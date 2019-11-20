Встреча «четверки» России не нужна, но состоится

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У мировой экономики есть только один удачный сценарий для России

России важно понимать, что будет с мировой экономикойФото: Markus Brunner/imageBROKER.com/Global Look Press
Экономисты пытаются предугадать, по какому пути пойдет мировая экономика, от которой зависит в том числе и благополучие России. Одни ждут замедления, другие, наоборот, роста мирового ВВП. Третьи считают, что на за горами новый экономический кризис. Что же заставляет экономистов делать такие разнонаправленные прогнозы, кто из них прав и что ждет Россию?  Подробности...
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Эстония позарилась на исконно русские земли

В Печорах находится основанный в 15-м веке Псково-Печорский Свято-Успенский мужской монастырьФото: Kremlin Pool/Global Look Press
В Эстонии вспомнили о пяти процентах якобы своей территории, находящейся в российской оккупации, и потребовали вернуть. В Кремле озвученные требования назвали неприемлемыми. На какие русские земли и на каком основании претендуют в Таллине? Как на эстонцев повлияла диагностированная Францией «смерть мозга» НАТО и почему они решились озвучить свои претензии именно сейчас? Подробности...
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Доверчивых россиян защитят от сотовых мошенников

В любой момент вам может позвонить «социальный инженер» из банды мошенниковФото: Сергей Мальгавко/ТАСС
Кибермошенничество с помощью смартфонов приняло угрожающий характер. Об этом с цифрами и фактами на руках говорят и в МВД, и в Центробанке, и в антихакерских лабораториях. Мошенники звонят в банки, представляясь клиентами, звонят гражданам от имени банков – объем киберкраж исчисляется миллиардами рублей. Можно ли технически остановить эту криминальную волну и что этому мешает? Подробности...
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США вводят санкции против красоты русских женщин

Алина Санько стала очередной жертвой самоизоляции СШАФото: Сергей Бобылев/ТАСС
Представительница России по вине США потеряла шансы быть признанной главной красавицей планеты. А все из-за особенностей визовой политики, которую ведет Вашингтон. Самое интересное, что это касается не только России – жертвой самоизоляции самой могущественной на планете державы становятся даже ее союзники. Подробности...
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Знатока наполеоновских войн заподозрили в расчленении любовницы

Олег Соколов любил перевоплощаться в полководца Михаила Кутузова Фото: synergymentor.ru
Известный российский историк, доцент Санкт-Петербургского госуниверситета Олег Соколов сознался в жестоком убийстве 24-летней девушки, тело которой, по собственным словам, распилил и пытался утопить в реке. Ранее Соколов неоднократно становился фигурантом скандалов и грозил убийством бывшей любовнице. Для руководства университета произошедшее стало шоком, а вот коллеги утверждают, что все к тому и шло. Подробности...
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Встреча «четверки» России не нужна, но состоится

Ирина Алкснис, обозреватель РИА «Новости»
Неясным является один вопрос: чем является уступка Москвы европейским партнерам? Просто личной любезностью Путина Меркель и Макрону, или же можно рассчитывать на возврат долга? Подробности...

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              Встреча «четверки» России не нужна, но состоится

              Ирина Алкснис
              обозреватель РИА «Новости»
              		 20 ноября 2019, 14:18

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              Самое главное, что важно осознавать в связи с назначенным на 9 декабря в Париже саммитом «нормандской четверки» и многочисленными странностями вокруг его организации: эта встреча принципиально важна для Ангелы Меркель и Эммануэля Макрона.

              Она им необходима вне зависимости от ее содержательности и результативности.

              Причина – в коротком пункте коммюнике, которое было подписано по итогам саммита «Большой семерки» в конце августа. Он гласил, что Франция и Германия намерены «в ближайшие недели» организовать встречу в «нормандском формате». Более того, там же, в Биаррице, французский президент, который был хозяином саммита в нынешнем году, анонсировал эту встречу в сентябре.

              Теперь понятнее?

              Меркель и Макрон взяли на себя обязательство – не перед Украиной (кому она нужна), а перед руководителями ведущих держав мира – провести такую встречу, причем, в скором времени.

              Фото: Yves Herman/Reuters

              С тех пор прошло почти три месяца, на календаре вторая половина ноября. Зафиксированная формулировка «в ближайшие недели», и каждый новый день просрочки бьют по их репутации, выставляя неспособными сдержать свое слово.

              Вполне естественно, что перед ними теперь стоит задача провести саммит хоть чучелом, хоть тушкой – и плевать на его осмысленность и эффективность.

              Тут, конечно, богатая почва для спекуляций – с чего, вообще, германский и французский лидеры согласились на этот пункт. Скорее всего, свою роль сыграла совокупность факторов. В частности:

              – амбиции Макрона и его попытки стать по-настоящему влиятельным геополитическим игроком, выйдя за рамки привычной конфигурации «Меркель и очередной французский президент»;

              – уговоры Зеленского и его обещания Западу, что, если ему будет дан шанс, то он и впрямь сдвинет ситуацию мирного урегулирования с мертвой точки;

              – вероятно, было принято во внимание соображение, что раз на Украине сменился президент, то действительно имеет смысл провести саммит четверки в новом составе.

              Но все мотивы и планы наткнулись на жесткую позицию Москвы: она готова на встречу «нормандской четверки», только если Киев еще до саммита продемонстрирует свою готовность – и главное, способность – исполнять взятые на себя обязательства.

              Россия выкатила список условий для встречи. Три главных хорошо известны: а) письменное закрепление «формулы Штайнмайера»; б) разведение войск в Станице Луганская, Петровском и Золотом; в) предварительное согласование результатов будущего саммита, которые «в последующем будут ориентиром для дальнейшей работы по урегулированию».

              Позиция Москвы понятна и логична: какой смысл лидерам трех великих держав бросать дела и собираться, чтобы перелить из пустого в порожнее с ничего не решающим и ни на что не способным президентом failed state? Потешить самолюбие Владимира Зеленского?

              Более того, дальнейшие события подтвердили правоту России. Если с разведением по линии соприкосновения как-то что-то удалось решить, то остальные вопросы встали намертво.

              Однако встреча все-таки состоится, причем, обстоятельства ее анонса оказались настолько странными, что создают впечатление, будто европейцы Путина то ли продавили, то ли уговорили, то ли просто поставили перед фактом. Париж и Берлин заявили о грядущем саммите 15 ноября, а Москва подтвердила участие только через три дня. Да и риторика российских официальных лиц не блещет оптимизмом по поводу будущего события, в ней скорее считывается «ладно, черт с вами, поучаствуем».

              Это порождает логичный вопрос: а на кой Москве вообще идти на поводу у европейцев? Им надо, вот пусть они и встречаются с Зеленским – заведомо безрезультатно и бессмысленно. Представляется, что ответ чрезвычайно прост – на дворе не 2016-й, а 2019 год. И дело, разумеется, не в Украине.

              Россия полным ходом восстанавливает стратегическое сотрудничество с Германией и Францией. С немцами у нас «Северный поток – 2», ради которого они в бараний рог скрутили половину Европы и открыто пошли против Штатов. А Макрон так хочет остаться в истории масштабной фигурой, что активно заигрывает с Москвой. Над ним можно сколько угодно посмеиваться, но он на данный момент является одним из руководителей западного мира и лидером великой державы – в этом качестве работа с ним России выгодна. В такой ситуации упираться из принципа – чтобы просто указать Киеву его место – не слишком продуктивно.

              Таким образом, ситуация выглядит достаточно очевидной:

              Первое. Европейцы получили очередной урок, что связываться с Украиной себе дороже и что-то планировать в ее отношении бесполезно.

              Второе. Россия согласилась спасти лицо и репутации канцлера Германии и президента Франции.

              Третье. Ждать каких бы то ни было реальных результатов от саммита «нормандской четверки» не приходится.

              Неясным является один вопрос: чем является уступка Москвы европейским партнерам? Просто личной любезностью Путина коллегам или же можно рассчитывать на возврат «долга»?

              Определенные выводы и предположения по этому поводу можно будет сделать в обозримом будущем. Впрочем, каким бы ни оказался ответ, одно можно сказать с уверенностью: российский президент на данный момент является самым крутым геополитическим «шахматистом» в мире, и он точно сумеет извлечь выгоду для страны из нынешней коллизии.

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