Порошенко отложил личинку в Зеленского

Дебаты кандидатов в президенты Украины Петра Порошенко и Владимира Зеленского были сродни ожидаемому поединку двух известных боксеров. Их смотрели не только на Украине, но и в России, снабжая субтитрами, синхронным переводом и комментариями. Но, боюсь, что завышенные ожидания многих зрителей не оправдались. Праздничная атмосфера мероприятия – стадион, толпа людей, громкая реклама и длительное ожидание – требовали тяжелого рокового звучания. Но на выходе – получилась попса.

Зеленский был хорош в инсценировке. У него были отличные райтеры, знающие, как работать с текстом. Он пытался высмеять Порошенко, и у него это отчасти даже получилось. Когда он с бумажки речитативом зачитывал вопросы зрителей – про богатого президента в бедной стране, про конфеты Рошен в магазинах Москвы, про обещанный доллар по 10 гривен, а не по 30 и прочее, и прочее. Публика живо реагировала, а стоящий рядом президент играл желваками.

И все же формат мероприятия сильно отличался от сцен, на которых привык выступать Владимир Зеленский как лидер «Квартала-95». Тех, кого он высмеивал на тех сценах, не могли дать сдачи. Но рядом с ним был президент, который набил руку на публичных выступлениях, разъезжая по стране в течение нескольких недель до выборов.

И он отвечал. Его речь была тягучей, как украинская песня. Порошенко был сродни питону Каа из мультфильма про Маугли, своим танцем притягивающим обезьян бандер-логов к себе. Владимир Зеленский же был тем самым бандер-логом, дразнившем большую змею. Актер и комик, еще недавно выступавший на днях рождениях бизнесменов и политиков, теперь грозился посадить не только окружение, но и самого президента за его преступления. По смыслу – грозно, по форме – смешно. Смешно, если забыть о том, что за Зеленским действительно стоят могущественные силы, которые сильно обижены Петром Порошенко.

Смысловая нагрузка дебатов была низкой, как числовая функция, стремящаяся к бесконечно малым величинам. Мы услышали набор штампов, которые команды кандидатов загодя приготовили и озвучили накануне выборов.

Зеленский – проект олигарха Игоря Коломойского, ширма, обертка, марионетка, говорящая мартышка, не способная возглавить проблемную страну. Порошенко – вор, зарабатывающий деньги в воюющем государстве, чей бизнес растет стократ быстрее, чем восстанавливается украинская экономика, военный преступник, устраивающий провокации ради сохранения собственной власти.

Чего мы точно не услышали, так это разговора про будущее Украины. Это были дебаты про Порошенко и Зеленского, но не про страну, за власть в которой они борются.

Петру Порошенко отведенного дебатами времени всегда не хватало, Владимир Зеленский не успевал выбирать свое. При этом президент, который вызвал претендента на дуэль, был изначально в более сложной ситуации. За его плечами были пять лет – пять лет ошибок и серьезных преступлений. Его было за что критиковать, список претензий, который можно было бы предъявить Порошенко – огромен.

Владимир Зеленский – чистый лист, лицо с экрана, который зритель видел вечером, попивая пиво, либо гладя рубашки на утро. Порошенко только и оставалось, что обыгрывать связь Зеленского с Коломойским и пытаться всерьез обсуждать шутки «Квартала-95», что не делало чести главе государства.

В целом, дебаты обошлись без эксцессов. Без ударов по лицу и выстрелов из гранатомета по зрителям, как предсказывали наблюдатели. Разве что сцена стояния кандидатов на коленях за людей, погибших на Донбассе, их матерей, сестер и жен – серьезную тему, которую затронул Владимир Зеленский – вызвала по-настоящему смешанные чувства. Зеленский встал на колени лицом к публике, и выглядел неискренне. Порошенко стал спиной к публике, но лицом к украинскому флагу, чтобы было столь же пафосно, сколь и комично.

За спиной Зеленского стояла группа поддержки в костюмах, сам кандидат был в костюме и рубашке с галстуком, Петр Порошенко – без галстука, в пиджаке, который, казалось бы, теснит его. Президент явно был готов к более откровенному размену ударами, но соперник и сам формат этого мероприятия не давали Порошенко вступить в настоящую рубку. А рубка была ему по-настоящему нужна. Ведь именно он, действующий президент, требовал дебатов, видя в них возможность продемонстрировать свое превосходство над оппонентом. Интеллектуальное и моральное. С похлопыванием по плечу, взглядом свысока, надменной пафосной речью человека, готового ударом пальца раздавить оппонента. Этого не случилось.

Очевидно одно: дебаты не смогут переломить результат выборов. И в этом смысле Порошенко проиграл эту партию, и вероятно, проиграет битву в целом.

Вместе с тем, стоя на сцене стадиона «Олимпийский», Порошенко успел отложить личинку. Личинку недоверия к будущему президенту, которым, вероятно, станет Зеленский. Личинку, которая будет расти по мере того, как Зеленский будет вступать в полномочия и делать первые шаги на посту президента Украины. Личинку, которая ставит будущего президента Владимира Зеленского на счетчик времени, которое будет играть против него. И в этом смысле Порошенко – безусловный чемпион сегодняшнего вечера.