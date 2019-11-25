Товарищи гендерки хотят власти

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У Газпрома появился второй после государства крупнейший акционер

Желающих купить часть Газпрома было больше, чем выставленных на продажу акций Фото: Евгений Разумный/ТАСС
Пакет акций Газпрома стоимостью 188 млрд рублей продан институциональному инвестору, сообщила компания. В июле был продан еще один, меньший пакет, за 139 млрд рублей. И тоже в одни руки. Имена покупателей при продаже на бирже можно не раскрывать. Но если это один и тот же инвестор, то у Газпрома появился второй после государства крупнейший акционер. Зачем и кому продался Газпром? Подробности...
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Новый скандал с «Новичком» в Европе преследует три цели

«Разоблачители» выдали список «шпионов» с фотографиями, но не привели веских доказательств их виныФото: bellingcat.com
Приложившие массу усилий к раскручиванию дела Скрипаля СМИ выдали новую сенсацию об отравлении все тем же «Новичком» болгарского бизнесмена Гебрева. При ближайшем рассмотрении «сенсация» оказалась не новой и опровергнутой. Сама «жертва» вызывает подозрения. Но появление разоблачений синхронно со шпионским скандалом в Сербии выявило несколько целей, которые преследуют заказчики этой публикации. Подробности...
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Важнейшие для России корабли нуждаются в обновлении

Малые противолодочные корабли проекта 1124 «Альбатрос» до сих пор главная противолодочная сила у берегов РоссииФото: Павел Львов/РИА Новости
В ВМФ России, по данным газеты ВЗГЛЯД, начали обсуждать пересмотр программы военного кораблестроения. Речь идет о необходимости обновления одного из ключевых компонентов морской обороны страны – противолодочных кораблей. До последнего времени строительству этих кораблей уделялось недостаточное внимание. Однако само их существование имеет критическое значение для обороны России. Подробности...
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Как Швеция запугала русских

Этнические преступные группировки являются одной из «визитных карточек» ШвецииФото: OSCAR CORRAL/EPA/ТАСС
Глава МИД шведского королевства пожаловалась на «негативный образ» страны, который отпугивает иностранцев. При этом она отдельно выделила россиян, которые якобы боятся за свою безопасность. Это заявление выглядит просто смешным − ну кого в России можно запугать шведами? Но эта история гораздо сложнее: речь идет об острой проблеме, резко диссонирующей с тем образом Швеции, который у нас сложился.  Подробности...
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Знатока наполеоновских войн заподозрили в расчленении любовницы

Олег Соколов любил перевоплощаться в полководца Михаила Кутузова Фото: synergymentor.ru
Известный российский историк, доцент Санкт-Петербургского госуниверситета Олег Соколов сознался в жестоком убийстве 24-летней девушки, тело которой, по собственным словам, распилил и пытался утопить в реке. Ранее Соколов неоднократно становился фигурантом скандалов и грозил убийством бывшей любовнице. Для руководства университета произошедшее стало шоком, а вот коллеги утверждают, что все к тому и шло. Подробности...
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Товарищи гендерки хотят власти

Дмитрий Ольшанский, публицист
Они хотят быть Большим Братом и Политбюро Сестер. А для этого – нужно создать то широкое поле символических преступлений, в рамках которого каждый человек потенциально виноват, как это и было в СССР у партии, органов и угнетенного рабочего класса. Подробности...

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              Дмитрий Ольшанский

              Товарищи гендерки хотят власти

              Дмитрий Ольшанский
              публицист
              		 25 ноября 2019, 10:36

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              С законом о домашнем насилии у нас происходит вот какой парадокс.

              С одной стороны, такой закон очень нужен в России, но с другой – именно та инициатива, которую пропихивают сейчас товарищи гендерки под видом этого закона, абсолютно чудовищна и недопустима.

              В чем фокус?

              Конечно, в наших юридических условиях – а наш суд наследует правовому сознанию крестьянской общины и Советской власти, в рамках которого преступления против личности это нечто несущественное, то ли дело преступления против государства, религии и казенного имущества. Так вот, в наших юридических условиях важно облегчить положение жертв и ужесточить наказание для насильников.

              Чтобы обвинение было публичным, а не частным, чтобы проще было укрыть и дистанцировать жертву от ревнивого и мстительного подозреваемого, чтобы полиция не отмахивалась от заведения дел, чтобы сроки были тяжелее, чтобы само отношение к домашнему мордобою было серьезным – и без всякой декриминализации по Мизулиной.

              Фото: Godong/Global Look Press

              Все это тем более существенно, поскольку домашнее насилие, в отличие от уличного, это не страшная одноразовая лотерея (встретил в подворотне взбесившегося работника ЖКХ или не встретил), а повседневная жизнь в аду годами и десятилетиями. И пусть эти пострадавшие люди часто виктимны, пусть они психически созависимы – все это не извиняет и не оправдывает того ужаса, в котором они находятся день за днем.

              И как же грустно и несправедливо, что такую нужную, такую благородную и правильную историю товарищи гендерки умудрились испакостить и вывернуть наизнанку.

              Дело в том, что товарищам гендеркам категорически не нравится простая и логичная идея, что насилие – это агрессивные физические действия, последствия которых в виде побоев, ранений и травм фиксируются медициной.

              Они буквально стеной встают против такой трактовки и... вы угадали, творчески дополняют ее своей версией 58-й статьи в СССР и 282-й статьи в РФ.

              А именно: вводят термины «психологическое насилие» и даже «экономическое насилие», в результате чего настоящие нападения на женщин и детей тонут в море неопределенных, мутных и абсолютно юридически непроверяемых конфликтов вокруг обид, ругани, истерик, денег и всего того выяснения отношений, которое, увы, всегда было, есть и будет в нашей жизни, и которое не может рассматривать никакой суд – кроме Страшного, конечно.

              Таким образом, вместо необходимого «закона про мордобой» товарищи гендерки упорно стремятся придумать еще один закон о символических преступлениях, еще одну версию «оскорбления чувств», «разжигания розни», «отрицания Холокоста», «отрицания победы в войне» и тому подобной «контрреволюционной деятельности» и «антисоветской агитации».

              Мы, здравые люди, понимаем, что психологическое, экономическое и прочее невидимое насилие каким-то сложным образом существует на свете, но нет лучшего шанса на спекуляции, вранье, клевету и пропаганду, чем такого рода «преступления», введенные в официальный оборот.

              Представления об унижениях, обиде, плохих условиях жизни, оскорблениях, манипуляциях и эмоциональном давлении у людей до такой степени разнообразны, и даже у одного и того же человека могут так сильно меняться на протяжении жизни, что один человек просто не заметит того, из-за чего другой может сойти с ума.

              Разумеется, эта стихия – своего рода жизненная трагедия, подобно тому, как трагедией могут быть неразделенная любовь, старение, одиночество, любая смерть, наконец.

              Но в уголовном кодексе место только тем трагедиям, которые можно зафиксировать в справке из травмпункта и которые физически организовал другой человек – кулаками, ножом etc.

              Прочее – материал для исповеди, психолога и художественной литературы.

              Почему же товарищи гендерки так упрямо не признают этого факта, почему они так держатся за свои обидки и настаивают на заведомо скандальном, лживом и крайне туманном понимании природы насилия?

              Казалось бы, проще было бы взять общество и государство в союзники – и вместе наказать тех, кто не вызывает решительно никакой симпатии ни у кого из адекватных людей. Но нет.

              Я вам скажу, почему так происходит.

              Секрет Полишинеля состоит в том, что товарищи гендерки хотят власти.

              Под видом помощи жертвам они хотят настоящего контроля над обществом, а добиться этого, преследуя одних садистов, психопатов, буйных алкоголиков и маньяков – невозможно.

              Ну остановили вы на взлете какого-нибудь нового «доцента Соколова», когда он ударил кого-нибудь, но к расчлененке еще не приступил – спасибо, а дальше-то что?

              Садист наказан, но все остальные, все те, кто не склонен к алкоголическому распаду сознания и дракам с женами, подругами или детьми, так и останутся вне вашей власти, равно как и их несостоявшиеся жертвы.

              Они-то все живут за пределами кровавого макабра, они не такие, как этот алкаш и маньяк, а товарищи гендерки в этих условиях – все равно что хороший участковый милиционер и скорая помощь, которая приехала вовремя.

              Но они не хотят быть участковым и скорой помощью.

              Они хотят быть Большим Братом и Неизвестными Отцами, то есть Великой Матерью и Политбюро Сестер. А для этого – нужно создать то широкое поле символических преступлений, в рамках которого каждый человек потенциально виноват, как это и было в СССР у партии, органов и угнетенного фем... то есть рабочего класса, простите.

              И вот именно поэтому, для получения власти и дисциплинирующего всеобщего контроля, под видом борьбы с настоящими насильниками, садистами и психопатами будут проталкиваться все новые и новые мифологические преступления и ограничения слов, образов, текстов, всевозможных бытовых и публичных жестов.

              Источник: Блог Дмитрия Ольшанского


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