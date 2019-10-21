Весьма преуспели в бегстве

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Российские вертолеты лишают советской идеи

До сих пор «Камов» и «Миль» летели каждый своим путем, но теперь их запрягли в одну упряжкуФото: Артур Лебедев/ТАСС
«Ростех» решил слить воедино два знаменитых еще со времен СССР конструкторских бюро – Миля и Камова. Взамен будет Национальный центр вертолетостроения. Когда-то в ЦК КПСС решили специально создать не одно, а два бюро – чтобы инженеры конкурировали друг с другом. Теперь же этому соперничеству конец. Однако в авиационной отрасли уверены, что Россия может выиграть от такой оптимизации. Подробности...
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Литва пытается улучшить отношения с Россией через шпионов

Евгений Матайтис шпионил в Калининграде на литовскую разведку – и теперь может стать одним из фигурантов обменаФото: кадр канала Россия
Целая серия признаков говорит о том, что Россия и Литва готовятся к обмену лиц, арестованных в обеих странах за шпионаж. О каких людях идет речь, за какие именно преступления они осуждены в своих странах, какие существуют препятствия для такого обмена – и почему к происходящему хочет примазаться и Норвегия? Подробности...
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Как изъять «шпионов» из купленной на Западе техники

Обычное, казалось бы, оборудование может нести серьезную угрозуФото: CHROMORANGE/Bilderbox/Global Look Press
Главным технологическим событием последних дней стала новость о дистанционном отключении австрийских компрессоров, используемых Газпромом. И хотя само это событие произошло давно, оно напомнило, как уязвима Россия при использовании западного оборудования. Что такое компьютерные закладки, где они уже применяются – и как им противодействовать?  Подробности...
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Новый конфликт на Ближнем Востоке угрожает интересам России

Молодых ливанцев вывело на улицы решение правительства ввести налог на WhatsАppФото: Aziz Taher/Reuters
У границ Сирии может активизироваться не так давно остывшая еще одна горячая точка. Политический кризис у средиземноморских соседей Башара Асада в Ливане грозит разрушить хрупкий мир между конфессиями. Какие силы стоят за новым ливанским кризисом, чем беспорядки в Бейруте опасны для всего региона и может ли главный ближневосточный миротворец Россия повлиять на ситуацию? Подробности...
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Кустарная дамба убила добытчиков золота

По свидетельствам очевидцев, после прорыва дамбы домики золотодобытчиков смыло потокомФото: МЧС РФ/ТАСС
В результате прорыва дамбы золотодобывающего прииска на реке Сейба в Красноярском крае погибли не менее 15 рабочих артели. Десятки человек получили травмы, около 15 пока считаются пропавшими без вести. Одной из причин трагедии следователи называют износ дамбы, которая к тому же оказалась нигде не зарегистрированной. Кто должен нести ответственность за гибель людей и легко ли будет установить виновных? Подробности...
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Весьма преуспели в бегстве

Андрей Медведев, Политический обозреватель
Судя по фото и видео, американцы уходили из Сирии стремительно. И союзников бросили. Французский спецназ. Не предупредили о бегстве. История повторилась в виде фарса. Хотя и первый раз тоже был фарс. Подробности...

Фейковая политика против реального мира

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              Андрей Медведев

              Весьма преуспели в бегстве

              Андрей Медведев
              Политический обозреватель
              		21 октября 2019, 12:48

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              Вчера читал заметки моих коллег и друзей о брошенной американской базе, и мне вспомнилась формулировка более чем столетней давности. «Весьма преуспели в бегстве».

              Она принадлежит генералу Александру Виссарионовичу Комарову, начальнику Закаспийской области.

              А дело было так. В 1885 году англичане подтолкнули афганцев к провокации на границе с Российской империей. Афганцы взяли и захватили приграничный оазис Пандждех. Комаров взял войска и отправился их выгонять. В афганском отряде было почти два десятка английских инструкторов.

              После недолгих уговоров, обменов нотами и маневров, Комаров таки пошел в наступление и в бою у моста Пул-и-Хишти разгромил афганцев. Потери русских – 40 человек, противника – более 600. Причем афганцы дрались насмерть.

              А англичане, поняв, чем дело пахнет, сбежали. Но в войсках, сначала в Туркестане, а потом по всем гарнизонам, разлетелся слух, что англичан поймали казаки, а Комаров, дескать, отдал приказ их отпустить, но сначала выпороть нагайками.

              Фото: Aboud Hamam/Reuters

              А поскольку приграничное столкновение поставило Россию и Англию на грань войны, то началась дипломатическая переписка. И Комарову тоже пришлось писать объяснение, как и что было. В том числе и с англичанами.

              Так вот там он и написал, что может был бы рад пленить англичан и спасти их от афганцев, которых они предали, но англичане «весьма преуспели в бегстве», что догнать их не смогли ни казаки, ни афганцы, и никто их нагайками не колотил.

              Однако формулировка более чем подходящая к нынешней ситуации. Судя по фото и видео, американцы и, правда, преуспели. И союзников бросили. Французский спецназ. Не предупредили о бегстве. История повторилась в виде фарса. Хотя и первый раз тоже был фарс.

              Источник: Телеграм-канал Андрея Медведева 

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