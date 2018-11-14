Порошенко в полном отчаянии и молится на войну

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5 декабря, среда  |  Последнее обновление — 11:12  |  vz.ru
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К чему приведут ограничения по покупке валюты в обменниках

Население может пострадать из-за тех, кто отмывает деньги через обменные пунктыФото: Кирилл Каллиников/РИА «Новости»
Вслед за предложением проверять происхождение денег при покупке долларов в ЦБ РФ рождаются еще более экстремальные идеи. Например, обсуждается предложение заставить людей покупать валюту только в том банке, где они уже имеют счет. С чем связано желание Банка России ограничить валютные операции – и к чему может привести реализация подобных идей? Подробности...
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Как «Северный поток – 2» скажется на будущем Украины

Порошенко не верит своему счастью – и правильно делает Фото: Kay Nietfeld/DPA/ТАСС
Россия готова дать гарантии того, что Украина останется транзитером газа и после ввода в строй «Северного потока – 2». Так высшее политическое руководство России отвечает на подозрения Европы о дальнейшей судьбе Украины по итогам строительства газопровода. Действительно ли судьба Украины зависит от нового российско-европейского газопровода? Подробности...
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Выбор «Великих имен России» принес поразительные результаты

В голосовании приняли участие 5,5 млн человекФото: великиеимена.рф
По итогам конкурса «Великие имена России» предполагалось переименовать в честь знаменитых личностей 47 аэропортов. Итоги таковы: пять названий под вопросом, а страна отказала в поддержке великим писателям и советским маршалам, предпочтя им художников и монархов. При этом некоторые регионы заметно выделяются на общем фоне. Подробности...
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Как французы заставили Макрона заморозить повышение цен на бензин

В рамках борьбы с повышением цен на бензин и дизель вандалы сломали статую Триумфальной аркиФото: ETIENNE LAURENT/EPA/ТАСС
Французский президент Макрон расписался в своей беспомощности. После того, как толпа «желтых жилетов», требуя заморозить цены на бензин, разгромила Елисейские Поля, власти объявили о капитуляции перед ними. Цены на автомобильное топливо во Франции заморожены. Что же заставило французские власти пойти на уступки толпе протестующих? Подробности...
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Гибель человека на ВПП Шереметьево требует жестких решений

Столкновение авиалайнера с человеком на взлетно-посадочной полосе (ВВП) аэропорта Шереметьево могло привести к крушению авиалайнера или крупной катастрофе
В системе авиационной безопасности России обнаружилась огромная прореха. На взлетно-посадочной полосе московского аэропорта Шереметьево самолетом был сбит насмерть непонятно как там оказавшийся гражданин Армении, депортированный из Испании. По мнению экспертов, инцидент мог закончиться значительно хуже – даже привести к крушению взлетающего лайнера. После ЧП к руководству аэропорта возник целый ряд серьезных вопросов. Подробности...
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Порошенко в полном отчаянии и молится на войну

Андрей Бабицкий, журналист
За пять лет после Майдана Украина пережила такую катастрофу, что назначить ответственного за весь испытанный кошмар все равно придется. Кандидатов на эту роль всего несколько, а возглавляет список Петр Алексеевич. Подробности...

Кант проиграл в честной борьбе

Андрей Колесник, Ветеран спецназа ВМФ, депутат Государственной думы VI созыва, депутат Калининградской областной думы
Несмотря на прогерманскую пропаганду, несмотря на провокации вандалов, история с голосованием показала следующее: калининградцы в большинстве своем настроены патриотично и выбирают собственных, исторически российских выдающихся личностей. Подробности...
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Почему оппозиция больше не возбуждает русский народ

Андрей Тесля, кандидат философских наук, БФУ имени И. Канта, Калининград
История отношений нашей либеральной оппозиции и власти адекватно описывается в категориях ссоры двух сестер-близняшек из-за одного зрелого любовника (надеемся, что так русский народ еще никто не называл). Подробности...
Обсуждение: 16 комментариев
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    Чем обернулось военное положение на Украине

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      В Лос-Анджелесе открылся ежегодный автосалон

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      В столице завершилась реконструкция стадиона «Динамо»

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        Администрация одной из российских школ выгнала из класса девочку за ее перекрашенные в синий цвет волосы. Вы поддерживаете это решение?
        • Да

        • Нет

        Спустя пять лет после Евромайдана как вы считаете, когда Украина вернется в зону влияния России?
        • В ближайшие 5 лет

        • В ближайшие 10-15 лет

        • Не раньше, чем через 50 лет

        • Никогда. Украина для России потеряна навсегда

        В 1956 году СССР и Япония подписали декларацию, которая предусматривала передачу Японии островов Хабомаи и Шикотан после подписания мирного договора. Должна ли Россия выполнить обязательство СССР и вернуть Японии два острова?
        • Да, обязательства нужно выполнять

        • Нет, ни при каких условиях

        • Да, если получим гарантии неразмещения там военных баз

        • Да, но только при соответствующей компенсации

        • Рассмотреть вопрос совместного использования этих островов

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          Андрей Бабицкий

          Порошенко в полном отчаянии и молится на войну

          Андрей Бабицкий
          журналист
          		 5 декабря 2018, 10:12

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          Петр Алексеевич Порошенко пребывает в лихорадочном состоянии, в котором легко разглядеть симптомы самых разных душевных недомоганий, но легче всего его определить как биполярное расстройство, где эпизоды бреда тесно соседствуют с неизбежной депрессией.

          Во вторник президент Украины, открывая форум по случаю 70-летия Международной декларации прав человека, что само по себе выглядит по меньшей мере нелепо, объявил собравшимся о своем решении перебросить на границу дополнительные войсковые подразделения для защиты ее от российского агрессора. А чуть раньше он раскрыл публике подлинные намерения Кремля, который планирует захват Бердянска и Мариуполя для того, чтобы пробить прямой сухопутный коридор из Донбасса в Крым.

          Мы все давно привыкли к тому, что глава украинского государства одержим идеей российской военной угрозы, но раньше все видели в нем циничного олигарха, который этой темой пытается то ли мобилизовать, то ли напугать украинское общество. Разогревая страхи перед российской оккупацией, Порошенко рассчитывал продать себя электорату как функцию защитника всего, чем забита официальная повестка – он оберегает от внутренней пятой колонны, обслуживающей интересы России, евроатлантический курс страны, ему удается сдерживать натиск варварских полчищ, рвущихся из Донбасса, теперь вот враг намерен вторгнуться через границу и захватить два украинских порта на Азовском море.

          А что если Порошенко, не устававший в течение нескольких лет исправно воспроизводить весь этот горячечный бред, действительно верит собственным нелепым выдумкам? Очень похоже, что так оно и есть.

          Дело в том, что война, которую, не останавливаясь, рисует его воображение, это единственная реальность, в которой ему психологически комфортно. Единственное, что может спасти его от неминуемого позорного и в перспективе опасного для него поражения на предстоящих выборах, – это военный конфликт, который моментально развяжет ему руки и даст возможность посрамить всех, кто намерен вырвать из его рук власть над Украиной.

          Фото: РИА «Новости»

          Если российские войска переходят границу, это означает неизбежный перенос выборов, о чем Петр Алексеевич, думаю, грезит тяжелыми бессонными ночами. И керченская эпопея в этом случае – не просто провокация. Украинский лидер попытался подстегнуть агрессора, навести его на спасительную мысль о том, что с военными действиями, которые обязательно рано или поздно начнутся, не стоит затягивать. Сейчас как раз самый удобный момент для вторжения.

          Заход украинский кораблей в Керченский пролив – это своего рода мольба Порошенко о помощи, обращенная к врагу: дескать, если ты все равно собираешься напасть, то сделай это сейчас, когда мне – настоящему властителю Украины – требуются сверхполномочия.

          Некоторые обстоятельства, вскрывшиеся после тщательного досмотра задержанных украинских судов и допросов экипажей, говорят о том, что расчет делался именно на силовой отпор. Киев рассчитывал на то, что корабли будут или потоплены, или по ним хотя бы будет открыт предупредительный огонь.

          Война – это единственное божество, которому Порошенко готов в полном отчаянии молиться. Это выпестованная в его окончательно спутанном сознании последняя надежда на удержание того, что сейчас гарантирует ему свободу и безопасность – президентское кресло. Потеряв его, он утратит не только власть – оппоненты нынешнего президента не скрывают, что жаждут его крови. Это Кучма и Кравчук могут спокойно доживать остаток своих дней в статусе экс.

          За пять лет после Майдана страна пережила такую катастрофу буквально во всех сферах жизни, что назначить ответственного за весь испытанный кошмар все равно придется. Кандидатов на эту роль всего несколько, а возглавляет их список Петр Алексеевич.

          Именно поэтому, отправляя войска на границу, где им, в общем, нечем будет заняться, поскольку никто на эту границу не думает покушаться, Порошенко просто не понимает, что его действия продиктованы старательно культивируемым бредом преследования. Если он каким-то образом избавится от этого состояния, то перед ним откроется страшная реальность – войны нет, агрессора нет, Бердянску и Мариуполю ничего не угрожает, а следовательно, над самим президентом нависли угрозы, с которыми ему еще ни разу в жизни не приходилось сталкиваться.

          Если раньше он, может быть, считал, что ничего хуже потери состояния случиться не может, то сейчас вопрос развернут в экзистенциальной плоскости – против него после проигрыша на выборах вполне могут быть выдвинуты обвинения в совершении преступлений против государства.

          Новые власти не захотят брать на себя вину за нищету, потерю территорий, развал промышленности, гонения на церковь, прихожанами которой является большинство граждан Украины. На всех этих грехах будет без малейшего снисхождения распят нынешний украинский правитель.

          Несчастному впору заказывать тризну, а он продолжает лихорадочно передвигать, как шахматные фигурки по доске, все еще подвластные ему войска в направлении границы.

          Войны не будет, Петр Алексеевич. Спасения вам не дождаться.


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