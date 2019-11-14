Кто и как нам рассказывает «правду»

По своему уставу «Радио Свобода», запустившая целое созвездие мини-проектов, рассчитанных на российскую аудиторию, является независимой медиакорпорацией, которая самостоятельно формирует свою информационную политику. Это действительно было так после завершения холодной войны, когда радиостанция осталась не у дел и пыталась найти свою нишу в изменившемся политическом пространстве, где уже больше не надо было вести бескомпромиссную борьбу с идеологическим врагом. В этих условиях редакционная политика исчезла вовсе. В значительной мере происходящее в эфире формировали сами журналисты в меру своего разумения и политических пристрастий.

В 90-х годах в Русской службе сложилась уникальная ситуация. Бок о бок могли работать православный патриот, убежденный западник-либерал, член компартии, анархист и бог знает кто еще. Непосредственно перед началом гражданского конфликта на Украине эта ситуация отчасти сохранялась, хотя с каждым годом антироссийский сдвиг в информационной стратегии корпорации становился все более значительным.

Для примера: я был главным редактором «Эха Кавказа» – одного из подразделений радио, освещавшего события в Грузии, Абхазии и Южной Осетии. Для нашей редакции Михаил Саакашвили, развязавший войну в августе 2008 года, был преступником, для располагавшейся в 150 метрах от нас Русской службы – маяком демократии. Такой разброс в оценках тогда еще был возможен.

Кардинальная смена политики произошла в связи с событиями на Майдане и началом гражданского конфликта на Украине. Я бы назвал это мобилизацией. В Вашингтоне вспомнили о том, что где-то на пражских задворках находится не задействованное в полной мере информационное оружие против России и приняли решение вновь привести его в действие. С этого самого момента редакционная политика стала предельно определенной и бескомпромиссной. Журналистская организация, в которой антироссийская линия была сильна, но не всеобъемлюща, заняла свое место по ту линию фронта в качестве пропагандистского тарана, призванного на борьбу с российским режимом.

Переход в новое качество явился причиной значительного снижения профессиональных критериев, поскольку журналистика и пропаганда видят реальность по-разному. Для одной она предмет максимально адекватного описания, для другой – объект, требующий исправления или ликвидации. Соответственно, и правила профессионального поведения разные. Пропагандист считает ложь, создание искаженной картины реальности полностью оправданным средством в борьбе с врагом, поскольку в сознание и душу противника надо внести смуту, сомнение и страх. Для этого годится любая шняга.

«Свобода» создала несколько редакций для вещания на Россию. Они распределены по регионам и республикам, которые в теории должны стать самостоятельными и расколоть страну. В свое время такая стратегия использовалась в отношении СССР. Сейчас за неимением других рецептов задействованы схемы, изобретенные во времена холодной войны.

Надо сказать, что снижение профессиональных параметров привело еще и к тому, что в Прагу стали приглашать сотрудников либеральных изданий, чья журналистская биография и подготовка являются оскорблением для профессии. Тимур Олевский, работавший в Москве на «Эхе Москвы» и телеканале «Дождь», был приглашен в телевизионный проект «Свободы» «Настоящее время».

Еще в 2016 году организация «Киберберкут» выложила в Сеть записи телефонных переговоров Олевского с представителями украинских властей. С ними он согласовывал свою работу в Донбассе и информацию о войне, которую выдавал в эфир. С таким бэкграундом ни один журналист не мог бы рассчитывать на работу в приличной организации, но для «Радио Свобода» такие кадры являются приоритетными. Поскольку, во-первых, они намертво вмонтированы всем своим незатейливым существом в антироссийскую повестку, во-вторых, обязательные к исполнению указания свыше – украинских ли чиновников или силовиков, или американского начальства – это не подвергаемое ими сомнению право работодателя.

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То, что Олевский на своей странице в ФБ пишет на неловком русском языке с ошибками, а в эфире выглядит как взъерошенная птица, говорит, постоянно спотыкаясь, звучит, как любитель примитивных кухонных демаршей против «кровавого режима» – американцам, похоже, по барабану. О сколько-нибудь пристойном оформлении эфира на «Свободе» давно уже никто особенно не заботится.

Если вы видели странных людей, митингующих возле мэрии в Москве, то, значит, имеете представление о том наборе персонажей, которые задают тон на «Настоящем времени». Это уже целая шизофреническая эстетика, много лет формирующая специфический и, как по мне, крайне малоприятный образ российского протестного движения.

Когда-то голосами «Свободы» были сильные, умные, яркие люди – писатели, поэты, ученые, священнослужители. Их имена вписаны в русскую культуру. Гайто Газданов, Сергей Довлатов, Александр Галич, Василий Аксенов, Анатолий Кузнецов, Андрей Синявский, Петр Вайль. Сегодня радио говорит голосами Олевского и Шарого – персонажей, известных разве что соседям по Facebook. Вашингтон не придает значения качеству информационного оружия, считая, что сойдет и так – для пропаганды годится самый низкопрофессиональный материал. Это неверно. Соцопросы показывают, что аудитория корпорации в России скоро станет статистической ошибкой – она неуклонно снижается.

Кстати, главный редактор «Настоящего времени» Кенан Алиев много лет был директором азербайджанской службы. Добродушный, ленивый и недалекий, он вообще мало что знает о происходящем в России, а самое главное – его это не сильно интересует.

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