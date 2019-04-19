Порошенко отложил личинку в Зеленского

Взгляд
19 апреля, пятница  |  Последнее обновление — 23:37  |  vz.ru
Разделы

Угроза Медведева Украине содержит намек и для Лукашенко

Россия вводит эмбарго на экспорт угля и нефтепродуктовФото: Алексей Куденко/РИА «Новости»
«Прекращение таких поставок... может привести к коллапсу не только на топливном рынке, но и в украинской экономике и подорвать национальную безопасность страны». Так в Киеве отреагировали на заявление премьер-министра РФ о намерении прекратить поставлять Украине российские нефть и уголь. Однако на самом деле вряд ли эта возможность будет использована. Почему? Подробности...
Перейти а раздел…

Чем Россия встретит французских танкистов

Французские танки разместятся на месте бывшей советской военной базыФото: mil.ee
Вооруженные французы все чаще появляются у российских рубежей. На следующей неделе в 140 километрах от границы с Эстонией разместится контингент из нескольких сотен военных из Франции с танками и другой бронетехникой. Что они делают в Прибалтике, каковы в целом силы НАТО в этом районе и что им может противопоставить Россия? Подробности...
Перейти а раздел…

Почему россияне стали дольше жить

По мнению Геннадия Онищенко, на длину нашей жизни влияет даже то, что мы смотрим по ТВФото: Евгений Биятов/РИА Новости
Россия побила новый рекорд по продолжительности жизни – средний россиянин живет уже почти 73 года. В среднем по этому показателю наша страна обогнала страны Восточной Европы. Такого успеха мы добились в результате сразу нескольких факторов – мужчины стали меньше пить. Женщины – реже делать аборты. Кроме того, в стране резко снизилась младенческая смертность. Но только ли дело в успехе врачей? Подробности...
Перейти а раздел…

США готовятся отменить свободу для интернета

Свобода слова в интернете, по мнению американских политиков, не право, а привилегияФото: Bernhard Kreutzer/imageBROKER/Global Look Press
Самая свободная, казалось бы, страна в мире – Соединенные Штаты Америки – готовится ограничить пространство свободы, которое сама и придумала: интернет. По крайней мере, один из ведущих американских политиков, спикер палаты представителей Конгресса Нэнси Пелоси весьма определенно высказалась по данному поводу. Подробности...
Перейти а раздел…

Тюмень спасли от боевиков

Силовая спецоперация в Тюмени завершилась полным превосходством спецслужбФото: Максим Слуцкий/ТАСС
В Тюмени в ходе силовой операции уничтожены двое сторонников запрещенной в России группировки «Исламское государство». Боевики планировали теракты в местах массового скопления людей. На месте происшествия обнаружены взрывные устройства, оружие и экстремистская литература. Насколько серьезную угрозу обществу представляли эти боевики и почему не удается поставить заслон идеологии терроризма? Подробности...
Перейти а раздел…

Порошенко отложил личинку в Зеленского

Глеб Простаков, журналист
Порошенко был сродни питону Каа из мультфильма про Маугли, своим танцем притягивая обезьян-бандер-логов к себе. Зеленский же был тем самым бандер-логом дразнившем змею. По смыслу - грозно. По форме - смешно. Подробности...

Зеленский как чистый тип политического хулигана

Глеб Кузнецов, политолог, глава экспертного совета ЭИСИ
Есть два типа популистов по характеру самопрезентации: «популист-братан» и «популист-подружка». Братан и его субразновидность «мощный дед» – это хулиган. «Сеня, пошли пивка дернем! Как не хочешь?» – и подмигивает хулиганским глазом. Подробности...

Почему Греция дергает Германию за усы

Ирина Алкснис, обозреватель РИА «Новости»
У Греции есть шанс получить имидж второй, наряду с Польшей, скандальной страны Европы. Ей, очевидно, неуютно в ЕС, от которого она проиграла больше, чем выиграла. Греция поссорилась со всеми друзьями и активно дрейфует в сторону США. Подробности...
    Перейти а раздел…

    Самые громкие скандалы со знаменитостями в самолете

    Что потеряно и что спасено при пожаре в Нотр-Даме

    Кто и за что преследует Джулиана Ассанжа

    Обсуждение: 4 комментария
      Перейти а раздел…

      Открылся 18-й Шанхайский международный автосалон

      Открылся 18-й Шанхайский международный автосалон, собравший множество ярких новинок от ведущих автопроизводителей из 20 стран мира. В центре внимания – электромобили. Скажем, Audi привезла в Китай настоящий автомобиль будущего – концепт AI:me, полностью электрический беспилотник
      Подробности...

      Появились первые фото из сгоревшего Нотр-Дама

      Появились первые фотографии из сгоревшего собора Парижской Богоматери. Горевший всю ночь храм получил серьезные повреждения: обрушился деревянный шпиль, пострадала несущая конструкция. С полыхавшим всю ночь огнем удалось справиться только к утру
      Подробности...

      Собор Парижской Богоматери сгорел

      Знаменитое на весь мир здание собора Парижской богоматери, кажется, уже не будет прежним. Легендарная церковь пострадала от сильнейшего пожара, дым от которого был виден на весь Париж
      Подробности...
        Перейти а раздел…

        «Долька»: История успеха о том, как сделать чипсы полезными

        История успеха сибирской шишки

        WoodMood. Хотим заменить столы в Кремле на наши

          Перейти а раздел…
          Должна ли Россия помочь Франции в восстановлении собора Парижской Богоматери?
          • Да

          • Нет

          Является ли Пугачева сегодня главной певицей России?
          • Да

          • Нет

          Священника наказали за участие супруги в конкурсе красоты. Допустимо ли для жен священников участие в подобных мероприятиях?
          • Да

          • Нет

            Перейти а раздел…
            НОВОСТЬ ЧАСА:«Транснефть» подтвердила проблемы с качеством нефти в трубопроводе «Дружба»
            Букмекеры резко снизили шансы Порошенко на победу после дебатовВ Сети назвали итоги дебатов «олимпийским котлом» для ПорошенкоСможет ли Белоруссия обойтись без российской нефти?Разрыв с Россией привел Украину в третий мир
            Роскосмос рассказал об угрозе от советских ядерных спутниковБывший президент США пошел наперекор всей американской элитеМиллиардеры из Вологды рассказали о причинах отъезда из РоссииМинск обвинил посла России в разрушении отношений двух стран
            Кадыров рассказал о клятвах Порошенко в любви к РоссииГлавный нейрохирург Минздрава высказался о диагнозах БыковаВолкер: США пришли на Украину надолгоНазвана неожиданная версия о причине пожара в Нотр-Даме

            Главная тема


            Американцы увидели искаженную картину экономики России

            гражданская война


            Ополченцы ДНР понесли серьезные потери в столкновении с диверсантами

            полет в венесуэлу


            Госдеп похвалил Мальту за противодействие России в воздухе

            светская жизнь


            Отец Децла рассказал о депрессии артиста и его постоянных ссорах с женой

            Видео

            «живой организм»


            Экс-главком Черноморского флота прокомментировал поломку «Цезаря Куникова»

            громкое дело


            Опубликовано полное видео избиения чиновников Кокориным и Мамаевым

            вопросы чести


            Почему отношения с Эстонией важны для России

            поставки нефти и угля


            Угроза Медведева Украине содержит намек и для Лукашенко

            война в ливии


            Проиграл ли «пророссийский фельдмаршал» битву за Триполи

            Российский автопром


            Антон Любич: Автомобиль для миллионеров дарит шанс экономике

            История войны


            Алексей Колобродов: Несвоевременный роман, который очень вовремя

            Дорога в ад


            Сергей Худиев: Транс-активисты вплотную принялись за детей

            на ваш взгляд


            Должна ли Россия помочь Франции в восстановлении собора Парижской Богоматери?


            Глеб Простаков

            Порошенко отложил личинку в Зеленского

            Глеб Простаков
            журналист
            		 19 апреля 2019, 23:20

            Версия для печати  •
            В закладки  •
            Постоянная ссылка  •
              •
            Сообщить об ошибке  •

            Дебаты кандидатов в президенты Украины Петра Порошенко и Владимира Зеленского были сродни ожидаемому поединку двух известных боксеров. Их смотрели не только на Украине, но и в России, снабжая субтитрами, синхронным переводом и комментариями. Но, боюсь, что завышенные ожидания многих зрителей не оправдались. Праздничная атмосфера мероприятия – стадион, толпа людей, громкая реклама и длительное ожидание – требовали тяжелого рокового звучания. Но на выходе – получилась попса.

            Зеленский был хорош в инсценировке. У него были отличные райтеры, знающие, как работать с текстом. Он пытался высмеять Порошенко, и у него это отчасти даже получилось. Когда он с бумажки речитативом зачитывал вопросы зрителей – про богатого президента в бедной стране, про конфеты Рошен в магазинах Москвы, про обещанный доллар по 10 гривен, а не по 30 и прочее, и прочее. Публика живо реагировала, а стоящий рядом президент играл желваками. 

            И все же формат мероприятия сильно отличался от сцен, на которых привык выступать Владимир Зеленский как лидер «Квартала-95». Тех, кого он высмеивал на тех сценах, не могли дать сдачи. Но рядом с ним был президент, который набил руку на публичных выступлениях, разъезжая по стране в течение нескольких недель до выборов.

            И он отвечал. Его речь была тягучей, как украинская песня. Порошенко был сродни питону Каа из мультфильма про Маугли, своим танцем притягивающим обезьян бандер-логов к себе. Владимир Зеленский же был тем самым бандер-логом, дразнившем большую змею. Актер и комик, еще недавно выступавший на днях рождениях бизнесменов и политиков, теперь грозился посадить не только окружение, но и самого президента за его преступления. По смыслу – грозно, по форме – смешно. Смешно, если забыть о том, что за Зеленским действительно стоят могущественные силы, которые сильно обижены Петром Порошенко.

            Смысловая нагрузка дебатов была низкой, как числовая функция, стремящаяся к бесконечно малым величинам. Мы услышали набор штампов, которые команды кандидатов загодя приготовили и озвучили накануне выборов.

            Фото: кадр канала Ruptly

            Зеленский – проект олигарха Игоря Коломойского, ширма, обертка, марионетка, говорящая мартышка, не способная возглавить проблемную страну. Порошенко – вор, зарабатывающий деньги в воюющем государстве, чей бизнес растет стократ быстрее, чем восстанавливается украинская экономика, военный преступник, устраивающий провокации ради сохранения собственной власти. 

            Чего мы точно не услышали, так это разговора про будущее Украины. Это были дебаты про Порошенко и Зеленского, но не про страну, за власть в которой они борются.

            Петру Порошенко отведенного дебатами времени всегда не хватало, Владимир Зеленский не успевал выбирать свое. При этом президент, который вызвал претендента на дуэль, был изначально в более сложной ситуации. За его плечами были пять лет – пять лет ошибок и серьезных преступлений. Его было за что критиковать, список претензий, который можно было бы предъявить Порошенко – огромен.

            Владимир Зеленский – чистый лист, лицо с экрана, который зритель видел вечером, попивая пиво, либо гладя рубашки на утро. Порошенко только и оставалось, что обыгрывать связь Зеленского с Коломойским и пытаться всерьез обсуждать шутки «Квартала-95», что не делало чести главе государства.

            В целом, дебаты обошлись без эксцессов. Без ударов по лицу и выстрелов из гранатомета по зрителям, как предсказывали наблюдатели. Разве что сцена стояния кандидатов на коленях за людей, погибших на Донбассе, их матерей, сестер и жен – серьезную тему, которую затронул Владимир Зеленский – вызвала по-настоящему смешанные чувства. Зеленский встал на колени лицом к публике, и выглядел неискренне. Порошенко стал спиной к публике, но лицом к украинскому флагу, чтобы было столь же пафосно, сколь и комично. 

            За спиной Зеленского стояла группа поддержки в костюмах, сам кандидат был в костюме и рубашке с галстуком, Петр Порошенко – без галстука, в пиджаке, который, казалось бы, теснит его. Президент явно был готов к более откровенному размену ударами, но соперник и сам формат этого мероприятия не давали Порошенко вступить в настоящую рубку. А рубка была ему по-настоящему нужна. Ведь именно он, действующий президент, требовал дебатов, видя в них возможность продемонстрировать свое превосходство над оппонентом. Интеллектуальное и моральное. С похлопыванием по плечу, взглядом свысока, надменной пафосной речью человека, готового ударом пальца раздавить оппонента. Этого не случилось. 

            Очевидно одно: дебаты не смогут переломить результат выборов. И в этом смысле Порошенко проиграл эту партию, и вероятно, проиграет битву в целом.

            Вместе с тем, стоя на сцене стадиона «Олимпийский», Порошенко успел отложить личинку. Личинку недоверия к будущему президенту, которым, вероятно, станет Зеленский. Личинку, которая будет расти по мере того, как Зеленский будет вступать в полномочия и делать первые шаги на посту президента Украины. Личинку, которая ставит будущего президента Владимира Зеленского на счетчик времени, которое будет играть против него. И в этом смысле Порошенко – безусловный чемпион сегодняшнего вечера.


            Подпишитесь на ВЗГЛЯД в Яндекс-Новостях

            Вы можете комментировать материалы газеты ВЗГЛЯД, зарегистрировавшись на сайте RussiaRu.net. О редакционной политике по отношению к комментариям читайте здесь

            Другие мнения

            Зеленский как чистый тип политического хулигана

            Глеб Кузнецов, политолог, глава экспертного совета ЭИСИ
            Есть два типа популистов по характеру самопрезентации: «популист-братан» и «популист-подружка». Братан и его субразновидность «мощный дед» – это хулиган. «Сеня, пошли пивка дернем! Как не хочешь?» – и подмигивает хулиганским глазом. Подробности...

            Почему Греция дергает Германию за усы

            Ирина Алкснис, обозреватель РИА «Новости»
            У Греции есть шанс получить имидж второй, наряду с Польшей, скандальной страны Европы. Ей, очевидно, неуютно в ЕС, от которого она проиграла больше, чем выиграла. Греция поссорилась со всеми друзьями и активно дрейфует в сторону США. Подробности...

            Поднимите руки, кто хочет работать в Газпроме

            Ольга Ускова, президент группы компаний Cognitive Technologies
            Программистам, людям творческих специальностей можно шляться всю жизнь по коридорам. Министерским, газпромовским, вэбовским. Но они, как известно, кончаются стенкой. Тупик. А можно прорубать тоннели к свету, к новой реальности. Подробности...
            Обсуждение: 52 комментария

            Майор не звонит

            Дмитрий Ольшанский, публицист
            Всеобщий и обязательный призыв исчез. Ну, почти исчез. И войны, проводимые силами призывников, тоже исчезли. Большое счастье, на самом деле – и незаметное, как любое счастье. Наверное, это и называется «болото насилия и лжи». Подробности...
            Обсуждение: 29 комментариев

            «Мракобесы» не хотят экспериментов за свой счет

            Наталья Холмогорова, правозащитник
            Пока столичные деятели культуры просаживают сотни государственных миллионов на антирусское искусство, в Воронеже привлекают к ответственности скромного директора одного из самых интересных музеев мира. За растрату, которой не было. Подробности...
            Обсуждение: 32 комментария

            Дмитрий Быков и портвейн «Анапа»

            Маргарита Симоньян, член Общественной палаты, главный редактор телеканала «Russia Today»
            Я желаю Быкову поскорее поправиться потому, что «Букера» ему, кажется, так и не дали. А ведь тоже давно пора. Он ведь и правда один из лучших журналистов и авторов нашей эпохи. Подробности...
            Обсуждение: 61 комментарий

            Если вы не продаетесь, это не значит, что на вас не зарабатывают

            Алексей Алешковский, сценарист
            Зачем нам мораль? Чтобы не убивать, не красть и не прелюбодействовать? Да бросьте! Может, чтобы возлюбить ближнего? Как бы не так. Мораль нам нужна для оправдания убийств, воровства, предательства и ненависти. Подробности...
            Обсуждение: 62 комментария

            Церковные диссиденты успешно решают дьявольскую задачу

            Епископ Питирим (Творогов), епископ Душанбинский и Таджикистанский
            Только безумец может желать гонений, чтобы очистить Церковь. Мужество – победить грех в самом себе, смелость – жить среди грешников, не осуждая их, а являя пример, которому они могли бы подражать. Подробности...
            Обсуждение: 45 комментариев

            Автомобиль для миллионеров дарит шанс экономике

            Антон Любич, экономист
            Мы годами воспринимали автомобильную промышленность как производителя максимально дешёвых «жестяных банок». Вряд ли русский фольклор родил о чём бы то ни было больше анекдотов, чем о «Жигулях». «Место-то проклятое». Подробности...
            Обсуждение: 54 комментария

            Предыдущие статьи: 1 |  2  |  3  |  4  |  5

             
             
            © 2005 - 2018 ООО Деловая газета «Взгляд»
            E-mail: information@vz.ru
            .masterhost
            		В начало страницы  •
            Поставить закладку  •
            На главную страницу  •
            ..............