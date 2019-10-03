Российские журналисты участвуют в гибридной войне против России

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Украинская пшеница мешает зарабатывать российским крестьянам

Украинская пшеница составила конкуренцию российскойФото: Bogdan Cristel/ Reuters
Российский урожай в этом году оказался лучше прошлого года, что обеспечит продовольственную безопасность стране. Однако побить рекордный урожай зерновых 2017 года российским аграриям не удалось. Впрочем, такая ситуация, как это ни парадоксально, для них намного выгодней, так как рекорды бьют по ценам. Но в этом году хорошему заработку мешают еще два обстоятельства. Подробности...
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ФБР в вербовке россиян совершило три глупых ошибки

В одной короткой фразе «рекламщики» ФБР налепили сразу три грубых ошибкиФото: ВЗГЛЯД
Американская спецслужба совершенно официально предложила россиянам включиться в шпионаж в пользу США. Пока что рекламную кампанию ФБР в Facebook губит «очень плохое образование при большом самомнении», но недооценивать работу спецагентов в сетях не следует. На кого рассчитана столь прямолинейная вербовка и каким может быть противодействие? Подробности...
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Прошедших «Бастион» журналистов лишили стоп-слова

По словам выпускников «Бастиона», курсы развеивают всякие романтические иллюзии о войнеФото: Руслан Шамуков/ТАСС
Организаторы курсов «Бастион» учили военкоров, как беречь себя на линии фронта, однако вряд ли продумали линию собственной обороны с юридической стороны. Получивший на курсах травму репортер МИА «Россия сегодня» Святослав Павлов подал на «Бастион» жалобу, причем не в суд, а сразу в СК. И тут выяснилось, что организаторы, похоже, забыли взять с курсантов расписки об отсутствии претензий «в случае чего». Подробности...
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Версия о «вине России в гибели «Боинга» начинает разваливаться

Запад начинает по-новому смотреть на страшную катастрофу в украинском небеФото: Maxim Zmeyev/Reuters
Нидерланды, похоже, начинают менять свою позицию о «безусловной вине России» в катастрофе малайзийского «Боинга» над территорией Украины. «Роль Украины в катастрофе МН17 расследовалась до сих пор с позиции приоритета мировой политики, а не исходя из желания установить справедливость», признают в королевстве. Что же произошло? Подробности...
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Убийство офицера СК выявило слабость охраны силовых структур

Хотя убийца считается психически больным, он вполне рационально попытался сбежать с места преступленияФото: Следственный комитет РФ/Youtube
Во вторник днем у проходной Следственного комитета был зарезан полковник СК Владислав Капустин. Судя по всему, в этом убийстве не было служебного мотива – офицер не вел следствия, а убийца, видимо, психически болен. Но сам факт тяжкого преступления у стен одной из главных силовых структур страны показывает, насколько велика опасность для ее сотрудников даже со стороны психопата с ножом. Подробности...
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Российские журналисты участвуют в гибридной войне против России

Сергей Козлов, ветеран спецназа
Российские издания подхватили публикацию норвежских СМИ о «высадке российских войск в Норвегии». «Новая газета» опубликовала то, что сочла доказательством присутствия российских спецназовцев на норвежской территории, в частности, Шпицбергене. Почему этим доказательствам нельзя верить и какие шитые белыми нитками нелепости в них присутствуют? Подробности...
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Итоги австрийских выборов определят судьбу ЕС

Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
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Зеленскому пора начинать сажать радикалов

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          Каким вы хотели бы видеть будущее Донбасса?
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              Сергей Козлов

              Российские журналисты участвуют в гибридной войне против России

              Сергей Козлов
              ветеран спецназа
              		 3 октября 2019, 14:02

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              После прочтения и публикации норвежского издания AldriMer, и «подтверждающего» его разоблачения «Новой газеты» возникает ощущение дежавю. Как это все похоже на британскую информационную атаку на Россию по поводу дела Скрипалей! Опять масса «источников» и даже фотодокументов, которых в реальности никто не видел.

              Однако между «делом Скрипалей» и «спецназом в Норвегии» есть большая разница. Если в Британии обвинения в адрес России звучали официально, причем от самых высокопоставленных лиц – то официальные структуры Норвегии абсолютно молчат. Все сообщения строятся лишь на утечках от неких «источников», которые не называются.

              Тем интереснее происходящее. Ни одно официальное лицо Норвегии не предъявило претензий России – но российские журналисты разоблачили отечественный спецназ и опровержения МИД РФ. В условиях гибридной войны, развязанной коллективным Западом против нашей страны, что может быть желаннее для Норвегии – члена НАТО? Однако официальный Осло с нордическим спокойствием невозмутим.

              Что за благодушное отношение норвежских официальных властей к якобы нарушению их суверенитета? Припоминая скандал, который разразился в пору холодной войны из-за якобы обнаруженных мифических «следов гусениц подводных танков» на дне вблизи побережья Скандинавского полуострова, плохо верится, что высадка реального русского десанта осталась без внимания. Особенно если учесть претензии в адрес России за всего лишь присутствие господина Рогозина, находящегося под санкциями, на Шпицбергене. И это не единственная странность во всех этих «разоблачениях». Попробуем разобраться в них по порядку.

              AldriMer утверждает, что в рамках спецоперации военные, переодетые в гражданскую одежду, высаживались и на материковую (!) Норвегию для проведения разведки. Сразу хочется спросить: по каким признакам переодетых в гражданскую одежду людей идентифицировали как «бойцов спецподразделения»? Может быть, у контрразведки Норвегии есть соответствующая секретная методика?

              Фото: Лев Федосеев/ТАСС

              «Журналисты утверждают, что данные достоверны и документально подтверждены, причем не только национальной контрразведкой, но и силами разведки США. В частности, в истории фигурируют фотоснимки, полученные с американских самолетов-разведчиков. На снимках, которые описывает, но не публикует газета, якобы изображены российские военные, находящиеся на побережье архипелага». «В подтверждение своей версии о работе российских спецслужб газета также ссылается на высокопоставленный источник в разведке одного из государств – союзников Норвегии. Этот иностранный специалист, которого цитирует AldriMer, также утверждает, что к операции были привлечены наемные военизированные формирования, которые «хорошо известны НАТО из-за событий в Крыму», иными словами – ЧВК». Все это – цитаты из «Новой газеты», которая, в свою очередь, ссылается на AldriMer.

              В ответ на это утверждение возникает другой вопрос. Почему же не опубликованы эти самые фотоснимки с американских самолетов-разведчиков? Ведь если все это правда, то международного скандала России не избежать. Во-вторых, удивляют волшебные способности «высокопоставленного источника в разведке одного из государств – союзников Норвегии» идентифицировать даже наемников.

              Однако журналисты «Новой» решили пойти дальше. Понимая, что в соответствии с Договором о Шпицбергене россияне могут беспрепятственно посещать Шпицберген, разоблачители коварных замыслов собственного государства пытаются доказать присутствие вооруженных российских военных на Шпицбергене. И за доказательство пытаются выдать опубликованные в Instagram снимки, где позируют российские бойцы спецподраздений. Речь идет о формированиях чеченских спецподразделений, которые «давно работают в Арктике и в частности в Норвегии». И не только позируют, но и используют так называемые геотеги – то есть метки, где сделан снимок. 

              Однако неувязочка очевидна. Если на фото есть некое лицо на фоне авиазаправщика с надписью «Svalbard lufthavn» (аэропорт Шпицбергена), то у него нет оружия. А если есть на фото группа вооруженных чеченцев, то чаще всего нет привязки к месту, где сделана фотография. Но даже если она есть – напомним, что технические возможности программы Instagram позволяют поставить геотег где угодно, не слезая с собственного дивана. Иначе говоря, любая подобная метка является лишь доказательством того, что автор фотографии захотел обозначить свое присутствие в некоей точке – но не того, что он там реально присутствовал. А то, что российские спецподразделения, в том числе из Чечни, регулярно проводят учения в российском секторе Арктики, ни от кого не скрывается.

              Ну и не зря же говорят, что «хороший понт дороже доллара». И это вполне объясняет, почему отдельные бойцы могли поставить метки на территории потенциального противника.

              И еще. «Журналисты также говорят, что военные прибыли на Шпицберген на подводной лодке П-650 «Лилипут», предназначенной для скрытной переброски живой силы в тыл противника. Это объясняет, как люди с оружием могли остаться незамеченными, несмотря на то, что единственный на архипелаге аэропорт находится в его норвежской части», пишет «Новая».

              Это бредовое утверждение должно быть оскорбительным для норвежских военных моряков. И в частности, морских егерей из состава Norwegian Navy Special Operations Commando – NORNAVSOC. В их задачу, помимо прочего, входит защита собственной акватории от проникновения диверсионных подразделений противника. Да и норвежская разведка и контрразведка явно прошляпили вопиющее нарушение российским спецназом и подводным флотом государственной границы королевства. Наверное, поэтому официально норвежская сторона молчит об этом факте. Им стыдно или смешно?

              А теперь оставим в стороне домыслы, находящиеся за гранью здравого смысла. Давайте представим, какая цель, чисто гипотетически, могла бы быть у российского спецназа, будь эта высадка в Норвегии реальной? Подготовка десантной операции России по захвату Шпицбергена? Ведение разведки участка побережья для возможного десанта? Это фантастические, совершенно нелепые предположения – но допустим.

              Но, во-первых, всю необходимую информацию Минобороны России может получить с помощью авиа- и космической разведки. И даже если руководство ГРУ с чего-то решило, что лучше раз увидеть лично, чем сто раз смотреть на фото – зачем нужно было посылать за кордон экипированных и вооруженных бойцов? Разве не проще было бы им приехать под видом туристов и заснять все, что интересует?

              На самом деле перед нами очередная информационная атака в рамках развязанной Западом против России гибридной войны. Вопрос в другом: почему в ней принимают участие российские журналисты?

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