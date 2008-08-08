Что общего между простым русским бизнесменом и простым немецким ментом

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14 сентября, пятница  |  Последнее обновление — 10:17  |  vz.ru
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Россияне возмущены жадностью Apple

Телефоны за 100 тыс. рублей стали реальностьюФото: Stephen Lam/Reuters
Новые гаджеты от Apple не вдохновили ни инвесторов, ни россиян. Акции компании после презентации подешевели, а наши соотечественники потрясены ценами на новые смартфоны. Неужели эпоха самой дорогой в мире компании стала закатываться? Но даже если Apple рискует потерей прибылей, виновата в этом будет вовсе не Россия. Подробности...
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Раскрылся смысл фразы Путина о действиях Боширова и Петрова

С подобным социальным типажом в России встречался каждыйФото: Metroplitan Police/Global Look Press
В России интервью Петрова и Боширова многие попытались высмеять. В Британии, напротив, показывают в усеченном варианте. Британцев понять можно, но вот российская подозрительность кажется излишней. Это становится особенно ясно, если вспомнить фразу, которой оценил ситуацию с Бошировым и Петровым президент Путин: «Ничего особенного и криминального нет». Подробности...
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После признаний Боширова и Петрова осталось несколько загадок

«Ребята, я не знаю, геи они или не геи. Модненькие такие», – написала СимоньянФото: кадр канала RT
Интервью главреда RT Маргариты Симоньян c «предпринимателями загадочной ориентации» Петровым и Бошировым дало некоторые ответы, но оставило гораздо больше вопросов. А поскольку «отравление» изначально развивалось по законам шоу, нет никаких сомнений в том, что шоу должно продолжаться. И вот главное в его новом акте. Подробности...
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Британская пресса «лишилась дара речи» от интервью Петрова и Боширова

Английская печать упорно называет Петрова и Боширова «убийцами с «Новичком»Фото: dailymail.co.uk
Британские официальные лица и пресса весьма эмоционально отреагировали на появление в эфире Боширова и Петрова – «агентов ГРУ», обвиняемых в причастности к отравлению Скрипалей. «Интервью вызывает больше вопросов, чем ответов», пишет, в частности, Би-би-си – и поясняет, почему именно. Подробности...
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Погибшего десантника подвела редчайшая случайность

Д-10 считается очень надежным изделием, поэтому велика вероятность, что причиной трагедии мог стать человеческий факторФото: Юрий Смитюк/ТАСС
Трагический инцидент произошел во Владимирской области: десантник погиб из-за нераскрывшегося парашюта. Парашют, который использовался – Д-10 – считается одним из лучших и самым надежным в мире. Что же могло стать причиной гибели рядового? Подробности...
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Что общего между простым русским бизнесменом и простым немецким ментом

Игорь Мальцев, писатель, журналист, публицист
Несмотря на то что в России не самое плохое законодательство насчет владения оружием – уж точно не как в Германии, – тем не менее вооруженный отпор преступникам – явление штучное. И связано это не только с нерешительностью граждан. Подробности...

Как правильно каяться в эпоху оттепели

Андрей Тесля, кандидат философских наук
Каяться надобно умело. Каяться нужно за грехи своей родины и своего народа. Разговоры о том, что другие народы совершали аналогичное или худшее, выдают в тебе гордыню и нежелание покаяться как следует. Подробности...
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    Петров и Боширов дали интервью Симоньян

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        Верите ли вы Петрову и Боширову, рассказавшим свою версию пребывания в Солсбери?
        • Да, полностью

        • Скорее да, хотя некоторые детали их рассказа вызывают у меня сомнения

        • Не верю

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        • Разразится религиозная война

        • Будут акции протеста, но без столкновений

        • Украинские православные мирно примут происходящее

        • Никакой автокефалии не будет

        Как на вас лично сказываются последствия вводимых против России экономических санкций?
        • Положительно

        • Отрицательно

        • Никак не сказываются

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          Игорь Мальцев

          Что общего между простым русским бизнесменом и простым немецким ментом

          Игорь Мальцев
          писатель, журналист, публицист
          		 14 сентября 2018, 09:42

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          Вы никогда не задумывались, что есть одна вещь, которая навек объединяет такие разные страны, как Британия, Германия и Россия. Нет, это не пиво.

          Это бесконечное подавление государством права гражданина на вооруженный отпор преступникам.

          Вот подряд – в Англии двое грабителей вломились в дом к пенсионеру, но он, будучи еще крепким мужиком, убил одного из них отверткой, а второй тупо сбежал. Первое, что сделали копы, – посадили мужика. И обещали ему лет десять тюрьмы. Только общенациональная кампания в прессе позволила пенсионеру отбиться от так называемого правосудия. Теперь, правда, его изживают из района дружки грабителей. И тут, кончено, ни один коп не в состоянии кого-либо защитить.

          Раз в два-три дня в Германии представители Messermigration (messer – нож) режут местных до смерти и не очень. У местных нет ни привычки, ни прав носить с собой ножи. И правила владения личным оружием таковы, что оно может помочь только в случае прихода банды прямо к вам в спальню, где стоит сейф с незаряженным пистолетом. Если вас остановят с легальным стволом и пачкой документов на него менты на улице – все. Хана. Потому что немцы все еще верят в то, что монополией на насилие обладает государство в лице полиции.

          Правда, за последние три года стараниями антимонопольных активистов из Ирака, Сирии, Албании, Ливии, Ливана и ИГИЛ* монополия государства в Германии на насилие очень сильно поблекла, пошатнулась и осыпалась. В проигрыше, как всегда, законопослушные граждане. Только они страдают на своем пятачке законопослушания между вооруженными сомалийцами на улицах городов и вооруженными, но кастрированными полицейскими силами.

          Фото: кадр из видео

          А теперь очередная русская история:

          «Двое неизвестных ворвались в дом бизнесмена и, угрожая предметами, похожими на пистолеты, требовали денег. Позже они связали хозяина, его 34-летнюю супругу и их 31-летнего знакомого. Предприниматель смог оказать сопротивление нападавшим и нанес им несколько ножевых ранений, от которых они скончались. Позже полицейские задержали третьего подозреваемого в организации разбойного нападения. Он ожидал партнеров в машине, а позже скрылся. Прибывшие на место нападения полицейские изъяли огнестрельное оружие ограниченного поражения, которое принадлежало одному из нападавших. Им оказался 39-летний житель Красноярского района Самарской области. Личность второго нападавшего выясняется. Сейчас сотрудники правоохранительных органов изучают записи камер видеонаблюдения».

          Ну просто как по нотам. Ведь что общего между простым русским бизнесменом и простым немецким ментом? Ты ни в коем случае не должен причинить вред преступнику. За каждого убитого грабителя и убийцу ответишь по полной. Старая полицейская система «Ну вас же не убили!» действует как интернет и врачи – то есть без границ.

          Ну хорошо, мужику из Бугульмы повезло – он смог развязаться и найти нож. А так бы два трупа обычных граждан на несколько минут заняли просто место в статистике – бесконечной статистике жертв криминала.

          Несмотря на то что в России не самое плохое законодательство насчет владения оружием – уж точно не такое как в Германии, – тем не менее вооруженный отпор преступникам – явление штучное. И связано это не столько с нерешительностью граждан, а с позицией «полевых» представителей закона. Которые должны прийти вовремя на помощь, но никогда не приходят. Зато потом по полной срывают свою злость и беспомощность на гражданах, которые нашли в себе силы и героизм выжить.

          Сдается, что только правила покупки и владения длинностволом в России – отличный сдерживающий момент для любителей забираться в чужие дома и связывать хозяев.

          И тем не менее находятся идиоты, которые пытаются нам рассказать, что «русским только дай оружие – они все друг друга перестреляют». Ну, во первых, вы просто не в курсе, чем уже владеют граждане, а владеют они прекрасными отечественными западными винтовками и ружьями.

          А во-вторых, такая позиция есть гнусная русофобия. Швейцарцам, финнам и израильтянам это расскажите, что они друг друга перестреляют. У меня нет причин полагать что русские тупее и безрассуднее, например, израильтян. И если у вас иное мнение, то, может, все-таки стоит сменить место жительства.

          А нам нужно углублять законодательно право гражданина на отпор, в том числе и вооруженный – преступникам. Просторы у нас огромные, на каждую тысячу километров полицейских участков не наставишься. Безопасность граждан в руках самих граждан, что бы вы там ни бубнили про монополию государства на насилие. Нет ее.

          * Организация, в отношении которой судом принято вступившее в законную силу решение о ликвидации или запрете деятельности по основаниям, предусмотренным ФЗ "О противодействии экстремистской деятельности"


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