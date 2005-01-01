Почему русская интеллигенция радуется главной катастрофе России

Актер Михаил Ефремов в очередной раз продемонстрировал расхождение во взглядах со значительной частью своего народа – и своих зрителей. Он заявил, что Россия должна заплатить Украине за возвращение Крыма на родину. Но самое интересное в интервью Ефремова даже не это. Актер уверен, что лучшее, что случилось с Россией при его жизни, – это распад СССР. Что можно было бы ответить ему на это?

В России всегда относятся к актерам серьезней, чем они того заслуживают, – это и хорошо, и плохо. В случае с Михаилом Ефремовым, часто говорящим именно то, что он думает, это часто заканчивается скандалами. Вот и сейчас, когда вышло его интервью журналисту Юрию Дудю, поднялась волна возмущения словами актера про Крым и Украину.

Все интервью было пронизано политикой. Ефремов был откровенен, а когда речь зашла про Крымский мост, выдал полушутливо-полусерьезно: «Мы знаем теперь, как с Украиной помириться: надо им этот мост отдать – и все. Пускай они деньги берут за проезд, они счастливы будут. И может быть, Крым простят.

– Крым надо прощать?

– Нет. С Крымом, мне кажется, надо разбираться с Украиной именно деньгами. Если Украине посылать газ бесплатно 10–15 лет, то вполне можно договориться. А они поднимутся на этом».

Но такой вариант, по словам самого Ефремова, невозможен:

«Но они же будут продавать наш бесплатный газ – и на этом наживаться. Из-за того что у нас такие настроения, этого и не выйдет».

Понятно, что подобные заявления вызвали резкую реакцию самых разных людей. В сетях даже предложили «бесплатно отдать Ефремова Киеву, чтобы Порошенко было с кем выпить». Естественно, когда очередной представитель «мира искусства» выступает с позиции «мы виноваты перед Украиной, надо платить и каяться», он сам напрашивается на презрение. «Ахеджаковщина», уже ставшая мемом, мягко говоря, непопулярна в русском народе – и каждый раз заодно воскрешает вопрос «С кем вы, мастера культуры?».

Проще всего в очередной раз признать, что страшно далеки они от народа – в смысле отношения к своей стране, ее истории и ее настоящему, ее ценностям. Но проблема тут не в Крымском мосте. Все гораздо глубже. Тонкий слой либеральных «властителей дум» и «совести нашей эпохи» – а Ефремов, как и его партнеры по «Гражданину поэту» Дмитрий Быков и поэт Орлуша или режиссер Серебренников, претендует всё-таки именно на такой статус – болен даже не русофобией. Дело в катастрофическом непонимании России.

И это наглядней всего проявилось в том, как ответил Ефремов на другой вопрос Дудя: «Что лучшее случилось с Россией после распада СССР?»

«Сам распад России – это лучшее, что случилось с Россией за то время, что я живу. Это просто счастье. Полжизни я прожил в Советском Союзе. Я свидетель этого чуда».

Понятно, что Дудь тут же напомнил Ефремову слова Путина о «величайшей геополитической катастрофе», но актер, сказав, что у него другое мнение, продолжал:

«Это не чудо, а человек – Горбачев. Это историческое развитие... Были у нас у власти люди, которые прошли войну, выиграли какую-то жуткую мясорубку. А потом пришли другие, у них другое восприятие мира. Они приходили в театр на Таганке, даже читали Солженицына... У них другое восприятие мира, более свободное, более доброе, больше эмпатии к людям».

То есть добрые люди совершили чудо, которое Ефремов считает лучшим из того, что случилось со страной, в которой он живет 54 года. К моменту распада СССР ему было 28, то есть вполне взрослый человек. Причем принадлежавший к «верхним слоям» той эпохи, сын одного из самых популярных в стране актеров и режиссеров. Мажор, не мажор – об этом они с Дудем тоже много говорили, – но всё же: чем ему так не угодил СССР?

Ефремов смог дать только одно объяснение: вранье. Дескать, всем было понятно, что нельзя без частной собственности, но продолжалась уравниловка, порождавшая зависть («Это же из Союза – пускай лучше у меня дом сгорит, а у соседа корова сдохнет»). И «то, что этот морок прошел, – прекрасно». Беспокоит Ефремова только то, что «сейчас возвраточка пошла – я надеюсь, что небольшая».

Откуда и почему такое отношение к своей Родине? Может быть, потому что Ефремов не считает СССР своей Родиной – жили с какими-то прибалтами и казахами в одной «тюрьме народов»? Такое отношение свойственно не только столичным космополитам, но и части русской интеллигенции: прекрасно, «избавились от нахлебников».

Но как же Украина, Белоруссия, как же Северный Казахстан, как же миллионы русских, ставших в одночасье гражданами отдельных от России государств? Это разве не трагедия русского народа? Как же мрак девяностых с уничтоженной экономикой и распадающимся обществом, из-за чего раньше срока умерли миллионы уже в самой России? Ради чего – ради торжества частной собственности?

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Пускай даже Ефремов такой стойкий антикоммунист, что для него важно было избавиться от всего «советского»: коммунистической идеологии и парткомов, уравниловки (хотя какая уравниловка была у сына народного артиста, об отцовском «Мерседесе» Михаил вспоминал с уточнением, что «ни у кого не было, кроме»). Хорошо, но как можно не замечать, что «целили в коммунизм – попали в Россию»? Неужели непонятно, что даже если бы народ выбрал отказ от социализма, то он уж точно не выступал за развал великой страны. И это показывали как результаты референдума, так и социологические опросы (везде, за исключением республик Прибалтики и Армении с Грузией)?

Неужели не ясно, что все наши нынешние проблемы с Украиной, включая Донбасс, – это всего лишь следствие того, что в 1991 году единое целое искусственно разделили? То есть и сейчас, спустя 26 лет после ликвидации СССР, непонятно, что никакая смена строя не оправдывает развала страны? И что можно и нужно было ее сохранить – и именно это отвечало интересам нашего народа.

И ладно бы Ефремов был доволен сегодняшним днем, но и нынешняя ситуация ему не нравится. Правда, тут он видит причину как раз в возвращении к советскому стилю. Хотя его понимание у него смешное: начиная описывать его, он сбивается на обличение «милитаризма». Который, по его же утверждениям, был всегда.

То есть восстановление исторического пути страны – хотя бы и так превратно понятого – это плохо. А что хорошо? Попробовать построить на месте России «десять маленьких Швейцарий»? Об этом Ефремов не говорит, но это прямым текстом выдают его единомышленники. Хотя и на это шансов, по их мнению, нет – ведь, по словам Ефремова: «Россия – несомненно великая страна. Никто так не может. Чаадаев еще сказал, что мы созданы, чтобы показать другим, как не надо».

Спасение, по Ефремову, только в том, чтобы «переболеть милитаристским угаром», тогда появятся не только большие государственные проекты, но и крупные частные, например, университеты. Удивительно, как Ефремов не замечает, что отсутствие «крупных частных проектов» связано не с «милитаризмом Путина», а с жадностью олигархов и их же стремлением вывести из страны деньги. То есть тех людей, кто и стал главным выгодополучателем от «чуда» в виде распада СССР.

Тут дело не алкоголизме, не в юношеской скупке валюты у гостиницы «Космос» и не в дедушке, работавшем в НКВД бухгалтером. Просто русский человек – а Ефремов, несомненно, один из ярких русских людей – склонен впадать в самоуничижение.

И борясь с собственными проблемами, порой начинает искать их причину не в самом себе, а в строе, стране, в конечном итоге в народе. И тогда он видит чудо в том, в чем нормальный человек видит трагедию. Но это в первую очередь его личная драма. Человеческая, а не актерская.