Вчера читал заметки моих коллег и друзей о брошенной американской базе, и мне вспомнилась формулировка более чем столетней давности. «Весьма преуспели в бегстве».

Она принадлежит генералу Александру Виссарионовичу Комарову, начальнику Закаспийской области.

А дело было так. В 1885 году англичане подтолкнули афганцев к провокации на границе с Российской империей. Афганцы взяли и захватили приграничный оазис Пандждех. Комаров взял войска и отправился их выгонять. В афганском отряде было почти два десятка английских инструкторов.

После недолгих уговоров, обменов нотами и маневров, Комаров таки пошел в наступление и в бою у моста Пул-и-Хишти разгромил афганцев. Потери русских – 40 человек, противника – более 600. Причем афганцы дрались насмерть.

А англичане, поняв, чем дело пахнет, сбежали. Но в войсках, сначала в Туркестане, а потом по всем гарнизонам, разлетелся слух, что англичан поймали казаки, а Комаров, дескать, отдал приказ их отпустить, но сначала выпороть нагайками.

А поскольку приграничное столкновение поставило Россию и Англию на грань войны, то началась дипломатическая переписка. И Комарову тоже пришлось писать объяснение, как и что было. В том числе и с англичанами.

Так вот там он и написал, что может был бы рад пленить англичан и спасти их от афганцев, которых они предали, но англичане «весьма преуспели в бегстве», что догнать их не смогли ни казаки, ни афганцы, и никто их нагайками не колотил.

Однако формулировка более чем подходящая к нынешней ситуации. Судя по фото и видео, американцы и, правда, преуспели. И союзников бросили. Французский спецназ. Не предупредили о бегстве. История повторилась в виде фарса. Хотя и первый раз тоже был фарс.

Источник: Телеграм-канал Андрея Медведева

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