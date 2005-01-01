В «загибах» феминизма виноваты мужчины

Подумал вдруг. А ведь самые странные из «загибов» феминизма – они имеют давнюю историю. Только раньше они были обращены к женщинам.

Помните, было недавно даже у нас – требование к мужчинам не сидеть раздвинув ноги. Ну так это же классическое требование к благопристойным девицам – сидеть сдвинув ноги, дабы не провоцировать ни мужчин, ни себя, вообще забыть, что между ногами что-то имеется!

Или нынешний панический ужас мужчины в западном обществе – остаться наедине с женщиной в лифте или в кабинете... вдруг обвинят в приставаниях??? Раньше это было требование пристойного поведения для девиц. Осталась наедине с мужчиной – испортила репутацию!

Что там ещё? Обвинения в семейном насилии? Полагаю, это ответка за средневековые обвинения женщин в сглазе и прочем колдовстве. Отбирание при разводе детей и максимальное усложнение отцам общения с ними? Ну так раньше было наоборот, если, конечно, глава семьи того желал.

В общем, всё, что веками практиковалось мужчинами в плане требований к женщинам – нынче возвращается обратно в прямой или чуть измененной форме.

И не спрашивайте, что хорошо или что плохо – оба плохо, оба хуже. Это как в ответ на прошедшую когда-то жестокую войну на полном серьёзе предлагать начать ответную, с целью подвергнуть противника тем же чудовищным страданиям. Сквитать счёт по кровожадности, так сказать.

Впрочем, я в людей верю, полно тех, кто и такое предлагает, и готовы бежать в первом ряду с факелами и вилами.

Источник: Блог Сергея Лукьяненко