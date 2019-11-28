Умная Земля сама себя подогревает ради людей

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Эйфория Нафтогаза дорого обойдется Украине

Шведский суд отклонил апелляцию Газпрома на решение Стокгольмского арбитражаФото: Валерий Шарифулин/ТАСС
Полной победой назвал Нафтогаз отказ шведского суда по апелляции Газпрома на решение Стокгольмского арбитража. Однако Украина, как всегда, рано радуется. Это решение лишь по одному из трех поданных Газпромом протестов. Появившийся у Киева козырь из шведского рукава может серьезно усложнить газовые переговоры, что невыгодно самой Украине.  Подробности...
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Молчание губернатора заставляет Хакасию искать помощь в Москве

Пока рядовые жители Хакасии считают каждую копейку, Коновалов устраивает пышные праздникиФото: Колбасов Александр/ТАСС
В Хакасии полномасштабный финансовый кризис. В республике заблокированы счета муниципальных учреждений, в условиях сибирской зимы детсады и сельсоветы не могут оплатить счета за тепло и электричество. Устав от бездействия главы республики, руководители районов обратились с просьбой о помощи напрямую в Москву. Подробности...
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Шнур должен разрушить миф о сварщиках

Сергею Шнурову нужен один сварщик, который станет Илоном МаскомФото: Рамиль Ситдиков/РИА Новости
Сергея Шнурова пригласили в Волгодонск на «Атоммаш» познакомиться с лучшими в стране сварщиками. Это стало ответом на беседу музыканта с министром просвещения Ольгой Васильевой, где Шнуров посетовал — образ сварщика вызывает ассоциации с советским прошлым и бутылкой водки. Что должно произойти, чтобы люди рабочих специальностей снова стали героями в России – не только в фильмах, но и в жизни? Подробности...
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Турция из-за России начала новый конфликт с НАТО

Эрдоган идет своим путем, при этом не порывая с НАТОФото: Eric Lalmand/Global Look Press
Турки взяли в заложники Восточную Европу. Так в руководстве НАТО отреагировали на сообщения о демонстративном нежелании Анкары поддержать планы НАТО по защите Польши и Прибалтики от «нападения России». В самом военном блоке это решение Анкары уже назвали разрушительным для альянса. Однако Москве радоваться кризису в НАТО или обольщаться появлению там политического союзника не стоит. Подробности...
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Знатока наполеоновских войн заподозрили в расчленении любовницы

Олег Соколов любил перевоплощаться в полководца Михаила Кутузова Фото: synergymentor.ru
Известный российский историк, доцент Санкт-Петербургского госуниверситета Олег Соколов сознался в жестоком убийстве 24-летней девушки, тело которой, по собственным словам, распилил и пытался утопить в реке. Ранее Соколов неоднократно становился фигурантом скандалов и грозил убийством бывшей любовнице. Для руководства университета произошедшее стало шоком, а вот коллеги утверждают, что все к тому и шло. Подробности...
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Умная Земля сама себя подогревает ради людей

Герман Садулаев, писатель, публицист
С XVII века ни одна из «банкирских семей» не вымерла – напротив, они размножаются не хуже Чингисхана. Вот пусть и начнут с себя. А нам в России точно не надо «сокращать выбросы», сокращать производства и уменьшать население. Подробности...

Новое поколение убеждают в естественности гомосексуализма

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Массированная пропаганда гомосексуализма ведет к вырождению Европы. Можно задать разумный вопрос: а причем здесь Россия? Пусть, мол, эти европейцы у себя там делают, что хотят, и спят, с кем хотят. Мы-то тут с какого боку? Подробности...
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«Шпионы ГРУ» шатают Европу методами Джеймса Бонда

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Если верить западным СМИ, то Россия уже выбрала президента США, украла американские ракетные технологии и секреты ОЗХО, регулярно проводит хакерские атаки и физически устраняет своих врагов. Теперь у России новая цель – развалить Испанию. Подробности...
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              Умная Земля сама себя подогревает ради людей

              Герман Садулаев
              писатель, публицист
              		 28 ноября 2019, 12:08

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              По расчетам ученых (в частности, согласно работам советского и российского этнографа С.И. Брука) численность людей к концу мезолита (около 9 тысяч лет назад) составляла примерно 10 миллионов. К этому времени человек уже заселил все континенты (кроме Антарктиды) и даже большинство островов. Похоже, это был естественный оптимум (или максимум) для вида, кормящегося собирательством и охотой. С начала палеолита до неолита медленный рост численности поддерживался территориальной экспансией. Но потом земля кончилась и дальше расселяться было некуда.

              Если бы мы не вышли из-под власти биологических закономерностей, то оставались бы и ныне в том же числе. На всей планете обитало бы столько же людей, сколько сейчас проживает в одной агломерации Санкт-Петербурга (и в два раза меньше, чем в Большой Москве). Таков закон. В Африке насчитывают примерно 250 тысяч шимпанзе. Убив всех прочих обезьян (и людей), шимпанзе могли бы довести свою популяцию, может, до 2 миллионов, но ни одной тварью больше. Численность любого биологического вида ограничивается множеством факторов: конкуренцией, доступностью пищи и воды, болезнями, необходимой территорией, внутренними «социальными» регуляторами и так далее.

              Homo sapiens, однако, сорвали все ограничители. Первая причина отмены биологических ограничений на рост численности вида была, как ни странно, тоже биологическая. Экспансия человека, выход за пределы родного «черного континента», не просто дали основу для экстенсивного развития, расширили «собирательские и охотничьи угодья», но и превратили человека в «инвазивный вид». То есть, в захватчиков. Инвазивным считается вид, не возникший, не развивавшийся в данной экосистеме и не являющийся для нее естественным.

              Большинство «захватчиков» на новой земле быстро погибает. Но некоторые оказываются более успешны, чем «местные», так как не имеют в данной экосистеме достаточно сильных конкурентов. Так размножились кролики в Австралии, люди на Земле и вирусы гриппа (первоначально лошадиные) в человеке. Гипотеза о древних людях как инвазивном виде хорошо рассказана, например, в книге антрополога Пэт Шипман.

              Вторая причина, широко известная из всех популярных книг, это «неолитическая революция», придуманная марксистом Гордоном Чайлдом, то есть, переход от присваивающего хозяйства к производящему. В неолите человек широко освоил земледельческие и скотоводческие практики, которые позволили самостоятельно создавать «кормовую базу» и меньше зависеть от милостей природы.

              Фото: Древо жизни, Cottonwood Pictures

              Третья причина, о которой пока еще мало говорят, это древняя «урбанизация». Десятки тысяч лет в палеолите люди жили небольшими общинами-семьями по 20-40 человек. И не могли, не умели собираться надолго в более крупные сообщества. Но в неолите и энеолите образовались многотысячные племена и города, населенные сотнями и тысячами жителей.

              Считается, что урбанизация стала следствием перехода к производящей экономике, однако, могло быть и наоборот. Главное, что «расчет территории, необходимой для проживания» с возникновением городов сильно изменился. И развились совершенно новые социальные и политические технологии обустройства совместной жизни большого количества компактно проживающих людей. По моему мнению, это было не менее (если не более) важно для последующего роста численности населения планеты Земля.

              К концу неолита (4 тысячи лет назад) людей было уже 50 миллионов. А в начале нашей эры (2 тысячи лет назад) – более 200 миллионов. 200 лет назад нас был миллиард. А 31 октября 2011 года численность населения планеты официально превысила 7 миллиардов. В 1963 году наблюдался самый большой прирост населения (2,2%), далее дело пошло на спад. Сейчас мы размножаемся уже не так быстро, из-за чего (в совокупности с достижениями медицины) доля пожилых растет и это не единственная проблема, связанная с уменьшением рождаемости в глобальном масштабе.

              Между тем, в западной пропаганде постоянно слышны крики о «перенаселении планеты». Об этом говорят «правые», консерваторы и националисты. И даже некоторые «левые» – экологи и «зеленые». Все они, так или иначе, являются идейными наследниками англичанина Томаса Мальтуса, который в 1798 году опубликовал (анонимно) свой опус «Опыт закона о народонаселении». Мальтус писал, что неконтролируемая рождаемость приводит к росту населения в геометрической прогрессии, тогда как производство продуктов питания растет лишь в арифметической прогрессии, поэтому быстро увеличивающаяся популяция обречена на голод.

              Со времени открытия «формулы Мальтуса» число жителей планеты увеличилось в 7 раз, а голода и голодающих почему-то стало меньше раз в 70. И современный голод вызван всегда причинами коммерческого и политического характера, и никогда – простым недостатком продуктов питания, каковых совокупное мировое сельское хозяйство способно произвести много больше, чем нужно для того, чтобы накормить досыта каждого человека.

              Казалось бы, теория Мальтуса опровергнута самой жизнью. Но неомальтузианство живет и процветает как основа и один из источников «неолиберальной» модели экономики и государства, наряду с социал-дарвинизмом. Еще одним, весьма интересным изводом неомальтузианства стала гипотеза о «глобальном потеплении» как следствии человеческой деятельности. Людей слишком много, они слишком много дышат и выделяют CO2, а еще у них есть коровы, лошади, собаки и коты, и автомобили, и холодильники с фреоном, и дезодоранты, и заводы, и фабрики, рисовые плантации и нефтяные месторождения, все это создает «парниковый эффект» и нагревает планету, и у нас скоро закончатся ресурсы, «Боливар не выдержит двоих».

              Поэтому надо сокращать производство. Но ведь людям надо где-то работать, чтобы получить необходимые для существования средства? Значит, надо сокращать людей. Все сводится к этому. Когда вам говорят: «вы должны сократить выбросы в атмосферу», то на самом деле вам говорят: «вы должны сократить свои производства», а значит – «вы должны сократить свое население». Только так нужно понимать крики о «глобальном потеплении».

              Нас призывают вымирать.

              Это политический проект, исполняемый для того, чтобы сохранить мировое господство «западной цивилизации», а, точнее, узкого круга бенефициаров финансового капитализма. У этого проекта нет никакого научного, экономического, гуманистического основания. На самом деле, уменьшение темпов роста населения, а, тем более, уменьшение численности всей человеческой популяции не решает ни одной нашей проблемы. Напротив, для успешного ответа на все глобальные вызовы нам необходимо больше людей. Биологические законы сняты, отменены еще в неолите. Мы давно живем в новом, антропогенном ландшафте, у которого свои законы, в том числе законы прироста численности популяции. И этот закон гласит: с увеличением численности народа в два раза, богатство этого народа возрастает в четыре раза. Включая доступность ресурсов. 

              Конечно, это происходит не автоматически, а в результате развития науки и технологии, как следствие разумной политики и сбалансированной экономики. Но при обратном, при упадке науки, при безумной политике и грабительской экономике можно начать голодать и вымирать одновременно; и вымирание не спасет оставшихся от нехватки еды и прочих ресурсов.

              Наша планета вовсе не перенаселена, с антропогенной и урбанистической точки зрения она скорее «недонаселена», это такой пустынный, в общем-то, пейзаж. Территории? Даже в Индии и Китае есть незаселенные каменистые пустоши. Не говоря про Россию. Хотя, кстати, Россия, вопреки распространенному заблуждению, не самая малонаселенная страна из развитых. В Канаде и Австралии плотность населения еще меньше.

              Кстати, «глобальное потепление» сделает комфортными для обитания обширные земли ныне холодной Гренландии (ведь станет теплее) и пустыни Сахара (ведь станет влажнее). Ресурсы? Большая часть используемого сырья и материалов может быть включена в цикл переработки, использоваться снова и снова. Среди природных ресурсов главным является не нефть, а пресная вода. Но ее тоже станет больше, благодаря «глобальному потеплению». Ведь льды растают, аллилуйя! Опреснение морской воды очень дорого и энергозатратно? Так планета сама работает как гигантский «опреснительный аппарат», испаряя воду с поверхности океанов и проливая ее дождями. Дождей станет больше (потеплеет ведь, да и площадь океанов, говорят, увеличится – за счет затопленной Калифорнии). И так далее.

              Кажется, умная и живая планета Земля сама себя подогревает для того, чтобы нам, людям, предоставить больше площадей и ресурсов для жизни. А хитрые политиканы, прикрываясь «заботой о Земле», призывают нас добровольно вымирать. Пусть, между прочим, сами как-нибудь вымирают. А то, если посмотришь на генеалогию кланов мирового олигархата, так они размножаются не хуже Чингисхана, все плодятся и ветвятся. Кажется, с XVII века ни одна из «банкирских семей» не вымерла, не освободила от своего бремени планету. Вот пусть и начнут с себя. А нам в России точно не надо «сокращать выбросы», сокращать производства и уменьшать население. У нас и так жить в стране некому.


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