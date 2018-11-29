Российско-турецкая гибридная дружба

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У новой идеи Чубайса есть важные недостатки

Очередное заявление Анатолия Чубайса оказалось столь же скандальным, как и многие другиеФото: Антон Новодережкин/ТАСС
Всю прошлую неделю страна возмущенно обсуждала новое заявление бывшего главного электрика страны Анатолия Чубайса. Внешне посыл главы Роснано выглядит благородно: он предложил свой рецепт того, как заставить богатых платить за электроэнергию больше, а для бедных оставить все как есть. Однако так ли все просто на самом деле? Подробности...
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Почему в России не возненавидели Трампа

При Трампе США стали продавать воюющей Украине оружие, чего не делали при ОбамеФото: Shelley Lipton/Zuma/Global Look Press
Ровно два года назад Дональд Трамп вступил в должность президента. Его противники внутри Америки ждали от этого катастрофы, а в России многие надеялись на улучшение отношений с США. Однако не произошло ни того, ни другого: американская экономика растет, а отношения Вашингтона с Москвой продолжают ухудшаться. Неужели «агент Дональд» провалил задание ГРУ? Подробности...
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Какие выводы необходимо сделать из гибели летчиков Су-34

Катапультирование является для летчика наиболее жестким и сложным способом покидания воздушного судна, подчеркивают экспертыФото: РИА Новости
Из четырех катапультировавшихся летчиков Су-34, столкнувшихся над Японским морем, спастись удалось лишь одному. Двое погибли, запутавшись в элементах парашютной системы, а один так и не был найден. Между тем Су-34 оснащен одной из лучших в мире систем катапультирования, а у каждого пилота есть автоматическая аварийная радиостанция. Почему не удалось спасти бесценные жизни боевых летчиков и как ВКС научиться это делать? Подробности...
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В Германию вернулись методы Штази

«Альтернативе для Германии» удалось спровоцировать резкую ненависть немецкого истеблишментаФото: Reinhard Krause/Reuters
В попытке притормозить рост популярности «Альтернативы для Германии» власти страны применяют к ней откровенно тоталитарный прессинг. Вместо того чтобы бороться с террористами, контрразведка ФРГ ищет компромат на одну из крупнейших партий страны. Подробности...
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Эксперты объяснили столкновение двух Су-34

Су-34 всегда был надежной машиной, и инцидент над Татарским проливом не опровергает подобные утвержденияФото: Владислав Белогруд/Интерпресс/ТАСС
Над Японским морем во время учений столкнулись два истребителя-бомбардировщика Су-34 ВКС России. Один самолет вернулся на базу, другой разбился, но его экипаж успешно катапультировался и был спасен. Случаи столкновения боевых самолетов в воздухе довольно редки. Почему в этот раз Су-34 не смогли разойтись в просторах неба? Подробности...
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Российско-турецкая гибридная дружба

Глеб Простаков, журналист
С одной стороны, Анкара решила сыграть в свою игру в региональном конфликте Москвы и Киева. С другой – применить «византийскую дипломатию» в конфликте более высокого порядка между США и Россией. Подробности...

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          Глеб Простаков

          Российско-турецкая гибридная дружба

          Глеб Простаков
          журналист
          		 21 января 2019, 18:00

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          Ближневосточный клубок противоречий стягивается в тугой узел. И чем плотнее он становится, тем больше стран попадают в орбиту его гравитационного поля. Российско-украинский конфликт также вошел в резонанс с ближневосточными трениями. В первую очередь благодаря Турции. С одной стороны, Анкара решила сыграть в свою игру в региональном конфликте двух славянских государств. С другой – применить «византийскую дипломатию» в конфликте более высокого порядка между США и Россией.

          Достигнутая на днях договоренность о продаже Украине турецких беспилотников «Байрактар ТБ2», производство которых связывают с именем одного из зятьев президента Эрдогана, зафиксировала: Анкара четко ограничивает сферу кооперации с Россией границами собственных национальных интересов. Полное взаимопонимание в деле строительства газопровода «Турецкий поток», частичное совпадение интересов в разрешении сирийского кризиса. И при этом – назовем это так – «недружественное невмешательство» в украинские дела.

          Понятно, что продажа Киеву вооружений, которые с большой долей вероятности будут применены в конфликте в Донбассе, не льет воду на мельницу российско-турецких отношений. Новость о продаже беспилотников последовала всего через пару недель после получения Украиной прав на автокефальную церковь. И здесь тоже без Турции не обошлось.

          Турецкая пресса намекает: получение Украиной томоса от Константинопольского патриарха Варфоломея не могло бы состояться, воспротивься этому президент Эрдоган. Но тот противиться не стал, давая понять, что союзническое сближение с Россией имеет свои пределы. Более того, тем самым Эрдоган посылает недвусмысленный сигнал как внутренней аудитории, так и вовне о том, что союз с Россией носит тактический, но не стратегический характер.

          При этом решение США о выводе войск из Сирии в равной степени облегчает диалог между Анкарой и Вашингтоном и затрудняет – между Москвой и Анкарой. Что, безусловно, ставит под сомнение эффективное противостояние политике Вашингтона недооформленной оси Москва – Анкара – Тегеран. Формирование оси вообще поставлено под сомнение, учитывая, что один из партнеров то и дело поглядывает в другую сторону.

          Фото: Damir Sagolj/Reuters

          Все вышеописанное – это, безусловно, пролог к новому кризису в российско-турецких отношениях. Конечно, не столько острому, как это было в 2015 году, когда турецкие ВВС сбили российский истребитель, но все же кризису. Разрастание этого кризиса будет ограничено «Турецким потоком», который связал две страны узами вполне конкретной экономической и геополитической выгоды, сотрудничеством в сфере поставок вооружений. И все же уровень взаимоотношений, вероятно, будет носить весьма ограниченный характер. Назвав это «гибридной дружбой» или «гибридным союзом», не слишком ошибемся.

          Москве только предстоит свыкнуться с реалиями византийской политики Эрдогана. У такой политики нет фактора «безусловной лояльности», который можно было бы описать словами песни из фильма «Гардемарины, вперед!»: «верный друг, вот седло, в путь, так вместе».

          А ведь потепление отношений между Москвой и Анкарой в последние годы сопровождалось сигналами безусловной лояльности. В основном – со стороны Москвы. В первую очередь это касалось такого болезненного для Эрдогана вопроса, как отношение России к организации «Хизмет» Фетхуллаха Гюлена, которого турецкий президент прямо обвинил в подготовке неудавшегося военного переворота в июле 2016 года.

          Ярким свидетельством тому служит то, что после означенных событий российские – в первую очередь государственные – СМИ взяли на вооружение навязанное Турцией наименование этой организации FETO (дословно – террористическая организация Фетхуллаха Гюлена), хотя формально террористической деятельность Гюлена и связанных с ним организаций в России не признана.

          К слову, в Киеве сделали то же самое, перекрыв в 2017 году кислород действующим на Украине турецким лицеям, работу которых связывали с «Хизметом». Сделано это, очевидно, в угоду «большому другу Украины», как неизменно называет Эрдогана Петр Порошенко. А ведь никогда ранее работа этих учреждений никаких нареканий со стороны украинских властей не вызывала.

          Интересно и то, что Москва не высказывала альтернативных версий убийства своего посла в Турции Андрей Карлова в декабре 2017 года, давая понять, что склонна доверять версии Анкары, согласно которой к убийству также причастны гюленисты. Как раз в эти дни в Анкаре начался суд над 28 обвиняемыми в убийстве людьми. По версии турецкого следствия, все они связаны с проживающим в США Гюленом.

          Однако стоит упомянуть, что Россия проводит собственное расследование этого дела. Тут-то и может крыться «византийский» ответ Москвы на «византийский» вызов Анкары. Соглашательская позиция по делу Карлова может перестать быть таковой, если в Кремле сочтут, что с томосом и продажей вооружений Киеву Эрдоган перегнул палку.

          Если материалы следствия, которыми располагает Россия, позволят ей усомниться в правдивости выводов турецкого обвинения, такое сомнение вполне может быть высказано публично. При этом любой шаг «навстречу Гюлену» вызовет однозначно раздраженную реакцию Эрдогана, для которого вопрос отношения к проповеднику – не только важнейший фактор внутренней политики, где многие неудачи списываются на происки гюленистов. Но также глубоко личный вопрос, ведь ранее Эрдоган и Гюлен шли в турецкой политике рука об руку.

          С другой стороны – вопросы церковного раскола на Украине или поставок турецких вооружений Киеву не менее, если не более болезненны для Москвы.

          В марте 2017 года я находился в Нью-Йорке в ожидании эксклюзивного интервью с Фетхуллахом Гюленом. Тогда в России и Украине об имаме, являющимся одним из духовных лидеров мусульманского мира, знали очень мало. Однако после несостоявшегося военного путча в Турции его имя облетело весь мир.

          Интервью сорвалось в самый последний момент. Россия активно наводила мосты с Турцией после непродолжительного, но острого кризиса. Между тем кризис в отношениях Москвы и Вашингтона стремительно разрастался. Гюлен, проживающий в небольшом городке Сейлорсбурге, штат Пенсильвания, вероятно, предпочел не рисковать защитой и своим статусом в США.

          Но в последнее время разговоры об экстрадиции Гюлена из Америки в Турцию звучат все чаще. А значит, карта с изображением Гюлена вновь может лечь на стол геополитических разборок великих держав.


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