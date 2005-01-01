Надоело быть прислугою Дурака

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8 июня, пятница  |  Последнее обновление — 13:54  |  vz.ru
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На пути «Северного потока – 2» осталось только одно препятствие

«Северному потоку – 2» дали зеленый свет уже три из четырех иностранных государств, рядом с которыми пойдут трубыФото: Jens Büttner/ZB/Global Look Press
Газопровод «Северный поток – 2» получил важнейший документ. Швеция, знаменитая поисками «российских подлодок», не смогла найти аргументов для отказа дать разрешение на прокладку газопровода через свои территориальные воды. Теперь слово за Данией. Что будет, если эта страна все-таки станет чинить препятствия ключевому российскому газопроводу? Подробности...
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Для возвращения русских на Родину полезен опыт Израиля и Польши

Жерару Депардье повезло: ему не пришлось стоять в бесконечных очередях на прием в ФМС Фото: Станислав Красильников/ТАСС
Благодаря «прямой линии» Путина вновь оживились дебаты вокруг двух острых и тесно связанных между собой проблем – это демографический кризис и переселение соотечественников в Россию. Путин потребовал снять бюрократические барьеры, мешающие переселению в том числе и украинцев в нашу страну. И здесь чиновникам и депутатам стоит внимательно изучить репатриационный опыт Израиля и Польши. Подробности...
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Волонтер: Многие говорили, что мест в онкоцентрах не хватает

Волонтер-медик Алевтина Киселева обработала порядка 2 тыс. запросов россиянФото: кадр из видео
На прямой линии с Владимиром Путиным тему онкологии подняла волонтер-медик Алевтина Киселева. За несколько дней девушка обработала порядка двух тысяч вопросов россиян, которые касались онкологических заболеваний, со всех регионов. О самых острых и популярных темах она рассказала газете ВЗГЛЯД. Подробности...
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Зачем Украина закупает некачественную военную технику

Триумф украинской коррупционной схемы – закупка вертолетов H225Фото: кадр из видео
Киев занят активным переоснащением сил МВД и ВСУ. Некоторые трактуют это как признак подготовки к наступлению в Донбассе, однако заключаемые контракты вызывают у специалистов недоуменные вопросы: зачем покупать заведомо некачественную технику по явно завышенным ценам? Ответ удивит только тех, у кого в отношении украинской власти еще сохранились иллюзии. Подробности...
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Почему Кубань снова стала местом кровавого убийства

Мать пятерых детей Наталья Дмитриева была жестоко убита подросткамиФото: с личной страницы ok.ru
От того, что в Кущевской было 12 жертв, а в Псебае одна, ситуация не становится менее ужасной. В любом случае возникает вопрос – почему опять Кубань? Почему в этом теплом и благодатном крае совершается уже второе кровавое убийство, потрясающее своей жестокостью всю страну? И уже второй раз выясняется, что убийцы давно терроризируют округу, а люди боятся пожаловаться. Подробности...
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Надоело быть прислугою Дурака

Лев Пирогов, публицист, литературный критик, главный редактор детского развивающего журнала «Лучик 6+»
Вот скажи Михаил Ефремов про Крымский мост что-нибудь умное, ну и кто бы это заметил? А дурака свалял – и машинка славы работает. Поняв это, следует успокоиться. Но что-то не даёт, мешает, скребёт в груди... Ах да! Подробности...
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    Путин открыл Крымский мост

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      ЦБ представил пластиковую банкноту к ЧМ-2018

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          Лев Пирогов

          Надоело быть прислугою Дурака

          Лев Пирогов
          публицист, литературный критик, главный редактор детского развивающего журнала «Лучик 6+»
          		 8 июня 2018, 12:58

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          Попробуем представить себе, что история Николая Носова о крошечных человечках «размером с небольшой огурец» крутилась бы не вокруг глупого самонадеянного Незнайки, а вокруг какого-нибудь «положительного» коротышки – учёного Знайки, инженера-изобретателя Винтика, врача Пилюлькина, художника Тюбика, наконец... Можно себе такое представить? 

          Вообще-то, можно, но... Это была бы какая-то совсем другая история. Гораздо менее смешная, весёлая и интересная. И трудно предположить, что она снискала бы всенародную любовь.

          Автор повести «Приключения Незнайки и его друзей» так объясняет свой выбор главного героя: «Но самым известным среди них был малыш по имени Незнайка».

          А почему Незнайка самый известный? Ну, во-первых, потому что попадает в глупые смешные ситуации. Во-вторых, постоянно становится источником беспокойства, а то и прямой угрозой для других. Это понятно. А почему ещё?

          А потому что Незнайка-то ведь... артист. Он и на трубе играет, и рисует портреты, и сочиняет стихи... Кроме того, «всем известно, что Незнайка – болтун», а это значит – выдумщик, рассказчик, оратор. 

          Фото: кадр из видео

          Дурак, да ещё и артист – этот образ просто обречён на славу. 

          Я в своей жизни был близко знаком всего лишь с двумя артистами, и никто из них дураком не был. Напротив. Но! Оба они театр давно покинули (один теперь писатель, другой доктор наук). Про артистов же «действующих» (с которыми я не знаком) ходят нехорошие слухи. Дескать, интеллект – не главное их достоинство...

          Может быть, они специально на такой образ работают. Ну, любят же в России дурака, это всем известно. А для артиста любовь – главное. Это их хлеб и соль. (А у некоторых – и масло.)

          Сказочный дурак (во всех смыслах слова «сказочный») считается у нас национальным архетипом. Он-де и самый добрый, и самый нравственный, а если хорошенечко его потереть, то, может, и самый умный. Так что это большая удача для артиста – прослыть дураком. Разве что тщеславие слегка жмёт подмышками. Но зато...

          Вот скажи Михаил Ефремов про Крымский мост что-нибудь умное, ну и кто бы это заметил? А дурака свалял – и машинка славы работает. Перетирает наши пересуды в золотой порошок. 

          Поняв это, следует успокоиться, сказать «всё действительно разумно», зевнуть, откупорить шампанского бутылку и перечесть «Женитьбу Фигаро». Но что-то не даёт, мешает, скребёт в груди... Ах да! 

          «У России две беды – дураки и дороги». 

          Тут, возможно, следует вспомнить, что дурак-лапушка из сказок и мультиков (жалостливый, добрый, смиренный и в награду за это – удачливый) есть порождение писательского воображения обработчиков и интерпретаторов. В настоящих народных сказках, дословно записанных фольклористами, дурак другой.

          Настоящий народный дурак абсурден и, что называется, имморален (находится вне морали, ему плевать на мораль, он не подозревает о её существовании, а если и подозревает – не парится). Поэтому он не добр и не жесток. Он просто дурак!

          Приветствует похоронную процессию словами «носить вам не переносить», происходит скандал, нарастает снежный ком абсурдных случайностей, и в результате, например, сгорает деревня. Дурак – источник хаоса и несчастий...

          Кстати, не только русский. Немецкий Тиль Ойленшпигель и прочие ярмарочные персонажи: английский Панч, итальянский Пульчинелла, французский Полишинель тоже не претендуют на роль хранителей нравственного закона. Да, люди их любят, но вовсе не за то, что они добрые, и не за то, что они своим «неконвенциальным» поведением вскрывают тщательно замаскированные пороки «конвенциального» общества.

          Любят по простому древнему принципу: кто-то поскользнулся, упал – это смешно. Можно поржать, показать пальцем, порадоваться, что это произошло не с тобой. Что ты умнее.

          Именно эту низменную чёрточку общечеловеческой натуры и обслуживает современный Дурак, разнообразно представленный в информационном пространстве. Ничего «народного» в нём нет. Дурак – это порождение массовой культуры и массового сознания. Не случайно образ дурака издавна был особо востребован на ярмарках.

          А наша жизнь давно превратилась в сплошную ярмарку.

          Вот и не остаётся в ней места ни знайкам, ни винтикам, ни пилюлькиным. Везде тотальный Незнайка. Он властвует над умами, он диктует повестку дня. Только если книжный Незнайка добр, то этот – нет.

          А говорю я это всё к тому, что жить так больше нельзя. Не в смысле «а-а, мы все умрём», а в смысле – до смерти надоело.

          Надоело быть прислугою Дурака. Хочется пожить в каком-то другом, пусть не таком ржачном и интересном, но зато созидательном мире. Как это сделать?

          Написать письмо Путину?

          Пожалуй, этого мало. Путин-то, конечно, прислушается, издаст указ, да только есть опасения, что чиновники тот указ замотают. Поэтому я решил так: объявлю бойкот дураку на ограниченном участке фронта – на своём рабочем месте.

          Вот, скажем, я издаю журнал – «продукт». И как всякий производитель продукта, заинтересован в том, чтобы он был массовым. А это значит что? Кланяйся дуракам. Делай развлекушечку, эксплуатируй низменные инстинкты. Иди в ногу с обществом потребления.

          Большинство издателей так и делают. Издают газеты и журналы для дураков. Как в том же «Незнайке на Луне». Там, если помните, были такие газеты для дураков. Коротышки говорили: «Я, конечно, не дурак, да просто интересно, что там для дураков печатают»... Мне кажется, многие из нас, если не все, могли бы сегодня подписаться под этой формулой.

          А не надо. В Советском Союзе, который я помню, было много плохого. Происходило это плохое в основном от бюрократа-чиновника. Недалёкого, трусливого, заискивающего перед начальством, но властолюбивого лгуна и самодура. Советский Союз был изгрызен и съеден им, как корабль – червём. Но было также много хорошего.

          Например, считалось, что пресса должна задавать уровень, а люди (дураки в том числе) должны к этому уровню подтягиваться. И дураков, мне кажется, было меньше... Им просто не хватало питательной среды.

          Я верю, что эти времена вернутся. Я для этого работаю, я этим живу. Наверное, и вы тоже. Давайте – не объединимся, нет (обойдёмся без бюрократии и пения гимна). Давайте просто знать, что нас много. Что мы не одиноки. И что с нами не происходит ничего страшного.

          Час дурака скоро закончится, а люди и страна – нет.

          За работу.


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