Как Россия может похоронить карьеру Бориса Джонсона

Взгляд
26 ноября, вторник  |  Последнее обновление — 17:55  |  vz.ru
Разделы

Украина неожиданно сделала шаг навстречу Газпрому

«Нафтогаз» смягчился по отношению к Газпрому Фото: Егор Еремов/РИА «Новости»
«Нафтогаз» впервые за многие годы конструктивно ответил на официальное предложение Газпрома по газовому контракту. Риторика украинской компании резко изменилась: от мантры, что транзита с нового года не будет, до готовности «добросовестно работать» над заключением нового контракта. Почему Украина столь резко изменила свое мнение и можно ли эти заявления считать победой российской стороны? Подробности...
Перейти а раздел…

Новый скандал с «Новичком» в Европе преследует три цели

«Разоблачители» выдали список «шпионов» с фотографиями, но не привели веских доказательств их виныФото: bellingcat.com
Приложившие массу усилий к раскручиванию дела Скрипаля СМИ выдали новую сенсацию об отравлении все тем же «Новичком» болгарского бизнесмена Гебрева. При ближайшем рассмотрении «сенсация» оказалась не новой и опровергнутой. Сама «жертва» вызывает подозрения. Но появление разоблачений синхронно со шпионским скандалом в Сербии выявило несколько целей, которые преследуют заказчики этой публикации. Подробности...
Перейти а раздел…

Как наказать музыкантов за русофобию

Ротару прощупывает возможность новогоднего чеса по элитным корпоративам в РоссииФото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости
В России обсуждается идея запрета на гастроли тех артистов, кто допускает в ее отношении недружественные действия. Речь в данном случае идет о гражданах Грузии и Украины, а в первую очередь − о Софии Ротару, которая решила возобновить свои заработки в РФ. Логика ясна, но есть проблема − так мы встанем на один уровень с Украиной и Грузией, а ведь решить эту моральную дилемму можно гораздо изящнее. Подробности...
Перейти а раздел…

Германию шокировало ограбление на миллиард евро

Полиция поднята на уши, но обнаружить пропажу пока не удалосьФото: Matthias Rietschel/Reuters
Немецкая полиция сбилась с ног, второй день расследуя феерическое по наглости, изобретательности и стоимости похищенного ограбление. Из Дрезденской картинной галереи украдены драгоценности на общую сумму примерно в миллиард евро. Почему не сработала сигнализация, как это ограбление выглядит на фоне других подобных и смогут ли воры продать свою добычу? Подробности...
Перейти а раздел…

Знатока наполеоновских войн заподозрили в расчленении любовницы

Олег Соколов любил перевоплощаться в полководца Михаила Кутузова Фото: synergymentor.ru
Известный российский историк, доцент Санкт-Петербургского госуниверситета Олег Соколов сознался в жестоком убийстве 24-летней девушки, тело которой, по собственным словам, распилил и пытался утопить в реке. Ранее Соколов неоднократно становился фигурантом скандалов и грозил убийством бывшей любовнице. Для руководства университета произошедшее стало шоком, а вот коллеги утверждают, что все к тому и шло. Подробности...
Перейти а раздел…

Как Россия может похоронить карьеру Бориса Джонсона

Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
История показала, что созданный образ запросто может использоваться против создателей. Так было в Китае с антияпонской истерией, так будет на Украине с русофобией, и так происходит в Великобритании – с той же русофобией. Подробности...

Украина останется страной третьего мира навсегда

Глеб Простаков, журналист
Условия реструктуризации долгов, ставшие настоящей удавкой для Украины, не позволят стране выбраться из экономической ямы, даже распродав последнее – землю. В ближайшие 20 лет все сливки экономического роста будут уходить в руки кредиторов. Подробности...
Обсуждение: 15 комментариев

Протесты против сострадания – старая болезнь России

Сергей Худиев, публицист, богослов
Уровень доверия между людьми, их готовность проявлять дружелюбие и благожелательность явно растет — а это очень важно для развития страны, даже важнее, чем нефть и газ. Подробности...
Обсуждение: 29 комментариев
    Перейти а раздел…

    Белоруссию опять переименовали

    Жестокую казнь в Сирии повесили на русских

    Чем отличаются поколения бумеров, зумеров и миллениалов

    Обсуждение: 7 комментариев
      Перейти а раздел…

      Мощное землетрясение в Албании унесло жизни людей

      Землетрясение магнитудой 6,4 произошло рано утром во вторник недалеко от Тираны, за ним последовала серия афтершоков магнитудой выше пяти. Известно о восьми погибших и 300 пострадавших. Под обломками могут находиться люди, на месте работают спасатели
      Подробности...

      Tesla представила футуристический пикап Cybertruck

      Глава Tesla Илон Маск представил Cybertruck – мощный футуристический пикап, который позволит компании побороться за самый популярный в США сегмент автомобилей. Дизайн машины был вдохновлен фильмом Ридли Скотта «Бегущий по лезвию» 1982 года
      Подробности...

      В Москве запустили МЦД

      В российской столице запустили первые две ветки центральных диаметров (МЦД) – нового транспортного проекта, который в перспективе соединит десять радиальных направлений московского железнодорожного узла. Диаметры должны существенно облегчить жителям пригородов доступ к центру и другим районам столицы
      Подробности...
        Перейти а раздел…

        «Мечтай, твори!»: История о риске, который привел к успеху

        «Артель Русичи»: Возрождение русского стиля в мебели

        Zero Waste Shop: Первый безотходный стартап в Москве

          Перейти а раздел…
          К какому поколению вы себя относите?
          • Поколению «бумеров» (40-60-е годы XX века)

          • Поколению X, «потерянному» (60-80-е годы XX века)

          • Поколению Y, «миллениалам» (80-90-е годы XX века)

          • Поколению Z, «зумерам» (родившиеся после 2000 года)

          Школьников в Якутии обязали ежедневно исполнять гимн России. А вы знаете слова гимна наизусть?
          • Да

          • Нет, но планирую выучить

          • Нет, и не планирую учить

          • Я не гражданин России

          Как вы относитесь к идее отказа от использования в быту пластиковых пакетов?
          • Уже отказался(-лась)

          • Собираюсь отказаться

          • Не собираюсь отказываться

            Перейти а раздел…

            Когда и где лучше шипованные шины, а когда – «липучки»?

            Как обезопасить себя при продаже автомобиля?

            Как за рубежом борются со старыми автомобилями?

              Перейти а раздел…
              НОВОСТЬ ЧАСА:Виновником авиакатастрофы под Ростовом-на-Дону назвали «впавшего в ступор» пилота
              МОК вступился за Олимпийский комитет РоссииВиновником авиакатастрофы под Ростовом-на-Дону назвали «впавшего в ступор» пилотаХоркина призвала не паниковать из-за решения ВАДАВ деле об ограблении сокровищницы в Дрездене появилась зацепка
              Путин рассказал, как выбирал профессиюВ «Небесной сотне» нашли десятки не связанных с майданом умерших людейВаршава заявила о желании польских пилотов летать на МиГ-29Германский эксперт сказал, почему среди немцев портится отношение к США
              Турчак: В ЕР поддерживают проект закона о профилактике домашнего насилияПоявилось видео испытаний F-16 против С-400 в ТурцииПольская студентка поиздевалась над «нарушившей иерархию» украинкойКим Кардашьян отказалась от селфи в бикини из-за «политического пробуждения»

              Главная тема


              Германию шокировало ограбление на миллиард евро

              инструмент в переговорах


              В Киеве понадеялись на срыв запуска «Северного потока – 2» благодаря США

              вместо Крыма


              Соловьев оценил призыв Сенцова вернуть Украине ядерное оружие

              валютные риски


              Набиуллина предупредила об опасности банковских вкладов в евро

              Видео

              новогодний чес


              Как наказать музыкантов за русофобию

              транзит газа


              Украина неожиданно сделала шаг навстречу Газпрому

              алкоголизм и самоубийства


              Литва спивается и вымирает, но с превосходством смотрит на Россию

              «негативный образ»


              Как Швеция запугала русских

              эксклюзивное интервью


              Организатор «убийства» Бабченко: Порошенко угрожал убить мою семью

              Когнитивный диссонанс


              Алексей Алешковский: Последняя инстанция инакомыслия

              Стойкий характер


              Анна Долгарева: Русский Север – это и есть Россия в миниатюре

              Спорный законопроект


              Иван Соловьев: Закон о семейном насилии позволит сбыться предсказанию патриарха

              на ваш взгляд


              К какому поколению вы себя относите?


              Геворг Мирзаян

              Как Россия может похоронить карьеру Бориса Джонсона

              Геворг Мирзаян
              доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
              		 26 ноября 2019, 17:45

              Версия для печати  •
              В закладки  •
              Постоянная ссылка  •
                •
              Сообщить об ошибке  •

              Британские консерваторы пали жертвой собственных фейков. Теперь их обвиняют в работе на Россию. 

              Вы сюда смотрите

              Еще недавно казалось, что правительства мастерски освоили практику конструирования реальности через подконтрольные СМИ. Именно средства массовой информации внушали населению что такое «хорошо» и чем оно отличается от «плохо»; как правильно жить; кто является врагом этой правильной жизни; и, наконец, кто виноват в тех или иных проблемах, созданных благодаря ошибкам самой правящей элиты.

              Однако история показала, что в какой-то момент созданный образ начинает использоваться против создателей. Так, например, было в Китае – взращенный китайским правительством антияпонизм привел к тому, что регулярные скандалы, устраиваемые китайским МИДом в отношении «героизирующих милитаризм» японцев, перестали быть контролируемыми. Дипломатические демарши стали сопровождаться антияпонскими погромами, что уже сильно вредило инвестиционному облику Китая. Более близкий пример – Украина. Взращенная в стране русофобия частично легитимирует нынешнюю деструктивную политику режима, однако очень серьезно осложнит для Киева неизбежный в будущем процесс нормализации российско-украинских отношений.

              В похожей ловушке сейчас оказалась британская элита – правящая Консервативная партия во главе с премьер-министром Борисом Джонсоном. Взращенный ими крокодильчик русофобии стал пожирать рейтинг, а также политические карьеры своих создателей.

              Фото: Global Look Press

              А начиналось все очень многообещающе. Сконструированное британскими спецслужбами «дело Скрипалей» – якобы нападение российских спецслужб на мирно живущую Великобританию – решило сразу несколько задач, стоящих перед кабинетом Терезы Мэй. Во-первых, отвлекло внимание населения Великобритании от Брекзита. Англичане с упоением следили за Скрипалиадой, что позволяло правительству Терезы Мэй выводить из общественной дискуссии наиболее острые вопросы будущего соглашения с ЕС. Во-вторых, дело Скрипалей отвлекло внимание Европы. В Лондоне понимали, что Евросоюз будет выкручивать британским переговорщикам руки, что сама Великобритания после успешного референдума по Брекзиту будет превращаться в общеевропейского изгоя. Дело Скрипалей и тот образ жертвы, который приобрела Британия, позволил ей хотя бы на какое-то время перехватить инициативу и повыкручивать руки уже самому Брюсселю на предмет ввода антироссийских санкций. Ну и вишенкой на торте стала просто сама по себе шпилька в адрес Москвы – британские власти известны своими многовековыми «теплыми» отношениями по отношению к России. 

              По законам истерии

              Однако очень быстро идея российского вмешательства (основанная не на доказательной базе, а на «хайли лайкли») стала приобретать признаки истерии. Степень влияния Москвы была резко гипертрофирована, и в Британии началась настоящая охота на русских агентов. Под раздачу попали российские СМИ (которых позиционировали чуть ли не главную угрозу незамутненному британскому сознанию), и сейчас настала очередь самих авторов антироссийского фейка – Консервативной партии.

              Дело в том, что примерно полтора года назад в Британии начала работу специальная комиссия, которая должна была оценить степень вмешательства России в самое важное британское голосование за последние десятилетия – волеизъявление по Брекзиту.  Отчет по работе этой комиссии лег на стол Борису Джонсону еще в октябре, однако британский премьер вплоть до сегодняшнего дня не дал добро на публикацию результатов расследования. И его действия вполне логичны. Содержание доклада уже частично утекло в прессу. Скорее всего в документе будет подчеркнут факт вмешательства, приведены примеры «недопустимых действий российского государства» (например, статьи российских СМИ, которые могли увидеть британские граждане – за полгода до референдума RT и Спутник выпустили якобы 260 таких текстов), и сделан вывод о том, что степень влияния России на результат сложно подсчитать.

              Крайне многозначительная формулировка, которую могут (и будут) трактовать, как вывод о весьма серьезном вмешательстве. Учитывая, что преимущество сторонников Брекзита над противниками было минимальным (чуть менее 4 процентных пунктов), оппозиция вполне сможет заявить, что российское вмешательство критически повлияло на результат – и тем самым подорвать легитимность самого референдума. А вместе с ним и дискредитировать сторонников Брекзита – то есть консервативную партию и лично Бориса Джонсона. Накануне важнейших для премьера досрочных парламентских выборов (которые пройдут 12 декабря) подобная дискредитация недопустима. Она может привести не только к сокращению рейтинга Консервативной партии, но и к успешному выступлению на выборах лейбористов. Которые, оседлав тему нелегитимности референдума, могут потребовать проведение нового. А это минимум полгода только подготовки – и эти полгода серьезно обострят отношения Великобритании с ЕС (который ждет, что Лондон покинет тесные евросоюзовские ряды в конце января 2020).

              Агент против агента?

              Не желая получать такие риски, британские власти воспользовались положением законодательства (запрещающего публиковать подобного рода отчеты в ходе предвыборной кампании) и заявили о том, что документ будет опубликован сразу же после выборов. Когда позиции Джонсона (назвавшего доклад чушью) уже ничего не будет угрожать.

              Оппозиция понимает игру премьера, и не желает выпускать его из петли. Представитель Лейбористов по внешнеполитическим вопросам Эмили Торнберри уже потребовала от Бориса Джонсона опубликовать доклад как можно раньше. «В ином случае народ справедливо продолжит интересоваться: что он (премьер – прим. Ред.) пытается скрыть и почему», – отметила госпожа Торнберри.   И противники премьера уже намекают, почему – Борис Джонсон, как выясняется, находится на содержании у Кремля. Британские СМИ раскопали, что с ноября 2018 года бизнесмены российского происхождения пожертвовали Консервативной партии как минимум полмиллиона фунтов.

              Любопытно, что британский кабмин защищается в том числе и благодаря антироссийским страшилкам – и также с намеком на российское содержание. Лидер лейбористов Джереми Корбин сам недостаточно патриотичен – например, он не поддержал правительство Терезы Мэй, когда оно раскручивало маховик антироссийской истерии после истории со Скрипалями.

              Конечно, в России могли бы просто с попкорном наблюдать за этой сварой – однако в ней нет ничего хорошего для Кремля. Кто бы ни победил, отношения между Лондоном и Москвой будут оставаться весьма арктическими. Оставаться до тех пор, пока российская угроза перестанет быть частью западной конструкции реальности. 


              Подпишитесь на ВЗГЛЯД в Яндекс-Новостях

              Вы можете комментировать материалы газеты ВЗГЛЯД, зарегистрировавшись на сайте RussiaRu.net. О редакционной политике по отношению к комментариям читайте здесь

              Другие мнения

              Украина останется страной третьего мира навсегда

              Глеб Простаков, журналист
              Условия реструктуризации долгов, ставшие настоящей удавкой для Украины, не позволят стране выбраться из экономической ямы, даже распродав последнее – землю. В ближайшие 20 лет все сливки экономического роста будут уходить в руки кредиторов. Подробности...
              Обсуждение: 15 комментариев

              Протесты против сострадания – старая болезнь России

              Сергей Худиев, публицист, богослов
              Уровень доверия между людьми, их готовность проявлять дружелюбие и благожелательность явно растет — а это очень важно для развития страны, даже важнее, чем нефть и газ. Подробности...
              Обсуждение: 29 комментариев

              Западу стыдно признать ошибку с «законом Магнитского»

              Дмитрий Гололобов, адвокат, приглашённый профессор университета Вестминстер
              Удачно использованный печальный «казус Магнитского» – просто-напросто прикрытие мошенничества для широкой публики. Самое грустное, что такой склизкий чувак, как Браудер, сумел все это красиво упаковать и «продать» главам и парламентам нескольких государств пресловутый «закон Магнитского». А Россия это просто прощелкала. Подробности...
              Обсуждение: 17 комментариев

              Закон о семейном насилии позволит сбыться предсказанию патриарха

              Иван Соловьев, д.ю.н., профессор, заслуженный юрист РФ
              Если будет принят закон «О профилактике домашнего насилия», это внесет разлад в существующие семьи и поставит под угрозу создание новых. Потому что семья с точки зрения этого законопроекта – чистый ад. Подробности...
              Обсуждение: 88 комментариев

              Русский Север – это и есть Россия в миниатюре

              Анна Долгарева, журналист, поэт, военный корреспондент
              Условия жизни, которые кажутся невыносимыми, все-таки раз за разом преодолимы человеком. И эти бескрайние холодные пейзажи. И горящий, но не сломленный протопоп Аввакум. И радость встречи солнца. Подробности...
              Обсуждение: 29 комментариев

              Товарищи гендерки хотят власти

              Дмитрий Ольшанский, публицист
              Они хотят быть Большим Братом и Политбюро Сестер. А для этого – нужно создать то широкое поле символических преступлений, в рамках которого каждый человек потенциально виноват, как это и было в СССР у партии, органов и угнетенного рабочего класса. Подробности...
              Обсуждение: 22 комментария

              Последняя инстанция инакомыслия

              Алексей Алешковский, сценарист
              Ваша референтная группа тем и хороша, что настроена по одному моральному камертону, и никакой голос не должен выделяться из вашего хора. Ведь стоит допустить, что ваши нравственные основания где-то прохудились, как порушится вся конструкция. Подробности...
              Обсуждение: 12 комментариев

              Пришло время нового миссионерства

              Анна Федорова, вице-президент Фонда открытой новой демократии
              Надо увидеть вокруг людей, которые от вас отличаются. Молодую преподавательницу, которая поставила «сомнительный спектакль», и теперь ее полиция таскает на допросы. Увидеть человека, который не очень-то и за власть, но его мелкий бизнес прессуют, и он заслуживает справедливости. Подробности...
              Обсуждение: 205 комментариев

              Нормальность нуждается в защите

              Андрей Тесля, кандидат философских наук, БФУ им. И. Канта (Калининград)
              Поддержки заслуживают те, кто внизу – и те, кто имеет шансы пробиться на самый верх. Первых – чтобы как-то поддержать, не дать совсем погибнуть. Вторых – чтобы помочь взлететь. Слепой зоной оказываются обычные люди. Подробности...
              Обсуждение: 15 комментариев

              Предыдущие статьи: 1 |  2  |  3  |  4  |  5

               
               
              © 2005 - 2018 ООО Деловая газета «Взгляд»
              E-mail: information@vz.ru
              .masterhost
              		В начало страницы  •
              Поставить закладку  •
              На главную страницу  •
              ..............