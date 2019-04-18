Автомобиль для миллионеров дарит шанс экономике

Взгляд
18 апреля, четверг  |  Последнее обновление — 11:09  |  vz.ru
Разделы

Китай ждет помощи от России в области авиации

Китай и Россия вместе прорекламируют конкурента Boeing и AirbusФото: Long Wei/ZUMA/Global Look Press
Впервые организатором авиасалона МАКС в подмосковном Жуковском будет не только Россия, но и Китай. А главным экспонатом станет совместный российско-китайский проект широкофюзеляжного самолета CR-929, который обещает разрушить мировую дуополию Boeing и Airbus. Почему Пекин столь заинтересован в сотрудничестве с Москвой по данному направлению? Подробности...
Перейти а раздел…

Вошедший в Черное море американский эсминец попал под прицел ВМФ России

Корабль-разведчик «Иван Хурс» стал соглядатаем эсминца «Росс» на ближайшие три неделиФото: Александр Гальперин/РИА Новости
Вошедший в акваторию Черного моря американский эсминец «Росс» оказался под плотной слежкой российского ВМФ. К американцу приставлены сразу два конвоира – корвет «Василий Быков» и корабль-разведчик «Иван Хурс». С помощью каких технических средств наши моряки будут отслеживать каждый шаг «Росса»? И для каких целей мы следим за ним столь внимательно? Подробности...
Перейти а раздел…

В России передумали сажать врачей

Гибель пациента под ножом хирурга предложено отныне считать всего лишь страховым случаемФото: imago stock&people/ТАСС
Минздрав и Следственный комитет, похоже, договорились, как наказывать медиков за врачебные ошибки. Подразумевается, что за «неумышленные преступления» врачей в Уголовном кодексе будут предусмотрены некие «альтернативные наказания». Однако врачи возмущены самой постановкой вопроса о наказании за ошибки – и видят в этом угрозу для развития российской медицины. Подробности...
Перейти а раздел…

Как советские пленные угнали немецкий танк

Будь на месте немецкого танка советский - возможно, судьба военнопленных оказалась бы совсем инойФото: Глеб Спиридонов/РИА Новости
Ровно семьдесят лет назад, 18 апреля 1944 года, с территории немецкого танкоремонтного завода в Риге сбежали пятеро советских военнопленных. Спасались из плена не пешком, а на борту угнанного у врага танка «Тигр». Бросается в глаза сходство этого происшествия с сюжетом недавнего блокбастера «Т-34». Но побег из Риги, как и любая подлинная история, куда интереснее – и трагичнее. Подробности...
Перейти а раздел…

Тюмень спасли от боевиков

Силовая спецоперация в Тюмени завершилась полным превосходством спецслужбФото: Максим Слуцкий/ТАСС
В Тюмени в ходе силовой операции уничтожены двое сторонников запрещенной в России группировки «Исламское государство». Боевики планировали теракты в местах массового скопления людей. На месте происшествия обнаружены взрывные устройства, оружие и экстремистская литература. Насколько серьезную угрозу обществу представляли эти боевики и почему не удается поставить заслон идеологии терроризма? Подробности...
Перейти а раздел…

Автомобиль для миллионеров дарит шанс экономике

Антон Любич, экономист
Мы годами воспринимали автомобильную промышленность как производителя максимально дешёвых «жестяных банок». Вряд ли русский фольклор родил о чём бы то ни было больше анекдотов, чем о «Жигулях». «Место-то проклятое». Подробности...
Обсуждение: 6 комментариев

Люди любят отнюдь не Сталина

Дмитрий Гололобов, адвокат, приглашённый профессор университета Вестминстер
Народ реально изголодался по хотя бы какой-то правде. Пусть и жуткой, с запахом крови и стуком уносящихся в ГУЛАГ теплушек. Но что делать, если народ о другой «правде» не знает? Он начинает верить в кровавую. Нет ведь другой. Подробности...
Обсуждение: 309 комментариев

Несвоевременный роман, который очень вовремя

Алексей Колобродов, генеральный директор медиагруппы «Общественное мнение»
История войны за независимость в Донбассе, «донбасская герилья», как ее называет автор, для Прилепина – факт не литературной, а человеческой биографии. Жизнь разделилась на до и после Донбасса, и Донбасс сам по себе стал жизнью. Подробности...
Обсуждение: 4 комментария
    Перейти а раздел…

    Что потеряно и что спасено при пожаре в Нотр-Даме

    Кто и за что преследует Джулиана Ассанжа

    Обсуждение: 4 комментария

    Главные мемы из фильмов великого Георгия Данелии

      Перейти а раздел…

      Открылся 18-й Шанхайский международный автосалон

      Открылся 18-й Шанхайский международный автосалон, собравший множество ярких новинок от ведущих автопроизводителей из 20 стран мира. В центре внимания – электромобили. Скажем, Audi привезла в Китай настоящий автомобиль будущего – концепт AI:me, полностью электрический беспилотник
      Подробности...

      Появились первые фото из сгоревшего Нотр-Дама

      Появились первые фотографии из сгоревшего собора Парижской Богоматери. Горевший всю ночь храм получил серьезные повреждения: обрушился деревянный шпиль, пострадала несущая конструкция. С полыхавшим всю ночь огнем удалось справиться только к утру
      Подробности...

      Собор Парижской Богоматери сгорел

      Знаменитое на весь мир здание собора Парижской богоматери, кажется, уже не будет прежним. Легендарная церковь пострадала от сильнейшего пожара, дым от которого был виден на весь Париж
      Подробности...
        Перейти а раздел…

        «Долька»: История успеха о том, как сделать чипсы полезными

        История успеха сибирской шишки

        WoodMood. Хотим заменить столы в Кремле на наши

          Перейти а раздел…
          Должна ли Россия помочь Франции в восстановлении собора Парижской Богоматери?
          • Да

          • Нет

          Является ли Пугачева сегодня главной певицей России?
          • Да

          • Нет

          Священника наказали за участие супруги в конкурсе красоты. Допустимо ли для жен священников участие в подобных мероприятиях?
          • Да

          • Нет

            Перейти а раздел…
            НОВОСТЬ ЧАСА:Морская группа НАТО во главе с эсминцем США вошла в Балтийском море
            Суд Волгограда не признал службу в ДНР военнойЗеленский раскрыл планы по поводу русского языка на УкраинеГреция потребовала от Германии репараций на сотни миллиардов евроУщерб экономике Эстонии от санкций против России оценили в сотни миллионов евро
            Названы 200 богатейших россиянОдурманенный боец ВСУ расстрелял сослуживцевПоявились подробности испытания КНДР оружия нового типаВ России могут ввести новый налог
            Жена Быкова рассказала о состоянии писателяВышинский рассказал, как в киевской тюрьме смеются над ПорошенкоПознер раскритиковал вручение Пулитцеровских премий NYT и WSJПоявились сообщения о серьезных проблемах нового смартфона Samsung

            Главная тема


            Как советские пленные угнали немецкий танк

            корабли-роботы


            Эксперт указал на слабости беспилотного флота США

            «тенденция на оголение»


            Фигуристку Медведеву раскритиковали за откровенный наряд из латекса

            Прощание с «Машенькой»


            Танк «Армата» может утратить женский голос

            Видео

            «не реагировал на замечания»


            В «Аэрофлоте» рассказали о безобразном поведении Панкратова-Черного

            «готов извиниться»


            Назвавший погибших в Одессе 2 мая «малоценным материалом» историк удивился реакции на свои слова

            «дешевая грязь»


            Maruv затравили за признание в любви россиянам

            социальные сети


            Галкин приструнил Собчак за слова о связи «Мухаммедов» и пожара в Нотр-Дам-де-Пари

            выборы на украине


            Шарий обрисовал портрет избирателя Порошенко

            Конец легенды


            Дмитрий Дробницкий: Сегодня пал альт-глобализм

            Женская власть


            Анна Долгарева: Феминизм страдает от отсутствия привилегий

            За что боролись


            Ирина Алкснис: Экспортная демократия вернулась Западу бумерангом

            на ваш взгляд


            Должна ли Россия помочь Франции в восстановлении собора Парижской Богоматери?


            Антон Любич

            Автомобиль для миллионеров дарит шанс экономике

            Антон Любич
            экономист
            		 18 апреля 2019, 09:48

            Версия для печати  •
            В закладки  •
            Постоянная ссылка  •
              •
            Сообщить об ошибке  •

            31 декабря 1999 года президент России подал в отставку. Помню, я тогда замешкался с выбором подарков и утром уходил их покупать. Вернулся домой, включил телевизор и случайно наткнулся на прямой эфир:

            «Я прошу прощения за то, что не оправдал некоторых надежд тех людей, которые верили, что мы одним рывком, одним махом сможем перепрыгнуть из серого, застойного, тоталитарного прошлого в светлое, богатое, цивилизованное будущее. Я сам в это верил. Казалось, одним рывком, и все одолеем. Одним рывком не получилось».

            Наш народ имеет множество восхитительных достоинств и один досадный недостаток. Наши люди склонны верить, что результат можно достичь рывком, а не долгими кропотливыми усилиями.

            Как раз в 1999 году я учился в физико-математическом классе. Нас тоже учили «искать красивые решения» вместо того, чтобы грузом формул и теорем загонять задачу в угол, из которого у неё не остаётся иного выхода кроме как раскрыть своё решение. Рывок вместо системности.

            Благосостояние людей – это задача, долгосрочное решение которой требует скрупулёзных, кропотливых усилий. И порою – неоднозначных для многих сиюминутных решений. Благосостояние по-настоящему придёт в российские семьи, когда большинство из нас примет эту логику. Пока это не так.

            Фото: Olga Sokolova/Global Look Press

            Хотите примеры? Их есть у меня.

            Это изменения, которые на наших глазах происходят в автомобильной промышленности. С разницей в несколько месяцев мы увидели новый российский автомобиль для президентов и миллионеров – «Аурус», что означает по-латыни «золотой» (цена – от шести миллионов рублей). И узнали, что «Форд» сворачивает в России сборку своих бюджетных моделей.

            Общественная реакция была настолько ожидаемой, что не вызывала ничего, кроме печали. «Ну и что, что начертили «Аурус»? Компонент такой-то делают в Китае. Значит, это китайская машина. А вот этот компонент похож на английский. Значит, это английская машина». Или «придумали машину за шесть миллионов рублей – что мне с того, я на такую за всю жизнь не заработаю». А вот «дешёвый «Форд» ушёл». «Никакой заботы о простом народе!». Предполагаю, что и среди читателей этой заметки значительное число согласно с этими доводами.

            Вы имеете право на такие мысли. Но вы должны понимать, что если бы к этим вашим мыслям прислушались, то сегодняшнее материальное положение вас и ваших семей было бы законсервировано на годы. И обречено только на одну форму стабильности – стабильную деградацию. А так у нас всех, у России, ещё в одной отрасли – автомобилестроении – появился шанс (и шанс значительный) на кардинальные перемены к лучшему. Нет, не рывком. Рывка не выйдет. Все получится, если разовьём сделанные шаги кропотливостью, усидчивостью, настойчивостью.

            Мы годами воспринимали автомобильную промышленность как производителя максимально дешёвых «жестяных банок». Вряд ли русский фольклор родил о чём бы то ни было больше анекдотов, чем о «Жигулях». «Место-то проклятое».

            Об ужасном качестве «Жигулей» герой, играющий российского президента, даже шутит в мегапопулярном американском сериале «Карточный домик»: шутки о никудышном российском автопроме дошли даже до американских домохозяек.

            Но ведь это не безобидные шутки! Это концепция. Это восприятие. Восприятие российской экономики в целом и автопрома в частности, как предприятий, неконкурентных на мировом рынке, защищённых на внутреннем рынке протекционистскими тарифами и производящих убогий по качеству товар в расчёте на бедных потребителей.

            Проблема в том, что потребители обречены в такой конструкции на бедность. Ведь они – потребители только в свободное от работы время. А в рабочее время они работники. И если производимый ими товар низкорентабельный, то возможности наращивать им зарплату работодатель не имеет.

            Замкнутый круг – бедные делают товары для бедных, чтобы всем оставаться бедными.

            В какой-то момент российская промышленность без рывка постепенно перешла на новый этап. Его символом стало появление в России, в частности, заводов «Форда» (и других автопроизводителей также). Этот этап заключался в том, что Россия создавала добавочную стоимость, добывая нефть, газ, золото, алмазы, металлы, а нам за это продавали автомобили. Разрешая подкрутить гайки на них на своей территории. Через такие производства часть природной ренты перераспределялась в пользу рабочих – искусственно завышенные цены обеспечивали искусственно завышенные зарплаты, платёжеспособность схемы обеспечивалась обращением нефтяных денег.

            Видимость занятости. Видимость экономики. Удешевление западной продукции для российского же рынка. А что же Россия давала «граду и миру»? Нефть и газ.

            Эта система перестала функционировать не из-за выраженной позиции народа Крыма и не из-за отношения различных участников международных отношений к гражданской войне на Украине. Она перестала функционировать от снижения темпов роста цен на энергоносители. А когда снижение темпов роста сменилось на снижение самих цен – стало очевидным, что система стала нежизнеспособной. В этот момент в российском интеллектуальном пространстве сложилось три группы экспертов. Позиция первой, лидирующей ныне группы проста, как три копейки: «Авось рассосётся и заживём по-прежнему». Долго комментировать эту позицию недосуг. Её историческое поражение неизбежно в самое ближайшее время, ибо технический прогресс вспять не повернётся, а значит, истерика беременной гимназистки («животик, миленький, рассосись, пожалуйста!») воздействия не возымеет.

            За будущее спорят две других группы.

            Первая – «партия фрезеровщиков». Она ратует за «реиндустриализацию». Под нею понимается, что главное, например, в автомобиле, где создано рабочее место для фрезеровщика, обрабатывающего автомобильную деталь. Мол, если он со своим станком стоит в России, значит, экономическая политика верна.

            Технический прогресс необходимо искусственно сдерживать, ибо он снижает добавочную стоимость прежних рабочих мест. Обусловливает снижение реальных доходов тех, кто продолжает выполнять работу, за которую рынок больше не готов платить, как прежде. С конкуренцией качественных продуктов из тех стран, где технический прогресс искусственно не сдерживают, нужно бороться при помощи повышения таможенных тарифов и обязательно выйти из ВТО.

            Экономический идеал «партии фрезеровщиков» – автаркия. Замкнутая экономика, ни с кем не связанная, ни от кто не зависящая. Делающая «плохонькое, но родненькое». Лозунг «партии фрезеровщиков»: «Анекдоты о «Жигулях» – в жизнь! В жизнь каждого российского предприятия!». «Партии фрезеровщиков» противостоит партия добавочной стоимости. У неё есть два огромных недостатка в глазах общественного мнения.

            Во-первых, она призывает отказываться от стереотипов. «Аурус» не только потому хорош, что обладает отличными ходовыми характеристиками, удобным салоном и отвечает самым взыскательным требованиям по безопасности. Он создаёт в России рабочие места для высококвалифицированных специалистов. Для инженеров, программистов, промышленных дизайнеров. Мы зачастую учим этим профессиям, мы впереди планеты всей по проникновению высшего образования. Но в споре партий «авось рассосётся» и «фрезеровщиков» удушаем в объятиях общественных стереотипов экономические меры, направленные на создание рабочих мест, требующих именно высокой квалификации.

            «Аурус» – это прорыв именно в этом направлении. Это исключительный прорыв, потому что он потребовался Кремлю. Но этот подход нужен десяткам отраслей в стране.

            Во-вторых, нравится это кому-то или нет, но суровые и непоколебимые законы экономики утверждают, что рост уровня жизни сопряжён только и исключительно с ростом квалификации труда в национальной экономике. Ни одна страна мира не смогла добиться роста доходов без роста квалификации. Опытный фрезеровщик никогда не будет зарабатывать как опытный промышленный дизайнер. И чем больше мы будем создавать рабочих мест, где высокая зарплата экономически не оправдана, тем ниже будут зарплаты в России.

            «Аурус» показывает – можно выносить куда-то производства с низкой добавочной стоимостью, а у себя создавать рабочие места с высокой добавочной стоимостью. И так можно поступать в том числе в России. И даже на проекте, связанном с личной безопасностью главы российского государства. И получать автомобиль, являющийся российским потому, что именно здесь, в России, создана львиная часть его добавочной стоимости. И именно этим заслуживающим называться российским.

            Возможно ли сочетать в национальной экономике и «Аурус», и сборочные производства «Форда», и полный цикл «Жигулей»? Можно. Но при этом нужно понимать, на что делать упор, в чём видеть приоритет и к какому будущему стремиться. Потому что ресурсы ограничены, а потребности – безграничны. И чтобы удовлетворять потребности, нужно рачительно пользоваться ресурсами.

            Изменения не происходят одним махом. Положительные эффекты каких-то реформ, каких-то шагов (в частности – изменения подходов к тому, какие производства и какие подходы стимулировать в национальной промышленности) порой приходится ожидать годами. Но наблюдаемые нами процессы в отечественном автомобилестроении являются свидетельством того, что экономика меняется. Меняется робко. Меняется вопреки тому, что от неё требует боящееся реформ и перемен общественное мнение, но меняется к лучшему.


            Подпишитесь на ВЗГЛЯД в Яндекс-Новостях

            Вы можете комментировать материалы газеты ВЗГЛЯД, зарегистрировавшись на сайте RussiaRu.net. О редакционной политике по отношению к комментариям читайте здесь

            Другие мнения

            Люди любят отнюдь не Сталина

            Дмитрий Гололобов, адвокат, приглашённый профессор университета Вестминстер
            Народ реально изголодался по хотя бы какой-то правде. Пусть и жуткой, с запахом крови и стуком уносящихся в ГУЛАГ теплушек. Но что делать, если народ о другой «правде» не знает? Он начинает верить в кровавую. Нет ведь другой. Подробности...
            Обсуждение: 292 комментария

            Несвоевременный роман, который очень вовремя

            Алексей Колобродов, генеральный директор медиагруппы «Общественное мнение»
            История войны за независимость в Донбассе, «донбасская герилья», как ее называет автор, для Прилепина – факт не литературной, а человеческой биографии. Жизнь разделилась на до и после Донбасса, и Донбасс сам по себе стал жизнью. Подробности...
            Обсуждение: 4 комментария

            Украина повисла в исторической невесомости

            Глеб Простаков, журналист
            Украинцы соскучились по рутине, от которой так устали россияне. Они с удовольствием променяли бы бесконечное шоу, опостылевшую телевизионную жвачку, фестиваль уличного протеста на будничное преобразование своей жизни. Подробности...
            Обсуждение: 48 комментариев

            Лукашенко отказывается принять новую реальность

            Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
            Российско-белорусские отношения переживают очередное обострение. И проблема отнюдь не в том, что Москва и Минск не договорились о яблоках. Проблема в разности подходов: эмоции Лукашенко против ледяного прагматизма Путина. Подробности...
            Обсуждение: 27 комментариев

            Транс-активисты вплотную принялись за детей

            Сергей Худиев, публицист, богослов
            Идеология требует горячо поддерживать «гендерную идентичность», и при любых подозрениях на то, что ребенок – «трансгендер», начинать готовить его к «переходу». «Вы хотите, чтобы у вас была живая девочка или мертвый мальчик?» Подробности...
            Обсуждение: 56 комментариев

            Чем пожар в Нотр-Даме поможет Макрону

            Андрей Манчук, политолог
            Ужасный пожар в центре Парижа может стать символом конца отжившей свое эпохи. Которая, безусловно, была прекрасной – но только для пресловутого одного процента хозяев жизни. На ее руинах может быть построено что-то новое. Подробности...
            Обсуждение: 9 комментариев

            Майдан установил на Украине кровавые правила

            Андрей Бабицкий, журналист
            Убийство журналиста и писателя должно было стать наглядным примером того, что за критику властей, выражение несогласия с националистической политикой можно заплатить самую высокую цену. И ожидаемого эффекта удалось добиться. Подробности...
            Обсуждение: 8 комментариев

            Нотр-Дам давно наш

            Общественное мнение, самые актуальные темы дня в блогосфере
            Политика политикой, «у соседа корова сдохла», вот это все. Но Нотр-Дам на каком-то уровне не принадлежит Франции, тем более – современной Франции. Это давно уже часть общей культуры, в которой все мы воспитаны. Это и наш собор. Подробности...
            Обсуждение: 11 комментариев

            Прекратить прошлую холодную войну было проще

            Антон Крылов, журналист
            В США не слышат немногочисленные голоса собственных политиков, призывающих к благоразумию в отношениях с Россией. Там никак не могут принять тот факт, что с Россией надо разговаривать уважительно, а не как с побежденной Германией. Подробности...
            Обсуждение: 14 комментариев

            Предыдущие статьи: 1 |  2  |  3  |  4  |  5

             
             
            © 2005 - 2018 ООО Деловая газета «Взгляд»
            E-mail: information@vz.ru
            .masterhost
            		В начало страницы  •
            Поставить закладку  •
            На главную страницу  •
            ..............