Как Россия может похоронить карьеру Бориса Джонсона

Британские консерваторы пали жертвой собственных фейков. Теперь их обвиняют в работе на Россию.

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Еще недавно казалось, что правительства мастерски освоили практику конструирования реальности через подконтрольные СМИ. Именно средства массовой информации внушали населению что такое «хорошо» и чем оно отличается от «плохо»; как правильно жить; кто является врагом этой правильной жизни; и, наконец, кто виноват в тех или иных проблемах, созданных благодаря ошибкам самой правящей элиты.

Однако история показала, что в какой-то момент созданный образ начинает использоваться против создателей. Так, например, было в Китае – взращенный китайским правительством антияпонизм привел к тому, что регулярные скандалы, устраиваемые китайским МИДом в отношении «героизирующих милитаризм» японцев, перестали быть контролируемыми. Дипломатические демарши стали сопровождаться антияпонскими погромами, что уже сильно вредило инвестиционному облику Китая. Более близкий пример – Украина. Взращенная в стране русофобия частично легитимирует нынешнюю деструктивную политику режима, однако очень серьезно осложнит для Киева неизбежный в будущем процесс нормализации российско-украинских отношений.

В похожей ловушке сейчас оказалась британская элита – правящая Консервативная партия во главе с премьер-министром Борисом Джонсоном. Взращенный ими крокодильчик русофобии стал пожирать рейтинг, а также политические карьеры своих создателей.

А начиналось все очень многообещающе. Сконструированное британскими спецслужбами «дело Скрипалей» – якобы нападение российских спецслужб на мирно живущую Великобританию – решило сразу несколько задач, стоящих перед кабинетом Терезы Мэй. Во-первых, отвлекло внимание населения Великобритании от Брекзита. Англичане с упоением следили за Скрипалиадой, что позволяло правительству Терезы Мэй выводить из общественной дискуссии наиболее острые вопросы будущего соглашения с ЕС. Во-вторых, дело Скрипалей отвлекло внимание Европы. В Лондоне понимали, что Евросоюз будет выкручивать британским переговорщикам руки, что сама Великобритания после успешного референдума по Брекзиту будет превращаться в общеевропейского изгоя. Дело Скрипалей и тот образ жертвы, который приобрела Британия, позволил ей хотя бы на какое-то время перехватить инициативу и повыкручивать руки уже самому Брюсселю на предмет ввода антироссийских санкций. Ну и вишенкой на торте стала просто сама по себе шпилька в адрес Москвы – британские власти известны своими многовековыми «теплыми» отношениями по отношению к России.

По законам истерии

Однако очень быстро идея российского вмешательства (основанная не на доказательной базе, а на «хайли лайкли») стала приобретать признаки истерии. Степень влияния Москвы была резко гипертрофирована, и в Британии началась настоящая охота на русских агентов. Под раздачу попали российские СМИ (которых позиционировали чуть ли не главную угрозу незамутненному британскому сознанию), и сейчас настала очередь самих авторов антироссийского фейка – Консервативной партии.

Дело в том, что примерно полтора года назад в Британии начала работу специальная комиссия, которая должна была оценить степень вмешательства России в самое важное британское голосование за последние десятилетия – волеизъявление по Брекзиту. Отчет по работе этой комиссии лег на стол Борису Джонсону еще в октябре, однако британский премьер вплоть до сегодняшнего дня не дал добро на публикацию результатов расследования. И его действия вполне логичны. Содержание доклада уже частично утекло в прессу. Скорее всего в документе будет подчеркнут факт вмешательства, приведены примеры «недопустимых действий российского государства» (например, статьи российских СМИ, которые могли увидеть британские граждане – за полгода до референдума RT и Спутник выпустили якобы 260 таких текстов), и сделан вывод о том, что степень влияния России на результат сложно подсчитать.

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Крайне многозначительная формулировка, которую могут (и будут) трактовать, как вывод о весьма серьезном вмешательстве. Учитывая, что преимущество сторонников Брекзита над противниками было минимальным (чуть менее 4 процентных пунктов), оппозиция вполне сможет заявить, что российское вмешательство критически повлияло на результат – и тем самым подорвать легитимность самого референдума. А вместе с ним и дискредитировать сторонников Брекзита – то есть консервативную партию и лично Бориса Джонсона. Накануне важнейших для премьера досрочных парламентских выборов (которые пройдут 12 декабря) подобная дискредитация недопустима. Она может привести не только к сокращению рейтинга Консервативной партии, но и к успешному выступлению на выборах лейбористов. Которые, оседлав тему нелегитимности референдума, могут потребовать проведение нового. А это минимум полгода только подготовки – и эти полгода серьезно обострят отношения Великобритании с ЕС (который ждет, что Лондон покинет тесные евросоюзовские ряды в конце января 2020).

Агент против агента?

Не желая получать такие риски, британские власти воспользовались положением законодательства (запрещающего публиковать подобного рода отчеты в ходе предвыборной кампании) и заявили о том, что документ будет опубликован сразу же после выборов. Когда позиции Джонсона (назвавшего доклад чушью) уже ничего не будет угрожать.

Оппозиция понимает игру премьера, и не желает выпускать его из петли. Представитель Лейбористов по внешнеполитическим вопросам Эмили Торнберри уже потребовала от Бориса Джонсона опубликовать доклад как можно раньше. «В ином случае народ справедливо продолжит интересоваться: что он (премьер – прим. Ред.) пытается скрыть и почему», – отметила госпожа Торнберри. И противники премьера уже намекают, почему – Борис Джонсон, как выясняется, находится на содержании у Кремля. Британские СМИ раскопали, что с ноября 2018 года бизнесмены российского происхождения пожертвовали Консервативной партии как минимум полмиллиона фунтов.

Любопытно, что британский кабмин защищается в том числе и благодаря антироссийским страшилкам – и также с намеком на российское содержание. Лидер лейбористов Джереми Корбин сам недостаточно патриотичен – например, он не поддержал правительство Терезы Мэй, когда оно раскручивало маховик антироссийской истерии после истории со Скрипалями.

Конечно, в России могли бы просто с попкорном наблюдать за этой сварой – однако в ней нет ничего хорошего для Кремля. Кто бы ни победил, отношения между Лондоном и Москвой будут оставаться весьма арктическими. Оставаться до тех пор, пока российская угроза перестанет быть частью западной конструкции реальности.