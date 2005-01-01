Уже почти три года я публично задаю одни и те же вопросы: «Почему в Сирии до сих пор не создано сплошное радиолокационное поле? Где наши самолеты ДРЛОиУ (дальнего радиолокационного обнаружения и управления) типа А-50 (А-50У), а тем более А-100? Почему они не «висят» круглосуточно над ближневосточным регионом, как это делают США и Израиль?

Почему наши «заклятые партнеры» имеют полную информацию о воздушной обстановке над ближневосточным регионом, а мы воюем там с закрытыми глазами? Почему наши бомбардировщики, транспортники и разведывательные самолеты не прикрываются нашими истребителями?». Ведь в результате несем потери.

Помните сбитый в ноябре 2015 года турецким F-16 наш Су-24? Ведь одна из главных причин этого в том, что никто не предупредил экипаж об атаке его турецким истребителем из-за отсутствия контроля воздушного пространства в этом районе и наш бомбардировщик не прикрывался истребителями.

А вчерашняя гибель Ил-20 и 14 человек его экипажа? Сегодня Минобороны РФ рассказывает нам сказки о том, что израильские истребители прикрывались Ил-20, атакуя Латакию и поэтому сирийцы сбили наш самолет. А почему Ил-20 не прикрывался нашими истребителями?

А почему же не осуществлялся контроль воздушного пространства над Средиземным морем? Почему это не было обнаружено, почему не дали команду экипажу Ил-20 немедленно уходить на запасной аэродром и не садиться на Хмеймиме?

Да, периодически А-50 появляются на Хмеймиме. Но только периодически. А из-за этого сбивают наши самолеты и гибнут летчики.

Почему сегодня наши «заклятые партнеры» имеют на вооружении оружие 21 века, а мы вынуждены с завистью смотреть на это и использовать методы обнаружения воздушных целей 40-50 годов прошлого века?

Кто из наших военных руководителей ответил за гибель Олега Пешкова в ноябре 2015 года? Кто из них ответит за вчерашнюю гибель 14 человек экипажа Ил-20?

К сожалению, кроме очередных победных реляции о самом лучшем в мире оружии и сильнейшей в мире армии, о победе над терроризмом на дальних рубежах мы вряд ли что услышим.

Источник: Блог Виктора Алкснис