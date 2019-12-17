Россияне с хорошими лицами предали Павла Шеремета

Взгляд
17 декабря, вторник  |  Последнее обновление — 18:20  |  vz.ru
Разделы

Санкциям США против «Северного потока – 2» помогут немецкие утки

Морскому пути «Северного потока – 2» мешают птицыФото: Stine Jacobsen/Reuters
У «Северного потока – 2» снова возникли проблемы. Только Россия справилась с задержкой строительства из-за Дании, как появилась угроза санкций США в новом году. Но ей не придали значения, ведь Газпром успевает закончить стройку раньше начала их действия. Но выяснилось – остались работы, которые надо срочно сделать этой зимой, а их проведению мешает миллион водоплавающих птиц. Чем это грозит проекту?  Подробности...
Перейти а раздел…

Россия и Белоруссия не поссорятся из-за китайских денег

Александр Лукашенко и Си Цзиньпин во время очередной встречи в ПекинеФото: Валерий Шарифулин/ТАСС
Новости о получении Белоруссией китайского кредита в размере полмиллиарда долларов вызвали буйный приступ белорусо- и китаефобии, впрочем, именно у русофобов. Понятно почему сообщение о китайско-белорусских отношениях пытаются использовать сразу против трех государств – сближение Минска, Москвы и Пекина раздражает очень многих. Подробности...
Перейти а раздел…

Какой корабль придет на смену «Адмиралу Кузнецову»

ТАВКР «Адмирал Флота Советского Союза Кузнецов», похоже, еще на долгие годы останется единственным авианосцем в составе ВМФ РФФото: Министерство обороны Великобритании/
РИА Новости
Пожар на авианосце «Адмирал Кузнецов» заставил задуматься о том, какой корабль придет на смену этому крейсеру в ВМФ России. Официально подробности не раскрываются, однако некоторые заявления политического и военного руководства очень красноречивы. Есть признаки, что Россия вообще разучилась делать авианосцы – и поэтому вместо «Кузнецова» будет построен совсем другой корабль. Подробности...
Перейти а раздел…

Первеза Мушаррафа вылечат от смертной казни

Генерал-диктатор Мушарраф может стать вторым пакистанским лидером, чья карьера завершилась казньюФото: Mian Kursheed/Reuters
Бывший президент Пакистана, генерал Первез Мушарраф приговорен к смертной казни за государственную измену. Ранее его же обвинили в организации убийства главного политического противника. Мушарраф – не первый пакистанский лидер, которому вынесли смертный приговор. Но у него есть шанс избежать расстрельной стенки. Почему экс-президента приговорили к высшей мере и что позволит ему остаться в живых? Подробности...
Перейти а раздел…

Знатока наполеоновских войн заподозрили в расчленении любовницы

Олег Соколов любил перевоплощаться в полководца Михаила Кутузова Фото: synergymentor.ru
Известный российский историк, доцент Санкт-Петербургского госуниверситета Олег Соколов сознался в жестоком убийстве 24-летней девушки, тело которой, по собственным словам, распилил и пытался утопить в реке. Ранее Соколов неоднократно становился фигурантом скандалов и грозил убийством бывшей любовнице. Для руководства университета произошедшее стало шоком, а вот коллеги утверждают, что все к тому и шло. Подробности...
Перейти а раздел…

Россияне с хорошими лицами предали Павла Шеремета

Андрей Манчук, политолог
Когда оказалось, что за преступлением стоят украинские патриоты, тема Шеремета сразу стала токсичной для свободолюбивой публики из Питера и Москвы. И ее просто не комментируют, предпочитая писать про сериалы, кошек и Рождество. Подробности...

Суета под леволибералами до добра не доводит

Игорь Мальцев, писатель, журналист, публицист
Никто в здравом уме не может быть против руководителя только потому, что он – женщина. Но если из деловых качеств по разнарядке присутствует только вагина, то тут начинается всякая лажа. Подробности...
Обсуждение: 31 комментарий

В Европе за симпатии к Евромайдану можно получить в нос

Дмитрий Родионов, политолог
Майдан воспитал огромное количество наивных дурачков, которые верили, что нужны Европе. А некоторым потребовалось сбежать с Украины, чтобы узнать, что «европейские ценности» немного не такие, какими они их себе представляли. Подробности...
Обсуждение: 53 комментария
    Перейти а раздел…

    Чьи чувства оскорбила Собчак?

    Как Голливуд экранизирует русскую классику

    Обсуждение: 19 комментариев

    Все несчастья крейсера «Адмирал Кузнецов»

      Перейти а раздел…

      Пожар на авианосце «Адмирал Кузнецов»

      12 декабря на единственном российском авианосце «Адмирал Кузнецов» произошел пожар. Возгорание началось во время очередных ремонтных работ на корабле. Число пострадавших достигло 12 человек
      Подробности...

      Умер бывший мэр Москвы Юрий Лужков

      В мюнхенской клинике Гроссхадерн во время плановой операции на сердце скончался бывший мэр Москвы Юрий Лужков. Ему было 83 года. По данным СМИ, столичный градоначальник не смог выйти из глубокого наркоза – у него оторвался тромб
      Подробности...

      Выбрана «Мисс Вселенная-2019»

      В американской Атланте прошел 68-й по счету конкурс «Мисс Вселенная». Жюри выбирало самую красивую девушку планеты из представительниц 90 стран мира. Победительницей стала 26-летняя южноафриканка с необычной внешностью Зозибини Тунзи, являющаяся бакалавром технологических наук
      Подробности...
        Перейти а раздел…

        «Невский презент»: Эко-стиль в полезных мелочах

        «Аквалид»: Стартап, который делает воду чистой и полезной

        «Reatonika»: Вечнозелёные фермы для Севера России

          Перейти а раздел…
          Нужны ли России авианосцы?
          • Да

          • Нет

          Как вы оцениваете роль Лужкова в истории страны?
          • Скорее положительно

          • Скорее отрицательно

          В чем причина жесткого решения ВАДА отстранить Россию от крупных международных соревнований?
          • Борьба с допингом

          • Политика против России

            Перейти а раздел…

            Кого из водителей могут записать в алкоголики при получении медсправки?

            Когда и где лучше шипованные шины, а когда – «липучки»?

            Как обезопасить себя при продаже автомобиля?

              Перейти а раздел…
              НОВОСТЬ ЧАСА:Посол Британии рассказал о состоянии Скрипалей
              Россия расширила санкции против УкраиныВ Киеве раскрыли объем переплаты за поступающий по реверсу газЭкипаж севшего с отказавшим двигателем под Астраханью Ту-22М3 наградятПервый китайский авианосец ввели в эксплуатацию
              Отец Зеленского предсказал сыну проблемы с КоломойскимАрмия Сирии подготовила масштабную операцию в провинции ИдлибПоявилось видео испытаний новейшей боевой машины «Деривация»Шнурову показали «сварщика будущего»
              Россия модернизирует сирийский порт Тартус за полмиллиарда долларовКремль прокомментировал обращения Берлина по делу ХангошвилиЭксперт объяснила положительное влияние использования мата на работе на коллективАферисты выманили у актрисы Валентины Савельевой 2 млн рублей

              Главная тема


              Запад подтасовал рейтинг равноправия российских женщин

              люди в форме


              Гендиректор «Интерфакс-Украина» пожаловался на «зеленых человечков» в Елисейском дворце

              уникальное оружие


              Появилось видео испытаний новейшей боевой машины «Деривация»

              необъяснимое происшествие


              Защитный купол над челябинским метеоритом повел себя «невероятно»

              Видео

              правда или пропаганда


              Признание геноцида индейцев ударит по дружбе народов России

              борьба за транзит


              Санкциям США против «Северного потока – 2» помогут немецкие утки

              ВМФ России


              Какой корабль придет на смену «Адмиралу Кузнецову»

              ближний восток


              Газ толкает Израиль и Турцию на силовой конфликт

              Новая американская ракета


              США бездоказательно хвастают победой над С-400

              Предвыборные обещания


              Глеб Простаков: Как Зеленский стал своим для украинских националистов

              Стратегическая автономия


              Василий Федорцев: Пойдут ли немцы на «китайский фронт»

              Любовь и зависимость


              Марина Ахмедова: Если есть выбор – любовь или деньги, выбирайте деньги

              на ваш взгляд


              Нужны ли России авианосцы?


              Андрей Манчук

              Россияне с хорошими лицами предали Павла Шеремета

              Андрей Манчук
              политолог
              		 17 декабря 2019, 17:15

              Версия для печати  •
              В закладки  •
              Постоянная ссылка  •
                •
              Сообщить об ошибке  •

              Пресс-конференция, посвященная итогам расследования убийства известного журналиста Павла Шеремета, была организована с беспрецедентным размахом и не имела аналогов в современной украинской истории. В ней принимали личное участие президент страны Владимир Зеленский, генеральный прокурор Руслан Рябошапка, министр внутренних дел Арсен Аваков и все высшие чиновники из его ведомства. Основные телеканалы страны вели прямую телетрансляцию этого брифинга, который посмотрели вживую и в записи миллионы жителей Украины. 

              Озвученная информация тоже стала сенсацией, хотя и весьма предсказуемой для многих представителей журналистского цеха. По версии украинского МВД, автомобиль Шеремета взорвала организованная преступная группировка, в состав которой вошли широко известные представители националистического сообщества – волонтеры и ветераны АТО, объединившиеся вокруг Андрея Антоненко – музыканта из группы Riffmaster, записывавшей воинственные милитаристские песни во славу героев нации.

              «Увлекшись ультранационалистическими идеями, культивируя величие арийской расы, разделение общества по принципу национальной принадлежности, стремясь сделать свои взгляды объектом внимания общественности», он якобы решил создать организованную группу для убийства журналиста Павла Шеремета – указано в подозрении, которое было вручено адвокату Антоненко и опубликовано в украинской прессе.

              И действительно – члены группировки очень хотели расшевелить уставшее от войны и патриотической истерии общество, придумывая для этого самые разные способы. Так, на пресс-конференции были озвучены записи разговоров с участием националистки Юлии Кузьменко, которая обсуждала с друзьями возможность отыскать с этой целью «сакральную жертву» – желательно женщину или ребенка. И соглашалась с тем, что Киев необходимо обстрелять из системы залпового огня «Град». По всей видимости, для того, чтобы свалить это преступления на сепаратистов и террористов Кремля – или на президента Зеленского, который до сих пор не очень популярен в среде пламенных патриотов.

              Помимо этого, члены националистической банды занимались заказными убийствами бизнесменов, отжимом чужой собственности и банальным мародерством в зоне АТО, о чем свидетельствует опубликованная в интернете видеозапись. Как установило следствие, профессиональные киллеры и патриоты приобрели за последнее время несколько киевских квартир, частный дом и автомобили элитных марок. А в их распоряжении постоянно находился целый арсенал вывезенного с фронта оружия и взрывчатки. Один из преступников успел застрелиться у себя дома после вызова на допрос, а его соратник тоже подумывал свести счеты с жизнью, рассказывая об этом по телефону одному из лидеров группировки. Но его жизнь каким-то образом спасли следившие за националистом оперативники.

              Фото: EPA/Stepan Franko/ТАСС

              Все это выглядело для украинской власти большим конфузом, ведь выступавший на этой пресс-конференции Аваков ранее уверенно находил в убийстве журналиста пресловутый «российский след», которым принято ритуально объяснять все чрезвычайные происшествия, случившиеся на территории современного украинского государства.

              «Можно предположить, что взрыв, в результате которого погиб журналист Павел Шеремет, является подготовленным заказным убийством, заказ на которое поступил из Российской Федерации... Результаты предварительного расследования умышленного убийства Павла Шеремета на этом этапе позволяют сделать вывод, что это преступление – тщательно подготовленное группой лиц заказное убийство. Следствие не исключает версию заказного политического убийства, заказ на которое поступил именно из Российской Федерации... В результате мониторинга соединения в районе места преступления, в промежутке, близкому ко времени его совершения, зафиксировано 1193 соединения с российскими абонентами, активизация части этих абонентов совпадает по времени, по сигналам предыдущей информационной активности, которая у нас была во время крестного хода УПЦ МП в 2016 году в июле» – рассказывал в 2017 году украинский министр. А его советники Анатолий Геращенко и Зорян Шкиряк постоянно показывали пальцами по ту сторону поребрика.

              Между тем куда более реалистичная и приземленная версия о причастности националистических добровольцев прорабатывалась правоохранителями с первых же дней после покушения. Все знали, что Павел Шеремет активно общался с представителями праворадикальной среды, публикуя комплиментарные тексты о радикальных националистах. А ветераны АТО являлись фигурантами практически всех резонансных терактов последних лет, что автоматически включало их в список возможных исполнителей этого преступления. Однако на дворе стояли времена Порошенко, когда расследования в отношении патриотов были в принципе невозможны. Тем более что боевой арийский музыкант Андрей Антоненко был лично известен украинскому президенту, который сразу же выступил после ареста в его поддержку.

              За националистическую банду взялись только сейчас, что, разумеется, далеко не случайно. Команда Зеленского ищет способы нейтрализовать огромное политическое влияние ультраправых, которые брутально давят на власти, мешая процессу разведения войск и саботируя любые мирные переговоры с Россией. Расчет, с которым была взорвана эта мощная информационная бомба, достаточно прозрачен и прост – шокирующая информация о преступлениях ветеранов и волонтеров должна десакрализовать в глазах общественности эту публику, которая по факту превратилась в неприкасаемую касту с правом совершать любые беззакония против граждан. 

              Это план может быть успешным, поскольку националистический беспредел вызывает у украинцев растущее и вполне заметное раздражение, а также явный запрос на соответствующие действия со стороны правоохранителей. Всего за несколько недель до сенсационной пресс-конференции ультраправый ветеран АТО застрелил в центре Киева трехлетнего ребенка, пытаясь совершить заказное убийство его отца. А в интернете сразу же появилось видеозапись, на которой президент Порошенко торжественно вручает киллеру государственную награду. И эта кошмарная история вызвала у многих неподдельное возмущение.

              Все это породило у некоторых робкие надежды на то, что лидеры государства наконец позволят дать ход другим резонансным делам – в первую очередь полностью расследованному убийству писателя Олеся Бузины, который был застрелен возле своего дома боевиками другой, не менее одиозной националистической группировки. Однако рассчитывать на это пока не приходится, ведь лидеры банды совершенно открыто сотрудничают с представителями украинских спецслужб. И это не встречает никаких возражений у «слуг народа».

              Важно отметить еще одну знаковую тенденцию. Многие обращают внимание на очевидный факт – россияне с хорошими лицами старательно игнорируют результаты расследования убийства Павла Шеремета, несмотря на широкий медийный резонанс пресс-конференции с участием президента Зеленского, о которой сообщают российские медиа.

              Наблюдать за этим очень смешно, потому что эти же люди еще вчера громко требовали разыскать виновных в гибели журналиста, многозначительно намекая на заказчиков из Кремля. Однако сейчас, когда оказалось, что за преступлением стоят украинские патриоты, тема Шеремета сразу стала токсичной для свободолюбивой публики из Питера и Москвы. И ее просто не комментируют, предпочитая писать про сериалы, кошек и Рождество – словом, про что угодно, кроме очередной знаковой истории про нацистское насилие, которое стало нормой после победы евромайдана.

              В этой ситуации остается искренне пожалеть погибшего в Киеве Шеремета. Дружба с украинскими ультраправыми не уберегла его от их рук, а русские либеральные друзья легко отреклись от его памяти за ненадобностью – еще до того, как прокричал третий петух. И это многое говорит о человеческих качествах представителей рукопожатной тусовки.


              Подпишитесь на ВЗГЛЯД в Яндекс-Новостях

              Вы можете комментировать материалы газеты ВЗГЛЯД, зарегистрировавшись на сайте RussiaRu.net. О редакционной политике по отношению к комментариям читайте здесь

              Другие мнения

              Суета под леволибералами до добра не доводит

              Игорь Мальцев, писатель, журналист, публицист
              Никто в здравом уме не может быть против руководителя только потому, что он – женщина. Но если из деловых качеств по разнарядке присутствует только вагина, то тут начинается всякая лажа. Подробности...
              Обсуждение: 29 комментариев

              В Европе за симпатии к Евромайдану можно получить в нос

              Дмитрий Родионов, политолог
              Майдан воспитал огромное количество наивных дурачков, которые верили, что нужны Европе. А некоторым потребовалось сбежать с Украины, чтобы узнать, что «европейские ценности» немного не такие, какими они их себе представляли. Подробности...
              Обсуждение: 53 комментария

              Если есть выбор – любовь или деньги, выбирайте деньги

              Марина Ахмедова, Журналист, писатель
              Он нажил две квартиры в Москве, а потом познакомился с женщиной. Она очень любила деньги, постоянно влезала в кредиты и изменяла. Он продал квартиру и деньги подарил ей. Потратив их, она снова начала ему изменять. Тогда он продал вторую квартиру. Подробности...
              Обсуждение: 105 комментариев

              Пойдут ли немцы на «китайский фронт»

              Василий Федорцев, политолог, германист
              Пока Берлин от выбора уклоняется, но рано или поздно ему, а вместе с ним и Евросоюзу, придется выбрать сторону, и сторона эта будет, конечно, не китайской. Американцы, даже с Трампом в качестве президента, европейцам ближе и понятней. Подробности...
              Обсуждение: 13 комментариев

              Как Зеленский стал своим для украинских националистов

              Глеб Простаков, журналист
              Владимир Зеленский станет выполнять свои предвыборные обещания, только если это будет выгодно. Мирное урегулирование в Донбассе ему не просто невыгодно – а крайне опасно для него и его команды, потому что создает угрозу нового Майдана. Подробности...
              Обсуждение: 8 комментариев

              Еще пару лет мы сможем читать настоящие новости

              Александр Малькевич, президент Фонда защиты национальных ценностей
              То, что Россия – ядерная держава, которая показывает самостоятельность в принятии политических решений, ни у кого ведь сомнений не вызывает? Поэтому наша страна воспринимается на мировой арене, как потенциальный враг, представляющий опасность. Подробности...
              Обсуждение: 71 комментарий

              У взрослых вошло в моду детское сознание

              Алексей Алешковский, сценарист
              Красивые политологические теории весьма далеки от кровавой практики. Поэтому надежды Джина Шарпа могут питать юношей вроде Егора Жукова, но не меня, уже с четверть века наблюдающего, как «ненасильственные протесты» приносят в наш мир адский хаос. Подробности...
              Обсуждение: 39 комментариев

              Историческая победа Джонсона оказалась в стиле «Недайбог»

              Глеб Кузнецов, политолог, глава экспертного совета ЭИСИ
              Победу консерваторам в Великобритании принесли не супертехнологии, не манифесты, не обещания, не яркость лидера, не всенародная поддержка – а умелое использование специфики избирательной системы и объединение элит против ключевого участника забега. Подробности...
              Обсуждение: 35 комментариев

              Если я в Киеве сомневаюсь, то что говорить о людях за линией фронта?

              Александр Скубченко, глава Жилищного союза Украины
              Весь мир уже видел, как разобрались в Одессе. Весь мир видит, что власти в стране больше не у Зеленского, а у радикальной улицы. Это и Меркель с Макроном видят. Подробности...
              Обсуждение: 76 комментариев

              Предыдущие статьи: 1 |  2  |  3  |  4  |  5

               
               
              © 2005 - 2018 ООО Деловая газета «Взгляд»
              E-mail: information@vz.ru
              .masterhost
              		В начало страницы  •
              Поставить закладку  •
              На главную страницу  •
              ..............