Зеленский сделал выбор в пользу войны

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Российские вертолеты лишают советской идеи

До сих пор «Камов» и «Миль» летели каждый своим путем, но теперь их запрягли в одну упряжкуФото: Артур Лебедев/ТАСС
«Ростех» решил слить воедино два знаменитых еще со времен СССР конструкторских бюро – Миля и Камова. Взамен будет Национальный центр вертолетостроения. Когда-то в ЦК КПСС решили специально создать не одно, а два бюро – чтобы инженеры конкурировали друг с другом. Теперь же этому соперничеству конец. Однако в авиационной отрасли уверены, что Россия может выиграть от такой оптимизации. Подробности...
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Самыми влиятельными женщинами мира стали бывшие мужчины и Грета Тунберг

Список Би-би-си зачастую составлялся не по степени влиятельности, а по частоте упоминаний в прессеФото: ВЗГЛЯД
Назван список 100 самых влиятельных женщин года по версии Би-би-си. Помимо ожидаемой Греты Тунберг, в сотне женщин года присутствует, например, малайзийский трансгендер, исландский транссексуал, жертва сексуального насилия, защитница прав чернокожих балерин. Россия представлена всего одной участницей. И ее нахождение в данном списке вызывает определенные вопросы. Подробности...
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Разведка США пыталась «вскрыть» секретный полигон устаревшими методами

Попасть на этот полигон не так-то просто даже специально уполномоченным людям - не то что американским разведчикамФото: Stringer/Reuters
Удивительные приключения организовали себе в России сразу три высокопоставленных офицера американской разведки. Они были задержаны в непосредственной близости от сверхсекретного полигона ВМФ России. Как их удалось распознать, почему разведка проводилась именно такими методами и были ли шансы на успех операции? Подробности...
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Откуда у Киева взялись мечты об «украинской Кубани»

Украинский депутат Алексей Гончаренко мечтает завоевать русскую Кубань – и не только онФото: facebook.com/alexeygoncharenko
Территория Украины должна быть расширена вплоть до российской Кубани, а может быть, еще и далее. По крайней мере, с такими заявлениями выступают депутаты украинского парламента, создавшие соответствующее объединение. Откуда берутся столь фантастические идеи и какими методами Киев собирается работать с этническими украинцами в России? Подробности...
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Способна ли смертная казнь остановить педофилов

Обвиняемый раскаивается, но это уже мало кого интересуетФото: Следственный комитет РФ/Youtube
Чудовищное убийство девятилетней девочки рецидивистом потрясло не только Саратов, но и всю страну. Вновь зазвучали голоса о необходимости возвращения смертной казни как минимум для педофилов. Однако действительно ли угроза наказания смертью поможет предотвращать такие трагедии и какие инструменты для этого в реальности эффективны?  Подробности...
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Зеленский сделал выбор в пользу войны

Глеб Простаков, журналист
Политика президента Украины, на первый взгляд, иррациональна. На самом деле, «шаг вперед, два шага назад» – сознательная тактика президента, позволяющая ему не предпринимать ровным счетом ничего как можно дольше. Подробности...

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              Глеб Простаков

              Зеленский сделал выбор в пользу войны

              Глеб Простаков
              журналист
              		 18 октября 2019, 17:52

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              На днях вышло сразу несколько занимательных социологических срезов по Украине. Первый фиксирует резкое падение рейтинга Владимира Зеленского. Согласно данным Киевского международного института социологии (КМИС), его поддержка просела сразу на семь процентных пунктов, с 73% до 66%. Этот спад обусловлен не столько действиями, сколько бездействием нового президента и его команды и, конечно, эффектом «первых разочаровавшихся».

              Зеленский не только не демонстрирует решительности в вопросе войны и мира в Донбассе, заигрывает с националистами и не спешит с делами о масштабной коррупции своих предшественников во власти, но также не предпринимает ровном счетом ничего в гуманитарной сфере: пересмотре законов о языке и образовании, тотальной украинизации школ и восстановлении исторических названий городов и улиц. Не добавляют очков президенту и действия его ближайшего окружения: то премьер на концерте неонацистской рок-группы речь толкнет, то генпрокурор убийцу отпустит.

              Рейтинг Зеленского все еще на очень высоких отметках, что не позволяет говорить о шатающемся кресле. Но резкий отскок от вершины, а не плавное снижение – плохой сигнал для украинского президента, говорящий о колоссальной разнице между завышенными ожиданиями избирателей и реальностью.

              Второй социологический срез фиксирует значительное улучшение отношения россиян к Украине. Согласно последнему исследованию «Левада-центра», 56% опрошенных относятся к соседней стране хорошо, причем за последние полгода этот показатель существенно вырос – в полтора раза. Причем отношение украинцев к России остается почти на тот же уровне – 54% (по данным КМИС) относятся к ней хорошо.

              Судя по всему, значительное влияние на эти цифры оказало избрание президентом Зеленского, с которым люди по обе стороны российско-украинской границы связывают надежды на улучшение отношений между странами. И если на самой Украине уже фиксируют разочарование избирателей в избранном президенте, то в России, не привыкшей к высокой динамике политических изменений, на Зеленского все еще смотрят с осторожным оптимизмом.

              Фото: Ukrainian Presidential Press Service/Reuters

              И последний, третий срез посвящен проблеме Донбасса, а именно: отношению украинцев к возможности наделения его особым статусом. Против этого выступают 56% опрошенных, что позволяет говорить о том, что большинство украинцев выступают против. Такие результаты, появившиеся в разгар споров о способах разрешения конфликта, дают украинской власти своеобразную индульгенцию: раз «большинство» против – выходим из Минских соглашений.

              Интересно, что последний соцопрос делал уже не КМИС, а Центр Разумкова, примечательный тем, что в совет этой компании входят связанный с Соросом украинский олигарх Виктор Пинчук, находящийся под следствием по подозрению в масштабных хищениях экс-депутат от партии «Народный фронт» Николай Мартыненко и еще несколько видных представителей так называемой партии войны.

              Связав цифры всех трех социсследований воедино, можно прийти к неутешительным выводам. Несмотря на запрос общества на перемены, перемен не предвидится – по крайней мере, перемен к лучшему. Власть ищет оправдание сворачиванию мирного урегулирования и выходу из минского процесса в лице якобы большинства украинцев, которые не хотят предоставлять Донбассу автономный статус.

              Хотя и падение рейтингов Зеленского, и отсутствие ненависти между большинством украинцев и россиян говорят ровно об обратном – в обществе силен запрос на мир и примирение. В таком случае, почему Зеленский делает то, что делает?

              Как показали марши националистов 14 октября под лозунгами «Нет капитуляции», их число слишком мало, чтобы их стоило всерьез опасаться. Между тем их голос слышен громче других – этот голос транслируют большинство ведущих телеканалов страны, активисты всех мастей интегрированы в совещательные органы силовых ведомств – МВД и Национального антикоррупционного бюро. Этот голос активного меньшинства требует продолжения войны. А что на другом фланге?

              Условная «партия мира» в украинском парламенте представлена лишь одной политической силой – «Оппозиционной платформой – За жизнь», второй по численности партией в Верховной раде, при этом никак не влияющей на процесс принятия решений. А наличие в партии людей, дружественных самим отпетым националистам и представителям команды Порошенко/Авакова вроде Ильи Кивы, людей с двойственной позицией, меняющейся в зависимости от политконъюнктуры, вроде Олега Волошина, или откровенно купленные места в парламенте, как у бизнесменов Вадима Столара или Владимира Кальцева, не придает этой политсиле ни веса, ни престижа.

              На региональном же уровне единственной партией, которая говорит о мире, является партия «Оппозиционный блок», контролирующая администрации таких крупных городов востока Украины, как Запорожье, Мариуполь и Кривой Рог. Эта партия декларирует целью мир, но мир «на своих условиях» – де-факто, несмотря на слова, это такая же «партия войны» или как минимум партия «ни войны, ни мира».

              Кроме бесконечной говорильни, ни одна из этих политсил не организовала ни одного мероприятия в поддержку мира. В противовес националистам, регулярно полирующим улицы Киева и других городов, не было организовано ни одной реальной акции оппозиции. Иными словам, дрейфовать Владимиру Зеленскому просто некуда – политических проектов, консолидирующих запрос большинства на мир, просто нет. Да и сам запрос в отсутствие информационной работы с людьми невнятен и расплывчат – каждый видит мир по-своему.

              Но еще хуже то, что выбор Зеленского в пользу войны или как минимум замораживания конфликта продиктован его собственным окружением. Партия «Слуга народа» сплошь населена патриотами, активистами и грантоедами. Если Зеленский вдруг начнет воплощать мирную повестку в жизнь, он столкнется с откровенным бунтом на корабле.

              Перечисленными обстоятельствами и обусловлен, казалось бы, иррациональный выбор президента Украины в пользу продолжения войны. Шаг вперед, два шага назад и реверансы в обе стороны – сознательная тактика президента, позволяющая ему не предпринимать ровным счетом ничего как можно дольше.

              Самый удачный проект студии «Квартал–95» Зеленского – шоу «Вечерний квартал» – выходит на экран вот уже почти 15 лет. Интересно, сколько сезонов продержится политический сериал Зеленского «Он так и не смог».

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