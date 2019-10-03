Российские журналисты участвуют в гибридной войне против России

После прочтения и публикации норвежского издания AldriMer, и «подтверждающего» его разоблачения «Новой газеты» возникает ощущение дежавю. Как это все похоже на британскую информационную атаку на Россию по поводу дела Скрипалей! Опять масса «источников» и даже фотодокументов, которых в реальности никто не видел.

Однако между «делом Скрипалей» и «спецназом в Норвегии» есть большая разница. Если в Британии обвинения в адрес России звучали официально, причем от самых высокопоставленных лиц – то официальные структуры Норвегии абсолютно молчат. Все сообщения строятся лишь на утечках от неких «источников», которые не называются.

Тем интереснее происходящее. Ни одно официальное лицо Норвегии не предъявило претензий России – но российские журналисты разоблачили отечественный спецназ и опровержения МИД РФ. В условиях гибридной войны, развязанной коллективным Западом против нашей страны, что может быть желаннее для Норвегии – члена НАТО? Однако официальный Осло с нордическим спокойствием невозмутим.

Что за благодушное отношение норвежских официальных властей к якобы нарушению их суверенитета? Припоминая скандал, который разразился в пору холодной войны из-за якобы обнаруженных мифических «следов гусениц подводных танков» на дне вблизи побережья Скандинавского полуострова, плохо верится, что высадка реального русского десанта осталась без внимания. Особенно если учесть претензии в адрес России за всего лишь присутствие господина Рогозина, находящегося под санкциями, на Шпицбергене. И это не единственная странность во всех этих «разоблачениях». Попробуем разобраться в них по порядку.

AldriMer утверждает, что в рамках спецоперации военные, переодетые в гражданскую одежду, высаживались и на материковую (!) Норвегию для проведения разведки. Сразу хочется спросить: по каким признакам переодетых в гражданскую одежду людей идентифицировали как «бойцов спецподразделения»? Может быть, у контрразведки Норвегии есть соответствующая секретная методика?

«Журналисты утверждают, что данные достоверны и документально подтверждены, причем не только национальной контрразведкой, но и силами разведки США. В частности, в истории фигурируют фотоснимки, полученные с американских самолетов-разведчиков. На снимках, которые описывает, но не публикует газета, якобы изображены российские военные, находящиеся на побережье архипелага». «В подтверждение своей версии о работе российских спецслужб газета также ссылается на высокопоставленный источник в разведке одного из государств – союзников Норвегии. Этот иностранный специалист, которого цитирует AldriMer, также утверждает, что к операции были привлечены наемные военизированные формирования, которые «хорошо известны НАТО из-за событий в Крыму», иными словами – ЧВК». Все это – цитаты из «Новой газеты», которая, в свою очередь, ссылается на AldriMer.

В ответ на это утверждение возникает другой вопрос. Почему же не опубликованы эти самые фотоснимки с американских самолетов-разведчиков? Ведь если все это правда, то международного скандала России не избежать. Во-вторых, удивляют волшебные способности «высокопоставленного источника в разведке одного из государств – союзников Норвегии» идентифицировать даже наемников.

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Однако журналисты «Новой» решили пойти дальше. Понимая, что в соответствии с Договором о Шпицбергене россияне могут беспрепятственно посещать Шпицберген, разоблачители коварных замыслов собственного государства пытаются доказать присутствие вооруженных российских военных на Шпицбергене. И за доказательство пытаются выдать опубликованные в Instagram снимки, где позируют российские бойцы спецподраздений. Речь идет о формированиях чеченских спецподразделений, которые «давно работают в Арктике и в частности в Норвегии». И не только позируют, но и используют так называемые геотеги – то есть метки, где сделан снимок.

Однако неувязочка очевидна. Если на фото есть некое лицо на фоне авиазаправщика с надписью «Svalbard lufthavn» (аэропорт Шпицбергена), то у него нет оружия. А если есть на фото группа вооруженных чеченцев, то чаще всего нет привязки к месту, где сделана фотография. Но даже если она есть – напомним, что технические возможности программы Instagram позволяют поставить геотег где угодно, не слезая с собственного дивана. Иначе говоря, любая подобная метка является лишь доказательством того, что автор фотографии захотел обозначить свое присутствие в некоей точке – но не того, что он там реально присутствовал. А то, что российские спецподразделения, в том числе из Чечни, регулярно проводят учения в российском секторе Арктики, ни от кого не скрывается.

Ну и не зря же говорят, что «хороший понт дороже доллара». И это вполне объясняет, почему отдельные бойцы могли поставить метки на территории потенциального противника.

И еще. «Журналисты также говорят, что военные прибыли на Шпицберген на подводной лодке П-650 «Лилипут», предназначенной для скрытной переброски живой силы в тыл противника. Это объясняет, как люди с оружием могли остаться незамеченными, несмотря на то, что единственный на архипелаге аэропорт находится в его норвежской части», пишет «Новая».

Это бредовое утверждение должно быть оскорбительным для норвежских военных моряков. И в частности, морских егерей из состава Norwegian Navy Special Operations Commando – NORNAVSOC. В их задачу, помимо прочего, входит защита собственной акватории от проникновения диверсионных подразделений противника. Да и норвежская разведка и контрразведка явно прошляпили вопиющее нарушение российским спецназом и подводным флотом государственной границы королевства. Наверное, поэтому официально норвежская сторона молчит об этом факте. Им стыдно или смешно?

А теперь оставим в стороне домыслы, находящиеся за гранью здравого смысла. Давайте представим, какая цель, чисто гипотетически, могла бы быть у российского спецназа, будь эта высадка в Норвегии реальной? Подготовка десантной операции России по захвату Шпицбергена? Ведение разведки участка побережья для возможного десанта? Это фантастические, совершенно нелепые предположения – но допустим.

Но, во-первых, всю необходимую информацию Минобороны России может получить с помощью авиа- и космической разведки. И даже если руководство ГРУ с чего-то решило, что лучше раз увидеть лично, чем сто раз смотреть на фото – зачем нужно было посылать за кордон экипированных и вооруженных бойцов? Разве не проще было бы им приехать под видом туристов и заснять все, что интересует?

На самом деле перед нами очередная информационная атака в рамках развязанной Западом против России гибридной войны. Вопрос в другом: почему в ней принимают участие российские журналисты?

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