Женщина на войне и феминизм

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18 февраля, понедельник  |  Последнее обновление — 12:02  |  vz.ru
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«Черные лесорубы» обходятся российской экономике слишком дорого

Только в лесной отрасли Россия ежегодно теряет триллион рублей Фото: Смирнов Владимир/ТАСС
Старейшая проблема лесного хозяйства России – незаконная вырубка лесов – продолжает обостряться. Совет Федерации настаивает на необходимости крайней меры – запрете экспорта леса из России. Куда уходит российский кругляк, какие потери несет наша экономика и не случится ли так, что запрет ей скорее навредит, чем поможет? Подробности...
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Чем удивил Сергей Лавров на Мюнхенской конференции

Сергей Лавров предложил европейцам партнерство вместо противоборства Фото: Александр Щербак/ТАСС
Главным политическим событием прошедших выходных стала Международная конференция по вопросам безопасности в Мюнхене. Российскую делегацию на ней возглавлял Сергей Лавров, отметившийся жесткой пикировкой с Западом и рядом ярких высказываний. Эксперты сочли выступление главы МИД достаточно необычным. И вот почему. Подробности...
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Как латышский партизан стал героем-подпольщиком

Имант Судмалис стал одним из символов советского партизанского движения в ЛатвииФото: wikipedia.org
18 февраля исполняется 75 лет со дня, когда в 1944 году в Риге агентами Гестапо был схвачен деятель антинацистского подполья Латвии Имант Судмалис. Судмалис успел стать настоящей легендой: его имя наводило страх на врагов и воодушевляло друзей. Жизнь знаменитого латышского партизана могла бы стать сценарием для приключенческого фильма. Подробности...
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Как Россия может предотвратить индо-пакистанскую войну

Нарендра Моди и Имран Хан могут начать войну из-за «ДжеМа»Фото: Anupam Nath/AP/ТАСС,
Rana Sajid Hussain/Zuma/ТАСС
Индия открыто обвинила Пакистан в поддержке терроризма. Пока Дели наказывает мусульманского соседа экономически, но свежая история показывает – путь от громких заявлений до артиллерийских залпов очень короток. Кому выгоден первый конфликт после вступления обеих ядерных держав в ШОС? И сможет ли Россия остановить войну между двумя коллегами по этой организации? Подробности...
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России нужен закон Кирилла Толмацкого

Децл говорил, что собирается инсценировать смерть в 35 лет и уехать жить на островФото: Brain Short/facebook
От внезапной остановки сердца умер рэпер Децл, ему было всего лишь 35 лет. Музыканты и продюсеры соболезнуют родным и близким, но смерть исполнителя – повод задуматься о тех, кто еще жив. Автоматические дефибрилляторы, позволяющие запустить остановившееся сердце, должны быть повсеместно. Подробности...
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Женщина на войне и феминизм

Анна Долгарева, журналист, поэт, военный корреспондент
У меня есть знакомая Валя Гетманчук. Она была снайпером в ДНР. В бою она залегла в окоп с человеком, которого считала товарищем, и тот струсил – прикрылся ее телом от осколков рухнувшей рядом мины. Вале оторвало пальцы на руках и ногу. Подробности...

Как победить «невозможного Трампа»

Дмитрий Дробницкий, политолог, американист
Стало понятно, что отстранять от высшего государственного поста Трампа придется «по старинке». Разумеется, в ход пойдут административный и медийный ресурсы. Но все-таки избирателей придется убеждать. И тут сразу возникли две проблемы. Подробности...

Почему русским не нравится демократия

Михаил Рогожников, политолог, заместитель главного редактора журнала «Эксперт»
Наш обыватель не верил телевидению 90-х, ненавидел его. Оно убеждало зрителя в торжестве демократии made in USA, это была единая линия, были споры хозяйствующих субъектов, но «реакционерам» и «совкам» путь на экраны был закрыт. Подробности...
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      День влюбленных в разных странах мира празднуют по-разному

      14 февраля по всему миру отмечается День святого Валентина или День всех влюблённых. Смысл праздника заключается в том, чтобы подарить любимому человеку некий подарок в виде цветов, конфет или игрушек в форме красного сердечка – известнейшего символа любви
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      Народный артист РСФСР Сергей Юрский ушел из жизни на 84-м году после долгой болезни, причиной названа остановка сердца. Зрители запомнят его по многочисленным ролям в театре и кино (на фото – Юрский в роли Остапа Бендера). В Москве планируют увековечить его память
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        • Никогда не получат

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          Анна Долгарева

          Женщина на войне и феминизм

          Анна Долгарева
          журналист, поэт, военный корреспондент
          		 18 февраля 2019, 11:52

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          Есть у меня знакомая Олеся, позывной Лисенок, служит в Луганской народной республике.

          Летом 2014 ее назначили старшей позиции под Лисичанском – городом в Луганской области, откуда как раз уходило ополчение, потому что украинские войска наступали и их было больше.  У Леси был простой приказ – вывести из-под огня оставшихся в живых, если к позиции подступит противник. Противник, собственно, подступил. Леся приняла бой. Когда боезапас кончился, Леся отдала приказ уползать. По ней и ее ребятам бил танк, но Леся увела всех, и никто не погиб.

          Потом Леся встретила пятерых ребят с другой позиции – они не знали, что делать и присоединились к Лесиному отряду. Отходили через поле – с фланга на них выехал БТР и вышла украинская пехота. Пробивались через дикорастущий хмель, когда сверху зашел самолет. Леся тогда подумала, что сейчас они все погибнут и она не выполнит приказ. Однако – провела своих ребят, своих подопечных к зеленке, к лесу. Едва не умерли от жажды. Через несколько дней вышли к своим, узнали, что их уже записали в покойники.

          У меня есть знакомая Валя Гетманчук. Она была снайпером в Донецкой народной республике. В бою она залегла в окоп с человеком, которого считала товарищем, и тот струсил – прикрылся ее телом от осколков рухнувшей рядом мины. Вале оторвало пальцы на руках и ногу.

          В роте с названием AC/DC, что стоит на севере Луганской народной республики, была в 2014 такая Наташа, которая совмещала должности повара… и снайпера, потому что ни тех, ни других не хватало. Когда рота должна была отходить с позиций – на нее пошли танки – Наташа уперлась. Выпрыгнула из машины, которая увозила ребят, сорок человек. Залегла со своей винтовкой – против танков. Прикрывала отход товарищей. Ее, конечно, убили, снаряд оторвал ей голову.

          Фото: Михаил Соколов/ТАСС

          В общем-то, насколько мне известно, вопросы феминизма этих женщин волновали минимально. В экстремальных условиях законы пирамиды Маслоу определяют совсем другие приоритеты. Феминизм третьей волны мог появиться только в благополучном обществе, где полностью удовлетворены базовые потребности. Однако и не появиться после удовлетворения базовых потребностей он не мог.

          В человеке стоит видеть человека, живого человека, а не объект, символ, прибор для удовлетворения потребностей. Эту мысль более или менее удачно феминизм третьей волны пытается донести до общества, потому что сейчас общество готово ее воспринять. Нельзя, конечно, говорить про общество как про какой-то общемировой дискурс: проблемы объективации вряд ли волнуют женщин арабского Востока – им бы добиться разрешения на снятие паранджи. А тетю Валентину из села Нижнее Бобоево больше волнуют, например, вопросы, связанные с домашним насилием и социальными выплатами, потому что муж снова напился и побил ее, а уходить тете Валентине с тремя детьми некуда.

          Но если рассматривать более-менее благополучное общество, там уже можно разговаривать, как «увидеть человека в человеке». Это хорошо и правильно, кстати, потому что до идеала даже относительно благополучным обществам далеко и подобные проблемы решать надо.

          Парадоксально при этом, что война, которая ставит все вверх дном, которая формирует общество, максимально далекое от благополучного – как раз решает эту проблему. Женщина на войне – в первую очередь, человек. Женщина на войне относительно редко сталкивается с дискриминацией, угнетением, объективацией – ну то есть, вот этими штуками, с которыми борются феминистки. И даже с харрасментом. Да.

          Я, кстати, сама, когда ехала на войну, военкором, – столкнулась с мнением, что меня там непременно изнасилуют, и не один раз. Особо продвинутые предполагали, что за этим я и еду. Так вот: ничего такого не было. Женщина – человек.

          Правда, с некоторой дискриминацией пришлось все-таки столкнуться: бывало так, что меня не пускали на опасные участки, куда пускали коллег-мужчин. Этот факт не признать не могу: за женщин, действительно, больше боятся. Как я понимаю, ввиду того, что женщина считается созданием более хрупким, хотя мине, например – сто двадцатой, решительно все равно.

          И как же так получается? Почему в крайне неблагополучном военном обществе, где проблем выше крыши, внезапно, бабах – решены все проблемы (утрируем, конечно, не все, но многие), с которыми борется современный феминизм?

          На войне, в максимально экстремальных условиях, человек проявляется, как правило, лучше всего. Настоящее там все. Оттого, кстати, многие ушедшие «на гражданку» потом тоскуют по военному братству – и возвращаются. Это общество, которое совершенно не похоже на то, что мы выстраиваем в благополучной мирной жизни, и именно поэтому оно лишено большинства проблем мирного социума.

          После войны, кстати, вообще на проблемы мирного социума начинаешь по-другому смотреть: не уменьшая их важность, но помня о том, настоящем, где есть только жизнь, смерть и братство.

          Возможно ли исправление мелких багов мирного благополучного общества по отдельности, благодаря настойчивости активистов (и активисток)? По всей видимости, да. Не дай бог, чтобы мир превратился в сплошную войну – и все недочеты общества были ликвидированы именно такой ценой.


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