Россияне с хорошими лицами предали Павла Шеремета

Пресс-конференция, посвященная итогам расследования убийства известного журналиста Павла Шеремета, была организована с беспрецедентным размахом и не имела аналогов в современной украинской истории. В ней принимали личное участие президент страны Владимир Зеленский, генеральный прокурор Руслан Рябошапка, министр внутренних дел Арсен Аваков и все высшие чиновники из его ведомства. Основные телеканалы страны вели прямую телетрансляцию этого брифинга, который посмотрели вживую и в записи миллионы жителей Украины.

Озвученная информация тоже стала сенсацией, хотя и весьма предсказуемой для многих представителей журналистского цеха. По версии украинского МВД, автомобиль Шеремета взорвала организованная преступная группировка, в состав которой вошли широко известные представители националистического сообщества – волонтеры и ветераны АТО, объединившиеся вокруг Андрея Антоненко – музыканта из группы Riffmaster, записывавшей воинственные милитаристские песни во славу героев нации.

«Увлекшись ультранационалистическими идеями, культивируя величие арийской расы, разделение общества по принципу национальной принадлежности, стремясь сделать свои взгляды объектом внимания общественности», он якобы решил создать организованную группу для убийства журналиста Павла Шеремета – указано в подозрении, которое было вручено адвокату Антоненко и опубликовано в украинской прессе.

И действительно – члены группировки очень хотели расшевелить уставшее от войны и патриотической истерии общество, придумывая для этого самые разные способы. Так, на пресс-конференции были озвучены записи разговоров с участием националистки Юлии Кузьменко, которая обсуждала с друзьями возможность отыскать с этой целью «сакральную жертву» – желательно женщину или ребенка. И соглашалась с тем, что Киев необходимо обстрелять из системы залпового огня «Град». По всей видимости, для того, чтобы свалить это преступления на сепаратистов и террористов Кремля – или на президента Зеленского, который до сих пор не очень популярен в среде пламенных патриотов.

Помимо этого, члены националистической банды занимались заказными убийствами бизнесменов, отжимом чужой собственности и банальным мародерством в зоне АТО, о чем свидетельствует опубликованная в интернете видеозапись. Как установило следствие, профессиональные киллеры и патриоты приобрели за последнее время несколько киевских квартир, частный дом и автомобили элитных марок. А в их распоряжении постоянно находился целый арсенал вывезенного с фронта оружия и взрывчатки. Один из преступников успел застрелиться у себя дома после вызова на допрос, а его соратник тоже подумывал свести счеты с жизнью, рассказывая об этом по телефону одному из лидеров группировки. Но его жизнь каким-то образом спасли следившие за националистом оперативники.

Все это выглядело для украинской власти большим конфузом, ведь выступавший на этой пресс-конференции Аваков ранее уверенно находил в убийстве журналиста пресловутый «российский след», которым принято ритуально объяснять все чрезвычайные происшествия, случившиеся на территории современного украинского государства.

«Можно предположить, что взрыв, в результате которого погиб журналист Павел Шеремет, является подготовленным заказным убийством, заказ на которое поступил из Российской Федерации... Результаты предварительного расследования умышленного убийства Павла Шеремета на этом этапе позволяют сделать вывод, что это преступление – тщательно подготовленное группой лиц заказное убийство. Следствие не исключает версию заказного политического убийства, заказ на которое поступил именно из Российской Федерации... В результате мониторинга соединения в районе места преступления, в промежутке, близкому ко времени его совершения, зафиксировано 1193 соединения с российскими абонентами, активизация части этих абонентов совпадает по времени, по сигналам предыдущей информационной активности, которая у нас была во время крестного хода УПЦ МП в 2016 году в июле» – рассказывал в 2017 году украинский министр. А его советники Анатолий Геращенко и Зорян Шкиряк постоянно показывали пальцами по ту сторону поребрика.

Между тем куда более реалистичная и приземленная версия о причастности националистических добровольцев прорабатывалась правоохранителями с первых же дней после покушения. Все знали, что Павел Шеремет активно общался с представителями праворадикальной среды, публикуя комплиментарные тексты о радикальных националистах. А ветераны АТО являлись фигурантами практически всех резонансных терактов последних лет, что автоматически включало их в список возможных исполнителей этого преступления. Однако на дворе стояли времена Порошенко, когда расследования в отношении патриотов были в принципе невозможны. Тем более что боевой арийский музыкант Андрей Антоненко был лично известен украинскому президенту, который сразу же выступил после ареста в его поддержку.

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За националистическую банду взялись только сейчас, что, разумеется, далеко не случайно. Команда Зеленского ищет способы нейтрализовать огромное политическое влияние ультраправых, которые брутально давят на власти, мешая процессу разведения войск и саботируя любые мирные переговоры с Россией. Расчет, с которым была взорвана эта мощная информационная бомба, достаточно прозрачен и прост – шокирующая информация о преступлениях ветеранов и волонтеров должна десакрализовать в глазах общественности эту публику, которая по факту превратилась в неприкасаемую касту с правом совершать любые беззакония против граждан.

Это план может быть успешным, поскольку националистический беспредел вызывает у украинцев растущее и вполне заметное раздражение, а также явный запрос на соответствующие действия со стороны правоохранителей. Всего за несколько недель до сенсационной пресс-конференции ультраправый ветеран АТО застрелил в центре Киева трехлетнего ребенка, пытаясь совершить заказное убийство его отца. А в интернете сразу же появилось видеозапись, на которой президент Порошенко торжественно вручает киллеру государственную награду. И эта кошмарная история вызвала у многих неподдельное возмущение.

Все это породило у некоторых робкие надежды на то, что лидеры государства наконец позволят дать ход другим резонансным делам – в первую очередь полностью расследованному убийству писателя Олеся Бузины, который был застрелен возле своего дома боевиками другой, не менее одиозной националистической группировки. Однако рассчитывать на это пока не приходится, ведь лидеры банды совершенно открыто сотрудничают с представителями украинских спецслужб. И это не встречает никаких возражений у «слуг народа».

Важно отметить еще одну знаковую тенденцию. Многие обращают внимание на очевидный факт – россияне с хорошими лицами старательно игнорируют результаты расследования убийства Павла Шеремета, несмотря на широкий медийный резонанс пресс-конференции с участием президента Зеленского, о которой сообщают российские медиа.

Наблюдать за этим очень смешно, потому что эти же люди еще вчера громко требовали разыскать виновных в гибели журналиста, многозначительно намекая на заказчиков из Кремля. Однако сейчас, когда оказалось, что за преступлением стоят украинские патриоты, тема Шеремета сразу стала токсичной для свободолюбивой публики из Питера и Москвы. И ее просто не комментируют, предпочитая писать про сериалы, кошек и Рождество – словом, про что угодно, кроме очередной знаковой истории про нацистское насилие, которое стало нормой после победы евромайдана.



В этой ситуации остается искренне пожалеть погибшего в Киеве Шеремета. Дружба с украинскими ультраправыми не уберегла его от их рук, а русские либеральные друзья легко отреклись от его памяти за ненадобностью – еще до того, как прокричал третий петух. И это многое говорит о человеческих качествах представителей рукопожатной тусовки.