих сторонников.

«В Стамбуле до последнего момента продолжалась ожесточенная борьба, и кандидаты шли ноздря в ноздрю», но ПСР в итоге проиграла, отмечает Алиев. В Стамбуле оппозиция получила поддержку 48,79% избирателей, а ПСР – 48,51%. Это стало достаточно болезненным ударом для президента.

Мэром столицы, Анкары, станет кандидат от оппозиции Мансур Явас, обошедший выдвиженца правящей партии на 3%. В Измире кандидат от республиканцев выиграл, набрал на 20 процентов больше, чем представитель правящей партии.

«Факторов неуспеха несколько, – поясняет Алиев. – Во-первых, усталость населения, так как Эрдоган уже много лет находится у власти в разных ипостасях, а начинал он еще мэром Стамбула. Во-вторых, экономические проблемы. ПСР которая в нулевые годы снискала уважение населения благодаря своей экономической политике, сейчас сдает позиции».

«Что происходит с турецкой лирой? – Она существенно провалилась, хотя в 2013 году за один доллар давали две лиры, – отмечает эксперт. – Отсюда и недовольство в обществе и дальнейшего нарастания негатива. В-третьих, международные отношения, сирийский конфликт. Здесь Эрдоган рассчитывал на куда более серьезные бонусы для Турции. Ведь она, ведя правильную игру, вполне могла бы упрочить свое положение на Ближнем Востоке. Но сирийский кризис принес Турции не победу, а беженцев и вопрос с ними еще не решен. Плюс ко всему конфликт с США, с Западом – это тоже болезненный момент. Падение турецкой экономики, которая была завязана на Запад, не прибавляют популярности Эрдогану».

Комплекс негативных для Эрдогана факторов - усталость населения, экономический спад, ошибки на международном поле – все это ухудшает положение турецкого лидера, резюмирует Алиев. «И хотя у Эрдогана еще остается временная фора до 2025 года, но, учитывая силу демократических институтов в Турции, он вполне может проиграть», – допускает эксперт.