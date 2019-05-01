Почему Прилепин защищает Сталина

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Почему доллар теряет свое могущество в России

За пять лет Россия добилась впечатляющих результатов в борьбе с гегемонией доллара в своей торговле Фото: Mark Lennihan/AP/ТАСС
За последние пять лет Россия сумела добиться снижения доли доллара в своих международных расчетах. Доли евро и рубля, напротив, существенно выросли – впрочем, как и юаня. Должна ли Россия вообще избавляться от расчетов в долларах и почему юань пока разочаровывает российскую экономику? Подробности...
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Российский паспорт вызвал в Донецке ажиотаж

Жители ЛНР первыми направили в Россию пакеты своих заявок на получение нового паспортаФото: Михаил Воскресенский/РИА «Новости»
В Донбассе начался процесс приема заявлений на выдачу российских паспортов. Работу эту сопровождают организационные сложности и слухи, и даже имеются признаки действий мошенников, пытающихся заработать на ажиотаже. Какое количество жителей непризнанных республик желает получить паспорт и что в этой истории остается для них еще неясным? Подробности...
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Российским водителям готовят ряд жестких мер

Российские шоферы рискуют оказаться зажатыми в тиски между ГИБДД и местными властямиФото: Сергей Вершинин/Интерпресс/ТАСС
Глава МВД Владимир Колокольцев сумел заинтриговать едва ли не каждого российского водителя, пообещав ряд «серьезных и жестких» мер для снижения смертности на дорогах. Если речь о том, чтобы ужесточить скоростной режим или полностью передать контроль за дорожными видеокамерами местным властям, то в Госдуме категорически против. А вот идея создания базы данных злостных нарушителей получила широкую поддержку. Подробности...
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Почему власти Украины молчат о скандале вокруг слов о «мразях»

Андрей Рева, по крайней мере, честен: он искренне ненавидит жителей ДонбассаФото: Sergii Kharchenko/Zuma/Global Look Press
Надежды жителей Украины на изменение политической линии страны после избрания нового президента, похоже, несбыточны. По крайней мере, только такой вывод можно сделать после скандала с одним из украинских министров. Он назвал жителей Донбасса «мразями» – и реакция киевских властей оказалась весьма показательной. Подробности...
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Тюмень спасли от боевиков

Силовая спецоперация в Тюмени завершилась полным превосходством спецслужбФото: Максим Слуцкий/ТАСС
В Тюмени в ходе силовой операции уничтожены двое сторонников запрещенной в России группировки «Исламское государство». Боевики планировали теракты в местах массового скопления людей. На месте происшествия обнаружены взрывные устройства, оружие и экстремистская литература. Насколько серьезную угрозу обществу представляли эти боевики и почему не удается поставить заслон идеологии терроризма? Подробности...
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Почему Прилепин защищает Сталина

Дмитрий Ольшанский, публицист
Во многих людях живет стремление к примитивным иерархиям. Хочется в уютную казарму, где все предсказуемо, где все хоть и очень брутально, но без всякого снобизма: прапор, портянки, копать канаву от забора и до обеда. Подробности...

Кремль не станет помогать США в борьбе против Китая

Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
Американские эксперты предлагают замириться с Москвой и натравить ее на Пекин. Только вот не могут внятно объяснить, зачем это надо самой России. Как ни крути, ссориться с соседом нам точно не нужно. Особенно ради дружбы с США. Подробности...

ГУЛАГ продается, но секс все равно круче

Сергей Мардан, публицист
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            Дмитрий Ольшанский

            Почему Прилепин защищает Сталина

            Дмитрий Ольшанский
            публицист
            		 1 мая 2019, 13:55

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            Интересно и важно понять, почему Захар Прилепин и его единомышленники постоянно защищают мудрость и величие тов. Сталина – и это притом что мы понимаем про них, что:

            – Это люди неглупые, а в случае самого Захара и несомненно одаренные.

            – В действительности им наплевать на исторического тов. Сталина, и это чувствуется.

            – Они все прекрасно знают о системе массового насилия и повседневного варварства в тогдашнем СССР.

            – Они совершенно не хотели бы сами жить в подобной системе.

            Фото: фотохроника ТАСС

            – Они не являются идейными коммунистами, отлично зарабатывают и являются, говоря языком марксизма, представителями даже не мелкой, а средней буржуазии.

            В чем же тогда дело?

            Есть две причины.

            Одна из них сводится к знаменитой формуле – «Если Евтушенко против колхозов, то я за».

            То есть это такое мышление, в рамках которого принципиально важно, что думает ненавистный Икс по любому поводу – и надо занять ту позицию, которая этому Икс максимально противоречит, и по каждому поводу надо исходить из того, что мнение Икс правильным быть не может, коль скоро сам он человек нехороший.

            Вот это постоянное отталкивание от Икс и его картины мира (а Иксом тут работают коллективный Дмитрий Быков, Виктор Шендерович, Сергей Пархоменко etc.) и приводит к воспеванию тов. Сталина.

            Не хватает моральных сил признать, что если самый последний негодяй говорит, что дважды два четыре, то это прискорбно, конечно, но арифметику не отменишь.

            Но это только половина истории.

            Вторая половина сложнее.

            Дело в том, что во многих людях – как правило, внешне грубоватых, но внутренне не слишком уверенных в себе – живет стремление к примитивным иерархиям, стремление защититься этими примитивными иерархиями от травмирующего сложного мира.

            Помнится, у Стивена Кинга был герой-зэк, который покончил с собой, как только вышел на волю после многих лет отсидки, да и вообще это кочующий образ: невыносимость свободы.

            Хочется в уютную казарму, где все предсказуемо, где все хоть и очень брутально, но без всякого снобизма: прапор, портянки, копать канаву от забора и до обеда.

            Так вот, «Сталин» – это просто идеальный, и даже сакральный образ этой казарменной иерархии, образ из сказочного прошлого, образ, связанный с какими-то большими победами и успехами, но в основе своей безошибочно опознаваемый как начальник тюрьмы, директор детдома, игумен жестокого монастыря, главарь сильной банды, в общем, садистский отец простого и грубого мира, по законам которого психологически комфортно жить, если ты неплохо умеешь физически выживать, но зато очень страдаешь от непризнания или насмешек разного рода «вольняшек», которые строем не ходят, а позволяют себе, так их и разэтак.

            Иными словами, внешне суровому, но на самом деле нежному и ранимому Прилепину хочется спрятаться за Сталина и его зону от все того же коллективного Шендеровича.

            Желание понятное. Я сам этого самого обобщенного Шендеровича терпеть не могу.

            Однако я не ношу его в сердце своем как травму настолько ужасную, чтобы искать от нее спасения таким чудовищным способом.

            Да и не мог бы искать. В отличие от любителей тов. Сталина, я плохо приспособлен к выживанию к брутальных условиях, так что для меня это не искушение.

            И тем не менее я считаю, что наших сталинистов не надо ругать, презирать, ненавидеть.

            Их надо понять.

            Их травму надо эмпатически пережить как свою – и сказать им как можно более ласково:

            – Дорогие сталинисты!

            Да забудьте вы этого Шендеровича, Бог с ним.

            Вам ведь не нужны все эти зоны, казармы и детдома, эти усы, сапоги и портянки, вы и без них – в наших тепличных и вегетарианских условиях – отлично живете.

            Отпустите себя на свободу, устройте себе маленький личный 1956 год – и вам станет решительно все равно, что там и как думает Шендерович.

            И «Сталин» кончится.

            На этот раз – навсегда.

            Источник: Блог Дмитрия Ольшанского


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