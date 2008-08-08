Что общего между простым русским бизнесменом и простым немецким ментом

Вы никогда не задумывались, что есть одна вещь, которая навек объединяет такие разные страны, как Британия, Германия и Россия. Нет, это не пиво.

Это бесконечное подавление государством права гражданина на вооруженный отпор преступникам.

Вот подряд – в Англии двое грабителей вломились в дом к пенсионеру, но он, будучи еще крепким мужиком, убил одного из них отверткой, а второй тупо сбежал. Первое, что сделали копы, – посадили мужика. И обещали ему лет десять тюрьмы. Только общенациональная кампания в прессе позволила пенсионеру отбиться от так называемого правосудия. Теперь, правда, его изживают из района дружки грабителей. И тут, кончено, ни один коп не в состоянии кого-либо защитить.

Раз в два-три дня в Германии представители Messermigration (messer – нож) режут местных до смерти и не очень. У местных нет ни привычки, ни прав носить с собой ножи. И правила владения личным оружием таковы, что оно может помочь только в случае прихода банды прямо к вам в спальню, где стоит сейф с незаряженным пистолетом. Если вас остановят с легальным стволом и пачкой документов на него менты на улице – все. Хана. Потому что немцы все еще верят в то, что монополией на насилие обладает государство в лице полиции.

Правда, за последние три года стараниями антимонопольных активистов из Ирака, Сирии, Албании, Ливии, Ливана и ИГИЛ* монополия государства в Германии на насилие очень сильно поблекла, пошатнулась и осыпалась. В проигрыше, как всегда, законопослушные граждане. Только они страдают на своем пятачке законопослушания между вооруженными сомалийцами на улицах городов и вооруженными, но кастрированными полицейскими силами.

А теперь очередная русская история:

«Двое неизвестных ворвались в дом бизнесмена и, угрожая предметами, похожими на пистолеты, требовали денег. Позже они связали хозяина, его 34-летнюю супругу и их 31-летнего знакомого. Предприниматель смог оказать сопротивление нападавшим и нанес им несколько ножевых ранений, от которых они скончались. Позже полицейские задержали третьего подозреваемого в организации разбойного нападения. Он ожидал партнеров в машине, а позже скрылся. Прибывшие на место нападения полицейские изъяли огнестрельное оружие ограниченного поражения, которое принадлежало одному из нападавших. Им оказался 39-летний житель Красноярского района Самарской области. Личность второго нападавшего выясняется. Сейчас сотрудники правоохранительных органов изучают записи камер видеонаблюдения».

Ну просто как по нотам. Ведь что общего между простым русским бизнесменом и простым немецким ментом? Ты ни в коем случае не должен причинить вред преступнику. За каждого убитого грабителя и убийцу ответишь по полной. Старая полицейская система «Ну вас же не убили!» действует как интернет и врачи – то есть без границ.

Ну хорошо, мужику из Бугульмы повезло – он смог развязаться и найти нож. А так бы два трупа обычных граждан на несколько минут заняли просто место в статистике – бесконечной статистике жертв криминала.

Несмотря на то что в России не самое плохое законодательство насчет владения оружием – уж точно не такое как в Германии, – тем не менее вооруженный отпор преступникам – явление штучное. И связано это не столько с нерешительностью граждан, а с позицией «полевых» представителей закона. Которые должны прийти вовремя на помощь, но никогда не приходят. Зато потом по полной срывают свою злость и беспомощность на гражданах, которые нашли в себе силы и героизм выжить.

Сдается, что только правила покупки и владения длинностволом в России – отличный сдерживающий момент для любителей забираться в чужие дома и связывать хозяев.

И тем не менее находятся идиоты, которые пытаются нам рассказать, что «русским только дай оружие – они все друг друга перестреляют». Ну, во первых, вы просто не в курсе, чем уже владеют граждане, а владеют они прекрасными отечественными западными винтовками и ружьями.

А во-вторых, такая позиция есть гнусная русофобия. Швейцарцам, финнам и израильтянам это расскажите, что они друг друга перестреляют. У меня нет причин полагать что русские тупее и безрассуднее, например, израильтян. И если у вас иное мнение, то, может, все-таки стоит сменить место жительства.

А нам нужно углублять законодательно право гражданина на отпор, в том числе и вооруженный – преступникам. Просторы у нас огромные, на каждую тысячу километров полицейских участков не наставишься. Безопасность граждан в руках самих граждан, что бы вы там ни бубнили про монополию государства на насилие. Нет ее.