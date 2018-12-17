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Почему Европа закрывает глаза на дела молдавского олигарха

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          Курилы – наши! На островах провели социальный эксперимент

          Павел Данилин
          политолог
          		 25 февраля 2019, 18:07

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          На днях гендиректор ВЦИОМ Константин Абрамов рассказал о результатах тотального опроса, который социологи провели на Курильских островах. Задали жителям два простых вопроса: «Как вы считаете, Россия должна, или не должна передать Японии южные острова Курильской гряды?» Результаты оказались на удивление однозначными – 96% респондентов (а опросили две трети жителей островов) высказались против передачи Курил Японии. Знают о том, что такой вопрос стоит в повестке дня 98% опрошенных.

          Иными словами, о проблеме известно всем, и почти все убеждены, что Курилы по праву принадлежат и должны принадлежать в дальнейшем России. Некоторые жители даже удивлялись вопросам социологов – зачем  спрашивать о том, что и без вопросов ясно? Как рассказал Абрамов, «люди на Курилах порой выстраивались в очереди к нашим интервьюерам, чтобы их позиция была учтена». «По результатам исследования можно авторитетно сказать: вопрос о государственной принадлежности Южных Курил для их жителей закрыт!» – резюмировал социолог.

          Как это ни странно, но нашлись и противники такого исследования. В думской оппозиции обнаружились депутаты, которые усмотрели в соцопросе чуть ли не угрозу национальной безопасности. Так, депутат от ЛДПР Александр Шерин в ходе пленарного заседания Госдумы заявил, что «социологические опросы, направленные на дестабилизацию в РФ и призывающие граждан задуматься о расколе страны, должны быть запрещены, а за идеи их проведения стоит ввести уголовное наказание». Беспокоился парламентарий совершенно напрасно.

          Это далеко не первый опрос о статусе островов и позиция россиян в целом понятна и довольно однозначна. В мае 2016 года «Левада-центр» проводил аналогичный опрос по стране в целом, и большинство россиян (78%) тогда тоже выступили против передачи Японии островов южной части Курильской гряды. Эти данные были подтверждены и в общероссийском исследовании ВЦИОМ в январе этого года: 77% респондентов выступили против передачи островов Японии.

          Глава ВЦИОМ Валерий Федоров интерпретировал данные следующим образом: «Любой намёк на возможность отдать острова Японии вызывает, как правило, возмущенную реакцию общества. Люди не понимают, зачем отдавать острова, которые искренне считают российскими, и боятся цепной реакции пересмотра результатов Второй мировой войны, к которым относят и вопрос принадлежности островов».

          Фото: Андрей Гордеев/Ведомости/ТАСС

          Один существенный нюанс – если раньше социологи замеряли мнение всех россиян, то теперь спросили именно тех, кого гипотетическая сделка с Японией касается непосредственно. По сути, можно говорить, что социологи провели импровизированный референдум о статусе островов и получили недвусмысленный, хотя и юридически никого не обязывающий ответ. «Курилы – российская земля» однозначно заявили жители самих Курил.

          А ведь сколько спекуляций ходило ранее, в том числе и с подачи японской стороны – мол, жители Курил как сыр в масле кататься будут. Каждому по машине, видеомагнитофону и еще японскому подданству. Причем, японцы настолько поверили в эти мантры, что не так давно на полном серьезе начали говорить, что, мол, как только нам передадут острова, так мы никого оттуда не будем выселять – мол, знайте нашу доброту. Не прокатило у них.

          Власти без сомнения к мнению жителей прислушаются, ведь по их инициативе опрос и проводился. Социологи приехали на острова после приглашения врио губернатора Сахалинской области Валерия Лимаренко. Поскольку Курилы административно относятся к этому региону. И такой большой соцопрос можно смело считать новым механизмом прямой демократии, который стал ответом на вызовы общественности.

          Тему возможной передачи островов Японии ранее приватизировало сахалинское отделение КПРФ, которое даже проводило митинги по этой теме в столице региона. Новый врио губернатора сыграл на перехват и, как представляется, обыграл коммунистов на их же поле. Митинговой активности в Южно-Сахалинске (жители которого, при всем уважении, все-таки живут не на Курилах) противопоставлены результаты непосредственного волеизъявления курильчан.

          Понятно, что местный патриотизм был вполне ожидаем. И власть, и местные жители вообще против передачи российской земли кому бы то ни было. Валерий Лимаренко еще в начале января призывал не спекулировать на теме «передачи» Японии островов, которую по праву называют «российской землей». Теперь это подтверждено и результатами независимого исследования.

          Практика проведения публичных опросов по громким темам, которые непосредственно затрагивают интересы групп граждан – интересное ноу-хау, может быть использовано не только в Сахалинской области и не только по вопросу Курил. Это, разумеется, далеко не единственный механизм для выяснения мнения жителей.

          Можно вспомнить хотя бы проведенную московскими властями кампанию по реновации, когда жители попавших в программу домов сами решали судьбу своей недвижимости, а дорабатывалась процедура в ходе масштабных публичных обсуждений. Теперь к механизму публичных слушаний добавляется и такого рода «сплошной соцопрос».

          Поначалу у самих социологов были сомнения – удастся ли получить достойную выборку. Соцопрос ведь – дело сугубо добровольное, а «поллстерам» хорошо известно, что до 70% людей просто отказываются отвечать на вопросы социологов – и число отказников во всем мире в последние десятилетия только росло. Проблема усугублялась и тем, что погодные условия на островах были довольно сложными, имелось и значительное число труднодоступных территорий.

          Опасения оказались напрасными, поскольку проблема действительно волнует жителей Курил, ведь она касается каждого. И это основной итог данного исследования – власть и граждане по принципиальным вопросам судьбы Курильских остров разделяют общую позицию и действуют в согласии.


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