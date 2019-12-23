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              Кукушкины слезы футболиста Романа Зозули

              Андрей Манчук
              политолог
              		 23 декабря 2019, 09:10

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              На Пиренейском полуострове продолжается скандальная эпопея украинского футболиста Романа Зозули, выступающего сейчас за «Альбасете». Болельщики мадридского футбольного клуба «Райо Вальекано», известные своими антифашистскими традициями, которые восходят к эпохе Гражданской войны в Испании, устроили украинцу обструкцию, скандируя в его адрес слово «нацист!», в сопровождении других, не очень приличных фраз.

              Обиженный Зозуля расплакался в раздевалке, а судья встречи принял решение не продолжать игру после перерыва, объявив о досрочном окончании футбольного матча.

              Кампания против Зозули началась еще несколько лет назад – с того момента, как он приехал в Испанию в поисках денежного контракта и европейской славы. Однако, бывшему игроку «Днепра» так и не удалось достичь спортивных успехов. Попав в состав «Бетиса», украинский нападающий не забил за него ни одного гола, после чего его попробовали отдать в аренду в тот самый «Райо Вальекано». И здесь к нему пришла совсем другая, политическая известность, превратив испанскую карьеру Зозули в один сплошной и громкий скандал. 

              Все дело в том, что украинский спортсмен никогда не скрывал своих националистических взглядов, которые обеспечивали ему популярность в кругу ультраправых украинских фанатов. Он фотографировался с портретом Степана Бандеры и баннером «Киевская Хунта», опубликовал игривый снимок на фоне нацистских символов 14-88, собирал деньги на армию и картинно позировал с автоматом и пулеметом, посещая с визитом подразделения участников «антитеррористической операции». А потом даже посвящал им забитые в международных матчах голы.

              Все это всячески приветствовалось на Украине, но было совершенно не допустимым для травмированной франкистской диктатурой Испании – о чем быстро дали понять легионеру-бандерофилу. «Украинский игрок давал деньги фашистским батальонам, демонстрировал символы фашистских батальонов и во множестве случаев активно поддерживал крайне правых в своей стране. Трибуны «Райо Вальекано» против этого типа, где бы он ни находился: на поле или на секторе», – заявили местные болельщики из влиятельной организации Platforma ADRV, заклеивая свой стадион плакатами против украинского футболиста.

              Фото: Владимир Песня/РИА Новости

              И вполне естественно, что ему так и не удалось провести ни одного матча в цветах мадридцев. Его вернули обратно в «Бетис», а потом рекрутировали в ряды выступающего во второй лиге «Альбасете».

              Украинская власть с самого начала грудью встала на защиту не очень талантливого, но очень патриотичного спортсмена. «Ситуация с Романом Зозулей является результатом тщательно спланированной пропагандистской кампании в духе гибридной войны России против Украины», – вещал об этом тогдашний президент Петр Порошенко. Нынешний президент Владимир Зеленский полностью унаследовал его политическую линию и риторику, сразу же вступившись за расплакавшегося земляка.

              «Роман Зозуля, тебя поддерживает не только твоя команда, тебя поддерживает вся Украина! Ты не только классный футболист, ты настоящий патриот, который любит свою страну и помогает нашим военным. Мы с тобой! Жму руку!», – написал он в своем телеграм-канале, чем вызвал возмущение многих украинских блогеров, недовольных тем, что глава государства поддерживает от их имени бездарного фаната Бандеры.

              Украинские политики и журналисты на полном серьезе видят в скандале вокруг Зозули длинную руку кремлевской агентуры. Так, украинский МИД уверенно назвал слова испанских болельщиков «штампами российской пропаганды», а националистические «лидеры мнений» заговорили о том, что западные антифашисты и коммунисты непосредственно курируются из Москвы, как это было в тридцатых годах прошлого века. «Различные маргинальные движения в Европе активно поддерживает Кремль, а Россия с ее отбеливанием преступлений советской эпохи до сих пор является для многих левых колыбелью коммунизма. Поэтому у Романа Зозули шансов найти общий язык с фанами, которые навесили на него клеймо «неонациста», – печально констатировали на киевском телеканале «Экспрессо».

              Вместе с тем, испанские левые политики продемонстрировали понимание позиции мадридских болельщиков. «Когда мы говорим о Зозуле, мы не говорим о футболисте с определенными идеологическими взглядами, на которые, безусловно, каждый имеет право, мы говорим о неонацизме и о расизме, которые наносят футболу огромный вред. Вот, почему я думаю, что фанаты «Райо Вальекано» подали пример демократической приверженности», – заявил генеральный секретарь испанской партии «Podemos», депутат Европарламента Пабло Иглесиас, который демонстративно опубликовал для Зозули фотографию советской женщины-снайпера, одетую в традиционный красноармейский ватник.

              И действительно – реакция испанских фанов вполне объяснима с точки зрения элементарной исторической справедливости. Бандеровская ОУН* с восторгом встретила фашистский переворот Франко – и если галицкие коммунисты поехали воевать против франкистов в Интербригады, то украинские националисты считали действия каудильо примером, равнялись на него в своих программных документах и посвящали путчистам пафосные стихи.

              Нетерпимость к Бандере и символике украинских правых совершенно логична для испанских антифашистов – тем более, что обструкцию Зозули уже поддержали болельщики из других стран. К примеру, фаны мюнхенской «Баварии» развернули на одном из матчей два плаката с надписями: «Наци, убирайтесь из футбола» и «Зозуля, иди вон».

              Ситуация продолжает накаляться – причем, этому способствует сам Зозуля, который ответил на претензии ничем не обоснованными обвинениями в адрес жителей пролетарской части Мадрида, где находится арена «Райо Вальекано». «Они оскорбляют меня потому, что я умею читать и принимаю душ каждый день. В этом районе для толпы это плохо», – заявил этот необычайно интеллектуальный и грамотный футболист. На что ему резонно заметили, что в этих кварталах давно проживает немалое число трудовых мигрантов из Украины, которые вынужденно оставили родину в поисках безопасности и работы.

              Конечно, позиция Зозули не является чем-то удивительным для Украины, где на днях восстановили в должности публично зигующего дипломата-антисемита, работавшего украинским консулом в Гамбурге – выплатив ему при этом солидную компенсацию за счет налогоплательщиков.

              Однако, мадридский скандал говорит ровно о том, что страна победившего достоинства так и не превратилась в Европу, где никто не обращает внимания на кукушкины слезы поклонника Степана Бандеры (слово «зозуля» означает на украинском «кукушка»). Наоборот, на Пиренеях принято демонстрировать нулевую толерантность к нацизму – в то время как украинские патриоты прочно застряли в совсем другой Европе, какой она была до май 1945 года.

              * Организация, в отношении которой судом принято вступившее в законную силу решение о ликвидации или запрете деятельности по основаниям, предусмотренным ФЗ "О противодействии экстремистской деятельности"


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