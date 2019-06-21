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Выполнить поручение Путина об ополченцах будет непросто

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Действия экипажа «Суперджета» не поддаются объяснению

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События в Тбилиси – это выписка из медкарты

Евгений Крутиков, военный эксперт
Депутату Гаврилову повезло, он не говорит по-грузински. Иначе его воспоминания о посещении древнего Тбилиси, центр которого озверевшая толпа теперь готова снести в щебенку, были бы еще более трогательными. Подробности...

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            События в Тбилиси – это выписка из медкарты

            Евгений Крутиков
            военный эксперт
            		 21 июня 2019, 18:51

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            Во времена СССР с особенностями некоторых этносов излишне много церемонились. Отчасти это было составной частью национальной политики имени «новой исторической общности – советского народа». Отчасти тем, что сейчас в интернете зовут «милотой»: ах, какие они вспыльчивые, гордые, обидчивые. Южные, эмоциональные, наши.

            Ближе к 1980-м грузинская непосредственность в выражении эмоций и преувеличенное отношение к себе – таким красивым – стала несколько раздражать. А сейчас, когда дипломатических отношений между РФ и Грузией нет (и не предвидится), уже откровенно дикарское поведение так называемого гражданского общества в Тбилиси может вызывать только одну реакцию – на грани отвращения.

            Конечно, в Москве найдутся отдельные люди, которые или обвинят во всем российского депутата Сергея Гаврилова, или опять сошлются на эмоциональную природу «народного протеста» в Грузии, который олицетворен в «Антиоккупационном движении» Давида Кацаравы. Но в реальности погромы и уличные драки в Тбилиси – это всего лишь очередной пример архаичности и незрелости грузинского общества, которое сколько ни демократизируй, а далеко от детского сада не уведешь.

            Все давно сбились со счету, сколько раз демократический грузинский народ штурмовал собственный парламент. На сей раз западные СМИ называют этих штурмовиков «жителями Тбилиси», сбивая тем самым эмоциональный акцент – ну возмутились чем-то горожане, бывает, это у них демократия такая.

            На самом деле это иллюстрация к лозунгу «С нами нельзя иметь дело» – демонстрация полной недоговороспособности на уровне подсознания. Сами позвали к себе гостей, сами же что-то наворотили в протокольном отделе, а потом взмахнули кулаками – и вынудили гостей спешно покинуть страну. Ну, за гостеприимство.

            Фото: Zurab Tsertsvadze/AP/ТАСС

            Да, оппозиционным депутатам, уличным сумасшедшим из «Антиоккупационного движения» и другим «мишистам в анамнезе» был нужен какой-нибудь повод или некое событие, которое можно оседлать. Но погромы в центре города, столкновения с полицией и штурм парламента – события стихийные, идущие от души, вырастающие глубинной веры в то, что именно так и надо.

            «Холодное сердце грузина» («картвелис циви гули») давно стало сатирическим приемом – интернет-мемом, с помощью которого пытаются передать непередаваемое: страсть к насилию как к аргументу, подтверждающему тонкую организацию народной души. Рамок поведения в ней нет вообще, зато есть лишь издали забавная эмоциональность, вызванная психологической травмой. Это уже не особенности национального характера, а выписка из медкарты.

            При этом в стране на тонких струнах грузинской души пытаются играть все без исключения, что превращает местную политическую арену даже не в балаган, аналогичный украинскому, а в вечный огонь, в который периодически подкидывают что-нибудь взрывающееся. Что опять же служит иллюстрацией к известной поговорке про человекообразное существо с противопехотным метательным оружием ближнего боя в лапе.

            Так зачем вы тогда нужны, такие эмоциональные, европейские и красивые? Восстановление дипломатических отношений с Грузией для Москвы давно уже не цель и даже не средство. Тбилиси тут научились просто игнорировать, за исключением нескольких дипломатов, которым за грехи их досталась епитимья редкого общения с напыщенными грузинскими коллегами в Женеве. Люди морщатся, но вынуждены выполнять свои профессиональные обязанности.

            Наиболее стойкие из тех, кто изначально был настроен к грузинской стороне сугубо положительно, через несколько дней общения приобретают выдержку и отрешенность Будды,

            поскольку им приходится терпеть не только высокомерное поведение, но и отсутствие базового воспитания и элементарного вкуса.

            Со столь удивительно организованным общественным сознанием практически невозможно иметь дело. Если вы попробуете сейчас что-то сказать грузинскому обществу о том, что вести себя так в современном мире нельзя, что тем самым вы просто дискредитируете самих себя, то узнаете много нового.

            Во-первых, виноваты русские. Все и отдельно взятый Сергей Гаврилов, а свободолюбивый грузинский народ имел полное право разнести собственный парламент и центр собственной столицы.

            Гаврилову, кстати, еще повезло – он не говорит по-грузински, иначе его воспоминания о посещении древнего Тбилиси были бы еще более трогательными.

            Во-вторых, русские виноваты во всем. Просто потому, что великий грузинский народ не ошибается. Он несдержанный, искренний и эмоциональный, но никогда не допускал ошибок.

            На этой высокой ноте и надо бы прекратить попытки восстанавливать отношения – хоть дипломатические, хоть человеческие. В Тбилиси и вокруг него может твориться что угодно, грузины могут считать себя кем угодно, а Москву это не должно интересовать в принципе.

            Мы и без них замечательно справляемся. А вот они без нас не очень.


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            Борис Акимов, создатель фермерского кооператива LavkaLavka
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