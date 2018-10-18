Как Минздрав гидру курения победил

С медициной у нас в стране так хорошо, что Минздрав в очередной раз строго-настрого выступил против курилок в аэропортах.

Нет никаких фальшивых лекарств, загазованных городов, фальсифицированных продуктов, чадящих машин – надо победить лишь курение.

Государство продает табак, облагая его чудовищным налогом, но при этом делает все, чтобы курильщики чувствовали себя изгоями и пребывали в непрерывном стрессе.

Набухаться у нас перед полетом можно. Это разрешено. Покурить нельзя.

Летать никто не боится. И курящие особенно, поэтому им несложно не курить три-пять-десять часов полета и еще два-три в аэропорту.

Во всем мире, от демократических Европ и до тоталитарных Азий, в аэропортах есть курилки, где несчастные табакозависимые могут покурить, никому не мешая. У нас их нет и не будет. Мы не Европа и не Азия, мы не Австралия и не Антарктида. Мы всегда идем своим путем, а Минздрав ведет нас.

Социального напряжения в стране тоже нет. Сплошная благость. И курение очень редкий порок. Поэтому надо ввергать треть населения в непрерывную депрессию и ущемлять в правах – это замечательно отразится на всем, включая отношение к власти.

Все зло в мире от табака. Вот они, корень зла и всходы порока – курильщики. Не идиоты, не взяточники, не воры, не пьяницы. Курильщики.

В то время как порядочные, уважаемые люди вечерами бегают по теннисным кортам и катаются на горных лыжах, растрясая запасенный в кабинетах жирок, эти тупые непорядочные работяги зачем-то закуривают после своего завода или конторы. Зачем? Поработал – поел и лег спать, готовясь к новой трудовой вахте. Какие у тебя проблемы, Ваня, бери винтовку и иди воюй!

Врачи у нас все высочайшего уровня, труд их вознаграждается полной мерой, больницы вызывают зависть всего мира. Минздраву заняться нечем, только в аэропортах осталось гидру курения победить. Так что курилок не будет.

Зато если вы зайдете в аэропорту в сортир, то в сизом воздухе будут висеть топоры, все кабинки наглухо закрыты – в них жадно сосут сигареты курильщики, а у писсуаров станут заходиться в кашле некурящие старики и дети. Потому что видеокамеру в каждую кабинку не поставишь. А датчик дыма через час покончит самоубийством. Да и не доказательство этот датчик дыма: «я зашел – там уже воняло!».

Зато Минздрав и лично министр Скворцова победили курилки.Все довольны. Как всегда у нас и бывает.

Любимые вы наши рогатые создания.

Источник: Блог Сергея Лукьяненко