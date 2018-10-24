Как Фейсбук превратился в главного цензора планеты

Самая крупная социальная сеть в мире объявила о создании еще одного «министерства правды». На сей раз бюро Центра по контролю за содержанием информации откроется в Прибалтике. Предполагается, что в нем будет работать 150 человек, владеющих всеми прибалтийскими языками. Местоположение – Рига.

В этом нет ничего удивительного или скандального. Среди социальных сетей Фейсбук имеет наибольший охват, его аудитория составляет около двух миллиардов активных пользователей. За тем, чтобы контент не входил в противоречие с законодательствами разных стран и внутренним этическим кодексом, следят порядка 30 тысяч модераторов, которые катастрофически перегружены. Еще в 2017 году британская Guardian писала, что на проверку обоснованности жалобы у модератора есть не более десяти секунд. Понятно, что с расширением географии нужда в новых сотрудниках возрастает. Это естественно.

Проблема, однако, заключается в том, что Фейсбук в последние годы превратился еще и в самого крупного цензора планеты, который действует беспощадно, выстраивая при помощи запретительных мер пространство единомыслия и благонадежности по ключевым проблемам мировой политики.

Мне эта ситуация хорошо знакома в связи с продолжающейся много лет дискуссией о войне на Украине. В этом споре модераторы однозначно встали на сторону украинских властей, поддержав их обвинения в адрес России. В 2018-м я пять раз уходил в месячный бан как раз из-за высказываний на тему военного конфликта. Результатом стало то, что я вообще перестал что-либо писать в Фейсбуке. Теперь я выкладываю лишь ссылки на свои статьи.

Более того, объем информации, собираемый сетью о своих пользователях, нельзя не назвать критическим. В него входят:

– время, частота и длительность действий в окне с вкладкой соцсети (даже то, открыто ли окно или находится в фоновом режиме);

– покупки на внешних сайтах;

– установленные в браузере пользователя плагины;

– движения мыши на устройстве пользователя;

– использование камеры, которая встроена в приложение Facebook;

– метаданные фотографий (в том числе время и место съемки);

– установленные на устройстве пользователя приложения;

– имена и типы файлов на устройстве пользователя;

– идентификаторы из игр, приложений и других учетных записей;

– доступное место на диске устройства пользователя;

– контакты из адресной книги пользователя;

– в случае с Android-устройствами – журнал звонков и историю SMS;

– ближайшие к пользователю точки доступа Wi-Fi и сотовой связи;

– информация мобильных и стационарных провайдерах через компьютеры, телефоны, сопряженные телевизоры и другие устройства в сети;

– уровень заряда устройства пользователя;

– настройки и разрешения на устройстве пользователя;

– информация и фотографии других пользователей, а также частота взаимодействия и общения с ними.

Если учесть то обстоятельство, что Марк Цукерберг дал принципиальное согласие сотрудничать с американскими властями и передавать им интересующую их информацию, то теоретически США получают доступ к персональным данным любого пользователя, который по тем или иным обстоятельствам вызвал у них интерес. А это значит, что два миллиарда человек потенциально оказываются просматриваемыми по огромному количеству параметров, позволяющих создать как психологический портрет личности, так и точно расчертить график ее жизни. То есть найти точки уязвимости у любого человека, узнать его сокровенные тайны, узкие места и прочее при таком наборе данных не составляет ни малейшего труда.

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Опять-таки потенциально любой при таких условиях может стать объектом шантажа или давления, поскольку у недоброжелателей появляются все возможности узнать почти все о человеке и поломать привычный порядок его жизни. Пока об использовании персональных данных в таком катастрофическом режиме нам ничего неизвестно, но это вовсе не означает, что они просто лежат в кладовых Фейсбука мертвым грузом.

Во-первых, сама сеть с их помощью размещает рекламу таким образом, чтобы на нее живо реагировал конкретный пользователь с его просчитанными вкусами и предпочтениями. Это уже можно назвать не вполне честной игрой с индивидуальными особенностями личности, в конце концов, с ее слабостями.

Во-вторых, для спецслужб эта информация бесценна, поскольку позволяет создавать тонкие регуляторы и настройки общественного недовольства. Понимая, что наши отношения с Америкой далеко не безоблачные, я бы посоветовал нашим властям уделить этой проблеме серьезное внимание. Российский сегмент Фейсбука сейчас – как на ладони у Вашингтона.

Все выше сказанное говорит о том, что в эпоху распространения интернета, соцсетей и камер наружного наблюдения мир стал похож на реальность, описанную Джорджем Оруэллом в романе «1984». Он детально контролируется и просматривается в самых ключевых, технологически продвинутых и густонаселенных местах. Пора переезжать поближе к Агафье Лыковой.