Почему американские астронавты решились на подлость по отношению к России

Неподтвержденная на данный момент публикация о том, что Роскосмос склоняется к версии преднамеренного вредительства американских астронавтов, просверливших дырку в корабле «Союз МС-09», вызвала недоумение и скепсис даже у тех, кто настороженно относится к США. Уж слишком это кажется невероятным и безумным. Не идиоты же американцы, чтобы вытворять такое в космосе и рисковать собственными жизнями в безвоздушном пространстве.

Стали раздаваться шутки: мол, давайте уж тогда обвиним Маккейна, что с того света проник на МКС и прогрыз дырку, или обвиним проамериканских мышей-агентов, что они прогрызли пустоты в стартовом столе на космодроме Восточный. И вправду – в условиях геополитического противостояния США с Россией уж очень велико искушение свалить свои ошибки на американских «партнеров».

Но что если именно на такую реакцию – такого не может быть, потому что это идиотизм! – и рассчитывали участники диверсии? А то, что это именно преднамеренное действие, а не какая-то случайность, уже очевидно.

Специалисты после исследования пришли к выводу, что дырка в борту бокового отсека просверлена не на Земле, а появилась в космосе. Более того, ее сверлили преднамеренно, с третьей попытки, так как не было должного упора в условиях невесомости и скрытности.

На фото (кстати, появившихся поначалу в американских СМИ) хорошо видны следы от предыдущих попыток. В случае ошибки или халатности российских сотрудников РКК «Энергия», которые поначалу стали главными подозреваемыми, не должно было быть никаких попыток – сдурить можно было бы однажды, но не несколько раз. Если бы речь шла о вредительстве сотрудников, их бы уже обнаружили, так как весь процесс проходит под видеокамерами, и доказать их вину легче, чем доказать вредительство астронавтов НАСА. К тому же, по данным источников, на отверстии видны нефабричные следы клея.

Теперь о главном – что же, американские астронавты идиоты и самоубийцы? Нет, конечно. Но это не отменяет того, что они могли преднамеренно сделать это.

Обратите внимание на два обстоятельства. Дырка была заклеена, и поэтому она не сразу проявила себя. А когда началась утечка воздуха из бокового отсека, то происходило это постепенно, не угрожая остальному кораблю и экипажу.

Именно отсутствие угрозы жизни экипажа и стало предлогом для командира экипажа астронавта НАСА Эндрю Фойстела предложить подождать 24 часа, чтобы обсудить другие варианты устранения проблемы. То есть налицо откровенное затягивание решения этой проблемы со стороны представителей США.

Второй момент и самый важный аргумент в пользу этой версии – пробоину сделали в боковом отсеке, который сгорел бы при входе в атмосферу при возвращении космонавтов на Землю. Таким образом, если бы ЦУП согласился с американцами подождать сутки, то потом был бы вынужден принять решение о досрочном возвращении части экипажа – после чего источник пробоины и вся диверсия канула бы в Лету вместе со сгоревшим боковым отсеком.

Однако осадочек бы остался. И не просто осадочек, а возможные обвинения американцев в адрес Роскосмоса о недостаточной безопасности российского сегмента МКС. Мол, что за безобразие у вас творится, когда происходит утечка воздуха, а вы не знаете откуда? Вот видите, не зря мы-таки собираемся отказаться от услуг России при доставке на МКС и даже прекратить финансирование МКС к 2025 году.

На эту тему

Пока трудно утверждать именно о такой мотивации США. Тем более что даже источники в российской космонавтике заявили о другой версии – якобы таким способом американские астронавты хотели вне очереди вернуть на Землю своего захворавшего товарища. Однако представляется, что это куда менее реалистичная мотивация – идти на такое преступление, чтобы решить проблему одного человека, нереально. А вот спланировать подобную операцию для приближения к стратегической цели – выдавить Россию из космоса – вполне реально.

Впрочем, открыто обвинить в подобной диверсии «партнеров из США» чрезвычайно трудно и даже опасно, учитывая тесное сотрудничество наших космонавтов в ограниченном (как ни странно это звучит) пространстве космоса. Необходимы твердые доказательства вплоть до видеозаписи, без предъявления которых подобные обвинения поставят в смешное положение нас самих.

Но даже при наличии железобетонных доказательств встает вопрос о последствиях – что дальше, требовать изгнания американцев с МКС? Нереально. Самим уходить из МКС? Но это автоматически означает конец русского космоса. Завершить сотрудничество на МКС, оградившись перегородками отсеков? Возможный вариант, но нежелательный, так как он также ставит под удар космические программы.

Вероятность того, что Роскосмос пойдет на открытое обвинение астронавтов НАСА во вредительстве, даже если оно будет доказано, ничтожна. И опять же, американцы прекрасно понимали это, планируя диверсию. Тем более что в тесном общежитии космической станции чрезвычайно трудно отгородиться и жить отдельно.

Сама атмосфера располагает членов экипажа, особенно русских людей по природе незлобивых, продолжать сотрудничество и жить дружно. Собственно, именно поэтому российский космонавт Сергей Прокопьев недавно выступил с заявлением, что «наша совместная международная экспедиция работает в спокойной и дружеской обстановке». Поведение россиянина сколь искреннее, столь и оправданное. Не морду же бить друг другу в космосе!

Но это не отменяет необходимости начать максимально внимательный контроль за американскими «партнерами». И если верить тому же источнику, то в ЦУПе уже сделали выводы и постановили не допускать американских специалистов к российской части МКС без разрешения командира.

Кроме того, у НАСА были запрошены копии записей с видеорегистратора, а также все медицинские показания астронавтов. В ответ последовала резкая реакция «партнеров», что дополнительно указывает на их вину.

И всё же многим трудно представить, что американские астронавты, работающие бок о бок с россиянами, могут пойти на подобную подлость. Сказывается привычка сваливать агрессивное отношение США на отдельных негодяев (будь то Обама, Клинтон или Маккейн), на крупный англо-американский капитал, к делишкам которых остальные американцы не имеют никакого отношения.

Однако это далеко не так. В целом американскую нацию устраивает агрессивная политика Вашингтона по отношению к России, они привыкли видеть в нас врага и считать себя исключительными.

Теорию исключительности придумал не Обама, это в крови американцев. И в условиях обострившегося противостояния с Россией, когда Москва не уступает позиции и отстаивает национальные интересы, пребывая в информационном окружении русофобской истерики, нет ничего удивительного, если астронавты решились на такую подлость. Для них это даже не преступление, а посильный вклад в борьбу с «империей зла». И нет никаких гарантий, что подобные фокусы не повторятся.

России в свою очередь следует делать выводы. Не стоит впадать в эмоции и устраивать звездные войны на МКС. Но необходимо начать процесс сворачивания сотрудничества с НАСА и возобновление самостоятельной космической программы.

В космосе необходима такая же суверенизация России, как в экономике, геополитике и других сферах. Стоит отказаться от МКС и вернуться к возрождению собственной космической станции – возможно, в кооперации с Китаем, Индией и другими странами не Запада. Такой вызов позволит переосмыслить космическую программу и сделать ее по-настоящему захватывающей и масштабной.