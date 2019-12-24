Внутриполитические итоги года огорчили пессимистов

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24 декабря, вторник  |  Последнее обновление — 15:49  |  vz.ru
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От санкций против «Северного потока-2» выиграет Украина Фото: Stefan Sauer/ZB/Global Look Press
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Нападками на Россию Джонсон готовится к знакомству с Путиным

Два года назад Борис Джонсон уже прогуливался по Красной площадиФото: Andrew Parsons/Zuma/ТАСС
Борис Джонсон назвал своей ошибкой веру в возможность перезагрузить отношения с Россией. Это не первое заявление премьер-министра на эту тему. Хотя на днях, находясь в Эстонии в расположении британских военных, он отметил, что рассчитывает на улучшение отношений с Россией и является оптимистом. Что означает постоянное обращение Джонсона к русской теме и какой сигнал он тем самым подает? Подробности...
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За какой интернет-контент будут платить в новом году

На конкурс для компаний, создающих контент в интернете, в 2020 году выделят 3 млрд рублей Фото: АНО «Институт развития интернета»
Весь год одной из тем, волновавших сетевую общественность, был вопрос регулирования интернета. Обсуждали перспективы создания Россией «суверенного интернета», угрозы даркнета и обязательную предустановку отечественного ПО. А в понедельник тема регулирования Сети получила новый поворот – оказалось, что государство готово платить 3 млрд рублей в год за полезный социально-значимый контент в интернете. Подробности...
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Круз стал душителем «Северного потока» не от хорошей жизни

Тед Круз − это не Джон Маккейн. Он гораздо хуже МаккейнаФото: Joshua Roberts/Reuters
Санкции США против «Северного потока − 2» вступили в силу и обернулись неприятными последствиями для Газпрома. А пока компания ищет выход, следует вспомнить, что за всем этим стоит один конкретный человек, которого теперь называют «новым Маккейном» и «самым эффективным врагом России». Этот человек − сенатор от Техаса Тед Круз. Но что толкнуло интеллигентного профессора на борьбу с Россией?  Подробности...
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Первый серийный Су-57 разбился прямо перед поставкой в войска

В Минобороны совсем недавно констатировали полную готовность Су-57 к использованиюФото: Сергей Бобылев/ТАСС
Планы ВКС по закупке новейших истребителей пятого поколения Су-57 срываются. Во вторник в Хабаровском крае потерпел крушение первый серийный образец самолета. Причиной аварии, по предварительным данным, стал сбой в управлении хвостовым оперением. Первый серийный Су-57 должны были передать в войска до конца 2019 года, а значит, до выполнения обещания оставались считанные дни. Почему сейчас с машиной возникли проблемы? Подробности...
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Внутриполитические итоги года огорчили пессимистов

Павел Данилин, политолог
Кремль внимательно смотрел на кандидатов. Отбирал тех, кто готов к новым управленческим практикам. К тем, кто готов к прямому диалогу, а не собирается запираться от избирателя за семью замками. Подробности...

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              Павел Данилин

              Внутриполитические итоги года огорчили пессимистов

              Павел Данилин
              политолог
              		 24 декабря 2019, 15:02

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              Конец года – традиционное время для подведения итогов прошедших 12 месяцев, потому что так устроено сознание человека: нам привычно делить жизнь на отрезки. Хотя в электоральном разрезе в российской публичной политике год скорее начинается и заканчивается в сентябре, а не в декабре, поскольку именно в сентябре проходит единый день голосования, когда сразу в нескольких десятках регионов выбирают губернаторов, депутатов региональных и местных парламентов, муниципальных депутатов локального уровня. Но вот парадокс – 2018 политический год закончился в декабре, а значит, в 2019 году политический год совпал с календарным.

              Если подводить итоги 2019 года, начинать придется все равно с конца предыдущего электорального цикла, когда на региональном уровне некоторые кандидаты от власти столкнулись с серьезными проблемами. Особенное внимание было приковано к трем регионам (Владимирской области, Хабаровскому краю и Хакасии), где действующие губернаторы во втором туре уступили представителям оппозиции, а также к Приморскому краю, где пришлось и вовсе отменять результаты выборов. И лишь потом в непростой борьбе Олег Кожемяко одержал волевую, как говорится в спорте, победу.

              Такой результат обескуражил многих экспертов, и они постарались дать максимально печальные для кандидатов от власти прогнозы и на электоральный цикл 2019 года. Логика была – популярность власти снизилась из-за пенсионной реформы. Эксперты указывали, что в народе накопилась усталость от правящей партии. Потому, как они полагали, кампания 2019 года будет как минимум проблемной, а как максимум – власть столкнется сразу с несколькими вторыми турами на выборах губернаторов.

              Еще в мае эта картина выглядела едва ли не как консенсус-прогноз самых разных аналитических центров. Спор шел в публичном пространстве, пожалуй, только вокруг того, в скольких именно регионах будет зафиксирован второй тур. Одни аналитики уверенно говорили о пяти проблемных для кандидатов от власти регионах, другие и вовсе о восьми из 16, где должны были состояться прямые выборы губернаторов (еще в трех национальных республиках губернатора должны были избрать местные парламенты).

              Основанием для такого рода прогнозов были не только результаты ЕДГ-2018 и общие рассуждения на тему «усталости», но и реально существующий запрос на обновление элиты, который фиксировался социологами. Возникала серьезная проблема – как власти удовлетворить запрос на перемены в тех регионах, которые принято называть депрессивными? И власти нашли ответ на вопрос, поставленный временем и обществом.

              Фото: Петр Ковалев/ТАСС

              Результаты голосования в сентябре 2019 года показали, что буквально все эксперты-пессимисты ошиблись и довольно здорово. Кремль сделал выводы из кампании 2018 года и максимально постарался ответить на требования населения. Избирателю в каждом конкретном случае было сделано индивидуальное предложение, исходя из ожиданий большинства в каждом конкретном регионе. Попадание в этот запрос было стопроцентным – в 16 регионах из 16 победили кандидаты от власти. Причем не просто в первом туре (а везде выборы прошли в один тур), но и с солидным гандикапом.

              Сразу в нескольких регионах кандидаты от власти и вовсе получили больше 80 процентов голосов. При этом, если в Башкирии и Курской области уровень социального оптимизма граждан на старте гонки был довольно высок, то в Забайкалье, Курганской области и Калмыкии, где также был зафиксирован по итогам выборов результат «80+», граждане до выборов видели будущее исключительно в черном свете. Однако кандидаты смогли продемонстрировать им, что свет в конце тоннеля все-таки есть.

              Все 16 победителей получили больше 55 процентов голосов избирателей. Хотя в ряде регионов ситуация могла сложиться и по-другому. На Алтае оппозиция, казалось, сделала все для того, чтобы добиться хотя бы второго тура – даже поиграли с национальной тематикой, что уже давно считается не комильфо для ответственных политиков на российских выборах. И все равно успеха у оппозиции не было.

              Сахалин тоже представлялся для власти проблемным регионом. Во-первых, Дальний Восток – макрорегион с исторически протестным электоратом, во-вторых, именно оттуда перебросили в Приморье Олега Кожемяко, а местный избиратель очень хотел молодого политика на посту главы субъекта Федерации. Тем не менее Валерий Лимаренко смог убедить большинство, что он может быть лучшим губернатором из всех, кто решил пойти на выборы.

              Еще одним проблемным регионом в ходе выборов 2019 года был Санкт-Петербург. Питер вообще славится своей протестной традицией – все-таки город нескольких революций. Сильна там даже несистемная оппозиция, которая вложилась своим информационным ресурсом против врио главы города Александра Беглова по полной. Тем более, что у нее был и свой конкретный политический интерес – в Питере одновременно с губернаторскими проходили муниципальные выборы, на которых широкая оппозиционная коалиция предполагала потеснить действующую власть. Но и тут работа всей оппозиционной информационной машины не сработала, несмотря на мрачные предсказания экспертов: Беглов уверенно добился серьезной поддержки в первом туре.

              В чем причина успеха провластных кандидатов на выборах 2019 года и почему были неправы эксперты, предрекавшие – и довольно уверенно – вторые туры? Не в последнюю очередь так вышло благодаря ответу власти на тот самый пресловутый основной запрос населения. Граждане действительно, как и говорили эксперты, устали – устали от чиновной «суконной» подачи любой информации всеми политиками. Устали от бюрократического подхода, при котором даже если решаются проблемы, то начисто пропадает «человечинка».

              Кремль внимательно смотрел на кандидатов. Отбирал тех, кто готов к новым управленческим практикам. К тем, кто готов к прямому диалогу, а не собирается запираться от избирателя за семью замками. В результате и кандидаты, как новые, так и уже действующие управленцы в своих регионах, смогли достучаться до избирателя, искренне и открыто разговаривая с ним на одном языке и о том, что его – избирателя – волнует больше всего. В этом, пожалуй, и есть основной политический итог 2019 года – запрос на открытость и искренность со стороны политиков и ответ кандидатов от власти на этот запрос. Что и обеспечило как результат, так и несомненную высокую легитимность выборного цикла 2019 года.


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