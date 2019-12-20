Барышня в кресле премьера – это просто для красоты

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20 декабря, пятница  |  Последнее обновление — 14:28  |  vz.ru
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Российская экономика заканчивает с советским наследием

Современная реальная экономика уже совсем не похожа на советскуюФото: Сергей Мальгавко/ТАСС
Владимир Путин ответил критикам, утверждающим, что российская экономика базируется на советском прошлом: построенных тогда заводах, разработанных месторождениях. Президент заявил, что 75% производственных мощностей в перерабатывающей промышленности созданы после 2000 года, а средний возраст оборудования в РФ – 12 лет. Что же сделано в реальной экономике за последние десятилетия? Подробности...
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Путин не простил Ленину развала России

Советский Союз был создан по ленинскому рецепту – и не пережил его партиюФото: Добровольский В.
Государственное устройство России не должно повторять негативный советский опыт – становиться заложником партии и национально-территориального деления. По сути именно об этом сказал Владимир Путин на своей ежегодной пресс-конференции. Президент снова вспомнил про Ленина, дав жесткую оценку допущенным при создании СССР ошибкам. Подробности...
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Атака на ФСБ вызвала новые вопросы к закону об оружии

Манюров стрелял в центре Москвы из охотничьего карабина «Сайга»Фото: Кадр из видео
Совершивший нападение на сотрудников ФСБ в центре Москвы долгое время работал в ЧОПах, а в его квартире обнаружен целый арсенал огнестрельного оружия. Инцидент на Лубянке – уже третий случай за год с небольшим, когда стрельбу в общественном месте устраивает человек, который на законных основаниях купил ружье. Насколько сама система разрешений на выдачу оружия соответствует современным реалиям? Подробности...
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Трамп пережил свой Сталинград

Теперь Дональд Трамп будет мстить своим обидчикамФото: Tom Brenner/Reuters
Палата представителей Конгресса США большинством голосов поддержала импичмент президента Дональда Трампа по двум обвинениям. Это решение в Белом доме уже назвали «одним из самых постыдных эпизодов в истории страны». Но никакого отстранения главы государства от должности не случится: примерно через месяц верхняя палата Конгресса, Сенат, похоронит импичмент. А Трамп начнет триумфально идти к переизбранию на второй срок. Подробности...
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В атаке на ФСБ разглядели праздничный мотив

Место теракта было оцеплено сразу после нападенияФото: Евгений Биятов/РИА Новости
В центре Москвы в четверг произошла перестрелка. Целью атаки стало здание ФСБ на Лубянке. Спецслужбы сработали грамотно: нападавший был быстро ликвидирован. В ходе операции погиб сотрудник ФСБ, медпомощь оказана пяти пострадавшим. Сейчас личность преступника устанавливается. Эксперты считают, что нападение может быть связано с праздником органов безопасности.  Подробности...
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Барышня в кресле премьера – это просто для красоты

Василий Стоякин, директор Центра политического маркетинга
На управлении странами внешность министров не отражается никак. Правда и феминисткам радоваться нечему – с тем же успехом маскировать подлинную систему управления могли бы котики. Подробности...

Русский – значит красный

Герман Садулаев, писатель, публицист
Глупо подсчитывать, сколько там процентов какой-то «гаплогруппы» сохранилось в русских от скандинавов, а сколько от мордвы, когда русские впитали в себя зов и дух всех своих предков: греков, славян, германцев, тюрков. Подробности...
Обсуждение: 14 комментариев

Момент и место нападения выбрали не просто так

Андрей Медведев, Политический обозреватель
Стрельба у приемной ФСБ на Лубянке произошла в День военного контрразведчика. Департамент военной контрразведки – это безопасность наших военных в Сирии и розыск боевиков на Северном Кавказе, в том числе и тех, кто участвовал в нападении на блокпосты и колонны федеральных сил. Подробности...
Обсуждение: 14 комментариев
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    Все импичменты президентам США

    Большая пресс-конференция Владимира Путина

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      12 декабря на единственном российском авианосце «Адмирал Кузнецов» произошел пожар. Возгорание началось во время очередных ремонтных работ на корабле. Число пострадавших достигло 12 человек
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              Барышня в кресле премьера – это просто для красоты

              Василий Стоякин
              директор Центра политического маркетинга
              		 20 декабря 2019, 13:52

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              В последние дни в социальных сетях постят фотографию четырех симпатичных молодых женщин в официальных костюмах. Это премьер-министр Финляндии Санна Марин с министрами ее кабинета. Все 30-ти с небольшим лет – для политики возраст просто детский.

              Реакция на это фото разная. Мужчины (ну что с них взять?) восхищаются внешностью «министерок». Люди традиционного склада ума переживают за судьбу Финляндии. Феминистки радуются и пишут, что так и надо.

              Я, честно говоря, не знаю, хорошо это или плохо. Я хотел бы обратить внимание на другое. Эта фотография показывает, что европейская политическая система работает не идеально. Работала бы она идеально, на этой фотографии было бы лукошко котиков.

              Пока меня не разорвали феминистки, попытаюсь объяснить.

              Допустим, перед нами симпатичная барышня в возрасте 30 с небольшим лет. Она – министр обороны. Кто-то сразу же скажет – как она может быть министром обороны? Она же не знает, с какой стороны автомат стреляет!

              Фото: Lehtikuva Lehtikuva/Reuters

              Ну, во-первых, не факт, что так уж совсем не знает, а во-вторых – причем тут министерство обороны? Министерства обороны в европейских (и не только европейских) странах обороной не занимаются. Они занимаются финансами и снабжением. То есть, министру обороны надлежит не из автомата стрелять, а сводить дебет с кредитом и формировать заказы на перловку и пшено.

              На практике, однако, все еще более по-другому. Дебетом и перловкой министр не занимается. Равно как не занимается она кредитом и пшеном. Для этого есть специально обученные люди – чиновники.

              Откуда они берутся, я не знаю. Возможно, их выращивают в колбах уже готовыми. Во всяком случае, поразительно низкий уровень коррупции в той же Финляндии заставляет полагать, что им чуждо чисто человеческое желание немного заработать (более вероятно, конечно, что антикоррупционные органы деятельностью чиновников не интересуются в принципе).

              Это я, конечно, в шутку. Рождаются они обычным путем, получают образование, занимают номенклатурные должности по конкурсу и делают карьеру. При этом корпус чиновников исключительно хорошо защищен и не меняется в зависимости от смены текущей власти (во всяком случае, это предполагается в теории). Несменяемость обеспечивает высокий уровень профессионализма.

              В общем, в Финляндии сфера непосредственно государственного управления оканчивается на уровне ниже министра и, соответственно, симпатичные барышни практическими вопросами не занимаются.

              Занимаются они вопросами политическими – представляют свое ведомство перед парламентом и отстаивают необходимость обеспечения его финансовых запросов в парламенте.

              Так в теории. На практике они одновременно являются представителями парламентского большинства. То есть, по сути, все строго наоборот – они представляют правящее большинство перед чиновниками, составляющими соответствующее ведомство. Причем функция их чисто информационная, поскольку конечные решения об объеме финансирования той или иной отрасли принимают не они, а руководство правящего большинства, контактирующее со спонсорами.

              В общем, какая-то политическая функция у министров есть, но без нее, по большому счету, вполне можно было бы и обойтись. Во всяком случае, иметь именно статус министров для выполнения этой функции совершенно не обязательно.

              Так что неправы все – и те, кто ужасается, и те, кто восхищается. На управлении Финляндией внешность министров не отражается никак. Правда и феминисткам радоваться нечему – с тем же успехом маскировать подлинную систему управления могли бы котики.

              Разумеется, для постсоветских стран эти рассуждения неверны. Если вы видите полное подобие финских девочек во главе, например, министерства образования Украины, то можно сделать вывод, что подведомственная система готовится под снос, для чего обязательно нужно поставить во главе процесса абсолютно некомпетентного и безответственного человека. Так что люди, которые ужасаются финскими девочками не так уж неправы – просто они переносят свой опыт на другую политическую систему.


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