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НОВОСТЬ ЧАСА:После массового отравления в Дагестане возбудили дело
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Проблемы США помогли российским рынкам и рублю
Ссора России и Польши напомнила о выстреле СССР себе в ногу
Моряки бьются с Росгвардией за право на важнейший для себя символ
США готовятся отдать Израилю часть Сирии
В крушении эфиопского «Боинга» заподозрили искусственный интеллект
Не бояться показаться смешным – вот высшая свобода
Владас Повилайтис, доктор философских наук, БФУ имени И. Канта
Сегодня к Николаю Бердяеву принято относиться иронично. В наше прагматическое время он – со своими выкриками, призывами и формулами – выглядит неуместно. Но самого Бердяева это вряд ли смущало. Только свобода, только хардкор! Подробности...
Нераскрытый секрет побега Гарри Гудини
Екатерина Ракитина, к.ф.н., переводчик
Он освобождался от наручников, кандалов и смирительных рубашек, вися для пущего эффекта вниз головой с небоскреба, из стеклянных резервуаров с водой, помещенных в деревянный ящик, опутанный для надежности цепями. Подробности...
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Чтобы все взлетело, нужен суверенитет духа
Глеб Кузнецов, политолог, глава экспертного совета ЭИСИ
Себя он называет самым влиятельным политическим философом современных Нидерландов. Он выступает в парламенте по-латыни, притащил в кабинет рояль и музицирует в свободное время, подчеркнуто не знает и не желает знать ничего о современной молодежной культуре, что не мешает ему быть кумиром этой самой молодежи. Подробности...
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«Это был взрыв эмоций!» В Сочи чествовали победителей конкурса «Лидеры России»
«Вы одержали главную победу: над своей слабостью, над своим страхом!» – напутствовал победителей состязания управленцев «Лидеры России» наставник конкурса, первый замглавы администрации президента Сергей Кириенко (на фото Кириенко поздравляет с победой москвичку Александру Добрынину)Подробности...
В мечетях Новой Зеландии расстреляли десятки людей
Новая Зеландия пережила один из самых страшных терактов в своей истории. В пятницу несколько человек совершили вооруженное нападение на мечети городка Кристчерч. Убиты полсотни верующих, десятки получили ранения. Главный подозреваемый Брентон Таррант транслировал бойню в СетиПодробности...
Отчеканены пять рублей с Крымским мостом
Банк России выпустил в обращение памятную монету номиналом 5 рублей, посвященную пятой годовщине референдума о государственном статусе Крыма и Севастополя и воссоединения Крыма с РоссиейПодробности...
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