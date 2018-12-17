Курилы – наши! На островах провели социальный эксперимент

На днях гендиректор ВЦИОМ Константин Абрамов рассказал о результатах тотального опроса, который социологи провели на Курильских островах. Задали жителям два простых вопроса: «Как вы считаете, Россия должна, или не должна передать Японии южные острова Курильской гряды?» Результаты оказались на удивление однозначными – 96% респондентов (а опросили две трети жителей островов) высказались против передачи Курил Японии. Знают о том, что такой вопрос стоит в повестке дня 98% опрошенных.

Иными словами, о проблеме известно всем, и почти все убеждены, что Курилы по праву принадлежат и должны принадлежать в дальнейшем России. Некоторые жители даже удивлялись вопросам социологов – зачем спрашивать о том, что и без вопросов ясно? Как рассказал Абрамов, «люди на Курилах порой выстраивались в очереди к нашим интервьюерам, чтобы их позиция была учтена». «По результатам исследования можно авторитетно сказать: вопрос о государственной принадлежности Южных Курил для их жителей закрыт!» – резюмировал социолог.

Как это ни странно, но нашлись и противники такого исследования. В думской оппозиции обнаружились депутаты, которые усмотрели в соцопросе чуть ли не угрозу национальной безопасности. Так, депутат от ЛДПР Александр Шерин в ходе пленарного заседания Госдумы заявил, что «социологические опросы, направленные на дестабилизацию в РФ и призывающие граждан задуматься о расколе страны, должны быть запрещены, а за идеи их проведения стоит ввести уголовное наказание». Беспокоился парламентарий совершенно напрасно.

Это далеко не первый опрос о статусе островов и позиция россиян в целом понятна и довольно однозначна. В мае 2016 года «Левада-центр» проводил аналогичный опрос по стране в целом, и большинство россиян (78%) тогда тоже выступили против передачи Японии островов южной части Курильской гряды. Эти данные были подтверждены и в общероссийском исследовании ВЦИОМ в январе этого года: 77% респондентов выступили против передачи островов Японии.

Глава ВЦИОМ Валерий Федоров интерпретировал данные следующим образом: «Любой намёк на возможность отдать острова Японии вызывает, как правило, возмущенную реакцию общества. Люди не понимают, зачем отдавать острова, которые искренне считают российскими, и боятся цепной реакции пересмотра результатов Второй мировой войны, к которым относят и вопрос принадлежности островов».

Один существенный нюанс – если раньше социологи замеряли мнение всех россиян, то теперь спросили именно тех, кого гипотетическая сделка с Японией касается непосредственно. По сути, можно говорить, что социологи провели импровизированный референдум о статусе островов и получили недвусмысленный, хотя и юридически никого не обязывающий ответ. «Курилы – российская земля» однозначно заявили жители самих Курил.

А ведь сколько спекуляций ходило ранее, в том числе и с подачи японской стороны – мол, жители Курил как сыр в масле кататься будут. Каждому по машине, видеомагнитофону и еще японскому подданству. Причем, японцы настолько поверили в эти мантры, что не так давно на полном серьезе начали говорить, что, мол, как только нам передадут острова, так мы никого оттуда не будем выселять – мол, знайте нашу доброту. Не прокатило у них.

Власти без сомнения к мнению жителей прислушаются, ведь по их инициативе опрос и проводился. Социологи приехали на острова после приглашения врио губернатора Сахалинской области Валерия Лимаренко. Поскольку Курилы административно относятся к этому региону. И такой большой соцопрос можно смело считать новым механизмом прямой демократии, который стал ответом на вызовы общественности.

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Тему возможной передачи островов Японии ранее приватизировало сахалинское отделение КПРФ, которое даже проводило митинги по этой теме в столице региона. Новый врио губернатора сыграл на перехват и, как представляется, обыграл коммунистов на их же поле. Митинговой активности в Южно-Сахалинске (жители которого, при всем уважении, все-таки живут не на Курилах) противопоставлены результаты непосредственного волеизъявления курильчан.

Понятно, что местный патриотизм был вполне ожидаем. И власть, и местные жители вообще против передачи российской земли кому бы то ни было. Валерий Лимаренко еще в начале января призывал не спекулировать на теме «передачи» Японии островов, которую по праву называют «российской землей». Теперь это подтверждено и результатами независимого исследования.

Практика проведения публичных опросов по громким темам, которые непосредственно затрагивают интересы групп граждан – интересное ноу-хау, может быть использовано не только в Сахалинской области и не только по вопросу Курил. Это, разумеется, далеко не единственный механизм для выяснения мнения жителей.

Можно вспомнить хотя бы проведенную московскими властями кампанию по реновации, когда жители попавших в программу домов сами решали судьбу своей недвижимости, а дорабатывалась процедура в ходе масштабных публичных обсуждений. Теперь к механизму публичных слушаний добавляется и такого рода «сплошной соцопрос».

Поначалу у самих социологов были сомнения – удастся ли получить достойную выборку. Соцопрос ведь – дело сугубо добровольное, а «поллстерам» хорошо известно, что до 70% людей просто отказываются отвечать на вопросы социологов – и число отказников во всем мире в последние десятилетия только росло. Проблема усугублялась и тем, что погодные условия на островах были довольно сложными, имелось и значительное число труднодоступных территорий.

Опасения оказались напрасными, поскольку проблема действительно волнует жителей Курил, ведь она касается каждого. И это основной итог данного исследования – власть и граждане по принципиальным вопросам судьбы Курильских остров разделяют общую позицию и действуют в согласии.