Почему Ил-20 не прикрывался нашими истребителями?

Взгляд
18 сентября, вторник  |  Последнее обновление — 15:03  |  vz.ru
Разделы

Почему Россия медлит с отказом от доллара

Американская валюта медленно, но сдувается в международных расчетахФото: Ohde/face to face/Global Look Press
Чтобы ускорить процесс дедолларизации российской экономики, России надо активнее торговать в рублях, евро и юанях, считает глава ВТБ Андрей Костин. План избавления от американской валюты давно известен, однако исполнить его все никак не получается. Начать отказываться от доллара при продаже нефти и газа придется себе в убыток. Пойдет ли Россия на это ради более глобальной цели? Подробности...
Перейти а раздел…

Почему российский Ил-20 попал под удар сирийской С-200

Российский Ил-20 стал жертвой «змеиных уловок» со стороны ИзраиляФото: RT на русском/Youtube
После почти 12-часовой паузы Минобороны РФ возложило вину за уничтожение российского самолета РЭБ в Сирии на Израиль. Именно маневры израильских F-16 привели к попаданию ракеты сирийских комплексов ПВО по Ил-20 с 15 военнослужащими. Каким образом израильские летчики подставили российский самолет под удар и какие последствия может вызвать эта трагедия? Подробности...
Перейти а раздел…

ВМФ предлагают проект ущербного авианосца

Модель «Шторм-КМ» на стенде Крыловского центра на МВТФ «Армия-2018»Фото: Марина Лысцева/ТАСС
Единственный российский авианосец «Адмирал Кузнецов» в ближайшие три года не сможет выходить в море. На прошедших выходных он встал в док на ремонт. Это событие делает еще более актуальным обсуждение того, какой именно корабль мог бы прийти «Кузнецову» на смену. Удивительно, что крайне нелепую идею по этому поводу озвучил авторитетный научный центр. Подробности...
Перейти а раздел…

Германия опять раскалывается на ГДР и ФРГ

«Осси» помнят о том, что объединение Германии стало катастрофой для социальной сферы ГДРФото: AP/ТАСС
Германия кажется сильной, монолитной страной, только если смотреть на нее со стороны. Культурное и экономическое разделение на ГДР и ФРГ никуда не делось, потихоньку оформилось и политическое: пока «весси» поддерживают Меркель, «осси» выбирают «АдГ». А в последние годы старое противостояние Запада и Востока получило новый импульс – и становится острее с каждым днем. Подробности...
Перейти а раздел…

Погибшего десантника подвела редчайшая случайность

Д-10 считается очень надежным изделием, поэтому велика вероятность, что причиной трагедии мог стать человеческий факторФото: Юрий Смитюк/ТАСС
Трагический инцидент произошел во Владимирской области: десантник погиб из-за нераскрывшегося парашюта. Парашют, который использовался – Д-10 – считается одним из лучших и самым надежным в мире. Что же могло стать причиной гибели рядового? Подробности...
Перейти а раздел…

Почему Ил-20 не прикрывался нашими истребителями?

Виктор Алкснис, политический деятель
Сегодня Минобороны РФ рассказывает нам сказки о том, что израильские истребители прикрывались Ил-20, атакуя Латакию и поэтому сирийцы сбили наш самолет. А почему же не осуществлялся контроль воздушного пространства над Средиземным морем? Подробности...
Обсуждение: 7 комментариев

Око за око, зуб за зуб!

Виталий Третьяков, главный редактор журнала «Политический класс»
Обман и подлость – исторически традиционные составляющие политики. Но до сих пор казалось, что у западных военных-то есть какая-то честь. Оказывается, у израильских военных ее нет. Подробности...

Мы имеем дело с предельно циничными упырями

Андрей Медведев, Политический обозреватель
Накопали про «Боинг»? Ну вот вам. Получите асимметричный ответ. CNN тут же делает вброс, что наш самолет сбит сирийцами по ошибке. Ну да, ну да. Все случайно. Подробности...
Обсуждение: 23 комментария
    Перейти а раздел…

    Россия обвинила Израиль в катастрофе Ил-20 с 15 военнослужащими

    Минобороны раскрыло новые детали катастрофы Boeing на Украине

    Откуда на Западе паранойя по поводу «ГРУ»?

      Перейти а раздел…

      Путин и Си Цзиньпин приготовили блины с икрой и выпили водки

      Владимир Путин и Си Цзиньпин в рамках IV Восточного экономического форума посетили выставку «Улица Дальнего Востока». Там лидеры России и Китая сами приготовили блины с черной и красной икрой. Кроме того, по предложению российского президента по русской традиции они выпили немного водки
      Подробности...

      В США выбрали «Мисс Америка 2019»

      В США состоялся финал конкурса красоты «Мисс Америка 2019», который впервые проводился по новым правилам. Организаторы конкурса заявили, что отказываются от традиционного дефиле в купальниках, так как больше не оценивают внешность участниц и привычные стандарты красоты больше не имеют значения
      Подробности...
      Обсуждение: 25 комментариев

      День города в Москве превратился в большой фестиваль

      Москвичи и гости столицы в субботу начали отмечать 871-летие столицы. Тысячи людей приняли участие в праздничных гуляниях, которые продлятся два дня. День города совпал с открытием театрального сезона, что отразилось на тематике многих мероприятий
      Подробности...
        Перейти а раздел…
        В каких случаях вы готовы защищаться вплоть до убийства нападающего на вас преступника?
        • При угрозе моей жизни

        • При угрозе жизни моих близких

        • При угрозе моему имуществу

        • При угрозе любым другим людям

        • Не готов(а) никого убивать в любом случае

        Верите ли вы Петрову и Боширову, рассказавшим свою версию пребывания в Солсбери?
        • Да, полностью

        • Скорее да, хотя некоторые детали их рассказа вызывают у меня сомнения

        • Не верю

        Спровоцирует ли провозглашение автокефалии новый виток гражданского противостояния на Украине?
        • Разразится религиозная война

        • Будут акции протеста, но без столкновений

        • Украинские православные мирно примут происходящее

        • Никакой автокефалии не будет

          Перейти а раздел…
          НОВОСТЬ ЧАСА:Израиль ответил на обвинения в причастности к крушению российского Ил-20
          Минобороны обвинило Израиль в поражении Ил-20 средствами ПВО СирииБлогеры разошлись во мнениях по поводу трагедии с Ил-20Украинец протаранил заблокированное российское судно «Механик Погодин»Почему Россия медлит с отказом от доллара
          Действия Израиля в ситуации с гибелью Ил-20 назвали «змеиной уловкой»Стало известно о критическом состоянии россиянина в СолсбериИран отреагировал на соглашение России и Турции по ИдлибуУкраинский генерал с помощью базы в Азовском море захотел вернуть Крым
          Израильские летчики совершили «враждебные действия» против Ил-20 в праздник отпущения греховПоявилась версия о причастности Украины к выбросу химвеществ в КрымуРПЦ предупредила о риске начала полномасштабной войны на УкраинеИндия оценила угрозу ввода санкций США из-за сотрудничества с Россией

          Главная тема


          Почему российский Ил-20 попал под удар сирийской С-200

          ближний восток


          Израильский эксперт раскритиковал действия ВВС ЦАХАЛа при катастрофе Ил-20

          гетман-предатель


          Константинополь не признал наложенную на Мазепу анафему

          вопрос национальности


          Соловьев раскрыл причину ссоры Хинштейна и Жириновского

          В ожидании санкций


          Newsweek: США движутся к полномасштабной экономической войне с Россией

          армия и вооружение


          ВМФ предлагают проект ущербного авианосца

          «Уверен. Абсолютно»


          Ротенберг сказал, сколько простоит Крымский мост

          долг времен Януковича


          Денежный спор России и Украины угрожает британской судебной системе

          православная церковь


          Борьба за единство Русского мира входит в новую стадию

          православный раскол


          Сергей Худиев: США приступили к проматыванию символического капитала

          идеология и пропаганда


          Ирина Алкснис: Во что выродилась украинская литература для детей

          Вопросы геополитики


          Дмитрий Дробницкий: На Ближнем Востоке есть всего один пример успешного урегулирования

          на ваш взгляд


          Верите ли вы Петрову и Боширову, рассказавшим свою версию пребывания в Солсбери?


          Виктор Алкснис

          Почему Ил-20 не прикрывался нашими истребителями?

          Виктор Алкснис
          политический деятель
          		 18 сентября 2018, 14:14

          Версия для печати  •
          В закладки  •
          Постоянная ссылка  •
            •
          Сообщить об ошибке  •

          Уже почти три года я публично задаю одни и те же вопросы: «Почему в Сирии до сих пор не создано сплошное радиолокационное поле? Где наши самолеты ДРЛОиУ (дальнего радиолокационного обнаружения и управления) типа А-50 (А-50У), а тем более А-100? Почему они не «висят» круглосуточно над ближневосточным регионом, как это делают США и Израиль?

          Почему наши «заклятые партнеры» имеют полную информацию о воздушной обстановке над ближневосточным регионом, а мы воюем там с закрытыми глазами? Почему наши бомбардировщики, транспортники и разведывательные самолеты не прикрываются нашими истребителями?». Ведь в результате несем потери.

          Помните сбитый в ноябре 2015 года турецким F-16 наш Су-24? Ведь одна из главных причин этого в том, что никто не предупредил экипаж об атаке его турецким истребителем из-за отсутствия контроля воздушного пространства в этом районе и наш бомбардировщик не прикрывался истребителями.

          А вчерашняя гибель Ил-20 и 14 человек его экипажа? Сегодня Минобороны РФ рассказывает нам сказки о том, что израильские истребители прикрывались Ил-20, атакуя Латакию и поэтому сирийцы сбили наш самолет. А почему Ил-20 не прикрывался нашими истребителями?

          А почему же не осуществлялся контроль воздушного пространства над Средиземным морем? Почему это не было обнаружено, почему не дали команду экипажу Ил-20 немедленно уходить на запасной аэродром и не садиться на Хмеймиме? 

          Да, периодически А-50 появляются на Хмеймиме. Но только периодически. А из-за этого сбивают наши самолеты и гибнут летчики.

          Почему сегодня наши «заклятые партнеры» имеют на вооружении оружие 21 века, а мы вынуждены с завистью смотреть на это и использовать методы обнаружения воздушных целей 40-50 годов прошлого века?

          Кто из наших военных руководителей ответил за гибель Олега Пешкова в ноябре 2015 года? Кто из них ответит за вчерашнюю гибель 14 человек экипажа Ил-20?

          К сожалению, кроме очередных победных реляции о самом лучшем в мире оружии и сильнейшей в мире армии, о победе над терроризмом на дальних рубежах мы вряд ли что услышим.

          Источник: Блог Виктора Алкснис


          Подпишитесь на ВЗГЛЯД в Яндекс-Новостях

          Вы можете комментировать материалы газеты ВЗГЛЯД, зарегистрировавшись на сайте RussiaRu.net. О редакционной политике по отношению к комментариям читайте здесь

          Другие мнения

          Око за око, зуб за зуб!

          Виталий Третьяков, главный редактор журнала «Политический класс»
          Обман и подлость – исторически традиционные составляющие политики. Но до сих пор казалось, что у западных военных-то есть какая-то честь. Оказывается, у израильских военных ее нет. Подробности...

          Мы имеем дело с предельно циничными упырями

          Андрей Медведев, Политический обозреватель
          Накопали про «Боинг»? Ну вот вам. Получите асимметричный ответ. CNN тут же делает вброс, что наш самолет сбит сирийцами по ошибке. Ну да, ну да. Все случайно. Подробности...
          Обсуждение: 20 комментариев

          Создать информационный паритет сложнее, чем ядерный

          Антон Крылов, журналист
          В международной политике действует гопнический принцип: того, кто не сопротивляется, запинывают ногами. Поэтому украинцы могут сколько угодно кричать «фейк», но реагировать на доклад о сбившей «Боинг» ракете им придется. Подробности...
          Обсуждение: 12 комментариев

          Новое поколение управленцев: заниматься делом, а не интригами

          Андрей Колесник, Председатель Совета директоров Калининградского морского торгового порта, депутат Государственной думы VI созыва, депутат Калининградской областной думы
          В современной России появляется новое поколение руководителей, незнакомых с дурной стороной советской традиции. И власть для них не имеет значения сама по себе. Большие полномочия для руководителей нового поколения – лишь инструмент, нужный для достижения результата. Подробности...
          Обсуждение: 13 комментариев

          «Запретите правый руль – и получите Дальневосточную республику»

          Василий Авченко, писатель и журналист
          Праворульный автомобиль на Дальнем Востоке 1990-х – депрессивном и мрачном – был понятием метафизическим. Оставшиеся без работы офицеры, рыбаки, ученые стремительно переквалифицировались в коммерсантов. А в «еретической» баранке справа дальневосточники увидели символ свободы. Подробности...
          Обсуждение: 24 комментария

          Ближний Восток 40 лет ждет нового прорыва дипломатии

          Дмитрий Дробницкий, политолог, американист
          Одной из первостепенных задач российской ближневосточной политики состоит в обосновании тезиса о том, что «пересидеть» не удастся. В этом смысле пример Кэмп-Дэвида является положительным, по крайней мере в одном отношении. Подробности...
          Обсуждение: 7 комментариев

          США приступили к проматыванию символического капитала

          Сергей Худиев, публицист, богослов
          Украинские политики готовы признавать за Константинополем любые притязания, учитывая, что религиозные вопросы эту аудиторию интересуют мало. Это создает возможность для Константинополя немедленно урвать кусок – но какой ценой? Подробности...
          Обсуждение: 10 комментариев

          «Мудрые мысли» Ларошфуко и Мастера Йоды

          Екатерина Ракитина, к.ф.н., переводчик
          Жанр афоризма получил вторую жизнь с развитием интернета. «Мудрые мысли» кочуют из одной подборки в другую, меняя по пути авторов и происхождение. Черчилль, Эйнштейн, Раневская – сколько вздора им приписано, на скольких банальностях стоит, как проба на фальшивом золоте, имя известного человека. Подробности...
          Обсуждение: 35 комментариев

          Во что выродилась украинская литература для детей

          Ирина Алкснис, обозреватель РИА «Новости»
          Советская пропаганда в детских книгах была особым феноменом. Но ее грешно даже сравнивать с современной украинской пропагандой, нацеленной на детей. И дело не только в одаренности советских авторов. Подробности...
          Обсуждение: 24 комментария

          Предыдущие статьи: 1 |  2  |  3  |  4  |  5

           
           
          © 2005 - 2018 ООО Деловая газета «Взгляд»
          E-mail: information@vz.ru
          .masterhost
          		В начало страницы  •
          Поставить закладку  •
          На главную страницу  •
          ..............