Ушел последний классик советского кино

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28 марта, четверг  |  Последнее обновление — 09:28  |  vz.ru
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Кто виноват в уходе Ford из России

Ford Focus навсегда уходит с российского рынкаФото: Михаил Воскресенский/РИА Новости
Американский концерн Ford закрывает заводы, увольняет сотрудников и уходит из России. Его история в нашей стране – это пример головокружительного взлета и жесткого падения. Ford первым из иностранных автоконцернов открыл Россию после распада СССР, первым рискнул вложить деньги в автозавод и не прогадал. Что же заставило американцев сбежать с поля боя?  Подробности...
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Чем важно дело экс-министра и миллиардера Абызова

Михаил Абызов в зале судаФото: Владимир Песня/РИА Новости
Михаил Абызов стал не первым бывшим министром, арестованным в последние годы, а его коллега по правительству Алексей Улюкаев и вовсе был задержан еще при исполнении министерских обязанностей. Тем не менее дело Абызова открывает новую главу как в национализации элиты, так и в борьбе с коррупцией и казнокрадством. Подробности...
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Посмеявшиеся над зарплатами медики из Башкирии сохранили работу

Ренационализация родильного дома в Салавате должна в итоге удвоить доходы его работниковФото: кадр из видео
В СПЧ опровергли сообщения о массовых увольнениях в башкирском роддоме, который оказался в центре внимания благодаря «вирусному ролику», на котором врачи расхохотались, услышав озвученный начальством уровень их зарплат. На самом деле врачи подали заявления об уходе, но так и не ушли, уверяют в СПЧ. Поможет ли ситуации решение властей Башкирии отменить приватизацию роддома? Подробности...
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Американская разведка начала игру против новейшего оружия России

Аманда Масиас - человек, с помощью которого мир узнает важнейшие военные секреты РоссииФото: Connecting Vets/Youtube
Целая серия утечек, связанных с новейшими и перспективными российскими военными разработками, появилась в последнее время в американских СМИ. Речь идет, в частности, о знаменитых комплексах «Посейдон» и «Кинжал». Действительно ли речь идет о разглашении крупных военных секретов и кто стоит за этой спецоперацией? Подробности...
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Самый богатый экс-министр России оказался за решеткой

Журнал «Форбс» оценивал состояние Абызова в 1,2 млрд долларовФото: Александр Рюмин/ТАСС
Ушедший в тень после отставки бывший глава бывшего министерства по делам Открытого правительства Михаил Абызов оказался в центре внимания. По возвращении из Италии, где он жил в последнее время, Абызов, заподозренный в афере на 4 млрд рублей, был заключен под стражу. Оперативное сопровождение по уголовному делу осуществляет ФСБ. Подробности...
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Ушел последний классик советского кино

Владас Повилайтис, доктор философских наук, БФУ имени И. Канта
Сегодня девять дней со дня смерти Марлена Хуциева. Он был последним, кто снимал фильмы, проникнутые пафосом, создавшим и державшим СССР. Он донес до нас голос 60-х и он же показал конец той эпохи и, значит, конец страны. Подробности...

Якутский ананас после угрозы погромов

Монахиня Елисавета (Сеньчукова), пресс-секретарь Якутской епархии, кандидат философских наук
После изнасилования в Якутске ситуация накалилась. В медиа вбрасывали инфрмацию о погромах. Чем это могло бы закончиться – страшно даже предположить. Власти среагировали быстро: протестующих выслушали, призывы к погромам пресекли, проверки организовали. Подробности...
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Мы не должны тешить самолюбие неприкасаемых

Владимир Добрынин, журналист
После закона о фейках необходимость в депутатской неприкосновенности отпадает. Есть компромат – несите в органы или публикуйте. Проверят и подтвердят – заведут дело. Но если компромат окажется туфтой, то дело заведут о клевете. Подробности...
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      В мечетях Новой Зеландии расстреляли десятки людей

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            Владас Повилайтис

            Ушел последний классик советского кино

            Владас Повилайтис
            доктор философских наук, БФУ имени И. Канта
            		 28 марта 2019, 09:10

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            Сегодня девять дней со дня смерти Марлена Хуциева – последнего классика собственно советского кино. Можно, конечно, перечислить массу других еще живых режиссеров, начавших снимать или прославившихся в хронологических границах существования CCCР. Но это все о паспортных данных. Он же был последним, кто снимал фильмы, проникнутые пафосом, создавшим и державшим ту особую страну.

            Он был третьим поколением в ее истории. К первому принадлежал его отец – большевик с еще подпольным стажем. Ко второму принадлежали те сотрудники НКВД, кто убивал отца (он был осуждён и расстрелян по 58-й статье, это «контрреволюционная деятельность»). Третьим был сам Марлен, даже в своем имени несший знак времени. Имя образовано от Маркса и Ленина.

            Отец вырос еще в то время, когда страны не было. Он был человеком, строившим ее, отталкиваясь от предшествующего. Сын почти на тридцать лет пережил ее, а если отсчитывать от того момента, когда она внутренне стала мертва для него, то и на целых полвека.

            Хуциев донес до нас голос 60-х и он же показал – передал в паузах, в молчании, в длинном плане – конец этой эпохи и конец страны. Страна создавалась идеалистами или, как можно сказать вслед за Юрием Слезкиным, «сектой». Теми, кто верил в скорое пришествие – если не при их жизни, то уже в жизни их детей – нового мира, новых небес, где все будет иначе.

            Под «иначе» понималось то, что одушевляет, кажется, любого человека. По крайней мере, во времена его юности. Когда он еще не смирился с неизбежностью и верит в возможность жить в согласии чувства и разума, где ни тому, ни другому не нужно идти на уступки. Это и о согласии между «личным и общественным», как выражалась эпоха 20-х и как повторяли 60-е, возвращаясь к «ленинским принципам».

            Фото: Genrietta Peryan/Global Look Press

            Ведь нет большего счастья, чем жить в одно дыхание, в один ритм с другими – теряя грань между собой и миром. Это то, о чем мечтали еще дионисийцы. Для шестидесятых искренность стала реальностью. В ней появились оттенки, а вместе с ними и глубина, в которой живет искусство, и в складках которой целиком вызревает Хуциев. Тот, что будет затем развертываться своим новым видением в художественную ткань и 70-х, и 80-х годов, став частью современного визуального языка.

            Шестидесятые были надеждой на возможность нового начала, нового мира, где можно жить без лжи. Где искренность не только искупительна, но и права. И, следовательно, подлинное – само по себе есть благо. В этом своеобразный руссоизм двадцатого века. Он свободен от иллюзии, что «человек по своей природе добр», но полагает, что всякое добро возможно лишь через искренность, а вне ее определенно лежит область зла.

            Раскрываясь, обнажаясь в своем искреннем, том, что делает его собой – человек не обретает благо, но находит возможность опознать в себе злое. И исцелиться, сам и с помощью других, соединяясь с ними в родстве душ, искренности дружбы. И ее высшего проявления для шестидесятых – любви.

            Для шестидесятых – и никто не выразил это отчетливее Хуциева – любовь была вершиной дружбы, одно переходило в другое. Свободная любовь это ведь и об этом тоже, о следовании чувству, об искренности желания, влечения, страсти. О правде мгновения, свободного от условностей. И верности до тех пор, пока длится чувство, но пока оно длится – верностью целиком. А мечта и иллюзия заключались в том, что чувство может длиться вечно. С этим связан и пафос времени, где поэзия, бесконечные разговоры, книги и прогулки по рассветной Москве сливаются воедино.

            И Хуциев снимет реквием по этому времени – «Июльский дождь». О невозможности, о границах, о молчании. Где все содержание именно в паузах и длинных планах. Где счастье невозможно, хотя кажется, что все препятствия к нему условны. Они – о предрассудках, а счастье – о разуме. Но дальше – возраст, жизнь, телефон в коммунальной квартире. И долгое молчание. Грань между хуциевским летним дождем и осенним марафоном Данелии пересекается незаметно. Как грань между шестидесятыми и семидесятыми.

            Но за этой гранью возникает мир условностей и невозможности определиться, признаваться себе. Герои Хуциева уходят. А теперь ушел и сам режиссер.

            (в соавторстве с Андрей Тесля)


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