Россия – последний оплот свободы слова

Взгляд
28 ноября, среда  |  Последнее обновление — 15:19  |  vz.ru
Разделы

Россия нашла еще один путь отказа от доллара

Минфин впервые за пять лет решил взять в долг за рубежом в евро, а не в долларахФото: CHROMORANGE/Bilderbox/
Global Look Press
Россия внезапно вернулась к практике, оставленной несколько лет назад – принято решение занять за рубежом миллиард евро. Это выглядит, мягко говоря, парадоксальным, ведь деньги в бюджете есть. Однако у Минфина имеются свои, и вполне обоснованные, резоны. В том числе связанные с возможными санкциями США. Подробности...
Перейти а раздел…

В чем уникальность «русской свадьбы» малайзийского короля

Такой свадьбы в России еще не былоФото: facebook.com/ezzatdato.mohdtahir
Подмосковная свадьба бывшей «Мисс Москва» Оксаны Воеводиной с королем Малайзии Мухаммадом Пятым интересна не столько как событие светской жизни, сколько как уникальный политический случай. Ничего подобного в нашей истории не было еще никогда. Что означает этот королевский роман для современной России? Подробности...
Перейти а раздел…

Как рядовой приморский депутат сумел пробиться в «Лидеры России»

Наставником Дмитрия Новикова стал бывший глава правительства Сергей СтепашинФото: facebook.com/novikov.dmitriy.vl
Газета ВЗГЛЯД продолжает знакомить с победителями первого конкурса управленцев «Лидеры России». Депутат законодательного собрания Приморского края, тележурналист Дмитрий Новиков был назначен гендиректором телекомпании «ОТВ-Прим» вскоре после победы на конкурсе. Подробности...
Перейти а раздел…

Против кого Япония создает первый после Перл-Харбор авианосец

С обновленного «Идзумо» не будут взлетать камикадзеФото: Wong Maye-E/AP/ТАСС
Один из ближайших соседей России стремительно вооружается. Япония готовится переделать свои сравнительно безобидные вертолетоносцы в грозные авианесущие корабли. Как это соотносится с пацифистской конституцией страны и с кем спустя десятки лет после Второй мировой готовятся сражаться японцы? Подробности...
Перейти а раздел…

Гибель человека на ВПП Шереметьево требует жестких решений

Столкновение авиалайнера с человеком на взлетно-посадочной полосе (ВВП) аэропорта Шереметьево могло привести к крушению авиалайнера или крупной катастрофе
В системе авиационной безопасности России обнаружилась огромная прореха. На взлетно-посадочной полосе московского аэропорта Шереметьево самолетом был сбит насмерть непонятно как там оказавшийся гражданин Армении, депортированный из Испании. По мнению экспертов, инцидент мог закончиться значительно хуже – даже привести к крушению взлетающего лайнера. После ЧП к руководству аэропорта возник целый ряд серьезных вопросов. Подробности...
Перейти а раздел…

Россия – последний оплот свободы слова

Андрей Бабицкий, журналист
У нас в стране отсутствуют табу на тематику, связанную с так называемыми гендерными проблемами, нет позитивной дискриминации по расовому признаку – сохраняется возможность без всяких опасений задеть чувства просвещенного либерального истеблишмента. Подробности...

Порошенко сменил своё безвыходное положение на военное

Виталий Саутёнков, депутат Одесского областного совета VII созыва
Хотя формально предусмотрено, что военное положение вводится на 30 дней, нечеткость указанной нормы может стать основанием для того, чтобы установить режим до окончания вооруженного конфликта. А тем временем люди бросились скупать гречку. Подробности...

США вкладываются в войну, чтобы не умереть

Дмитрий Родионов, политолог
Трамп еще в период своей предвыборной кампании обещал перестать вмешиваться в дела других стран. Но вместо этого балансирует на грани втягивания Америки в новые войны. Почему? Тому есть две причины. Подробности...
Обсуждение: 5 комментариев
    Перейти а раздел…

    Самые секретные подлодки России

    Как пропаганда заставляет поверить в «японские Курилы»

    Обсуждение: 19 комментариев

    Кто и как хочет остановить «Северный поток – 2»

      Перейти а раздел…

      В столице завершилась реконструкция стадиона «Динамо»

      Старейший в Москве, построенный еще в 1923 году стадион «Динамо» полностью обновился. Теперь он объединит под своей крышей сразу два объекта — стадион, рассчитанный более чем на 26 тыс. зрителей, и малую спортивную арену вместимостью до 14 тыс. человек. Обновление обошлось в 9 млрд рублей
      Подробности...

      Россия сделала шаг к выпуску нового военно-транспортного самолета

      На фото – первый легкий военно-транспортный самолет нового поколения Ил-112В. Во вторник машина впервые покинула сборочный цех, и теперь ей предстоит целая серия испытаний. Россия впервые после развала СССР начинает производство самолетов данного класса
      Подробности...

      Умер Бернардо Бертолуччи

      Итальянский оскароносный кинорежиссер, сценарист, драматург Бернардо Бертолуччи скончался в возрасте 77 лет. Особую известность получила его лента «Последнее танго в Париже». В последние годы он тяжело болел и передвигался на автоматической инвалидной коляске
      Подробности...
        Перейти а раздел…
        Спустя пять лет после Евромайдана как вы считаете, когда Украина вернется в зону влияния России?
        • В ближайшие 5 лет

        • В ближайшие 10-15 лет

        • Не раньше, чем через 50 лет

        • Никогда. Украина для России потеряна навсегда

        В 1956 году СССР и Япония подписали декларацию, которая предусматривала передачу Японии островов Хабомаи и Шикотан после подписания мирного договора. Должна ли Россия выполнить обязательство СССР и вернуть Японии два острова?
        • Да, обязательства нужно выполнять

        • Нет, ни при каких условиях

        • Да, если получим гарантии неразмещения там военных баз

        • Да, но только при соответствующей компенсации

        • Рассмотреть вопрос совместного использования этих островов

        От кого вы впервые узнали о сексе?
        • От родителей

        • От учителя в школе

        • От друзей

        • Из кино и литературы

        • Из интернета

          Перейти а раздел…
          НОВОСТЬ ЧАСА:Путин: Те, кто уводят доллар от России, стреляют себе чуть выше ноги
          В Кремле прокомментировали заявление Трампа об отмене встречи с ПутинымСтало известно об отправлении корабля ВМФ России в Азовское мореГермания и Франция отказались ужесточать санкции против России из-за УкраиныГенерал МВД прокомментировал массовое лжеминирование в Москве
          Захарова предложила Таллину три варианта для повышения собственной узнаваемостиЗадержанный на корабле ВМС Украины сотрудник СБУ заключен под арестГлавред «Дождя» извинилась перед Сергеем Брилевым за ложьНазвана самая популярная порода кошек у россиян
          В РПЦ объяснили решение Константинополя распустить русскую архиепископию в ЕвропеВ Совфеде дали оценку просьбам Украины о базе СШАИспанский журналист образно описал поездку в плацкарте РЖДРоссийский банк объяснил данные о кредите африканской стране в 12 млрд долларов

          Главная тема


          Против кого Япония создает первый после Перл-Харбор авианосец

          европейская реакция


          В Словакии оценили инцидент в Керченском проливе: Украина уже обманывала

          угрозы полномасштабной войны


          Порошенко сравнили с кричащим «Волки, волки!» мальчиком

          парижский договор


          Финляндия разъяснила позицию по вопросу претензий на Карелию

          Видео

          во время учений


          Появились слухи о серьезном инциденте с российской подлодкой

          королевский роман


          В чем уникальность «русской свадьбы» малайзийского короля

          происки сбу


          Что делали на задержанных катерах сотрудники украинской разведки

          валютная политика


          Россия нашла еще один путь отказа от доллара

          инцидент у берегов Крыма


          Запад раскусил провокацию Порошенко

          Мировой жандарм


          Кирилл Бенедиктов: В Интерполе против России Вашингтон вел грязную игру

          морская провокация


          Лев Пирогов: Как Вашингтон натравливают Украину на Россию

          «почему же снимает порнуху?»


          Дмитрий Дабб: Бертолуччи вызывал у советской цензуры тяжелый разрыв шаблона

          на ваш взгляд


          Спустя пять лет после Евромайдана как вы считаете, когда Украина вернется в зону влияния России?


          Андрей Бабицкий

          Россия – последний оплот свободы слова

          Андрей Бабицкий
          журналист
          		 28 ноября 2018, 13:56

          Версия для печати  •
          В закладки  •
          Постоянная ссылка  •
            •
          Сообщить об ошибке  •

          Очень странная конференция прошла в Праге. Чешские социалисты и компартия провели слушания на тему гонений на свободу слова в странах бывшего СССР. Казалось бы, очень европейская повестка. Подобного рода мероприятия проводятся в разных странах Европейского союза десятками каждый год. На них выступают представители так называемых демократических медиа, чтобы рассказать о тех проблемах, с которыми они сталкиваются из-за своих попыток транслировать идеи и ценности демократического мира.

          Гости из России всегда являются желанными гостями на таких площадках, поскольку критика российской диктатуры, последовательно уничтожающей одну свободу за другой, – это многолетний западный тренд, формирующий образ нашей страны в рамках традиционных подходов.

          Однако конференция, в которой я участвовал, производила фантастическое впечатление тем, что была бесконечно далека от привычного мейнстрима. На ней шла речь о том, что в государствах бывшего СССР свободу слова сворачивают именно те, кто выступает под флагами демократии и евроинтеграции, а вовсе не российские власти. Последние, напротив, вопреки мнению и желанию большинства, оберегают реликтовые осколки некогда величественной империи либеральных медиа, создавая для них некоторым образом исключительные условия существования.

          Журналист из Риги рассказывал о том, как его коллеги, защищающие права русских, обрастают ворохом уголовных дел, как латвийские власти расправились с образованием на русском языке.

          Известный украинский журналист Руслан Коцаба, против которого вновь выдвинуто обвинение в государственной измене, детально обрисовал ситуацию на Украине, где любое отклонение от официальной линии может стоить человеку свободы, где власти используют для расправы с медиа прикормленные нацистские группировки.

          Фото: Илья Питалев/РИА «Новости»

          Введение военного положения в 10 областях, обязывающее СМИ транслировать только ту информацию, которую им предоставляют государственные ведомства, – это, по словам Коцабы, обкатка новой технологии по окончательному удушению свободного слова.

          В Молдавии, которую представляла энергичная женщина из Приднестровья, другая проблема – нам, впрочем, хорошо знакомая. Там все медийные площадки являются собственностью олигархата, который контролирует местные власти. Альтернатива отсутствует, поскольку средства на поддержание независимой журналистики взять негде.

          Еще два докладчика – немец и словак – рассказывали о том, как обстоят дела в Европе. Здесь вне либерального мейнстрима сохраняются островки свободного слова. Это главным образом левые издания и сайты, но они маргинализированы и никакого заметного влияния на положение дел не оказывают.

          Слушая все это, я думал о том, что ситуация в России выглядит совершенно иначе. Да, либеральные медиа не пользуются тем влиянием, которое они имели в 90-е годы прошлого века, но им никто не выкручивает руки. Они изо дня в день обрушивают тонны критики на ненавистную тиранию, не опасаясь, что окажутся за решеткой или лишатся доходов.

          Их аудитория хотя и невелика, но активна и неравнодушна. Об этом свидетельствует подписка, которую организовала недавно главный редактор сетевого журнала The New Times Евгения Альбац. За несколько дней ей удалось собрать свыше 20 миллионов рублей на уплату штрафа.

          Список оппозиционных медиа вовсе не так уж мал, как это может показаться. Он не исчерпывается всем известными «Эхом Москвы», «Дождем», «Новой газетой» или «Медузой». Работает «Фонтанка.ру», есть целый букет проектов, поддерживаемый «Радио Свобода», популярные в либеральной среде интернет-канал Фонда борьбы с коррупцией и множество менее известных аналогов, «Ельцин-центр» регулярно проводит конференции, тренинги для представителей либеральных медиа. Это все очень разнообразная и насыщенная жизнь, хотя, конечно, некогда всесильные демократические СМИ сегодня лишены возможности формировать политическую повестку России.

          Однако отнюдь не власти способствовали этому. В услугах людей, точно знающих, что рецепты благополучия их страны следует импортировать из западных стран, больше не нуждается общество, что довольно наглядно продемонстрировали итоги последних президентских выборов. Понятное дело, что это крайне досадно, но тут уж ничего не поделаешь. Собственно, сами господа либералы частенько упрекают русских людей в отсутствии вкуса к свободе.

          Но в любом случае положение оппозиционных медиа в России сегодня обстоит не в пример лучше, чем в любой постсоветской республике.

          Во-первых, они существуют, что далеко не везде является обыденной практикой, во-вторых, не сильно бедствуют, если бедствуют вообще. Ну а в-третьих, у них нет никаких оснований бояться, что завтра их утянут в околоток или же где-нибудь возле дома им проломят голову агрессивные юнцы, действующие по прямой указке властей.

          И, может быть, еще одно важное дополнение.

          В России отсутствуют табу на тематику, связанную с так называемыми гендерными проблемами, нет позитивной дискриминации по расовому признаку – здесь сохраняется возможность без всяких опасений задеть чувства просвещенного либерального истеблишмента и обсуждать очень широкий круг вопросов. И это основной признак того, что именно здесь находится последний оплот свободы слова.


          Подпишитесь на ВЗГЛЯД в Яндекс-Новостях

          Вы можете комментировать материалы газеты ВЗГЛЯД, зарегистрировавшись на сайте RussiaRu.net. О редакционной политике по отношению к комментариям читайте здесь

          Другие мнения

          Порошенко сменил своё безвыходное положение на военное

          Виталий Саутёнков, депутат Одесского областного совета VII созыва
          Хотя формально предусмотрено, что военное положение вводится на 30 дней, нечеткость указанной нормы может стать основанием для того, чтобы установить режим до окончания вооруженного конфликта. А тем временем люди бросились скупать гречку. Подробности...

          США вкладываются в войну, чтобы не умереть

          Дмитрий Родионов, политолог
          Трамп еще в период своей предвыборной кампании обещал перестать вмешиваться в дела других стран. Но вместо этого балансирует на грани втягивания Америки в новые войны. Почему? Тому есть две причины. Подробности...
          Обсуждение: 5 комментариев

          Украина украла у нас целое поколение наших же ребят

          Игорь Димитриев, политический эмигрант
          Пару дней назад приехал персонал из Одессы. Улыбчивые парни, какими и должны быть одесситы. «Прямо как Европа, – говорят. – Мы-то думали, тут мрак». Было понятно, что дома им была доступна чудовищно искаженная версия «русского мира». Подробности...
          Обсуждение: 37 комментариев

          Атака на религию идет по всему миру

          Сергей Худиев, публицист, богослов
          На Украине государство создает под себя, в своих политических целях, церковную структуру, а другую церковную структуру объявляет «щупальцами врага», которые надо «обрубить». Власти США горячо поддерживают весь процесс. Подробности...
          Обсуждение: 29 комментариев

          Что делать, если ваш банк внезапно сошел с ума

          Кристина Потупчик, президент Фонда открытой новой демократии
          С утра прекрасные новости – банки требуют обоснования переводов на тысячу рублей и угрожают заблокировать карты, если не скинуть им подтверждающие документы. Так вот, краткая памятка для тех, кому лень читать пресловутые статьи. Подробности...
          Обсуждение: 13 комментариев

          Гребенщиков не даёт СССР окончательно распасться

          Антон Крылов, журналист
          В том, что кто-то из-за «украинского вопроса» не может читать Захара Прилепина или слушать «Океан Эльзы», виноваты не Прилепин и Вакарчук. Но между БГ и вышеупомянутыми авторами есть одно серьёзное различие. Подробности...
          Обсуждение: 19 комментариев

          Бертолуччи вызывал у советской цензуры тяжелый разрыв шаблона

          Дмитрий Дабб, кинокритик
          Советский интеллигент любил не совсем того Бертолуччи, каким он был на самом деле. Тема секса занимает в его кино столь же важное место, что и лысина Де Фюнеса в комедиях с Де Фюнесом: можно, конечно, и без нее обойтись, но это будут уже совсем другие фильмы. Подробности...
          Обсуждение: 35 комментариев

          Украина – это плохой мальчик, который задирает прохожих

          Лев Пирогов, публицист, литературный критик, главный редактор детского развивающего журнала «Лучик 6+»
          Смысл провокации: президент маленькой державы получает возможность ввести чрезвычайное положение, отменить выборы, сохранив возможность «поцаревать» еще, а наши геополитические «партнеры» смогут ужесточить санкции в ответ на «агрессию». Подробности...
          Обсуждение: 51 комментарий

          Очень глупый план Порошенко

          Общественное мнение, самые актуальные темы дня в блогосфере
          Речь идет не о военном положении. Речь идет о попытке государственного переворота, который планирует Петр Порошенко и его ближайшее окружение с целью сохранить свою власть и избежать неминуемого поражения на выборах. Подробности...
          Обсуждение: 9 комментариев

          Предыдущие статьи: 1 |  2  |  3  |  4  |  5

           
           
          © 2005 - 2018 ООО Деловая газета «Взгляд»
          E-mail: information@vz.ru
          .masterhost
          		В начало страницы  •
          Поставить закладку  •
          На главную страницу  •
          ..............