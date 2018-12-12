Почему красота – это очень плохо

Бывшая «Мисс Москва» Алеся Семеренко предостерегает девушек от участия в конкурсах красоты. И правильно делает – красивым женщинам и без подиума нынче живется очень трудно.

Слова Семеренко – они не только о моделях, они о проблемах привлекательных женщин в целом. Не одни лишь обладательницы корон становятся объектами насмешек и сплетен. Спросите любую красивую женщину, сталкивалась ли она с проблемами из-за внешности, к примеру, на работе? В восьмидесяти процентах случаев ответ будет положительным.

Тут целый набор из сплетен, зависти, невозможности доказать профессиональные навыки, да и самого банального – предложений продвинуться по карьерной лестнице через служебный роман. Красивая женщина-руководитель обречена на обсуждение собственных успехов в нелицеприятных тонах (не будем вспоминать стандартную реакцию на красотку за рулем дорогой машины). С мужчинами такое тоже случается, но гораздо, гораздо реже.

Демонстрация своего тела – это вообще нечто позорное для женщины, плохое. То есть посмотреть мы хотим, но для того, чтобы осудить – за нескромность, гордыню, завышенную самооценку. Мужчины в этом плане гораздо свободнее – они спокойно могут выкладывать в интернет фотографии с тренировок и сверкать оголенными бицепсами, не боясь услышать после этого обвинения в попытке себя продать.

С женщинами такое не пройдет. Семеренко, например, «вменяли» путешествия за границу – за несколько лет она «за чей-то счет» побывала в Италии, Испании, Франции, в Турции и в Арабских Эмиратах… в общем, местах, посетить которые может себе позволить любой средний московский клерк.

Но клерк может фоткаться на пляже в купальнике безнаказанно, а вот красивая женщина, к тому же модель – нет. Она непременно становится минимум чьей-то удачно устроившейся любовницей, а там недалеко и до эскортницы.

Так что нам, и правда пора перестать демонстрировать свою привлекательность? Ради собственного блага. Надеть мужские джинсы, объемные толстовки, выкинуть каблуки, украшения и косметику, спрятать волосы под лыжную шапочку – чтобы никто не обвинил ненароком в незаконном применении красоты.

Корона за красоту – это наверняка очень приятно, но польза от нее временна. Как экстренная диета. Быстрый эффект с разрушительными последствиями. Есть, конечно, счастливицы, которые смогли перейти на новые ступени, или удержаться на подиуме до солидного возраста. А что стало с теми, кто блистал недолго?

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Большинство историй мы не знаем, и вряд ли потому, что они хорошие. Когда я работала в одной крупной газете, к нам обратилась девушка, несколько лет назад получившая титул красавицы, с просьбой удалить ее снимки и имя из публикаций двухлетней давности, потому что упоминания о ней отрицательно сказываются на ее имидже и наносят репутационный ущерб. Что это за ущерб, я узнавать не стала, но могу догадаться.

У нас же принято считать – ты либо умный, либо красивый. Третьего не дано. На практике выходит так, что умным быть хорошо, а красивым – плохо, потому что ты априори незаслуженно добиваешься успеха. Все твои дипломы и годы упорной профессиональной деятельности будут меркнуть на фоне твоих прекрасных форм. А если в резюме затесалась еще и позолоченная корона с камушками – то дело совсем дрянь.