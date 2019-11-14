Кто и как нам рассказывает «правду»

Взгляд
14 ноября, четверг  |  Последнее обновление — 12:31  |  vz.ru
Разделы

Самый страшный сценарий газового разрыва Украины с Россией

Газовые отношения России с Украиной зашли в тупикФото: РИА «Новости»
На фоне провала очередных переговоров вероятность того, что газовые отношения России и Украины будут полностью закончены с 1 января 2020 года, серьезно выросла. При самом негативном развитии ситуации неприятности могут возникнуть как у самих участников газовой сделки, так и у европейских потребителей. Что же конкретно ждет каждую из трех сторон в случае воплощения самого плохого сценария?  Подробности...
Перейти а раздел…

Обмен «еврейской контрабандистки» на «русского хакера» имеет этическую проблему

Наама Иссахар и Алексей БурковФото: instagram.com/_inaama, vk.com
Скоро американцы заполучат в свои руки очередного «русского хакера»: Москва уже выразила протест в связи с экстрадицией в США из Израиля россиянина Алексея Буркова. Ранее израильский суд заморозил этот процесс из-за Наамы Иссахар, осужденной в РФ за контрабанду наркотиков, но дело приняло неожиданный оборот. Чем должна закончиться эта скандальная история? Подробности...
Перейти а раздел…

Кот Виктор оказался сильнее «Аэрофлота»

Кот подставил не только хозяина, но и национального авиаперевозчика РоссииФото: facebook.com/mikhail.galin.7
Обыкновенный домашний кот смог нанести удар по репутации одного из символов России – национального авиаперевозчика «Аэрофлот». А все из-за наказания, вынесенного владельцу животного. Почему это наказание выглядит несправедливым и какие ошибки в глазах общества допустила ведущая авиакомпания страны? Подробности...
Перейти а раздел…

Зачем Коломойский пугает Америку разворотом Украины к России

Игорь Коломойский в кабинете президента Владимира ЗеленскогоФото: Ukrainian Presidential Press Service/Reuters
Украинский олигарх Игорь Коломойский, которого считают теневым главой Украины, заявил: Киеву надо улучшать отношения с Москвой. Он считает, что США заставляют его страну воевать с Россией, при этом не давая Украине на это денег. Олигарх уже делал такие заявления. Но сейчас они прозвучали в интервью The New York Times. Сигнал, посланный американской публике, понятен. Но стоит ли реагировать России? Подробности...
Перейти а раздел…

Знатока наполеоновских войн заподозрили в расчленении любовницы

Олег Соколов любил перевоплощаться в полководца Михаила Кутузова Фото: synergymentor.ru
Известный российский историк, доцент Санкт-Петербургского госуниверситета Олег Соколов сознался в жестоком убийстве 24-летней девушки, тело которой, по собственным словам, распилил и пытался утопить в реке. Ранее Соколов неоднократно становился фигурантом скандалов и грозил убийством бывшей любовнице. Для руководства университета произошедшее стало шоком, а вот коллеги утверждают, что все к тому и шло. Подробности...
Перейти а раздел…

Кто и как нам рассказывает «правду»

Андрей Бабицкий, журналист
Если вы видели странных людей, митингующих возле мэрии в Москве, то, значит, имеете представление о том наборе персонажей, которые задают тон на «Настоящем времени» - дочке американской пропагандистской машины под названием «Радио Свобода». Подробности...
Обсуждение: 6 комментариев

Должны ли танкисты командовать флотом и авиацией

Александр Тимохин, журналист
В нашей стране была сделана попытка «родиться обратно» и де-факто «вернуть» военное управление в поздние двадцатые годы ХХ века. В итоге подчиненность авиации и моряков командующим из пехоты и танковых войск ни к чему хорошему не привела. Подробности...
Обсуждение: 6 комментариев

Забудьте про Кёнигсберг

Андрей Колесник, ветеран спецназа ВМФ, депутат Госдумы VI созыва, депутат Калининградской облдумы
Все больше признаков того, что Запад выбрал Калининградскую область как пилотный регион для идеологической обработки российского населения. Географическую удаленность региона от основной территории России хотят превратить в отделенность духовную, а если удастся, и политическую. Подробности...
Обсуждение: 48 комментариев
    Перейти а раздел…

    Коломойский хочет мириться с Москвой

    Куда бегут свергнутые президенты

    Грузия нашла альтернативу туристам из России

      Перейти а раздел…

      Венеция ушла под воду

      Венеция, знаменитый прибрежный город на северо-востоке Италии, снова оказалась под ударом стихии. На этот раз вода поднялась до рекордных за последние 50 лет значений и затопила исторический центр. На площади святого Марка не осталось ни голубей, ни туристов – уровень воды достиг 1 метра
      Подробности...
      Обсуждение: 5 комментариев

      Сборка первого серийного самолета Су-57

      Появились кадры сборки первого серийного истребителя Су-57, проходящей в Комсомольске-на-Амуре на авиазаводе им. Гагарина. Замминистра обороны Алексей Криворучко пообещал, что самолет поступит в ВКС уже к концу года, а в следующем году армия получит еще один такой истребитель
      Подробности...

      На Красной площади прошел марш в честь годовщины парада 1941 года

      На Красной площади в Москве прошел марш в честь 78-й годовщины знаменитого парада 7 ноября 1941 года, который историки считают одним из важнейших эпизодов Великой Отечественной войны. Тогда около 28 тысяч советских солдат прямо с парада отправились на передовую
      Подробности...
        Перейти а раздел…

        Zero Waste Shop: Первый безотходный стартап в Москве

        «Чол Сир»: Стартап, который делает Россию чище

        «Первый астраханский монетный двор»: Сувениры своими руками

          Перейти а раздел…
          За кормление ребенка грудью мать выгнали из Третьяковки. Допустимо ли вообще публичное грудное вскармливание?
          • Да, безусловно

          • Да, без публичной демонстрации женской груди

          • Нет

          Как падение Берлинской стены изменило мир?
          • В лучшую сторону

          • В худшую сторону

          • Не изменило

          Готовы ли вы переехать в северный регион России?
          • Готов

          • Да, но только при определенных условиях (указать в комментариях)

          • Нет, ни при каких условиях

          • Я уже живу в Арктике

            Перейти а раздел…

            Как обезопасить себя при продаже автомобиля?

            Как за рубежом борются со старыми автомобилями?

            Как обманывают российских автомобилистов

            Обсуждение: 4 комментария
              Перейти а раздел…
              НОВОСТЬ ЧАСА:Эксперт по безопасности рассказал о проблемах охраны колледжей в России
              Открывший стрельбу в Благовещенске мог мстить за изнасилованную девушкуКиев отреагировал на имплементацию бундестагом Газовой директивы ЕСКомплексы «Панцирь-С» перебросили на север СирииГрузия отказала Кадырову в строительстве дороги из Чечни
              Стало известно о поддельных документах пилота разбившегося в Казани BoeingМинск рассказал о предложении Москвы разместить в Белоруссии базу ВВСЭксперт объяснил желание Чехии пересмотреть базовые правила НАТОВ Китае новое оружие России назвали проблемой для США и НАТО
              МИД отреагировал на сообщения о «русском следе» в гибели основателя «Белых касок»Рассекречены документы о зверствах эстонских карателей под ПсковомЛавров ответил на слова Байдена о нежелании России видеть его президентом СШАВ Красноярске отменили посвящение в кадеты из-за скандала с японским мечом

              Главная тема


              Зачем Коломойский пугает Америку разворотом Украины к России

              поставки газа


              «Северному потоку – 2» предсказали новые трудности с Еврокомиссией

              российский баскетболист


              Мозгов объяснил преимущества гражданства США

              «стратегическая проблема»


              Туск пожаловался, что его называют маньяком за сосредоточенность на русофобии

              Видео

              Наама Иссахар и Алексей Бурков


              Обмен «еврейской контрабандистки» на «русского хакера» имеет этическую проблему

              саммит БРИКС


              Россия вступает в конкуренцию с США за Латинскую Америку

              провал переговоров


              Самый страшный сценарий газового разрыва Украины с Россией

              фантазии о крыме


              Украину утопит лавина предательства

              викторина


              Стихи вождя или стихи поэта?

              Домашнее насилие


              Анна Долгарева: Соколова надо было посадить в 2008 году

              Меч правосудия


              Кот Скрипаля: «Аэрофлот» заболел болезнью Наполеона

              Транзит власти


              Геворг Мирзаян: Из госпереворота в Боливии надо сделать правильные выводы

              на ваш взгляд


              Допустимо ли публичное кормление грудью?


              Андрей Бабицкий

              Кто и как нам рассказывает «правду»

              Андрей Бабицкий
              журналист
              		 14 ноября 2019, 11:48

              Версия для печати  •
              В закладки  •
              Постоянная ссылка  •
                •
              Сообщить об ошибке  •

              По своему уставу «Радио Свобода», запустившая целое созвездие мини-проектов, рассчитанных на российскую аудиторию, является независимой медиакорпорацией, которая самостоятельно формирует свою информационную политику. Это действительно было так после завершения холодной войны, когда радиостанция осталась не у дел и пыталась найти свою нишу в изменившемся политическом пространстве, где уже больше не надо было вести бескомпромиссную борьбу с идеологическим врагом. В этих условиях редакционная политика исчезла вовсе. В значительной мере происходящее в эфире формировали сами журналисты в меру своего разумения и политических пристрастий.

              В 90-х годах в Русской службе сложилась уникальная ситуация. Бок о бок могли работать православный патриот, убежденный западник-либерал, член компартии, анархист и бог знает кто еще. Непосредственно перед началом гражданского конфликта на Украине эта ситуация отчасти сохранялась, хотя с каждым годом антироссийский сдвиг в информационной стратегии корпорации становился все более значительным.

              Для примера: я был главным редактором «Эха Кавказа» – одного из подразделений радио, освещавшего события в Грузии, Абхазии и Южной Осетии. Для нашей редакции Михаил Саакашвили, развязавший войну в августе 2008 года, был преступником, для располагавшейся в 150 метрах от нас Русской службы – маяком демократии. Такой разброс в оценках тогда еще был возможен.

              Кардинальная смена политики произошла в связи с событиями на Майдане и началом гражданского конфликта на Украине. Я бы назвал это мобилизацией. В Вашингтоне вспомнили о том, что где-то на пражских задворках находится не задействованное в полной мере информационное оружие против России и приняли решение вновь привести его в действие. С этого самого момента редакционная политика стала предельно определенной и бескомпромиссной. Журналистская организация, в которой антироссийская линия была сильна, но не всеобъемлюща, заняла свое место по ту линию фронта в качестве пропагандистского тарана, призванного на борьбу с российским режимом.

              Переход в новое качество явился причиной значительного снижения профессиональных критериев, поскольку журналистика и пропаганда видят реальность по-разному. Для одной она предмет максимально адекватного описания, для другой – объект, требующий исправления или ликвидации. Соответственно, и правила профессионального поведения разные. Пропагандист считает ложь, создание искаженной картины реальности полностью оправданным средством в борьбе с врагом, поскольку в сознание и душу противника надо внести смуту, сомнение и страх. Для этого годится любая шняга.

              Фото: Машков Юрий/ТАСС

              «Свобода» создала несколько редакций для вещания на Россию. Они распределены по регионам и республикам, которые в теории должны стать самостоятельными и расколоть страну. В свое время такая стратегия использовалась в отношении СССР. Сейчас за неимением других рецептов задействованы схемы, изобретенные во времена холодной войны.

              Надо сказать, что снижение профессиональных параметров привело еще и к тому, что в Прагу стали приглашать сотрудников либеральных изданий, чья журналистская биография и подготовка являются оскорблением для профессии. Тимур Олевский, работавший в Москве на «Эхе Москвы» и телеканале «Дождь», был приглашен в телевизионный проект «Свободы» «Настоящее время».

              Еще в 2016 году организация «Киберберкут» выложила в Сеть записи телефонных переговоров Олевского с представителями украинских властей. С ними он согласовывал свою работу в Донбассе и информацию о войне, которую выдавал в эфир. С таким бэкграундом ни один журналист не мог бы рассчитывать на работу в приличной организации, но для «Радио Свобода» такие кадры являются приоритетными. Поскольку, во-первых, они намертво вмонтированы всем своим незатейливым существом в антироссийскую повестку, во-вторых, обязательные к исполнению указания свыше – украинских ли чиновников или силовиков, или американского начальства – это не подвергаемое ими сомнению право работодателя.

              То, что Олевский на своей странице в ФБ пишет на неловком русском языке с ошибками, а в эфире выглядит как взъерошенная птица, говорит, постоянно спотыкаясь, звучит, как любитель примитивных кухонных демаршей против «кровавого режима» – американцам, похоже, по барабану. О сколько-нибудь пристойном оформлении эфира на «Свободе» давно уже никто особенно не заботится.

              Если вы видели странных людей, митингующих возле мэрии в Москве, то, значит, имеете представление о том наборе персонажей, которые задают тон на «Настоящем времени». Это уже целая шизофреническая эстетика, много лет формирующая специфический и, как по мне, крайне малоприятный образ российского протестного движения.

              Когда-то голосами «Свободы» были сильные, умные, яркие люди – писатели, поэты, ученые, священнослужители. Их имена вписаны в русскую культуру. Гайто Газданов, Сергей Довлатов, Александр Галич, Василий Аксенов, Анатолий Кузнецов, Андрей Синявский, Петр Вайль. Сегодня радио говорит голосами Олевского и Шарого – персонажей, известных разве что соседям по Facebook. Вашингтон не придает значения качеству информационного оружия, считая, что сойдет и так – для пропаганды годится самый низкопрофессиональный материал. Это неверно. Соцопросы показывают, что аудитория корпорации в России скоро станет статистической ошибкой – она неуклонно снижается.

              Кстати, главный редактор «Настоящего времени» Кенан Алиев много лет был директором азербайджанской службы. Добродушный, ленивый и недалекий, он вообще мало что знает о происходящем в России, а самое главное – его это не сильно интересует.

              Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД


              Подпишитесь на ВЗГЛЯД в Яндекс-Новостях

              Вы можете комментировать материалы газеты ВЗГЛЯД, зарегистрировавшись на сайте RussiaRu.net. О редакционной политике по отношению к комментариям читайте здесь

              Другие мнения

              Должны ли танкисты командовать флотом и авиацией

              Александр Тимохин, журналист
              В нашей стране была сделана попытка «родиться обратно» и де-факто «вернуть» военное управление в поздние двадцатые годы ХХ века. В итоге подчиненность авиации и моряков командующим из пехоты и танковых войск ни к чему хорошему не привела. Подробности...
              Обсуждение: 4 комментария

              Забудьте про Кёнигсберг

              Андрей Колесник, ветеран спецназа ВМФ, депутат Госдумы VI созыва, депутат Калининградской облдумы
              Все больше признаков того, что Запад выбрал Калининградскую область как пилотный регион для идеологической обработки российского населения. Географическую удаленность региона от основной территории России хотят превратить в отделенность духовную, а если удастся, и политическую. Подробности...
              Обсуждение: 46 комментариев

              Из госпереворота в Боливии надо сделать правильные выводы

              Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
              Президент Эво Моралес, сделавший много хорошего для Боливии, решил, что достоин оставаться ее главой на четвертый срок. Однако народ, математика и конституция страны с ним не согласились. Подробности...
              Обсуждение: 41 комментарий

              «Аэрофлот» заболел болезнью Наполеона

              Кот Скрипаля, Нэш Ван Дрейк, невинно убиенный кот бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля
              Чего боится «Аэрофлот»? Что котик откроет ящик Пандоры, и завтра из него в аэропорты хлынут бабки с козами и дедки с гусями? Следующим ходом нужно совершить экстренную посадку лайнера и спустить с борта в чистом поле молодую мать, доставшую в салоне грудь, чтобы покормить младенца. Подробности...
              Обсуждение: 95 комментариев

              Соколова надо было посадить в 2008 году

              Анна Долгарева, журналист, поэт, военный корреспондент
              Если бы историка Соколова посадили раньше – а того, что ему приписывают, хватало на срок – то, возможно, осталась бы жива нынешняя жертва. Если бы жертвы домашнего насилия не забирали заявления, скольких смертей вообще удалось бы избежать. Подробности...
              Обсуждение: 31 комментарий

              Почему чиновники перестали бояться тюрьмы

              Сергей Мардан, публицист
              Пока российская правоохранительная система не начнет доводить коррупционные дела до конца, а концом может быть только полное «обнуление» экономического состояния фигурантов, уровень коррупции снижаться не начнет. Подробности...
              Обсуждение: 31 комментарий

              Испания подложила под Европу очередную мину

              Никита Коваленко, политический обозреватель
              В первой экономике Европы скоро смена власти, вторая зависла в процессе Брексита, третью сотрясают протесты «Желтых жилетов», четвертая почти ежегодно меняет правительства, а пятую теперь вот раздирает не только сепаратизм, но и кризис власти. Подробности...

              Отстаньте от кормления грудью и займитесь психиатрией

              Елена Кондратьева, журналист
              Отстаньте от грудного вскармливания и молодых матерей. Не надо воспевать лактацию, не надо ходить с голой грудью и висящей на ней ребенке в общественных местах. Вы, возможно, расширяете своим подвигом норму, но при этом создаете ненужный ажиотаж вокруг этой темы и собственного младенца. Подробности...
              Обсуждение: 73 комментария

              Того, кто уходит, надо отпускать

              Сергей Худиев, публицист, богослов
              На религиозные сообщества оказывается огромное давление с тем, чтобы заставить их принять либеральную повестку дня. В отличие от большевиков, которые стремились просто и грубо физически уничтожить Церковь, основная стратегия либералов состоит в растлении ее изнутри. Подробности...
              Обсуждение: 57 комментариев

              Предыдущие статьи: 1 |  2  |  3  |  4  |  5

               
               
              © 2005 - 2018 ООО Деловая газета «Взгляд»
              E-mail: information@vz.ru
              .masterhost
              		В начало страницы  •
              Поставить закладку  •
              На главную страницу  •
              ..............