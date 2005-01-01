Почему русская интеллигенция радуется главной катастрофе России

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6 июня, среда  |  Последнее обновление — 22:35  |  vz.ru
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Почему «Нафтогаз» так торопится отобрать у Газпрома 2,6 млрд долларов

«Нафтогаз» боится остаться без многомиллионных премийФото: Benoit Tessier/Reuters
Украина продолжает создавать проблемы Газпрому. На этот раз речь идет о попытках арестовать активы ряда дочерних компаний российской монополии в Нидерландах – и все в счет уплаты 2,6 млрд долларов, которые выиграны «Нафтогазом» в Стокгольмском арбитраже. Казалось бы, апелляция еще не закончена – почему же Украина так торопится забрать у Газпрома эти деньги? Подробности...
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Почему нельзя оскорблять Путина

Институт президентской власти является одним из важнейших в РоссииФото: Алексей Дружинин/ТАСС
Призыв ввести ответственность СМИ за оскорбление высших должностных лиц, с которым на заседании Госдумы выступил Владимир Жириновский, нашел отклик у руководителя нижней палаты Вячеслава Володина – спикер поручил изучить европейское законодательство на эту тему. Нужно ли у нас принимать отдельный закон о защите чести и достоинства президента и что именно он будет охранять? Подробности...
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Россия готова противопоставить Маску собственную уникальную разработку

Многоразовый ускоритель «Байкал – Ангара» за 17 лет так и не взлетел дальше стадии проектов и макетовФото: Яковлев Александр/ТАСС
Российские космические разработчики, кажется, начали брать пример с Илона Маска. Появились сообщения о возрождении полузабытого проекта отечественной многоразовой ракеты с возвращаемыми на Землю ступенями. Сможет ли предлагаемая технология составить реальную конкуренцию американским ракетам? Подробности...
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Снабжает ли Украина оружием сирийских боевиков

Утверждается, что порт Октябрьск стол точкой отправки тяжелых вооружений на Ближний ВостокФото: ZUMA/Global Look Press
Ряд информационных ресурсов «разгоняют» скандал о снабжении сирийских боевиков через порты Одессы и Николаева. К этой новостной «сенсации» есть ряд вопросов. Тем не менее отнестись к ней нужно со всей серьезностью: в описанной схеме нет ничего невозможного, более того, она рифмуется с арестом Бориса Германа, которого в СБУ называют «заказчиком убийства Бабченко». Подробности...
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Почему Кубань снова стала местом кровавого убийства

Мать пятерых детей Наталья Дмитриева была жестоко убита подросткамиФото: с личной страницы ok.ru
От того, что в Кущевской было 12 жертв, а в Псебае одна, ситуация не становится менее ужасной. В любом случае возникает вопрос – почему опять Кубань? Почему в этом теплом и благодатном крае совершается уже второе кровавое убийство, потрясающее своей жестокостью всю страну? И уже второй раз выясняется, что убийцы давно терроризируют округу, а люди боятся пожаловаться. Подробности...
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Станет ли призрак Австрийской империи нашим союзником в Европе

Егор Холмогоров, Публицист
По оценке ведущих российских геополитиков, ось «Москва – Вена», как её называли, «союз двуглавых орлов», была одной из доминирующих геополитических реальностей в Европе с конца XV по середину XIX века. Но так было до поры до времени. Подробности...

Как Пушкин победил на дуэли Троцкого

Владимир Можегов, публицист
«Пушкин ослепительно воскресает». Прославление большевиками поэта, которого Маяковский в стихах грозил поставить к стенке, станет знаком окончательного «перерождения» большевизма из культурного погрома первых революционных лет в нечто совсем непохожее. Подробности...

Скорость и хайп превыше здравого смысла и журналистской этики

Александр Серавин, Директор исследовательских программ экспертной группы «PieR»
В соцсетях пошли вбросы по поводу пресловутого расследования «Новой газеты», в котором утверждалось, что президентские выборы якобы изобиловали нарушениями. Проблемы у «Новой» начинаются внутри самой их выборки. Смотрите сами. Подробности...
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    Путин открыл Крымский мост

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    Церемония инаугурации Владимира Путина

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      В воскресенье в Гватемале произошло извержение вулкана Фуэго, признанное самым сильным за последние годы. Разбушевавшаяся стихия затронула более двух миллионов жителей. Серьезно пострадали несколько населенных пунктов. Власти эвакуировали три тысячи человек
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      Все российские города и стадионы готовы к ЧМ по футболу, в том числе готов и стадион в Петербурге – главный «долгострой» российского футбола, самый дорогой, современный и инновационный стадион России. Мировое первенство, которое открывается 14 июня, пройдет в 11 российских городах
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      ЦБ представил пластиковую банкноту к ЧМ-2018

      ЦБ представил памятную пластиковую банкноту к ЧМ-2018. Тираж полимерной купюры составил 20 млн штук, в конце июня они будут доставлены во все регионы России. В ЦБ при разработке банкноты исходили из того, что болельщики и нумизматы будут приобретать их преимущественно как сувенир
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        Российский миллиардер Роман Абрамович получил паспорт Израиля. А вам хотелось бы иметь другое гражданство?
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        Украинский политик заявил о существовании тайного мирового правительства, решающего глобальные вопросы. А вы верите в существование такого правительства?
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          Михаил Ефремов дал интервью Юрию Дудю   6 июня 2018, 21:50
          Фото: кадр из видео
          Текст: Петр Акопов

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          Актер Михаил Ефремов в очередной раз продемонстрировал расхождение во взглядах со значительной частью своего народа – и своих зрителей. Он заявил, что Россия должна заплатить Украине за возвращение Крыма на родину. Но самое интересное в интервью Ефремова даже не это. Актер уверен, что лучшее, что случилось с Россией при его жизни, – это распад СССР. Что можно было бы ответить ему на это?

          В России всегда относятся к актерам серьезней, чем они того заслуживают, – это и хорошо, и плохо. В случае с Михаилом Ефремовым, часто говорящим именно то, что он думает, это часто заканчивается скандалами. Вот и сейчас, когда вышло его интервью журналисту Юрию Дудю, поднялась волна возмущения словами актера про Крым и Украину.

          Все интервью было пронизано политикой. Ефремов был откровенен, а когда речь зашла про Крымский мост, выдал полушутливо-полусерьезно: «Мы знаем теперь, как с Украиной помириться: надо им этот мост отдать – и все. Пускай они деньги берут за проезд, они счастливы будут. И может быть, Крым простят.

          – Крым надо прощать?

          – Нет. С Крымом, мне кажется, надо разбираться с Украиной именно деньгами. Если Украине посылать газ бесплатно 10–15 лет, то вполне можно договориться. А они поднимутся на этом».

          Но такой вариант, по словам самого Ефремова, невозможен:

          «Но они же будут продавать наш бесплатный газ – и на этом наживаться. Из-за того что у нас такие настроения, этого и не выйдет».

          Понятно, что подобные заявления вызвали резкую реакцию самых разных людей. В сетях даже предложили «бесплатно отдать Ефремова Киеву, чтобы Порошенко было с кем выпить». Естественно, когда очередной представитель «мира искусства» выступает с позиции «мы виноваты перед Украиной, надо платить и каяться», он сам напрашивается на презрение. «Ахеджаковщина», уже ставшая мемом, мягко говоря, непопулярна в русском народе – и каждый раз заодно воскрешает вопрос «С кем вы, мастера культуры?».

          Проще всего в очередной раз признать, что страшно далеки они от народа – в смысле отношения к своей стране, ее истории и ее настоящему, ее ценностям. Но проблема тут не в Крымском мосте. Все гораздо глубже. Тонкий слой либеральных «властителей дум» и «совести нашей эпохи» – а Ефремов, как и его партнеры по «Гражданину поэту» Дмитрий Быков и поэт Орлуша или режиссер Серебренников, претендует всё-таки именно на такой статус – болен даже не русофобией. Дело в катастрофическом непонимании России.

          И это наглядней всего проявилось в том, как ответил Ефремов на другой вопрос Дудя: «Что лучшее случилось с Россией после распада СССР?»

          «Сам распад России – это лучшее, что случилось с Россией за то время, что я живу. Это просто счастье. Полжизни я прожил в Советском Союзе. Я свидетель этого чуда».

          Понятно, что Дудь тут же напомнил Ефремову слова Путина о «величайшей геополитической катастрофе», но актер, сказав, что у него другое мнение, продолжал:

          «Это не чудо, а человек – Горбачев. Это историческое развитие... Были у нас у власти люди, которые прошли войну, выиграли какую-то жуткую мясорубку. А потом пришли другие, у них другое восприятие мира. Они приходили в театр на Таганке, даже читали Солженицына... У них другое восприятие мира, более свободное, более доброе, больше эмпатии к людям».

          То есть добрые люди совершили чудо, которое Ефремов считает лучшим из того, что случилось со страной, в которой он живет 54 года. К моменту распада СССР ему было 28, то есть вполне взрослый человек. Причем принадлежавший к «верхним слоям» той эпохи, сын одного из самых популярных в стране актеров и режиссеров. Мажор, не мажор – об этом они с Дудем тоже много говорили, – но всё же: чем ему так не угодил СССР?

          Ефремов смог дать только одно объяснение: вранье. Дескать, всем было понятно, что нельзя без частной собственности, но продолжалась уравниловка, порождавшая зависть («Это же из Союза – пускай лучше у меня дом сгорит, а у соседа корова сдохнет»). И «то, что этот морок прошел, – прекрасно». Беспокоит Ефремова только то, что «сейчас возвраточка пошла – я надеюсь, что небольшая».

          Откуда и почему такое отношение к своей Родине? Может быть, потому что Ефремов не считает СССР своей Родиной – жили с какими-то прибалтами и казахами в одной «тюрьме народов»? Такое отношение свойственно не только столичным космополитам, но и части русской интеллигенции: прекрасно, «избавились от нахлебников».

          Но как же Украина, Белоруссия, как же Северный Казахстан, как же миллионы русских, ставших в одночасье гражданами отдельных от России государств? Это разве не трагедия русского народа? Как же мрак девяностых с уничтоженной экономикой и распадающимся обществом, из-за чего раньше срока умерли миллионы уже в самой России? Ради чего – ради торжества частной собственности?

          Пускай даже Ефремов такой стойкий антикоммунист, что для него важно было избавиться от всего «советского»: коммунистической идеологии и парткомов, уравниловки (хотя какая уравниловка была у сына народного артиста, об отцовском «Мерседесе» Михаил вспоминал с уточнением, что «ни у кого не было, кроме»). Хорошо, но как можно не замечать, что «целили в коммунизм – попали в Россию»? Неужели непонятно, что даже если бы народ выбрал отказ от социализма, то он уж точно не выступал за развал великой страны. И это показывали как результаты референдума, так и социологические опросы (везде, за исключением республик Прибалтики и Армении с Грузией)?

          Неужели не ясно, что все наши нынешние проблемы с Украиной, включая Донбасс, – это всего лишь следствие того, что в 1991 году единое целое искусственно разделили? То есть и сейчас, спустя 26 лет после ликвидации СССР, непонятно, что никакая смена строя не оправдывает развала страны? И что можно и нужно было ее сохранить – и именно это отвечало интересам нашего народа.

          И ладно бы Ефремов был доволен сегодняшним днем, но и нынешняя ситуация ему не нравится. Правда, тут он видит причину как раз в возвращении к советскому стилю. Хотя его понимание у него смешное: начиная описывать его, он сбивается на обличение «милитаризма». Который, по его же утверждениям, был всегда.

          То есть восстановление исторического пути страны – хотя бы и так превратно понятого – это плохо. А что хорошо? Попробовать построить на месте России «десять маленьких Швейцарий»? Об этом Ефремов не говорит, но это прямым текстом выдают его единомышленники. Хотя и на это шансов, по их мнению, нет – ведь, по словам Ефремова: «Россия – несомненно великая страна. Никто так не может. Чаадаев еще сказал, что мы созданы, чтобы показать другим, как не надо».

          Спасение, по Ефремову, только в том, чтобы «переболеть милитаристским угаром», тогда появятся не только большие государственные проекты, но и крупные частные, например, университеты. Удивительно, как Ефремов не замечает, что отсутствие «крупных частных проектов» связано не с «милитаризмом Путина», а с жадностью олигархов и их же стремлением вывести из страны деньги. То есть тех людей, кто и стал главным выгодополучателем от «чуда» в виде распада СССР.

          Тут дело не алкоголизме, не в юношеской скупке валюты у гостиницы «Космос» и не в дедушке, работавшем в НКВД бухгалтером. Просто русский человек – а Ефремов, несомненно, один из ярких русских людей – склонен впадать в самоуничижение.

          И борясь с собственными проблемами, порой начинает искать их причину не в самом себе, а в строе, стране, в конечном итоге в народе. И тогда он видит чудо в том, в чем нормальный человек видит трагедию. Но это в первую очередь его личная драма. Человеческая, а не актерская.


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