Русский народ изобрел глобализм и мировую революцию

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США готовят серьезную угрозу российскому СПГ

Санкции США могут остановить новый судостроительный завод «Звезда» Фото: Руслан Шамуков/ТАСС
Американские сенаторы придумали в дополнение к уже «известным» угрозам два «новых» наказания для России. Теперь США против не только «Северного потока – 2», но и российского СПГ. А после украинской провокации в Керченском проливе США невзлюбили и российское судостроение. Как Вашингтон может навредить России в этих сферах? Подробности...
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Зачем Порошенко притворяется Путиным

И Путин, и Порошенко любят полетать на истребителе, вот только в России военная авиация развивается, а Украине хвастаться нечемФото: TASS/Presidential Press Service/Reuters,
Mykhailo Markiv/Ukrainian Presidential Press Service/Reuters
Забавный парадокс подбросила избирательная кампания на Украине. Действующий президент Порошенко ведет ее под девизом «Либо я, либо Путин», но сам при этом копирует стиль Путина. Он позирует в кабине истребителя, делает селфи в обнимку с детьми. Своим поведением плагиатор Порошенко наводит на мысль: может, в Киеве попросту нужен второй Путин? Только такой сильный лидер может поднять страну? Подробности...
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Ракетоносец-невидимка пятого поколения обрел конкретные очертания

Созданный как одно крыло ПАК ДА смотрится прекрасно, но реально в войска поступит ой как нескороФото: кадр из видео
Одни бомбардировщики из семейства «Ту» могут прорывать ПВО, другие – летать на рекордные расстояния. «Русский стелс» ПАК ДА призван совмещать обе эти «убойные» характеристики. Этот ракетоносец пятого поколения должен войти в строй через 10 лет. Но хватит ли российской «оборонке» сил и средств на постройку этой чудесной техники? Подробности...
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Почему советская армия капитулировала в Афганистане

Споры о смысле той войны продолжаются спустя тридцать лет после ее окончанияФото: Виктор Будан, И. Ходжаев/ТАСС
«Оккупанты», «колонизаторы» и «убийцы афганского народа». Именно такими словами вот уже три десятилетия многие называют тех, кто участвовал в конфликте в Афганистане. Сегодня, в день 30-летия вывода войск из ДРА, необходимо заново дать оценку тому, что делала советская армия в Афганистане и каким должно быть отношение к ветеранам-афганцам. Подробности...
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России нужен закон Кирилла Толмацкого

Децл говорил, что собирается инсценировать смерть в 35 лет и уехать жить на островФото: Brain Short/facebook
От внезапной остановки сердца умер рэпер Децл, ему было всего лишь 35 лет. Музыканты и продюсеры соболезнуют родным и близким, но смерть исполнителя – повод задуматься о тех, кто еще жив. Автоматические дефибрилляторы, позволяющие запустить остановившееся сердце, должны быть повсеместно. Подробности...
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          Владас Повилайтис

          Русский народ изобрел глобализм и мировую революцию

          Владас Повилайтис
          доктор философских наук, БФУ имени И. Канта
          		 12 февраля 2019, 18:20

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          Даже начинать говорить о каком-то «особом пути» русского народа скучно – всегда известно, чем закончится: запишут то ли в патриоты, то ли в идиоты. А ведь даже не Россия начала историю про «особый путь» – это все немцы: тлетворное наследие Гердера и романтиков, научивших понимать народы как личности и приписывать им некий «дух», а историю их рассматривать как биографию.

          В этом смысле мы традиционно следуем за европейскими учителями – и до слез обидно, что признавая за собой «особый путь», «особый дух», «особую сущность», нам в нем отказывают. Впрочем, не менее обидно, когда нам ее приписывают – ведь обозначить нечто как особую «сущность», значит повесить табличку homo russians на клетку, объявить, что с этими уже ничего не сделаешь.

          В немецкой классике привычно искать корни нацизма, но в ней же мы найдем и корни коммунизма, а также русской идеи, польского мессианства, доктрины фашизма и открытого общества, благо Поппер помазал в качестве одного из своих праотцов Иммануила Канта – пожалуй, это был один из немногих философов, у которых ему не привиделся фашизм. Платону и Марксу не повезло. Здесь, кстати сказать, русская мысль оказалась бдительнее – она уже в 1914 году сумела поженить Канта с Круппом, дав им в качестве приданого немецкий империализм и евойную военную машину. Особую пикантность этому расследованию придает то, что улики были обнаружены великим русским мыслителем Владимиром Францевичем Эрном. Но это между прочим – в качестве яркого примера любимой философской пословицы: «Что Канту хорошо, то Эрну смерть».

          Впрочем, обвинение русских в поиске особых путей звучит странно, особенно когда речь заходит о ХХ веке. Ведь тот выбор, который совершили мы в 1917 году, был выбором как раз в пользу общего, универсального – мечты зажить «единым человечьим общежитием». В 1920-е признавалось право всякого народа на свою самобытность – от языка до собственной коммунистической партии. Кроме русского. Да и в 1930-е это преодолевалось с большим трудом, за неимением лучшего варианта мобилизации масс – когда пришлось всерьез задумываться о том, как крепить патриотизм, поскольку мировая классовая солидарность крепилась не очень.

          Фото: Public domain

          То, что задумывалось на заре советского общества, мыслилось как универсальное. Получилось весьма своеобразное, но в этом до самого конца Союза не сознавались. Внешние наблюдатели, впрочем, сразу же предложили объявить это русским эксцессом – социал-демократы, например, уверяли, что все эти большевистские эксперименты к светлому наследию Маркса отношения не имеют, а парижские русские религиозные мыслители опознавали в этом дух протопопа Аввакума и порывы славянофилов, пробивающиеся из «общечеловеческого мундира». Но мы хотя бы старались. А что другие народы?

          У тех с сознательностью совсем плохо оказалось. То есть они ходили, но только своими путями. Как говорил Данилевский, все пути в истории надобно исходить. При этом в отличие от русского, хотя бы попытавшегося стать общечеловеками, они упорно настаивали на необходимости остаться самими собой.

          Вот, например, польский народ в 1921-м не захотел идти путем мировой революции. Немецкий народ, правда, в январе 1919-го почти согласился, но к 1923 году передумал, а десять лет спустя и вообще слетел с катушек.

          Итальянский народ, посмотрев на народ русский, изрек: «Нет, не этим путем надо идти. Мы пойдем другим путем». И пошел, первые лет пятнадцать даже довольно энергично: перестроил Рим, поднял Юг Италии, занялся строительством империи, пытался даже антигитлеровскую коалицию сколотить. Но дальше Мюнхен, понимание, что на Лондон и Париж, не говоря о Вашингтоне, рассчитывать нечего – и дружить приходится с теми, кто есть, особенно когда после Мюнхена у них прямая граница с тобой.

          Турецкий народ просто ушел в штопор – пытаясь совместить все лучшее из путей других народов, синтезируя коммунизм с фашизмом и приправляя толикой нацизма, для остроты ощущений.

          Испанцы долго спорили, сначала до хрипоты, затем до взаимного смертоубийства – что им больше идет, красное или коричневое? К исходу 1939 года победитель вроде бы определился, и здесь ему хватило мудрости, как и туркам – не присоединиться ни к кому в той общемировой бойне, которая началась в сентябре. Что позволило кровавому режиму Франко благополучно просуществовать до конца 1970-х, на пару с салазаровской Португалией.

          Вообще стоит отметить, что трудно найти европейскую страну, ходившую в XX веке каким-то иным путем, кроме особого – до тех пор, пока с 60-х не наступило время общего благополучия, либерального консенсуса, окончательно восторжествовавшего в 80-е.

          Увы, мы живем сейчас на обломках этого старого порядка – и продолжаем обламываться. С каждым новым годом все сильнее и сильнее. Хотя бы от того, что даже Америка уже больше не собирается быть империей и заявляет в лице Трампа, что сфера ее интересов весьма ограничена и за ее услуги за пределами этой сферы придется платить натурой, а не только демонстрацией верности принципам и прочей отвлеченной фигни.

          Обидно, что мы – те, кто изобрел глобализм, те, кто проповедовал всемирную революцию и новое человеческое общежитие, – почти сгинули с карты истории во время переходного периода из ниоткуда в никуда, застеснявшись чужих ироничных рассказов про свой «особый путь».



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