ГУЛАГ продается, но секс все равно круче

Разговор про Сталина обычно похож на встречу с какими-нибудь уличными проповедниками.

Идешь мирно по улице. Подходят двое, с глазами как у лемуров, и сразу наотмашь:

– Здравствуйте. Вы верите в Бога?

– Э-э-э... Извините, я тороплюсь вообще-то.

– Мы хотели бы поговорить с вами о Господе...

Растерянно молчишь. Грубить неудобно, но разговаривать о божественном с двумя незнакомыми психами как-то не хочется.

Со Сталиным та же самая канитель.

– Эй вы! Сталин – кровавый упырь. Он построил ГУЛАГ и убил 20 миллионов человек и Мейерхольда.

– Извините, я на йогу иду. Мне не интересно.

– Вы что, сталинист?

– Нет мне просто математика больше в школе нравилась. А Сталин... это так давно было...

– Вы раб своего страха. Это Сталин вас таким сделал.

Ну и так далее.

Профессиональные борцы со Сталиным похожи на городских сумасшедших. Пережившие минуту славы в далеком 1988-м публицисты, писатели и просто профессиональные рассказчики тычут в прохожих усатой куклой, словно эксгибиционист своими причиндалами. Это долго кормило. Люди сочувственно выслушивали их семейные истории и иногда подавали. Но годы шли, интерес таял, как сосулька в марте, уже казалось, что тема совсем сошла на нет.

Даже в соцсетях покойный вождь стал вызывать хайпа на порядок меньше, чем обсуждение салата оливье. Незаметно прошло даже столетие Октября, что уж тут говорить о жеванном-пережеванном 1937 годе.

Но тут появился Юрий Дудь и его фильм «Колыма».

Такой фортель могла себе позволить только суперзвезда, А Юрий Дудь – это и есть русский «Ютуб» сегодня. Рискни кто угодно другой выложить двухчасовое унылое пропагандистское кино про тундру – и его зрителями стали бы только члены его семьи.

Такого экстатического обожания не переживал даже Алексей Навальный в лучшие времена. Дудь – икона. Дудь – откровение. Дудь – большая надежда на то, что все было не напрасно.

Осанну Дудю прокричали Альбац, Пархоменко и Альфред Кох. Дудя благословил Познер. Дудю завидует Венедиктов. Все старые либералы утерли слезы радости. Знамя борьбы за святую свободу подхвачено молодыми. Миллионы ютубовских просмотров манят и обещают светлое будущее.

Только, думаю, надежды напрасны. Я не знаю, что и кому открыла «Колыма», но абсолютным хитом у Дудя по-прежнему остается золотое интервью с Настей Ивлеевой про «15 сантиметров еще не приговор» с 23 миллионами просмотров, а в топах русского «Ютуба» уже на следующий день снова оказались рецепты изготовления лизунов из кока-колы и разбор новой серии сериала «Беременна в 16 лет».

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Это я к тому, что пожилым борцам с проклятым прошлым лучше не трясти перхотью и успокоиться. От напрасных надежд ненароком может хватить кондратий.

Продать еще раз свою протухшую «гласность», как в 1987 году, им не удастся. У первого постсоветского поколения, в отличие от их впечатлительных отцов, здоровый иммунитет с крепкой прививкой цинизма и практического отношения к жизни.

Просто хоррор как тема неплохо заходит. И сталинский хоррор выглядит в ютубовской ленте очень неплохо. Можно глянуть. Но только секс все равно круче. Его лучше смотрят.

Дудь это знает лучше прочих. Потому он и Дудь, а не унылый Парфенов.