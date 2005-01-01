Надоело быть прислугою Дурака

Попробуем представить себе, что история Николая Носова о крошечных человечках «размером с небольшой огурец» крутилась бы не вокруг глупого самонадеянного Незнайки, а вокруг какого-нибудь «положительного» коротышки – учёного Знайки, инженера-изобретателя Винтика, врача Пилюлькина, художника Тюбика, наконец... Можно себе такое представить?

Вообще-то, можно, но... Это была бы какая-то совсем другая история. Гораздо менее смешная, весёлая и интересная. И трудно предположить, что она снискала бы всенародную любовь.

Автор повести «Приключения Незнайки и его друзей» так объясняет свой выбор главного героя: «Но самым известным среди них был малыш по имени Незнайка».

А почему Незнайка самый известный? Ну, во-первых, потому что попадает в глупые смешные ситуации. Во-вторых, постоянно становится источником беспокойства, а то и прямой угрозой для других. Это понятно. А почему ещё?

А потому что Незнайка-то ведь... артист. Он и на трубе играет, и рисует портреты, и сочиняет стихи... Кроме того, «всем известно, что Незнайка – болтун», а это значит – выдумщик, рассказчик, оратор.

Дурак, да ещё и артист – этот образ просто обречён на славу.

Я в своей жизни был близко знаком всего лишь с двумя артистами, и никто из них дураком не был. Напротив. Но! Оба они театр давно покинули (один теперь писатель, другой доктор наук). Про артистов же «действующих» (с которыми я не знаком) ходят нехорошие слухи. Дескать, интеллект – не главное их достоинство...

Может быть, они специально на такой образ работают. Ну, любят же в России дурака, это всем известно. А для артиста любовь – главное. Это их хлеб и соль. (А у некоторых – и масло.)

Сказочный дурак (во всех смыслах слова «сказочный») считается у нас национальным архетипом. Он-де и самый добрый, и самый нравственный, а если хорошенечко его потереть, то, может, и самый умный. Так что это большая удача для артиста – прослыть дураком. Разве что тщеславие слегка жмёт подмышками. Но зато...

Вот скажи Михаил Ефремов про Крымский мост что-нибудь умное, ну и кто бы это заметил? А дурака свалял – и машинка славы работает. Перетирает наши пересуды в золотой порошок.

Поняв это, следует успокоиться, сказать «всё действительно разумно», зевнуть, откупорить шампанского бутылку и перечесть «Женитьбу Фигаро». Но что-то не даёт, мешает, скребёт в груди... Ах да!

«У России две беды – дураки и дороги».

Тут, возможно, следует вспомнить, что дурак-лапушка из сказок и мультиков (жалостливый, добрый, смиренный и в награду за это – удачливый) есть порождение писательского воображения обработчиков и интерпретаторов. В настоящих народных сказках, дословно записанных фольклористами, дурак другой.

Настоящий народный дурак абсурден и, что называется, имморален (находится вне морали, ему плевать на мораль, он не подозревает о её существовании, а если и подозревает – не парится). Поэтому он не добр и не жесток. Он просто дурак!

Приветствует похоронную процессию словами «носить вам не переносить», происходит скандал, нарастает снежный ком абсурдных случайностей, и в результате, например, сгорает деревня. Дурак – источник хаоса и несчастий...

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Кстати, не только русский. Немецкий Тиль Ойленшпигель и прочие ярмарочные персонажи: английский Панч, итальянский Пульчинелла, французский Полишинель тоже не претендуют на роль хранителей нравственного закона. Да, люди их любят, но вовсе не за то, что они добрые, и не за то, что они своим «неконвенциальным» поведением вскрывают тщательно замаскированные пороки «конвенциального» общества.

Любят по простому древнему принципу: кто-то поскользнулся, упал – это смешно. Можно поржать, показать пальцем, порадоваться, что это произошло не с тобой. Что ты умнее.

Именно эту низменную чёрточку общечеловеческой натуры и обслуживает современный Дурак, разнообразно представленный в информационном пространстве. Ничего «народного» в нём нет. Дурак – это порождение массовой культуры и массового сознания. Не случайно образ дурака издавна был особо востребован на ярмарках.

А наша жизнь давно превратилась в сплошную ярмарку.

Вот и не остаётся в ней места ни знайкам, ни винтикам, ни пилюлькиным. Везде тотальный Незнайка. Он властвует над умами, он диктует повестку дня. Только если книжный Незнайка добр, то этот – нет.

А говорю я это всё к тому, что жить так больше нельзя. Не в смысле «а-а, мы все умрём», а в смысле – до смерти надоело.

Надоело быть прислугою Дурака. Хочется пожить в каком-то другом, пусть не таком ржачном и интересном, но зато созидательном мире. Как это сделать?

Написать письмо Путину?

Пожалуй, этого мало. Путин-то, конечно, прислушается, издаст указ, да только есть опасения, что чиновники тот указ замотают. Поэтому я решил так: объявлю бойкот дураку на ограниченном участке фронта – на своём рабочем месте.

Вот, скажем, я издаю журнал – «продукт». И как всякий производитель продукта, заинтересован в том, чтобы он был массовым. А это значит что? Кланяйся дуракам. Делай развлекушечку, эксплуатируй низменные инстинкты. Иди в ногу с обществом потребления.

Большинство издателей так и делают. Издают газеты и журналы для дураков. Как в том же «Незнайке на Луне». Там, если помните, были такие газеты для дураков. Коротышки говорили: «Я, конечно, не дурак, да просто интересно, что там для дураков печатают»... Мне кажется, многие из нас, если не все, могли бы сегодня подписаться под этой формулой.

А не надо. В Советском Союзе, который я помню, было много плохого. Происходило это плохое в основном от бюрократа-чиновника. Недалёкого, трусливого, заискивающего перед начальством, но властолюбивого лгуна и самодура. Советский Союз был изгрызен и съеден им, как корабль – червём. Но было также много хорошего.

Например, считалось, что пресса должна задавать уровень, а люди (дураки в том числе) должны к этому уровню подтягиваться. И дураков, мне кажется, было меньше... Им просто не хватало питательной среды.

Я верю, что эти времена вернутся. Я для этого работаю, я этим живу. Наверное, и вы тоже. Давайте – не объединимся, нет (обойдёмся без бюрократии и пения гимна). Давайте просто знать, что нас много. Что мы не одиноки. И что с нами не происходит ничего страшного.

Час дурака скоро закончится, а люди и страна – нет.

За работу.