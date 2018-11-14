Порошенко в полном отчаянии и молится на войну

Петр Алексеевич Порошенко пребывает в лихорадочном состоянии, в котором легко разглядеть симптомы самых разных душевных недомоганий, но легче всего его определить как биполярное расстройство, где эпизоды бреда тесно соседствуют с неизбежной депрессией.

Во вторник президент Украины, открывая форум по случаю 70-летия Международной декларации прав человека, что само по себе выглядит по меньшей мере нелепо, объявил собравшимся о своем решении перебросить на границу дополнительные войсковые подразделения для защиты ее от российского агрессора. А чуть раньше он раскрыл публике подлинные намерения Кремля, который планирует захват Бердянска и Мариуполя для того, чтобы пробить прямой сухопутный коридор из Донбасса в Крым.

Мы все давно привыкли к тому, что глава украинского государства одержим идеей российской военной угрозы, но раньше все видели в нем циничного олигарха, который этой темой пытается то ли мобилизовать, то ли напугать украинское общество. Разогревая страхи перед российской оккупацией, Порошенко рассчитывал продать себя электорату как функцию защитника всего, чем забита официальная повестка – он оберегает от внутренней пятой колонны, обслуживающей интересы России, евроатлантический курс страны, ему удается сдерживать натиск варварских полчищ, рвущихся из Донбасса, теперь вот враг намерен вторгнуться через границу и захватить два украинских порта на Азовском море.

А что если Порошенко, не устававший в течение нескольких лет исправно воспроизводить весь этот горячечный бред, действительно верит собственным нелепым выдумкам? Очень похоже, что так оно и есть.

Дело в том, что война, которую, не останавливаясь, рисует его воображение, это единственная реальность, в которой ему психологически комфортно. Единственное, что может спасти его от неминуемого позорного и в перспективе опасного для него поражения на предстоящих выборах, – это военный конфликт, который моментально развяжет ему руки и даст возможность посрамить всех, кто намерен вырвать из его рук власть над Украиной.

Если российские войска переходят границу, это означает неизбежный перенос выборов, о чем Петр Алексеевич, думаю, грезит тяжелыми бессонными ночами. И керченская эпопея в этом случае – не просто провокация. Украинский лидер попытался подстегнуть агрессора, навести его на спасительную мысль о том, что с военными действиями, которые обязательно рано или поздно начнутся, не стоит затягивать. Сейчас как раз самый удобный момент для вторжения.

Заход украинский кораблей в Керченский пролив – это своего рода мольба Порошенко о помощи, обращенная к врагу: дескать, если ты все равно собираешься напасть, то сделай это сейчас, когда мне – настоящему властителю Украины – требуются сверхполномочия.

Некоторые обстоятельства, вскрывшиеся после тщательного досмотра задержанных украинских судов и допросов экипажей, говорят о том, что расчет делался именно на силовой отпор. Киев рассчитывал на то, что корабли будут или потоплены, или по ним хотя бы будет открыт предупредительный огонь.

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Война – это единственное божество, которому Порошенко готов в полном отчаянии молиться. Это выпестованная в его окончательно спутанном сознании последняя надежда на удержание того, что сейчас гарантирует ему свободу и безопасность – президентское кресло. Потеряв его, он утратит не только власть – оппоненты нынешнего президента не скрывают, что жаждут его крови. Это Кучма и Кравчук могут спокойно доживать остаток своих дней в статусе экс.

За пять лет после Майдана страна пережила такую катастрофу буквально во всех сферах жизни, что назначить ответственного за весь испытанный кошмар все равно придется. Кандидатов на эту роль всего несколько, а возглавляет их список Петр Алексеевич.

Именно поэтому, отправляя войска на границу, где им, в общем, нечем будет заняться, поскольку никто на эту границу не думает покушаться, Порошенко просто не понимает, что его действия продиктованы старательно культивируемым бредом преследования. Если он каким-то образом избавится от этого состояния, то перед ним откроется страшная реальность – войны нет, агрессора нет, Бердянску и Мариуполю ничего не угрожает, а следовательно, над самим президентом нависли угрозы, с которыми ему еще ни разу в жизни не приходилось сталкиваться.

Если раньше он, может быть, считал, что ничего хуже потери состояния случиться не может, то сейчас вопрос развернут в экзистенциальной плоскости – против него после проигрыша на выборах вполне могут быть выдвинуты обвинения в совершении преступлений против государства.

Новые власти не захотят брать на себя вину за нищету, потерю территорий, развал промышленности, гонения на церковь, прихожанами которой является большинство граждан Украины. На всех этих грехах будет без малейшего снисхождения распят нынешний украинский правитель.

Несчастному впору заказывать тризну, а он продолжает лихорадочно передвигать, как шахматные фигурки по доске, все еще подвластные ему войска в направлении границы.

Войны не будет, Петр Алексеевич. Спасения вам не дождаться.