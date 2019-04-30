ГУЛАГ продается, но секс все равно круче

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30 апреля, вторник  |  Последнее обновление — 18:22  |  vz.ru
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Почему доллар теряет свое могущество в России

За пять лет Россия добилась впечатляющих результатов в борьбе с гегемонией доллара в своей торговле Фото: Mark Lennihan/AP/ТАСС
За последние пять лет Россия сумела добиться снижения доли доллара в своих международных расчетах. Доли евро и рубля, напротив, существенно выросли – впрочем, как и юаня. Должна ли Россия вообще избавляться от расчетов в долларах и почему юань пока разочаровывает российскую экономику? Подробности...
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В «паспортной войне» России и Украины побеждает Путин

Не исключено, что Зеленский тоже в итоге «соблазнится» российским паспортом – жизнь в России сытнееФото: «Студия Квартал 95»
«Украинцы, наверное, выберут Зеленского президентом России, потому что он тоже возьмет российское гражданство». Такие фантастические картины рисуют политологи, комментирующие заочный спор, вспыхнувший между лидерами России и Украины по поводу раздачи паспортов своих стран соседям. Кто стал победителем в этой политической риторике и реальна ли подобная паспортная коллизия? Подробности...
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Российским водителям готовят ряд жестких мер

Российские шоферы рискуют оказаться зажатыми в тиски между ГИБДД и местными властямиФото: Сергей Вершинин/Интерпресс/ТАСС
Глава МВД Владимир Колокольцев сумел заинтриговать едва ли не каждого российского водителя, пообещав ряд «серьезных и жестких» мер для снижения смертности на дорогах. Если речь о том, чтобы ужесточить скоростной режим или полностью передать контроль за дорожными видеокамерами местным властям, то в Госдуме категорически против. А вот идея создания базы данных злостных нарушителей получила широкую поддержку. Подробности...
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Скончался человек, вырвавший ядерные зубы у советского медведя

Сенатор Лугар был достойным сыном своего народа – но России он вряд ли принес такую же пользуФото: SERGEI CHUZAVKOV/AP/ТАСС
В минувшие выходные на 88-м году жизни скончался Ричард Лугар – американский политик-республиканец, более известный как соавтор программы по уничтожению советского ядерного оружия (программа Нанна – Лугара). Соединенные Штаты крайне ценили этого политика, и было за что. Однако для России его фигура имеет совсем другое значение. Подробности...
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Тюмень спасли от боевиков

Силовая спецоперация в Тюмени завершилась полным превосходством спецслужбФото: Максим Слуцкий/ТАСС
В Тюмени в ходе силовой операции уничтожены двое сторонников запрещенной в России группировки «Исламское государство». Боевики планировали теракты в местах массового скопления людей. На месте происшествия обнаружены взрывные устройства, оружие и экстремистская литература. Насколько серьезную угрозу обществу представляли эти боевики и почему не удается поставить заслон идеологии терроризма? Подробности...
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ГУЛАГ продается, но секс все равно круче

Сергей Мардан, публицист
Сталинский хоррор выглядит в ютубовской ленте очень неплохо. Но только про секс с Ивлеевой все равно лучше смотрят, и Дудь это знает лучше прочих. А пожилым борцам с проклятым прошлым лучше не трясти перхотью и успокоиться. Подробности...

Призрак белой дамы в казенном доме бродит по Европе

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            ГУЛАГ продается, но секс все равно круче

            Сергей Мардан
            публицист
            		 30 апреля 2019, 16:53

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            Разговор про Сталина обычно похож на встречу с какими-нибудь уличными проповедниками.

            Идешь мирно по улице. Подходят двое, с глазами как у лемуров, и сразу наотмашь:

            – Здравствуйте. Вы верите в Бога?
            – Э-э-э... Извините, я тороплюсь вообще-то. 
            – Мы хотели бы поговорить с вами о Господе...

            Растерянно молчишь. Грубить неудобно, но разговаривать о божественном с двумя незнакомыми психами как-то не хочется.

            Со Сталиным та же самая канитель.

            Фото: вДудь/Youtube

            – Эй вы! Сталин – кровавый упырь. Он построил ГУЛАГ и убил 20 миллионов человек и Мейерхольда. 
            – Извините, я на йогу иду. Мне не интересно. 
            – Вы что, сталинист? 
            – Нет мне просто математика больше в школе нравилась. А Сталин... это так давно было... 
            – Вы раб своего страха. Это Сталин вас таким сделал.

            Ну и так далее.

            Профессиональные борцы со Сталиным похожи на городских сумасшедших. Пережившие минуту славы в далеком 1988-м публицисты, писатели и просто профессиональные рассказчики тычут в прохожих усатой куклой, словно эксгибиционист своими причиндалами. Это долго кормило. Люди сочувственно выслушивали их семейные истории и иногда подавали. Но годы шли, интерес таял, как сосулька в марте, уже казалось, что тема совсем сошла на нет. 

            Даже в соцсетях покойный вождь стал вызывать хайпа на порядок меньше, чем обсуждение салата оливье. Незаметно прошло даже столетие Октября, что уж тут говорить о жеванном-пережеванном 1937 годе.

            Но тут появился Юрий Дудь и его фильм «Колыма».

            Такой фортель могла себе позволить только суперзвезда, А Юрий Дудь – это и есть русский «Ютуб» сегодня. Рискни кто угодно другой выложить двухчасовое унылое пропагандистское кино про тундру – и его зрителями стали бы только члены его семьи.

            Такого экстатического обожания не переживал даже Алексей Навальный в лучшие времена. Дудь – икона. Дудь – откровение. Дудь – большая надежда на то, что все было не напрасно.

            Осанну Дудю прокричали Альбац, Пархоменко и Альфред Кох. Дудя благословил Познер. Дудю завидует Венедиктов. Все старые либералы утерли слезы радости. Знамя борьбы за святую свободу подхвачено молодыми. Миллионы ютубовских просмотров манят и обещают светлое будущее.

            Только, думаю, надежды напрасны. Я не знаю, что и кому открыла «Колыма», но абсолютным хитом у Дудя по-прежнему остается золотое интервью с Настей Ивлеевой про «15 сантиметров еще не приговор» с 23 миллионами просмотров, а в топах русского «Ютуба» уже на следующий день снова оказались рецепты изготовления лизунов из кока-колы и разбор новой серии сериала «Беременна в 16 лет».

            Это я к тому, что пожилым борцам с проклятым прошлым лучше не трясти перхотью и успокоиться. От напрасных надежд ненароком может хватить кондратий.

            Продать еще раз свою протухшую «гласность», как в 1987 году, им не удастся. У первого постсоветского поколения, в отличие от их впечатлительных отцов, здоровый иммунитет с крепкой прививкой цинизма и практического отношения к жизни.

            Просто хоррор как тема неплохо заходит. И сталинский хоррор выглядит в ютубовской ленте очень неплохо. Можно глянуть. Но только секс все равно круче. Его лучше смотрят.

            Дудь это знает лучше прочих. Потому он и Дудь, а не унылый Парфенов.


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