Сделаем учебу тяжелой снова – 10 необходимых шагов

Современные школы стали слишком легкими. Дети больше не грызут гранит науки: их кормят из бутылочки гранитово-йогуртной смесью с малиновым привкусом. Потом такие дети вырастают в глупых и не подготовленных к реальной жизни взрослых.

Учеба должна быть сложной: вся эта американская толерантная ерунда с тригонометрией в комиксах может подготовить разве что креативного инспектора по обустройству многополых туалетов, но никак не нормального инженера или рабочего.

Было бы разумно отбросить в сторону все эти чуждые нам геймификации с эдьютейнментами и вернуть в школьную программу то, что закладывал туда в XVI веке Ян Каменский: страдание. Раньше было лучше, поэтому нам даже не нужно ничего изобретать, достаточно сделать все как было. Вот только несколько простых инициатив, которые могли бы серьезно усложнить школьникам жизнь.



1. Школьники в настоящее время учатся в расслабленном режиме: пять, максимум шесть дней в неделю, зачастую даже меньше пяти–шести уроков в день. Преступлением является такое транжирство периода, в течение которого люди наиболее восприимчивы к знаниям.

Семь дней в неделю, 12 уроков в день – вот нормальная нагрузка, которую может выдержать нормальный ребенок. Пусть лучше щелкает математические задачки, чем засовывает голову в пакет с анашой или выпучивает красные глаза на монитор со своими стрелялками-отуплялками.

2. ЕГЭ, разумеется, надо отменить. Что это за дурость – «Найдите значение выражения (7,8 - 5,3) 1,2»? Мы хотим вырастить тупых американцев, которые с трудом считают на калькуляторе? Нормальный школьник должен на выпускном экзамене свободно решать интегралы. Если же он не способен решать даже задачки попроще, с пределами и производными, это не повод превращать экзамен в ЕГЭ-гейку, это повод сажать в тюрьму директора школы за то, что тот завалил фронт своей работы.

3. Серьезная учеба немыслима без жесткой дисциплины. В финских школах дети слоняются, как бараны отца Гамлета, из угла в угол, сидят на мягких пуфиках, пускают пузыри из слюней. В то же время их китайских сверстников лупцуют линейками и указками так, что только свист стоит. Какая система справляется лучше, можно понять, хотя бы посмотрев на победителей международных олимпиад для школьников: китайцев там много, а финнов мало.



По звонку дети должны сидеть за партами, сложив руки перед собой, и внимательно смотреть на учителя. Тишина должна быть такой, чтобы слышно было, как муха в коридоре почесывается. У школьников даже мысли не должно возникать, чтобы, например, попроситься на уроке в туалет. Нет внимания и концентрации – нет учебы.

4. Учитель должен быть для детей божеством, его авторитет должен быть непререкаемым. Как заставить школьника учить формулы наизусть, тщательно делать домашние задания, осваивать сложный материал? Только страхом наказания, других вариантов нет. Что стало бы с маленьким Моцартом, если бы отец не заставлял его заниматься часами на фортепиано? Уж всяко он не стал бы тем Моцартом, которого мы знаем и любим!

5. Учеба должна быть усилием на грани подвига, только так можно воспитать настоящего человека. Это значит, что учить надо не тому, что ребенок понимает, а тому, что он понял бы через год-два. Тогда школьник будет напрягать мозг, тянуться к знаниям. Из такой школы будут выпускаться гении, полностью готовые к нормальной жизни.

6. Все дурацкие упрощения из учебников надо немедленно убирать. Вот что это за определение температуры – «мера нагретости тела»? Надо сразу писать нормально: «физическая величина, характеризующая термодинамическую систему и количественно выражающая интуитивное понятие о различной степени нагретости тел».

7. Шариковые ручки слишком просты в освоении, вдобавок они портят почерк. Следует вернуть в школы стильные перьевые ручки или, лучше, гусиные перья. В идеале следовало бы раздать детям ножи, чтобы они вырезали буквы на деревянных дощечках, но эту инициативу, увы, Минобразования наверняка зарубит.



8. Учебники на русском языке надо отправить на помойку. Читать на русском каждый дурак сможет: пусть дети учатся сразу на английском, немецком и китайском. Представьте, делает школьник задание, допустим, по истории, и одновременно осваивает французский язык! Из школы будут выходить полиглоты, свободно говорящие на всех основных языках мира.



9. Ориентироваться в классе нужно на самого умного ребенка – только так можно достичь нормальной скорости. Остальные дети, поняв, что отстают, быстро наверстают упущенное самостоятельно, при помощи учебников. Заодно опять-таки подтянут дополнительно иностранный язык.

10. Сейчас вход в школу не воспринимается как что-то особенное, как какое-то достижение. На входе в школы разумно устраивать небольшие полосы препятствий – в виде, например, двухметровой стены, охраняемой уборщицами с мокрыми тряпками в руках. Умение перелезать стены, настойчиво добиваться своего очень пригодится во взрослой жизни.

Я мог бы продолжить этот список, но вы, полагаю, уже поняли идею. Как сказал классик, хочешь навредить ребенку – помоги ему. Детям надо всячески мешать учиться, нужно возможно сильнее усложнять им жизнь. Только в таких условиях может получиться настоящий человек: с глубокими знаниями, твердым характером и несгибаемой волей к победе.

Источник: Блог Олега Макаренко